Mách bạn bí quyết chế biến món lòng xào dưa đơn giản, không bị hôi

Ta không khó để có thể bắt gặp các hàng quán bán lòng heo ngoài đường thu hút rất đông người ăn. Bởi lẽ đây là món ăn khoái khẩu được rất nhiều người và tiện lợi khi ăn ngoài. Tuy nhiên, không phải hàng quán nào cũng đảm bảo rằng các đĩa lòng heo này thật sự đảm bảo vệ sinh.

Lòng xào dưa chua là món ngon dễ chế biến, tuy dân dã nhưng lại chinh phục khẩu vị của rất nhiều người. Món ăn này thích hợp với những bữa cơm gia đình và có thể làm mồi nhậu lai rai. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn 3 công thức chế biến lòng xào dưa ngon nhất.

Mua lòng có nguồn gốc rõ ràng và không bị tẩy trắng bởi các chất hóa học. Vì vậy, cách để an toàn nhất là chúng ta nên tự mua về nhà chế biến. Khi nấu cũng không quá khó và mất nhiều thời gian để tự tay làm cho yên tâm nhé.

Bí kíp để chọn mua lòng sao cho tươi ngon

Một bật mí khi đi chợ mua sắm các loại thực phẩm tươi sống, đó là các bạn nên tranh thủ đi sớm, thịt cá, nội tạng sẽ mới hơn. Để đảm bảo lòng có mùi vị dai giòn, lòng non sẽ là lựa chọn thích hợp nhất đối với món ăn này. Hãy quan sát và lấy đoạn lòng đầu, đoạn có màu hồng nhạt, ống ruột căng tròn và có chứa chất dịch bên trong màu trắng sữa. Tránh mua các đoạn lòng già, có lẫn các tia máu màu vàng lúc luộc sẽ bị đắng và dai.

3 món lòng xào dưa thơm ngon

1. Lòng lợn xào dưa chua

Chuẩn bị các nguyên liệu

Lòng lợn 300g

Dưa cải chua 200g

Cà chua 1 trái

Hành lá 10 gr

Gừng nhỏ 1 củ

Rượu trắng 1 muỗng canh

Nồi, chảo, dĩa,...

Các bước chế biến

Bước 1: Sơ chế lòng lợn

Đầu tiên, các bạn cần ngâm lòng cùng với nước muối pha với giấm hoặc rượu. Bóp thật mạnh tay hỗn hợp. Sau đó, các bạn cho trực tiếp muối ăn lên phần lòng rồi xát thật mạnh tay để lòng được sạch hết chất bẩn.

Rửa lại lòng cùng với nước sạch rồi vắt ráo hết nước.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Lòng lợn xào dưa chua

Dưa cải chua, các bạn có thể mua trực tiếp ở chợ, ở siêu thị hoặc có thể tự làm ngay tại nhà.

Bạn ngâm dưa cải cùng với nước muối pha loãng để giảm bớt độ mặn của dưa. Sau đó rửa lại thật sạch với nước rồi vắt ráo nước.

Cà chua rửa sạch với nước rồi cắt thành múi cau. Hành lá rửa sạch rồi tiến hành cắt thành từng khúc từ 3 - 4cm. Gừng không cần bỏ phần vỏ, cắt thành từng lát rồi đập dập.

Bước 3: Luộc sơ lòng heo

Bắc nồi lên bếp rồi cho vào nồi khoảng 200ml nước lọc, thêm vào nồi hành lá đã cắt khúc và gừng đập dập rồi tiến hành đun sôi.

Nước sôi thì bạn cho phần lòng đã rửa sạch vào để chần sơ qua. Bạn cũng có thể cho thêm 1 muỗng canh rượu trắng hoặc một ít nước cốt chanh để khử hoàn toàn mùi của lòng.

Chần sơ lòng từ 5 - 7 phút thì các bạn tắt bếp, vớt lòng ra rồi cho vào thau nước lạnh để giữ độ giòn.

Rửa lại lòng với nước sạch rồi tiến hành cắt thành từng khúc nhỏ sao cho vừa ăn.

Bước 4: Xào sơ lòng heo

Bắc chảo lên bếp rồi cho vào chảo khoảng 1 muỗng canh dầu ăn cùng với 1 ít tỏi đã băm rồi phi thơm.

Tỏi thơm thì các bạn cho lòng đã luộc chín vào chảo và xào thật đều tay trong khoảng 5 - 7 phút thì đổ ra dĩa.

Bước 5: Xào lòng heo với dưa cải

Tiếp tục đun nóng chảo rồi cho 2 muỗng dầu ăn, cà chua vào xào sơ trong khoảng 2 - 3 phút.

Cho tiếp phần dưa cải chua vào rồi xào. Nêm nếm lại các gia vị với 1 muỗng canh nước mắm, ½ muỗng cà phê bột ngọt và 1 muỗng canh đường.

Sau cùng, các bạn cho phần lòng vào chảo, xào thật đều tay thêm khoảng 3 phút nữa là hoàn thành.

Bước 6: Thành phẩm

Món ăn lòng xào dưa hoàn thành sẽ có màu sắc và hương thơm vô cùng hấp dẫn. Lòng heo giòn dai không hề có mùi, hòa cùng cải chua đậm vị. Càng tuyệt vời hơn khi bạn ăn với cơm nóng và 1 chén nước mắm ớt thật cay đấy.

2. Lòng bò xào dưa chua

Chuẩn bị các nguyên liệu

Lòng bò 400g

Dưa cải chua 200g

Nước dừa 200ml

Hành lá 20g

Hành tím 2 củ

Tô, thau, nồi,...

Các bước chế biến

Lòng bò xào dưa chua

Bước 1: Sơ chế lòng bò

Tương tự như đối với lòng heo, các bạn mang lòng đi ngâm cùng với nước muối có pha rượu hoặc giấm ăn.

Các bạn nên bóp nhẹ tay để tránh lòng bò bị đắng. Nếu các bạn có thời gian, có thể ngâm lòng với nước muối pha loãng trong khoảng 5 - 7 phút rồi mới tiến hành rửa.

Rửa lại sạch với nước sạch rồi vắt ráo nước.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Dưa cải các bạn mang đi ngâm cùng với nước muối pha loãng để giảm bớt độ mặn.

Rửa lại với nước sạch rồi vắt khô nước. Sau đó, các bạn mang dưa đi cắt thành từng miếng vừa ăn.

Ướp dưa cải cùng với 1 muỗng cà phê đường và ⅓ muỗng cà phê hạt nêm. Hành tím và tỏi thì lột bỏ vỏ, đập dập và băm thật nhuyễn.

Bước 3: Luộc sơ lòng bò

Bắc nồi lên bếp và cho nước dừa vào, thêm vào nồi 1 muỗng cà phê muối rồi đun sôi. Nước sôi thì các bạn cho lòng vào, đậy nắp rồi luộc chín lòng trong khoảng 30 - 40 phút.

Sau đó các bạn vớt lòng ra, cho vào tô nước lạnh để giữ lòng có độ giòn. Tiến hành cắt lòng thành từng miếng sao cho vừa ăn (không quá nhỏ).

Bước 4: Xào lòng bò với dưa cải

Bắc chảo lên bếp, cho hành tím và tỏi vào phi thơm. Tiếp theo, các bạn cho phần lòng bò vào chảo đảo thật đều trong khoảng 5 - 7 phút với lửa vừa.

Nêm nếm lại gia vị lại sao cho vừa khẩu vị, rồi cho dưa cải vào và xào thêm 5 phút nữa là hoàn thành.

Bước 5: Thành phẩm

Lòng bò xào với dưa cải vô cùng thơm ngon và hấp dẫn. Khi ăn bạn có thể cho thêm hành lá và thật nhiều tiêu xay để tăng hương vị nhé. Lòng bò giòn dai và vị béo của mỡ bò cùng với dưa cải khiến món ăn không hề bị ngấy.

Với món lòng xào dưa này, các bạn có thể ăn kèm với nước mắm cay, nước tương và có thể dùng với cơm bình thường hay chiêu đãi bạn bè vào dịp họp mặt đều rất tuyệt vời.

3. Lòng gà xào cải chua

Chuẩn bị các nguyên liệu

Lòng gà 300g (2 bộ)

Cải chua 200g

Tỏi băm 2 muỗng cà phê

Gừng 1 nhánh

Rau mùi 1 ít

Hành lá 1 ít

Dầu ăn 1 muỗng canh

Bột canh 1 muỗng cà phê

Nước mắm 1 muỗng cà phê

Các bước chế biến

Lòng gà xào cải chua

Bước 1: Sơ chế lòng gà và các nguyên liệu

Chuẩn bị 2 bộ lòng gà, bạn nên nhờ người bánh làm sạch chất bẩn bên trong. Mua về mang đi rửa lại với nước muối, sau đó rửa lại một lần nữa với nước sạch là xong.

Đem lòng gà đi thái thành từng miếng vừa ăn. Để lòng gà bớt tanh, hôi, các bạn nên mang đi đập dập và băm nhỏ gừng. Sau đó chuẩn bị thêm 1 nồi nước sôi, cho gừng đã băm vào, tiếp đó cho lòng gà vào luộc sơ từ 3 - 4 phút.

Cải chua sau khi mua về đem rửa lại với 1 lần cùng với nước để bớt chua và hăng. Rau mùi, hành lá rửa sạch, cắt nhỏ.

Bước 2: Ướp lòng gà

Ướp lòng gà cùng với 1 muỗng cà phê bột canh và ướp trong khoảng 10 - 15 phút cho lòng thấm gia vị.

Bước 3: Xào lòng gà với cải chua

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn, phi thơm cùng với 1/2 lượng tỏi băm và cho lòng gà đã ướp vào xào cho lòng chín và săn lại khoảng 10 phút trên lửa vừa thì cho ra ngoài.

Tiếp tục phi thơm phần tỏi băm còn lại rồi cho phần dưa cải chua đã chuẩn bị vào xào trong khoảng 5 phút thì cho phần lòng gà đã xào trước đó vào nêm thêm 1 muỗng cà phê nước mắm đảo đều từ 3 - 5 phút cho các nguyên liệu thấm vị và chín hoàn toàn.

Thêm hành lá và rau mùi cắt nhỏ vào xào cùng, nêm nếm lại gia vị sao cho phù hợp khẩu vị của gia đình là hoàn thành.

Bước 4: Thành phẩm

Món lòng xào dưa cải vừa lạ vừa quen với vị ngọt tự nhiên của lòng kết hợp với vị chua của cải tạo nên món ăn mộc mạc nhưng lại thơm ngon. Ăn kèm cùng với cơm trắng và ít nước mắm ớt thì còn gì bằng.

Chỉ vài bước thật đơn giản bên trên thì các bạn đã hoàn thành món lòng xào dưa rồi đấy. Bạn cũng có thể hoàn toàn tự tin xắn tay vào bếp và chế biến ra món ăn đậm vị đặc sắc này rồi. Đây sẽ là một món ăn hấp dẫn để bữa cơm gia đình trở nên phong phú hơn. Chúc các bạn thành công và ngon miệng.







