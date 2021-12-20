Chia sẻ 8 cách làm sa tế cay nồng, siêu ngon tại nhà

Cách làm ớt sa tế như thế nào để vừa đủ vị cay, mặn mà vẫn giữ được chút vị ngọt nơi đầu lưỡi không phải chị em nào cũng làm được. Một tô bún bò, hủ tiếu ngon, nóng hổi khó có thể nào đậm đà được nếu thiếu đi một chút ớt sa tế đo đỏ, cay nồng. Để bữa cơm gia đình bạn luôn trọn vẹn, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một số công thức làm ớt sa tế đơn giản, thực hiện chỉ trong tích tắc.

Ớt tươi cắt bỏ hết cuống, rửa sạch và để ra rổ, ráo nước. Sau đó cắt ớt và băm thật nhuyễn. Tỏi lột bỏ vỏ, rửa sạch, băm nhuyễn. Sau đó, trộn đều ớt và ½ thìa đường

Bước 2: Nấu sa tế ớt

Bạn bắc chảo lên bếp, chờ chảo nóng thì cho vào ½ chén dầu ăn.

Khi dầu sôi đã thì cho tỏi vào phi thơm vàng. Khi tỏi đã thơm thì cho tiếp phần ớt vào xào đến khi chín.

Tiếp đến cho 2 chén ớt bột vào, bạn nhớ đảo thật đều rồi chế thêm 2 muỗng canh nước tương cùng nửa chén dầu ăn còn lại vào trộn đều, đảo thêm 2 phút nữa thì tắt bếp. Xào sa tế ớt cùng các nguyên liệu cần thiết

Bước 3: Hoàn thiện món sa tế ớt

Bạn chờ ớt sa tế nguội hẳn thì cho vào lọ thủy tinh để giữ lâu hơn. Khi ăn dùng thìa múc ra và thưởng thức thôi. Món sa tế ớt ăn hủ tiếu quá ngon phải không nào?

2. Cách xào ớt sả sa tế từ ớt tươi

Cách làm sa tế ớt ăn kèm với món bún bò của người Huế đơn giản nhất là chế biến từ ớt tươi. Ngoài ra, để sa tế có màu đỏ đẹp mắt, chúng ta có thể sử dụng thêm dầu điều. Tuy nhiên, với thành phần này, các bạn nên dùng với liều lượng vừa phải.

Tuy nhiên, việc dùng dầu điều nhiều có thể khiến cho hương vị sa tế dễ bị gắt và không ngon. Vậy nên, hãy chuẩn bị tỷ lệ nguyên liệu thật kỹ lưỡng để tự xào sa tế ngon đúng vị người Huế nhé.

Nguyên liệu

Ớt sừng tươi: 100 gram

Tỏi đã bóc vỏ: 1 củ

Hành tím bóc vỏ: 4 củ

Sả tươi: 5 nhánh

Gia vị: 1 thìa cà phê muối ăn, 1 thìa cà phê đường trắng

Dầu thực vật: 5 muỗng canh

Dầu điều (để tạo màu cho sa tế): 1 thìa cơm

Dụng cụ cần chuẩn bị: chảo vừa, rộng.

Cách làm ớt tươi sa tế xào ăn với bún bò Huế

Cách xào ớt sả sa tế từ ớt tươi

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

Bạn băm nhuyễn tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị, rồi để ở các chén riêng.

Cho chảo đã chuẩn bị lên bếp, để lửa lớn cho nóng chảo. Sau đó, cho dầu thực vật vào, tráng đều khắp mặt chảo.

Bước 2: Bước xào tỏi, sả và hành tím băm.

Trút phần sả và hành tím, tỏi đã băm nhuyễn vào chảo, dùng đũa hoặc muỗng khuấy đều.

Đảo đều hỗn hợp trong khoảng 5 phút thì bạn nêm nếm lại gia vị: đường, muối hoặc thêm gia vị cho vừa miệng, tiếp tục khuấy thật đều và nhẹ tay.

Cho thêm phần ớt tươi băm nhuyễn vào chảo nấu cùng các nguyên liệu, khuấy đều.

Bước 3: Thành phẩm

Hỗn hợp khi sôi và cạn bớt dầu thì các bạn thêm màu điều vào, dùng muỗng khuấy thật đều. Tiếp tục nấu đến khi hỗn hợp sệt lại và có vị vừa ăn là được.

3. Cách làm ớt sa tế sả tỏi ăn với bún bò Huế

Nếu không thể ăn ớt tươi xào, các bạn có thể giảm độ nồng của loại gia vị này bằng cách thay thế bằng ớt bột. Nếu có thời gian, các bạn có thể tham khảo cách làm bột ớt để chế biến nhiều món ăn tại nhà (như làm kim chi truyền thống của Hàn Quốc, hay nấu gà cay sốt phô mai) nhé.

Nguyên liệu

Các nguyên liệu kết hợp cùng ớt bột để xào sa tế gồm:

Ớt hiểm (hoặc ớt sừng): 100 gram (bỏ cuống, băm hoặc xay nhuyễn)

Sả tươi băm: 200 gram

Bột ớt nguyên chất: 3 muỗng canh (bạn trút bột ớt vào chén nước nóng để ngâm khoảng 15 phút. Mục đích của công đoạn này là để ớt dạng bột nở ra mềm hơn, loại bỏ bớt độ hăng vốn có)

Tỏi băm nhuyễn: 2 củ

Dầu thực vật (hoặc dùng dầu oliu để tăng hương vị): 1 chén

Hạt nêm: 2 muỗng canh

Đường trắng: 2 muỗng canh

3 muỗng canh nước nóng

Bước chuẩn bị băm ớt tươi, sả, tỏi và ngâm ớt bột với nước nóng.

Cách làm ớt sa tế xào ăn với bún bò Huế từ ớt bột

Cách làm ớt sa tế sả tỏi ăn với bún bò Huế

Bước 1: Bắc chảo chống dính rộng lòng lên bếp, tráng thêm một lớp dầu thực vật đều khắp lòng chảo. Dầu khi đã nóng, các bạn trút sả băm vào. Nhẹ lắc chảo đều để sả thấm dầu.

Bước 2: Công đoạn xào sả với tỏi băm.

Kế đến, các bạn thêm phần tỏi băm vào khuấy đều với sả đến khi dậy lên mùi thơm tự nhiên.

Mẹo: Sả có đặc tính hút dầu, nên các bạn không nên đảo quá lâu. Nếu thấy sả bị khô lại, bạn nên thêm một dầu ăn vào để tránh tình trạng cháy khét.

Bước 3: Thêm ớt tươi xay vào xào chung với sả, tỏi

Sau 2 phút, các bạn đổ chén ớt bột ngâm nước vào chảo, nên dùng muỗng hoặc đũa khuấy cho đều. Khi này, nêm nếm lại gia vị cho sa tế vừa ăn. Đồng thời, hạ lửa xuống mức thấp nhất.

Bước 4: Bước thêm ớt bột vào nấu cùng sa tế

Nấu sa tế ớt bột đến khi sệt lại vừa vị thì tắt bếp. Đợi sa tế nguội, bạn có thể múc ra một chén nhỏ dùng ngay, hoặc đổ toàn bộ vào hũ sạch bảo quản.

4. Cách làm ớt khô sa tế nước tương ăn bún bò Huế

Nguyên liệu

15 quả ớt sừng tươi (đem bỏ cuống, cắt khoanh nhỏ)

2 củ tỏi tươi đã bóc vỏ, băm nhỏ

1 chén ớt khô băm nhỏ

2 thìa cà phê muối ăn

Nửa thìa cà phê đường

2 thìa cà phê muối ăn

2 muỗng canh nước tương đậu nành

2 chén dầu thực vật

Cách xào ớt sa tế nước tương làm từ ớt khô ăn bún bò kiểu Huế

Cách làm ớt khô sa tế nước tương ăn bún bò Huế

Bước 1: Cho ớt tươi vào cối, thêm gia vị muối đường vào, dùng chày giã nhuyễn.

Bắc chảo lớn lên bếp, cho thêm nửa chén dầu thực vật vào đun nóng. Sau đó, trút phần tỏi băm vào chảo, phi cho dậy mùi thơm. Xào tỏi cho đến khi ngả màu vàng thì bạn hạ bếp xuống mức lửa thấp nhất, đổ ớt tươi đã băm vào, đảo đều.

Bước 2: Các bước giã ớt tươi với muối, đường và nấu sa tế với ớt khô bằm.

Dầu sôi, cho các nguyên liệu ngấm dầu và mềm ra, bạn đổ thêm 1,5 chén dầu thực vật còn lại vào chảo. Khi này, bạn trút toàn bộ ớt khô băm vào xào với các nguyên liệu.

Đun cho dầu sôi, đợi thêm 5 phút nữa thì tiếp tục nấu với lửa liu riu. Cuối cùng, nêm nước tương vào chảo, đảo đều thêm khoảng 2 – 3 phút nữa thì tắt bếp. Vừa đợi sa tế nguội, vừa trộn đều cho các nguyên liệu ngấm, không bị cháy khét.

Sau đó, các bạn có thể dùng một số dầu ớt để ăn kèm bún bò, hoặc cho vào lọ bảo quản nhé.

5. Cách làm sa tế ớt bánh tráng trộn nhanh không tưởng

Nguyên liệu làm sa tế ớt

250gr ớt xay nhuyễn

10gr tỏi băm nhuyễn

1,5 lít dầu ăn

Cách làm sa tế ớt bánh tráng trộn

Cách làm sa tế ớt bánh tráng trộn nhanh không tưởng

Bước 1: Bạn cho dầu vào nồi đợi, đun nóng dầu. Lúc này, các bạn lấy tỏi băm nhuyễn cho vào đun cho tỏi vừa vàng tới, lúc này bạn tắt bếp đi nhé.

Bước 2: Các bạn để cho nồi dầu nguội bớt đi, rồi lấy phần bột ớt cho vào (lưu ý là không cho ớt vào lúc dầu còn nóng vì như vậy dầu sẽ bị trào ra ngoài đấy).

Bước 3: Bạn nấu như vậy trong khoảng từ 5 đến 10 phút, khi nào bạn thấy ớt có mùi thơm là được rồi đó.

6. Cách làm sa tế tỏi ớt với tôm

Vị ớt cay cay, vị tỏi thơm nồng nay lại thêm chút vị tôm thì lại càng ngon không thể cưỡng nổi. Khác với một số các làm ớt sa tế thông thường, công thức này đòi hỏi khá nhiều nguyên liệu. Ngược lại, bạn sẽ có ngay một hũ ớt sa tế đúng điệu dành để làm gia vị cho bất cứ món ngon nào.

Nguyên liệu để làm ớt sa tế tôm

10 quả ớt sừng

10 quả ớt hiểm

1 chén ớt bột

1 củ tỏi

2 nhánh sả

1 quả cà chua chín

1 chén tôm khô

Giấm

Đường

Nước mắm

Tiêu xay

Muối

Dầu ăn

Cách thực hiện

Cách làm sa tế tỏi ớt với tôm

Bước 1: Ngâm tôm khô và sơ chế nguyên liệu

Tôm khô sau khi mua về rửa sạch, đem ngâm mềm với nước nóng rồi giã thật nhuyễn.

Ớt thì cả 2 loại đều đem rửa sạch, băm nhuyễn. Tỏi thì lột bỏ vỏ, băm nhuyễn. Sả thì cũng bằm nhuyễn luôn.

Bước 2: Xào các nguyên liệu

Bắc chảo lên bếp, đợi cho dầu nóng rồi phi thơm cùng với tỏi, sả. Sau đó, cho hết phần tôm vào xào chung.

Đợi cho dậy mùi thơm, cho ớt vào xào với lửa vừa. Để ớt không bị bay mùi thì tốt nhất bạn nên để chảo qua một bên rồi mới nên cho phần ớt vào. Tiếp tục xào nhanh qua trước khi nêm nếm lại gia vị.

Cho các gia vị: ½ chén mắm, 1 bát đường, 1 thìa muối, 3 muỗng giấm vào. Trộn đều tất cả lên sao cho các gia vị thứ hòa quyện lẫn nhau.

7. Cách làm sa tế cay kiểu miền Trung

Nguyên liệu cần chuẩn bị

4 thìa lớn ớt bột

1 lát gừng tươi

2 thìa cà phê bột ngũ vị hương

2 lá cà ri

2 cái hoa hồi

Dầu ăn

Tiêu

Cách thực hiện

Cách làm sa tế cay kiểu miền Trung

Bước 1: Trộn nguyên liệu làm sa tế

Bột ớt là thành phần quan trọng để tạo nên món ớt sa tế đặc biệt. Bạn có thể sử dụng loại ớt bột của Việt Nam, nếu chuẩn hơn thì nên lựa loại loại ớt bột của Trung Quốc.

Loại nào được bán phổ biến, nếu sử dụng loại bột ớt này thì ớt sa tế sẽ có được hương vị đúng chuẩn hơn.

Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào một cái tô lớn. Bao gồm: ớt, mè trắng, bột ngũ vị hương, hoa hồi, gừng tươi, lá cà ri cùng với tiêu. Nhớ là không nên đổ dầu ăn vào, trộn đều lên.

Bắc chảo lên bếp, đổ 1 chén dầu vào, bật lửa lớn. Dầu bắt đầu sôi lên, bắc nồi xuống vào trút ngay vào tô nguyên liệu.

Dùng muôi để khuấy đều cho dầu quyện vào phần nguyên liệu. Vậy là xong phần nấu nướng rồi, giờ chỉ việc đợi nguội lại rồi cất vào lọ thủy tinh để dùng dần.

8. Cách làm tương ớt sa tế tỏi với giấm

Nguyên liệu

100 gram ớt sừng tươi

1 củ tỏi

2 muỗng canh dầu ăn

Gia vị nêm nếm: 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh giấm, 1 thìa cà phê muối ăn

Cách thực hiện

Bước 1: Tỏi mang đi bóc vỏ, băm nhuyễn. Ớt rửa nước sạch nhiều lần, cắt bỏ hết cuống.

Bước 2: Cho toàn bộ phần ớt vào trong một nồi nước, bắc lên bếp rồi đun khoảng 15 phút cho ớt chín và mềm ra.Sau đó, cho ớt vào máy sinh tố để xay thật nhuyễn mịn.

Bước 3: Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng. Cho tỏi băm vào chảo phi thơm, rồi đổ ớt xay vào chảo, đảo đều, rồi nêm gia vị. Cách làm tương ớt sa tế tỏi nấu thêm khoảng 2 phút nữa thì tắt bếp. Đổ phần nước sốt ớt sa tế vào hũ/ bình thủy tinh, bảo quản ở nơi mát mẻ.

Học được cách làm ớt sa tế sẽ giúp các bà nội trợ có thêm “trợ thủ” để nâng cao tay nghề nấu nướng của mình khi nấu các món ngon mỗi ngày. Thật tuyệt vời khi mâm cơm nhà bạn luôn có sẵn một hũ sa tế cay thơm để thưởng thức. Vị cay của ớt, vị nồng của gừng, tỏi sẽ giúp hương vị món ăn trở nên hấp dẫn biết bao nhiêu.