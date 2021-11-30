9 món ăn dinh dưỡng được chế biến từ bao tử cá basa

Cá Basa (còn gọi là cá giáo, cá sát bụng) là một trong những loài cá da trơn có giá trị kinh tế cực kỳ cao được nuôi tập trung tại rất nhiều nước trên toàn thế giới. Loại này là loài cá bản địa tại Đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam. Bao tử cá Basa chính là bao tử của loại cá này.

Việc làm sạch bao tử cá basa trước khi chế biến cực kỳ quan trọng. Vì nếu bạn sơ chế không sạch sẽ không chỉ mất đi hương vị thơm ngon còn gây ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe .

Sử dụng thường xuyên các bộ phận của loài cá basa rất tốt đối với cơ thể.

Chứa rất nhiều đạm, nhiều EPA và DHA, các khoáng chất vi lượng và các loại vitamin, ít chất béo, hàm lượng cholesterol thấp.

Cá basa chứa hàm lượng calo thấp nhưng hàm lượng protein ở thịt cá basa lại cao.

Các bạn có thể làm bào tử cá như sau:

Rửa và bóp bào tử cá cùng với nước muối loãng cho hết nhớt và mùi hôi bên ngoài.

Lộn ngược mặt bên trong ra ngoài, tiếp tục rửa bóp với muối và chanh cho đến khi hết nhớt và mùi.

Rửa lại thật sạch với nước.

Trụng qua với nước sôi có cho muối và chanh trong vài phút.

Vớt ra rồi rửa lại và ngâm vào nước đá lạnh để giữ độ giòn.

Những món ăn ngon từ bào tử cá basa

1. Bao tử cá basa xào cải chua

Nguyên liệu

Bao tử cá basa 300g

Cải chua 200gr (dưa chua)

Thơm 1/2 quả (dứa)

Cần tây 100g

Hành tây 1 củ

Hành tím 3 củ

Tỏi 3 củ

Gừng 1/2 củ (thái sợi)

Dầu ăn 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (Đường/ tiêu/ muối/ bột ngọt/ hạt nêm)

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế bao tử cá

Để loại bỏ các mùi tanh và loại bỏ nhớt của bao tử cá, sau khi mua cá về các bạn rửa sơ qua cùng với nước rồi cho vào thau bóp cùng với muối. Sau đó, rửa lại sạch với nước nhiều lần, để ráo.

Bao tử cá basa xào cải chua

Bắc nồi lên bếp, cho vào nồi khoảng 100ml nước, gừng thái thành sợi và đun sôi. Kế tiếp, các bạn cho bao tử cá vào trụng sơ trong 1 phút rồi vớt ra cho vào thau nước đá lạnh, ngâm trong khoảng 5 - 7 phút. Cuối cùng, vớt bao tử cá ra rồi để ráo nước.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Thơm sau khi mua về cắt bỏ bớt phần vỏ và mắt thơm. Sau đó, mang đi rửa sơ cùng với nước, để ráo rồi cắt thành miếng. Cần tây mang đi rửa sạch, để ráo rồi cắt thành từng khúc dài 2 lóng tay.

Hành tây bóc sạch vỏ, rửa lại với nước rồi cắt miếng vừa ăn. Hành tím và tỏi bóc vỏ rồi băm nhuyễn. Dưa cải chua rửa sạch với từ 3-4 lần để bớt chua, để ráo, cắt thành từng miếng vừa ăn.

Bước 3: Xào bao tử với cải chua

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng dầu ăn. Đợi cho dầu nóng, cho hành tím và tỏi vào phi cùng. Sau đó, cho bao tử cá basa vào xào với lửa lớn trong 2 phút.

Kế tiếp các bạn cho dưa chua, thơm, cần tây, hành tây vào xào lửa vừa. Nêm nếm thêm gia vị: 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu và xào thêm khoảng 5 phút.

Cuối cùng, bạn nêm nếm lại sao cho vừa ăn rồi tắt bếp là hoàn thành.

Bước 4: Thành phẩm

Bao tử cá basa xào dưa chua là món ăn có vị ngon rất bắt cơm, bao tử giòn dai sần sật kết hợp cùng với dưa chua giòn giòn chua chua vô cùng hấp dẫn.

Bạn cũng có thể ăn kèm cùng với cơm hoặc bún, hoặc có thể dùng để làm món nhậu là hết sẩy. Chúc các bạn ngon miệng.

2. Bao tử cá basa xào sa tế

Nguyên liệu

Bao tử cá basa 400g

Bơ lạt 20g

Sa tế 50 gr

Sả 1 nhánh (băm nhuyễn)

Ớt 1 muỗng cà phê (băm nhuyễn)

Ngò rí 1 ít

Gừng 1/2 củ (băm nhuyễn)

Rượu gạo 2 muỗng canh

Nước mắm 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ tiêu/ đường/ bột ngọt)

Bao tử cá basa xào sa tế

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế bao tử cá basa

Cho khoảng 400gr bao tử cá basa cùng với 1 muỗng canh muối vào tô. Tiếp đó dùng tay bóp thật đều trong 3 phút rồi mang đi rửa sạch với nước và để ráo.

Bắc nồi lên bếp, vặn lửa vừa, cho thêm vào nồi khoảng 500ml nước, 400gr bao tử cá basa, 1/2 củ gừng băm nhuyễn, 2 muỗng canh rượu gạo vào nồi. Khi nước sôi thì mang bào tử đi trụng sơ phần rồi vớt ra rửa sạch.

Bước 2: Xào sả

Bắc chảo lên bếp, cho khoảng 20gr bơ lạt vào chảo nấu đến khi tan chảy. Kế tiếp, các bạn cho sả đã băm nhuyễn vào xào cùng đến khi vàng thơm.

Bước 3: Cho bao tử cá vào

Khi sả đã vàng thơm, các bạn cho bao tử cá vào xào thật đều tay trong 2 phút. Kế tiếp, cho vào chảo các gia vị gồm: 2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh sa tế, 1 muỗng cà phê ớt băm nhuyễn rồi đảo đều thêm 3 phút nữa để bào tử cá thấm gia vị rồi nêm nếm lại cho vừa ăn và tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Bạn bày bao tử cá ra dĩa, rắc thêm ngò rí lên trên rồi thưởng thức. Món này có vị thơm của sả, vị cay the của sa tế, bao tử cá thì giòn dai sần sật, ăn cùng với cơm nóng rất ngon.

3. Bao tử cá basa xào chua ngọt

Nguyên liệu

Bao tử cá basa 500gr

Thơm 1 trái

(Dứa)

Hành tây 1/2 củ

Tắc 3 trái

Tỏi 2 tép

Hành tím 2 củ

Hành lá 2 nhánh

Dầu hào 1 thìa cà phê

Nước mắm 1/2 thìa canh

Dầu ăn 2 thìa canh

Gia vị thông dụng 1 ít (Đường/ Tiêu/ Hạt nêm)

Bao tử cá basa xào chua ngọt

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế bao tử cá

Bao tử cá sau khi mua mang đi rửa sạch với nước. Để khử nhớt và mùi tanh của bao tử cá, bạn vắt vào tô 3 trái tắc dùng tay bóp đều khoảng 3 phút.

Cuối cùng, các bạn rửa sạch lại với nước rồi để ráo hết nước.

Thơm gọt bỏ vỏ, rửa sạch, để ráo. Sau đó, các bạn cắt trái thơm làm 4 phần bằng nhau, cắt bỏ bớt phần cuống rồi cắt miếng mỏng vừa ăn.

Hành tây lột bỏ vỏ, rửa sạch và cắt múi cau. Hành và tỏi bóc bỏ vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn. Hành lá bỏ rễ, rửa sạch rồi cắt nhỏ.

Bước 2: Xào món ăn

Bắc chảo lên bếp cho vào chảo 2 thìa canh dầu ăn. Khi dầu nóng hẳn thì cho hành, tỏi đã băm nhuyễn vào xào cho đến khi vàng và dậy mùi thơm.

Tiếp theo, các bạn cho bao tử cá sơ chế vào xào với lửa lớn đến khi săn lại thì cho nốt phần hành tây và thơm vào xào chung trong 3 phút.

Nêm thêm khoảng 3 thìa cà phê hạt nêm, 2 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê dầu hào, ½ thìa canh nước mắm. Sau đó đảo đều tay với lửa vừa đến khi bao tử cá thấm gia vị thì tắt bếp.

Bước 3: Thành phẩm

Món bao tử cá xào chua ngọt đã hoàn thành rồi đây! Dọn ngay ra dĩa và cho 1 ít hành lá cắt nhỏ cùng 1 ít tiêu lên trên và thưởng thức cùng cơm nóng nào! Bao tử cá thấm vị, dai dai, sựt sựt ăn cùng với thơm chua chua, mềm cùng hành tây giòn, ngọt.

4. Bao tử cá basa xào thập cẩm

Nguyên liệu

Bao tử cá basa 800g

Bông cải xanh 200g

Cà chua 2 quả

Cà rốt 2 quả

Dưa leo 2 quả

Hành tây 1 củ

Dứa 1 quả

Bắp non 1 ít

Hành lá 3 nhánh

Khổ qua 1 quả

Tỏi băm 1 ít

Dầu ăn 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ đường/ bột ngọt)

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế rau củ

Hành tây, khổ qua, hành lá các bạn rửa sạch, cắt thành khúc vừa ăn, để ráo. Dưa leo rửa sạch cắt khúc và bỏ phần ruột. Cà chua rửa, cắt đôi và bỏ hết hạt.

Dứa gọt sạch vỏ, rửa sạch, cắt thành khúc vừa ăn. Cà rốt rửa sạch, cắt lát. Bắp non rửa sạch và để ráo hết nước.

Bông cải xanh ngâm trong nước muối khoảng 5 - 10 phút sau đó cắt thành từng miếng vừa ăn.

Bao tử cá basa xào thập cẩm

Bước 2: Sơ chế bao tử cá

800gr bao tử cá bạn mua về mang đi rửa sạch nhiều lần với nước. Để khử tanh cho bao tử cá, bạn dùng 1 ít muối và xát đều cả trong lẫn ngoài bao tử rồi rửa sạch lại với nước.

Trụng sơ với nước sôi cho bao tử cá săn lại và hết nhớt. Sau đó rửa với nước một lần nữa cho sạch.

Bước 3: Xào bao tử cá

Bắc chảo lên bếp rồi 1 muỗng canh dầu ăn vào, khi dầu đã nóng thì các bạn cho tỏi băm vào phi thơm.

Sau đó bạn cho hết phần bao tử cá đã được làm sạch vào chảo, xào thật đều cho bao tử cá basa được săn lại

Bây giờ bạn cho thêm các gia vị gồm: 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt vào đảo đều cho các gia vị tan hết, xào trên bếp với lửa vừa để bao tử cá chín.

Bước 4: Cho rau củ vào

Tiến hành cho bắp non, dứa và bông cải xanh vào xào trước. Khi bắp non, dứa, bông cải xanh đã chín mềm thì tiếp tục cho dưa leo, cà rốt, cà chua với hành tây vào.

Bạn tiếp tục xào sơ cho rau củ còn lại vừa chín tới thì tắt bếp, nêm nếm thêm gia vị cho vừa ăn và cho món ăn ra đĩa.

Bước 5: Thành phẩm

Bao tử cá basa săn chắc, kết hợp cùng với vị chua của cà chua, dứa, giòn giòn của dưa leo, ngọt thanh của hành tây mang đến hương vị thơm ngon và sẽ rất bắt cơm khi thưởng thức chung đấy.

Bạn cũng có thể ăn kèm món ăn này với nước tương cay để tăng hương vị cho món ăn hấp dẫn hơn nhé!

5. Bao tử cá basa xào hành tây

Nguyên liệu

Bao tử cá basa 300g

Hành tây 1 củ

Tỏi 2 tép

Gừng 1 nhánh

Giấm 1 ít

Ớt 3 quả

Hành lá 1 ít

Bơ thực vật 1 muỗng canh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Dầu hào 1 muỗng canh

Tương ớt 1 muỗng canh

Nước mắm 1/2 muỗng cà phê

Gia vị thông dụng 1 ít (Tiêu/ đường/ muối/ bột ngọt)

Bao tử cá basa xào hành tây

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế bao tử cá

Cho 300gr bao tử cá basa vào tô, cho thêm 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh giấm, sau đó dùng tay bóp đều trong khoảng 3 phút rồi mang bao tử cá đi rửa thật sạch với nước và để ráo.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn. Gừng cắt thành từng lát mỏng. Ớt cắt nhỏ. Hành tây bỏ vỏ, cắt thành múi cau. Hành lá rửa thật sạch, để ráo hết nước rồi cắt thành từng đoạn dài khoảng chừng 1 lóng tay.

Bước 3: Trụng bao tử cá

Bắc nồi lên bếp, cho vào nồi khoảng 500ml nước, gừng cắt thành lát và đun sôi. Khi nước đã sôi thì các bạn cho bao tử cá vào trụng sơ qua trong 2 phút rồi vớt ra để cho ráo nước.

Bước 4: Xào bao tử cá

Bắc chảo lên bếp, cho thêm vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nóng, cho phần tỏi đã băm vào phi thơm.

Kế tiếp, các bạn cho bao tử vào xào với lửa nhỏ cùng với: 1 muỗng canh dầu hào, 1/2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng canh tương ớt, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, dùng đũa để đảo đều.

Tiếp theo, các bạn cho tiếp 1 muỗng canh bơ vào chảo, đun cho bơ tan chảy, đảo đều trong 2 phút cho bao tử ngấm hết gia vị rồi cho tiếp hành tây, ớt vào xào từ 1 - 2 phút.

Cuối cùng, bạn cho tiếp tiêu, hành lá vào xào sơ khoảng 1 phút nữa rồi nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn và tắt bếp.

Bước 5: Thành phẩm

Bao tử cá basa xào hành tây hấp dẫn vô cùng, đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa hành tây vừa giòn vừa ngọt, bao tử cá mềm mềm nhưng không hề dai. Lại thêm ăn cùng với cơm nóng nữa thì ngon chẳng gì bằng.

6. Bao tử cá basa xào mướp

Nguyên liệu

Bao tử cá basa 400g

Mướp 2 quả

Tỏi 2 tép

Nước mắm 2 muỗng cà phê

Dầu ăn 2 muỗng canh

Giấm 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít

Bao tử cá basa xào mướp

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế bao tử cá

Bao tử cá basa mang đi rửa thật sạch với nước muối pha loãng và canh giấm, dùng tay bóp nhiều lần, rửa lại sạch với nước rồi để ráo.

Mướp sau khi mua về, các bạn cắt bỏ hết phần vỏ rồi rửa sạch với nước, cắt thành từng miếng vừa ăn.

Lấy 2 tép tỏi đập dập, bỏ phần vỏ, rồi dùng dao băm nhuyễn phần tỏi đó.

Bước 2: Xào bao tử cá

Bắc chảo lên bếp, cho thêm 2 muỗng dầu ăn vào. Đợi cho dầu nóng, cho phần tỏi vào phi thơm. Khi tỏi đã vàng thì bạn trút 400gr bao tử cá basa vào xào và đảo thật đều tay từ 3 - 5 phút đến khi bao tử săn lại.

Cho thêm vào chảo khoảng 2 muỗng cà phê nước mắm, 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê hạt nêm rồi xào tiếp từ 2 - 3 phút cho thấm hết gia vị.

Kế tiếp, các bạn cho mướp vào xào chung, dùng đũa để trộn đều và tiếp tục xào thêm khoảng 5 phút nữa cho mướp chín. Sau đó, các bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn và tắt bếp.

Bước 3: Thành phẩm

Bao tử giòn giòn, mướp vừa mềm vừa ngọt, gia vị nêm nếm lại vừa ăn thì bạn đừng lo, món ăn này sẽ hết trong gang tấc liền. Chuẩn bị thêm nhiều cơm nhé, bởi món này sẽ tuyệt vời hơn khi ăn kèm với cơm trắng đấy.

7. Bao tử cá basa xào măng

Nguyên liệu

Bao tử cá 200g

Măng củ 500 gr

Gừng 1 nhánh

Ớt 2 quả

Hành tím băm nhuyễn 1 củ

Giấm 2 muỗng canh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (Tiêu/ hạt nêm/ muối)

Cách chế biến

Bao tử cá basa xào măng

Bước 1: Sơ chế bao tử cá

Cho bao tử cá vào thau rồi cho thêm 100gr muối, 2 muỗng giấm rồi dùng tay bóp thật đều sau đó mang đi rửa lại nhiều lần với nước và để ráo.

Sơ chế các nguyên liệu khác: Gừng rửa thật sạch, gọt vỏ, cắt thành từng lát mỏng rồi băm nhuyễn.

Ớt thái thành từng lát mỏng. Hành lá rửa sạch, để ráo rồi cắt nhỏ.

Măng sau khi mua về các bạn bóc bỏ bẹ già bên ngoài, cắt thành từng khối nhỏ, ngâm với nước sạch qua đêm (thỉnh thoảng nên thay nước ngâm măng) sau đó đem măng đi rửa lại sạch rồi cắt thành miếng vừa ăn.

Bước 2: Xào bao tử cá

Bắc chảo lên bếp, cho vào 2 muỗng dầu ăn. Đợi đến lúc dầu nóng thì cho hành tím và gừng băm nhuyễn vào phi thơm.

Kế tiếp, các bạn cho bao tử cá vào xào với lửa vừa đến khi bao tử săn lại thì cho tiếp 1 muỗng cà phê hạt nêm vào, xào thêm khoảng 1 - 2 phút nữa thì tắt bếp và cho bao tử đã xào ra dĩa.

Bắc lại chảo vừa xào bao tử lên bếp, vặn lửa vừa, cho vào chảo măng tươi cùng gia vị gồm: 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê hạt nêm rồi xào cho đến khi gia vị tan hết.

Tiếp đến, các bạn cho bao tử cá vào xào chung khoảng 3 - 5 phút rồi cho tiếp hành lá, ớt, một chút tiêu xay lên trên tiếp tục xào thêm từ 1 - 2 phút nữa thì nêm nếm gia vị, tắt bếp và cho ra dĩa.

Bước 3: Thành phẩm

Bao tử cá basa sau khi hoàn thành có màu trắng ngà đẹp mắt của măng. Bao tử cá thấm gia vị, ăn cùng măng giòn giòn vô cùng hấp dẫn. Món này ăn kèm với cơm nóng và một chén mắm ớt thì vị nó sẽ càng tuyệt vời hơn.

8. Bao tử cá basa kho tiêu

Nguyên liệu

300 gr Bao tử ba sa

Tiêu, nước mắm, đường, ớt, tỏi, hành, 200ml nước dừa tươi

Cách chế biến

Bao tử cá basa kho

Bước 1: Sơ chế bao tử cá

Sơ chế bao tử basa với muối và giấm để bào tử được làm sạch hơn. Tỏi, hành, ớt bóc vỏ băm nhuyễn.

Bước 2: Ướp gia vị

Cho bao tử cá ra tô, ướp cùng với các gia vị đã chuẩn bị sẵn, ướp theo khẩu vị. Ướp trong vòng 15 phút.

Bước 3: Kho bao tử cá

Cho bao tử basa vào nồi đun lớn với lửa trong khoảng 5 phút cho bao tử săn lại, rồi cho thêm nước dừa vào đun với lửa lớn thêm 10 phút nữa.

Sau 10 phút, bạn chỉnh lửa nhỏ lửa xuống cho bao tử sôi liu riu. Đun cho đến khi nước cạn gần hết thì cho hành lá, ớt, nêm nếm lại một ít gia vị cho vừa ăn và tiếp tục đun thêm 5 phút nữa là được.

9. Phá lấu bao tử cá ba sa và trứng cút

Nguyên liệu

1 kg bao tử ba sa

30 cái trứng cút

3 m canh dầu hào

2 m canh nước tương

1 m canh hạt nêm

1 m canh đường

2 m canh tương ớt

1/2 mcf bột ngọt

1 gói ngũ vị hương

Hành, tỏi, gừng, tiêu

Dưa leo, rau răm, ớt (ăn kèm)

Bánh mì

Phá lấu bao tử cá ba sa và trứng cút

Thực hiện

Bước 1: Bao tử basa sau khi sơ chế thì để ra rổ cho ráo nước. Luộc chín trứng cút, lột bỏ vỏ

Bước 2: Phi thơm hành củ đã băm nhỏ, cho bao tử cá vào xào, nêm nếm thêm gia vị, một chút nước lọc, cho trứng cút vào cùng và để lửa nhỏ. Nêm nếm lại gia vị cho vừa khẩu vị, nước phá lấu sền sệt là được

Dọn món ra dĩa, ăn cùng với cơm, bạn cũng có thể ăn kèm với dưa leo, rau răm hoặc bánh mì.

Với 9 công thức chế biến bao tử cá basa mà chúng tôi vừa chia sẻ, hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho bữa ăn của gia đình mình. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công những công thức trên nhé!