“Mách nhỏ” 8 cách làm trà vải ngọt thơm, mát lạnh tại nhà

Một loại thức uống khá quen thuộc đối với người Việt Nam. Tuy nhiên dạo gần đây làm mê mẩn trong giới trẻ bởi mùi vị thơm ngon của nó. Khác với những thức uống có vị béo ngậy của trà sữa. Trà vải là loại trà trái cây thanh mát.

Những ly nước mát lạnh luôn là sự lựa chọn hàng đầu vào những ngày hè oi bức. Và nếu các bạn đang phân vân không biết nên uống gì ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ bật mí cho bạn 8 cách làm trà vải ngon không kém gì ngoài hàng. Tham khảo và làm thử ngay nhé!

Được pha chế từ nguyên liệu cơ bản gồm: trà và vải ngâm. Bạn cũng có thể thay thế hương vị các loại trà và các nguyên liệu thêm vào khác để giúp cho menu quán bạn thêm phần đa dạng.

Ngoài dùng để giải khát, trà vải còn mang lại rất nhiều công dụng khác như: giảm cân tốt cho tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch,…. Vừa ngon lại vừa có nhiều công dụng tốt, dễ dàng hiểu được vì sao trà vải chiếm trọn tình yêu của rất nhiều người phải không nào? Vậy cách làm trà vải ngon độc đáo có khó không

Tác dụng của trà vải

Trà vải được pha chế từ 2 nguyên liệu chính đó là: trà đen và vải. Vì vậy, thức uống này mang lại cho sức khỏe nhiều công dụng tuyệt vời như giúp đầu óc tỉnh táo, điều hoà tim mạch, ngăn ngừa các bệnh ung thư… nhờ các chất có trong lá trà đen sấy khô.

Ngoài ra, theo dữ liệu nghiên cứu của Bộ Nông Nghiệp Mỹ thì trong một quả vải chứa hàm lượng vitamin C cao, đáp ứng 9% yêu cầu hàng ngày. Một ly trà vải với 3-4 quả vải có thể cung cấp cho cơ thể khoảng 30% lượng vitamin C.

Hướng dẫn làm trà vải cực đơn giản nhưng ngon tuyệt

1. Làm trà vải hoa hồng

Làm trà vải hoa hồng

Nguyên liệu cần có

Trà 15 gr

Vải tươi 1 hộp

Nụ hoa hồng khô 30g

Ói trà túi lọc 1 g

Siro hoa hồng 150ml

Siro đường 50 ml

Nước cốt chanh 50 ml

Các bước làm trà vải hoa hồng

Bước 1: Nấu nước nụ hoa hồng

Cho vào nồi 600ml nước , bắc lên bếp gas nấu sôi với lửa lớn. Tiếp đó, các bạn cho thêm vào nồi khoảng 30g nụ hoa hồng khô rồi hạ lửa, nấu lửa vừa trong khoảng 15 phút.

Khi hoa hồng đã ra trà, nước chuyển sang màu hồng nhạt thì tắt bếp.

Bước 2: Pha trà hoa hồng

Cho vào bình thủy tinh 1 gói trà hoa hồng túi lọc, đổ nước nấu nụ hoa hồng khô đã nấu còn nóng già vào, hãm trà trong khoảng 3 phút rồi vớt bỏ túi lọc.

Cho 150ml siro hoa hồng, 50ml si rô đường, 50ml nước vải tươi, 50ml nước cốt chanh vàng vào bình trà. Khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện với nhau. Trà có màu hồng tươi đẹp mắt và mùi hoa hồng thơm thoang thoảng là đã đạt.

Bước cuối cùng, cho trái vải vào ly tùy theo sở thích nhiều hay ít của bạn. Thêm đá viên rồi đổ nước trà hoa hồng vào, cắm thêm lá bạc hà hoặc húng lũi tăng thêm mùi vị và đẹp mắt.

Bước 3: Thành phẩm

Trà vải hoa hồng mát lạnh lại thơm thơm mùi hoa hồng thêm vị ngọt ngào những trái vải thật hấp dẫn đúng không nào? Hãy thưởng thức ngay thôi nào.

2. Cách làm hồng trà thạch vải

Cách làm hồng trà thạch vải

Nguyên liệu cần có

Vải tươi 2 hộp

Trà 45 gr

Bột rau câu giòn 3gr

Sữa tươi không đường 100 ml

Siro đường 300 ml

Đường trắng 75g

Cách làm hồng trà thạch vải

Bước 1: Làm thạch vải

Chuẩn bị 2 lon vải tươi, khui nắp và lấy hết trái vải cùng với nước vải ra riêng. Lấy 350ml nước vải để làm thạch, số còn lại sử dụng để pha trà.

Cho 3 gram bột rau câu giòn Agar vào tô hoặc nồi nhỏ, cho thêm vào tô khoảng 100ml nước lọc, 350ml nước vải tươi đã tách ở trên. Khuấy thật đều và ngâm trong khoảng 30 phút.

Tiếp đó, bạn cho hỗn hợp bột rau câu và nước vải ở trên vào nồi. Tiến hành đun sôi với lửa vừa, thêm khoảng 75gr đường vào nồi, khuấy đều rồi tắt bếp, cho vào 100ml sữa tươi không đường và khuấy đều một lần nữa rồi đổ ra khuôn, để nguội.

Cho hộp rau câu vào tủ mát trong khoảng 1 tiếng cho thạch đông hoàn toàn.

Sau khi thạch đã đông, các bạn lấy thạch ra khỏi khuôn, cắt thành từng miếng hình chữ nhật nhỏ vừa ăn rồi cho vào ngăn mát của tủ lạnh để giữ lạnh đến khi dùng.

Bước 2: Pha hồng trà

Cho vào bình thủy tinh khoảng 3 gói hồng trà túi lọc, đổ thêm 600ml nước nóng vào. Hãm trà trong khoảng 3 phút cho ra trà, sau đó bạn bỏ túi lọc đi.

Bước 3: Pha hồng trà vải

Cho 100ml hồng trà, 50ml nước vải tươi, 50ml siro đường vào từng ly rồi khuấy thật đều.

Sau đó, bạn cho thêm đá, thạch vải và vải tươi vào ly tùy theo khẩu vị mà bản thân thích. Bạn cũng có thể trang trí thêm một vài nhánh húng lủi lên trên để ly nước vải thêm bắt mắt.

Bước 4: Thành phẩm thu được

Hồng trà thạch vải thơm ngon, thanh mát với hồng trà thơm thơm, vải tươi mềm ngon, ngọt ngào thêm thạch vải giòn giòn thật hấp dẫn đúng không nào? Hãy cùng thưởng thức ngay nhé!

3. Cách làm trà vải hạt chia

Cách làm trà vải hạt chia

Nguyên liệu

3 gr trà đen OP

2- 3 Quả vải ngâm

15 ml syrup vải

10 ml syrup đường

30g hạt chia

5 ml nước cốt chanh vàng

Cách làm trà vải hạt chia

Bước 1: Ngâm 30 gram hạt chia vào nước ấm trong khoảng 2 phút cho hạt chia nở thật đều. Ủ thêm 3gr trà đen OP với 300ml nước sôi trong 10 phút. Lọc bỏ bã trà để đảm bảo nước trà trong.

Bước 2: Dầm nhẹ một ít vải ngâm nhằm giúp kích thích hương vị

Bước 3: Cho hỗn hợp 80ml nước trà, 15ml syrup vải, 10ml syrup đường, hạt chia và nước cốt chanh vào trong bình shaker. Thêm đá viên đầy shaker.

Bước 4: Lắc mạnh và đều bình shaker trong khoảng 15 đến 20 giây. Đổ ra cốc, trang trí thêm quả vải ngâm.

4. Cách làm trà vải olong

Nguyên liệu

Trà olong Chính Sơn

Đường trắng hoặc syrup đường

syrup vải

Vải ngâm

Nước cốt chanh

Đá viên

Cách làm trà vải olong

Cách làm trà vải olong

Bước 1: Hãm 3g trà olong cùng với 150ml nước nóng 90 độ trong khoảng 10 phút. Sử dụng vải lọc bã trà để nước trà trong hơn, không bị vẩn đục.

Bước 2: Đổ khoảng 80ml nước trà nguội vào bình cùng với 10ml nước đường, 20 ml syrup vải, 5ml nước cốt chanh.

Bước 3: Cho thêm đá viên vào đầy bình shaker. Lắc thật mạnh và đều bình shaker trong khoảng 15 – 20 giây. Bình shaker lạnh là được.

Bước 4: Đổ hỗn hợp trên ra cốc, bổ thêm 3 đến 4 quả vải ngâm đã được cắt làm đôi lên trên. Trang trí thêm cốc trà bằng 1 lát chanh hoặc cam và lá bạc hà

5. Cách làm trà vải cam sả

Nguyên liệu

Trà đen hoặc trà olong rang

Syrup đường

Syrup vải

Vải ngâm

Cam tươi

Sả tươi

Cách làm trà vải cam sả

Cách làm trà vải cam sả

Bước 1: Cho 5g trà và 28g sả đập dập vào túi lọc trà. Đổ thêm 400ml nước sôi 100 độ vào ủ trà trong khoảng 15 – 20 phút. Với túi lọc trà ra thêm 3 - 4 hạt muối rồi khuấy thật đều cho muối tan hết, chúng ta có được hỗn hợp nước trà hương sả.

Bước 2: Bỏ 150ml nước trà hương sả + 15ml nước đường + 20ml syrup vải cùng nước cốt cam vào bình shaker.

Bước 3: Thêm đá viên cho cho đầy bình shaker, lắc đều từ 15 – 20 giây đến khi bình shaker lạnh lại là được.

Bước 4: Đổ hỗn hợp trà đã chuẩn bị ở trên ra cốc, trang trí thêm 3 – 4 quả vải ngâm và 1 lát cam.

6. Trà vải thiều đường đen

Nguyên liệu làm trà vải thiều đường đen

1.2 lít nước trắng

1.5kg vải thiều chín - chọn quả ngon, mọng nước.

Một ít muối tinh

Trà Lipton

Đá viên

800g đường đen

Lọ thuỷ tinh hoặc nhựa để đựng thành phẩm

Cách làm trà vải thiều đường đen

Trà vải thiều đường đen

Bước 1: Vải thiều, sau khi đã cắt cuốn thì các bạn mang đi ngâm vào nước có thêm một chút muối khoảng 15 phút cho sạch.

Bước 2: Nấu nước sôi rồi cho vào khoảng một muỗng cà phê muối tinh; cho phần vải thiều vào chần qua trong 3 phút rồi lấy ra ngâm vào chậu nước đá lạnh từ 20 - 30 phút.

Bước 3: Bóc bỏ phần vỏ và hạt của quả. Rửa lại thật sạch phần thịt quả với nước sạch (nếu cần thiết) rồi mang đi ướp cùng đá viên khoảng 20 phút.

Bước 4: Đun sôi khoảng 1.2 lít nước trắng rồi cho phần đường đen vào. Khuấy thật đều tay và hớt bỏ bọt đến khi hỗn hợp hài hoà. Bạn có thể tăng giảm lượng đường đen tùy thuộc vào khẩu vị nhé.

Bước 5: Tiến hành xếp phần thịt vải đã được ướp lạnh vào lọ rồi đổ hỗn hợp nước đường đen vào ngập mặt vải. Cho vào ngăn mát tủ lạnh tầm 8 tiếng hoặc qua đêm là có thể dùng được.

Khi thưởng thức, các bạn pha hỗn hợp si-rô vải đường đen đã chuẩn bị sẵn với trà Lipton và đá viên là sẽ có ngay món trà vải thiều đường đen đậm vị.

7. Cách làm trà vải đơn giản

Nguyên liệu

5 – 7 quả vải ngâm đường hoặc vải tươi

3gr trà đen hoặc trà Earl Grey

10ml nước cốt chanh

10ml đường nước

100gr đường cát

Lá bạc hà, sả

Cách làm trà vải đơn giản

Cách chế biến

Bước 1: Bạn sử dụng nước sôi có nhiệt độ 90 độ C (đối với loại trà đen) để ủ trà trong 10 phút để chiết được trọn vẹn mùi hương của trà, không để lại vị chát và đắng.

Bước 2: Cho khoảng 80ml nước trà vào cốc. Sau đó cho thêm: nước đường vải, 10ml nước cốt chanh, một ít sả cắt thật nhỏ, vải ngâm đường. Sau đó, các bạn cho thêm một ít đá vào và khuấy nhẹ để thức uống được hòa quyện vào nhau.

Rót trà vài vào ly, trang trí thêm bằng một vài lá bạc hà tươi và thưởng thức.

8. Trà thạch vải

Nguyên liệu pha cho cốc trà 400ml

3gram hồng trà (hoặc 2 trà túi lọc cosy hương vải)

100ml nước vải ngâm

100ml nước nóng để hãm trà

5 quả vải ngâm

1-1,5 thìa canh đường

Nguyên liệu làm thạch vải

3gram thạch rau câu dẻo

200ml nước vải ngâm

100ml sữa tươi

200ml nước lọc

Cách làm thạch vải

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Cho 200ml nước, 200ml nước vải ngâm vào nồi và đun với lửa nhỏ. Cho từ từ 3gr bột thạch rau câu dẻo vào nồi rồi khuấy đều.

Trà thạch vải

Tiếp tục đun với lửa lớn đến khi nước sôi hẳn thì cho lửa nhỏ lại, cho thêm 100ml sữa vào khuấy đều, rồi tắt bếp.

Đổ thạch ra hộp, khi thạch đã nguội thì các cho vào tủ lạnh đến khi thạch đông thì cắt thành miếng tuỳ thích.

Bước 2: Làm trà vải

Cho hồng trà vào ấm, cho vào 100ml nước nóng để hãm trà trong khoảng 5 phút. Rót phần nước trà vào cốc. Cho đường và phần nước cốt vào rồi khuấy thật đều.

Cho thêm đá, thạch vải và vải ngâm lên trên mặt cốc và thưởng thức.

Những lưu ý khi pha trà vải

Nếu bạn sử dụng vải đóng hộp, khi pha trà vải các bạn cho thêm 3 thìa canh nước vải đóng hộp vào bình trước khi lắc.

Đối với trà túi lọc bạn nên chọn loại có mùi nhẹ để không át đi mùi vải.

Bạn có thể tạo hương vị cho món trà vải bằng cách cho thêm 1 chút nước cốt chanh hoặc 1 thìa sữa đặc, giảm lượng đường đi nếu muốn.

Trên đây là 8 cách làm trà vải cực ngon, mát ngọt cho những ngày hè nóng nực. Các chị em có thể lưu lại các công thức để làm cho mọi người cùng thưởng thức nhé! Chúc chị em làm thành công.