Mách bạn 4 công thức chế biến mì trộn muối ớt ngon như ngoài hàng

Có thể nói, mì trộn muối ớt là món ăn vặt đang làm mưa làm gió trong những năm trở lại đây, được rất nhiều “tín đồ ẩm thực đường phố” Sài Gòn săn đón. Trào lưu ăn mì trộn muối ớt cay này nhanh chóng “lan tràn” đến ba miền Bắc Trung Nam, chiếm được sự yêu thích và lựa chọn của rất nhiều thực khách.

Mì trộn muối ớt là món cuốn - trộn từng gây sốt và được rất nhiều người yêu thích, nhất là đối với giới trẻ. Trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi vào bếp và học ngay 4 cách làm mì trộn muối ớt ngon miệng đậm đà hương vị như ngoài hàng để chiêu đãi người thân và bạn bè của mình nhé!

Nguyên liệu chính để chế biến món ăn đặc biệt này bao gồm mì ăn liền, muối ớt Tây Ninh đúng điệu, tôm khô, và một số topping đi kèm. Phần nhân thì vô cùng đa dạng, tùy vào sở thích mà quý khách hàng có thể lựa chọn phần mì muối ớt hợp lý, đáp ứng được yêu cầu của bản thân.

Mì trộn muối ớt bò trứng lòng đào

Cách chọn mua nguyên liệu tươi ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt bò, mỡ heo và sườn non sau khi mua về mang đi chà xát cùng với muối từ 3 - 5 phút, rồi rửa thật sạch với nước, để ráo.

Bước 2: Ninh nước dùng

Bắc nồi lên bếp, cho vào nồi 2 lít nước lọc, sườn non, hành tây và cà rốt đã cắt khúc. Thêm tiếp vào nồi các gia vị: 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm.

Đập nắp và nấu với lửa vừa cho nước sôi. Khi nước đã sôi, các bạn hạ nhỏ lửa và tiếp tục hầm thêm khoảng 30 phút nữa để các nguyên liệu ra hết chất ngọt.

Sau 30 phút, các bạn cho thêm vào nồi gia vị gồm: 1 muỗng cà phê muối, ½ muỗng canh hạt nêm, ½ muỗng canh đường phèn. Sau đó khuấy thật đều cho các nguyên liệu với nhau, đồng thời nêm nếm lại cho vừa ăn.

Bước 3: Rang tôm khô

Phần tôm khô sau khi đã ngâm mềm, các bạn cho vào máy xay xay nhuyễn, lưu ý nên cho vào thêm: 3 tép tỏi, 2 trái ớt sừng, ½ muỗng canh muối, ⅓ muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê.

Bắc chảo lên bếp, cho toàn bộ hỗn hợp muối, ớt và tôm khô vừa xay nhuyễn vào, để lửa nhỏ và tiến hành đảo đều tay cho đến khi phần tôm khô ráo hết nước, bông tơi, không còn vón cục đồng thời dậy mùi thơm thì tắt bếp.

Bước 4: Làm tóp mỡ

Bắc chảo lên bếp đun nóng sau đó cho phần mỡ heo vào rồi đảo thật điều tay ở lửa vừa cho mỡ chín săn lại.

Khi mỡ heo đã vàng và săn lại, các bạn hạ nhỏ lửa và tiếp tục đảo đều tay trong khoảng 7 - 10 phút cho đến khi mỡ đã chín vàng giòn, nước mỡ ra gần hết thì vớt tóp mỡ ra, để ráo.

Bước 5: Hoàn thành

Bày mì ra tô, sau đó cho thêm khoảng ½ muỗng tương ớt rồi trộn thật đều tay. Rắc thêm hỗn hợp muối và tôm khô rang lên trên, cho thêm tiếp thịt bò, trứng lòng đào, tóp mỡ, hành phi, hành lá, ngò rí và một ít tiêu lên trên.

Múc nước hầm sườn ra 1 tô riêng, rắc thêm một ít hành lá và ngò rí lên trên rồi dọn kèm với tô mì trộn.

Bước 6: Thành phẩm

Sự kết hợp hài hòa giữa mì trộn muối ớt cay; thịt bò mềm, ngọt; trứng lòng đào bùi béo; hành phi và tóp mỡ giòn giòn cùng chén nước lèo thanh ngọt giúp xoa dịu vị cay và mặn của mì trộn. Quả thật là một món ngon đơn giản khó có thể chối từ.

2. Mì trộn muối ớt bò tôm trứng ốp la

Nguyên liệu

Tôm khô 50g

Thịt bò 100g

Tôm sú 50 gr

Trứng gà 1 quả

Ớt hiểm 1 quả

Hành phi 2 muỗng canh

Hành lá 4 nhánh

Hành tím 1 củ

Sa tế 1/2 muỗng cà phê

Tương ớt 2 muỗng canh

Dầu ăn 3 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít(muối/ tiêu/ bột ngọt/ hạt nêm)

Cách chế biến Mì trộn muối ớt bò tôm trứng ốp la

Mì trộn muối ớt bò tôm trứng ốp la

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Để loại bỏ những bụi bẩn, tôm khô mua về các bạn nên mang đi xả qua với nước, sau đó ngâm với nước ấm khoảng 20 phút.

Thịt bò mang đi ngâm cùng với nước muối khoảng 5 phút sau đó vớt ra xả sạch, để ráo nước. Tiếp theo, sử dụng dao cắt phần thịt bò đã chuẩn bị thành các lát mỏng vừa ăn.

Cho thịt bò vào tô và ướp cùng với gia vị: 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê tiêu rồi trộn thật đều và để khoảng 20 - 30 phút cho bò ngấm gia vị.

Tôm sú mua về các bạn cắt bỏ phần đầu, lột bỏ vỏ và rút sạch chỉ sống lưng. Sau đó các bạn mang đi rửa sạch với nước, để ráo.

Hành tím lột bỏ vỏ, cắt nhỏ. Hành lá rửa sạch, cắt bỏ phần đầu hành rồi bào sợi, phần lá hành cắt nhỏ.

Bước 2: Giã và xào tôm khô

Cho vào cối khoảng 1/2 lượng tôm khô, 1 quả ớt hiểm rồi sử dụng chày giã thật nhuyễn.

Sau khi các nguyên liệu đã nhuyễn, bạn cho tiếp gia vị vào cối: ¼ muỗng cà phê muối, ½ muỗng canh bột ngọt, ½ muỗng hạt tiêu rồi trộn thật đều.

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn rồi đun nóng, sau đó cho hành tím vào phi thơm cùng.

Khi hành đã dậy mùi, các bạn trút toàn bộ phần muối ớt tôm vào chảo và đảo đều trong khoảng 2 - 3 phút cho muối ớt hút bớt dầu và dậy mùi thơm.

Kế đến, bạn cho thêm ½ muỗng cà phê sa tế vào chảo, rồi đảo đều cho đến khi muối tôm khô và se lại thì tắt bếp.

Bước 3: Trụng mì

Bắc nồi lên bếp, cho vào nồi 500ml nước lọc, toàn bộ phần tôm khô cùng ½ muỗng bột ngọt, ½ muỗng hạt nêm sau đó bật lửa lớn và đun sôi.

Khi nước đã sôi, các bạn cho mì gói vào chần sơ trong 2 phút để mì chín và nở tơi thì vớt ra ngoài.

Bước 3: Luộc bò, tôm và chiên trứng

Vặn lửa vừa và đợi cho nước dùng sôi lại. Cho thịt bò vào vá, nhúng vào nồi nước dùng và trụng cho thịt bò chín đều.

Tiếp theo, các bạn cho tôm vào vá và tiếp tục trụng trong nồi đến khi nước sôi lại và phần tôm chín đều thì vớt ra dĩa.

Cho tiếp phần đầu hành lá đã cắt sợi vào trụng sơ trong 2 phút rồi vớt ra ngoài.

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng, sau đó đập thêm một quả trứng vào chảo và tiến hành chiên khoảng 2 - 3 phút nữa đến khi trứng chín.

Bước 4: Hoàn thành

Cho mì vào tô, cho thêm khoảng 2 muỗng canh tương ớt vào rồi trộn thật đều.

Thêm thịt bò, tôm luộc, đầu hành lá đã cắt sợi, muối ớt tôm khô và hành phi vào, sau đó xếp trứng ốp la vào giữa rồi trang trí lại cho đẹp mắt.

Cho phần nước dùng vào chén sau đó rắc thêm một ít hành lá vào, sau đó dọn ra tô·với bát mì.

Bước 5: Thành phẩm

Mì trộn muối ớt bò tôm trứng ốp la với đầy ắp topping là sự kết hợp hoàn hảo sẽ khiến cho bạn "chén sạch" chỉ trong phút chốc.

Những sợi mì giòn dai cùng với thịt bò mềm thơm, tôm giòn ngọt, trứng ốp la béo ngậy, muối tôm đậm đà thật hấp dẫn tạo nên một hương vị bùi ngậy khó quên.

3. Mì trộn muối ớt tôm bò viên

Mì trộn muối ớt tôm bò viên

Nguyên liệu

Mì gói 3 gói

Thịt bò 100g

Bò viên 75g

Tôm sú 150 gr

Tôm khô 20g

Trứng gà 3 quả

Hành lá 5 nhánh

Hành tím 3 củ

Sa tế 2 muỗng canh

Tương ớt 1 muỗng canh

Ớt bột Hàn Quốc 1 muỗng cà phê

Muối tôm 2 muỗng cà phê

Muối/ Đường 1 ít Hành phi 1 ít

Cách chọn mua bò viên ngon

Bò viên được chế biến từ thịt tươi sống, những viên bò sẽ có màu sắc tươi sáng, không bị thâm đen, thơm mùi đặc trưng của thịt bò, khi bóp vào viên bò sẽ có độ đàn hồi.

Không nên chọn mua bò viên có màu sắc kì lạ, tối sẫm, có mùi lạ và khi bóp vào thấy khô cứng.

Cách chế biến Mì trộn muối ớt tôm bò viên

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Tôm khô sau khi rửa sạch, mang đi ngâm cùng với nước ấm khoảng 15 - 20 phút.

Thịt bò mua về bóp với muối trong khoảng 3 - 5 phút rồi rửa sạch, vớt ra rổ để ráo. Tiếp đó, dùng dao cắt thành từng lát mỏng.

Tôm sú cắt bỏ phần râu, chân; lột bỏ vỏ, chẻ dọc sống lưng rồi rút bỏ phần chỉ lưng. Đem tôm đi rửa sạch cùng với nước, để ráo.

Hành lá cắt bỏ rễ rồi rửa sạch, phần đầu hành các bạn cắt thành khúc, phần lá hành cắt nhỏ. Hành tím bóc vỏ, băm nhỏ.

Bước 2: Trụng mì

Mì gói các bạn cho ra tô, chế nước sôi vào rồi trụng trong khoảng 3 - 4 phút thì vớt ra và để ráo.

Bước 3: Trộn mì

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng canh sa tế và đun nóng. Sau đó cho tiếp phần hành tím đã băm vào phi thơm.

Kế đến, cho tôm khô vào chảo, đảo đều tay với lửa vừa cho tôm lên màu đẹp mắt và dậy mùi thơm thì tiến hành tắt bếp, trút tôm khô ra chén.

Sử dụng chảo vừa xào tôm khô, các bạn trút phần mì gói vào, cho thêm các gia vị bao gồm: 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc, 2 muỗng cà phê muối tôm, 1/2 muỗng cà phê đường. Trộn đều tay và tận dụng độ nóng còn lại của chảo để làm cho các gia vị tan và thấm đều vào sợi mì.

Bước 4: Trụng các nguyên liệu

Bắc nồi nước lên bếp và đun sôi, sau đó cho thêm ¼ muỗng canh muối vào rồi khuấy đều.

Đập trứng vào một chiếc vá rồi nhúng vào nồi nước sôi, luộc trứng khoảng 5 phút cho trứng chín lòng đào.

Bên cạnh đó, các bạn cho tiếp phần bò viên và tôm đã chuẩn bị vào nồi và luộc cho chín đều thì vớt ra ngoài.

Kế đến, các bạn cho thịt bò và đầu hành lá vào, khuấy thật đều và trụng cho các nguyên liệu vừa chín tới thì vớt ra chén.

Bước 5: Hoàn thành

Cho mì vào tô, xếp thêm tôm, bò viên, thịt bò, tôm khô xào sa tế, hành phi, trứng luộc, đầu hành lá và lá hành cắt nhỏ lên trên rồi trang trí lại cho đẹp mắt là hoàn thành.

Mì trộn bò cay có mùi thơm đặc trưng hấp dẫn cùng với màu sắc bắt mắt.

4. Cách làm món mì trộn kim chi chua cay

Cách làm món mì trộn kim chi chua cay

Nguyên liệu

200g mì somen

100g kim chi cải thảo

1 quả trứng gà

100g rau xà lách

50g tía tô

½ quả dưa leo

¼ củ hành tây

Các gia vị khác: Tương ớt Hàn Quốc, nước tương, dầu mè, tỏi băm, mè rang,...

Dụng cụ: Tô lớn, đũa

Cách làm món mì trộn kim chi chua cay

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu và luộc mì

Đầu tiên, các bạn rửa sạch rau sống (xà lách, tía tô, dưa leo và hành tây). Sau đó, bạn dùng dao thái nhỏ, riêng dưa leo thì bào thành sợi hoặc cắt lát tùy sở thích.

Kế tiếp, các bạn thái nhỏ kim chi cải thảo với kích thước sao cho vừa ăn và rang thêm 1 ít mè.

Tiếp theo, các bạn bắc lên bếp một nồi nước. Khi nước sôi thì các bạn cho mì vào luộc, đến khi sợi mì mềm nhưng không nhũn và vẫn còn độ dai thì vớt mì ra.

Bước 2: Làm nước sốt

Bạn chuẩn bị một cái tô lớn, cho vào tô các nguyên liệu sau: 4 muỗng tương ớt Hàn Quốc, 1 muỗng tỏi băm, 1 muỗng nước tương, ½ muỗng đường, ½ muỗng dầu mè và 2 muỗng nước kim chi.

Bạn trộn đều các gia vị hỗn hợp hoà quyện vào với nhau là đã hoàn thành phần nước sốt thơm ngon rồi đấy.

Bước 3: Trộn mì

Bạn dùng 1 tô khác, xếp các loại rau sống và kim chi cắt nhỏ lên trên phần mì đã luộc chín, rồi đổ nước sốt và 1 ít mè rang đã chuẩn bị lên trên.

Cuối cùng, các bạn dùng tay hoặc đũa trộn thật đều tất cả nguyên liệu lại với nhau.

Bước 4: Thành phẩm

Bạn cuộn mì cho ra dĩa hoặc tô để thưởng thức. Ngoài ra, để hấp dẫn hơn, bạn có thể trang trí thêm với nửa quả trứng gà luộc, một ít mè rang hoặc dưa leo sợi để món mì trộn trông đẹp mắt hơn nhé.

Mì trộn muối ớt là món ăn hấp dẫn khiến cho mọi người thích thú. Món ăn hấp dẫn và phù hợp với rất nhiều đối tượng. Chính vì thế bạn có thể tự tay thực hiện làm món ăn thơm ngon này để chiêu đãi cả nhà. Chúc các bạn thành công!