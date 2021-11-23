8 công thức làm salad cá ngừ mới lạ cho bữa ăn dinh dưỡng

Cà chua, rau xà lách rửa sạch thái nhỏ. Trứng gà mang đi luộc chín và thái lát. Cá ngừ dằm nhỏ. Rau diếp cá, ô liu cắt đôi. Hành tây lột bỏ vỏ, thái thành lát mỏng. Trứng đem luộc, sau đó cắt miếng vừa ăn.

Trong cá ngừ còn có nhiều sắt và vitamin B12 giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến thiếu máu hiệu quả chỉ với một khẩu phần ăn.

Giúp phát triển não bộ với nhiều Omega 3 có trong thành phần của cá ngừ.

Tăng cường hỗ trợ cải thiện các bệnh về tim mạch nhờ tác dụng làm giảm lưu lượng cholesterol xấu có hại với cơ thể, ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Cách làm cá ngừ ngâm dầu:

Làm sạch cá và lau khô và bỏ da, lọc bỏ xương rồi cắt thành quân cờ. Sau đó mang cá đi ướp trong khoảng 1 giờ với oregano (nếu có).

Đun sôi nước với muối, hạt tiêu, dấm và lá nguyệt quế rồi cho cá ngừ vào đun cùng khoảng 20 phút (chỉ đun với lửa nhỏ) rồi tắt bếp đợi cho cá nguội. Khi cá đã nguội hẳn thì vớt ra rồi lau thật khô.

Tiếp theo, các bạn xếp cá vào một lọ thủy tinh và đổ dầu rồi lặp lại như thế cho đến khi hết số cá. Sau đó, cho thêm một ít hạt tiêu đã rang thơm vào.

Cuối cùng các bạn đóng lọ thật kỹ và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tuần là có thể mang ra dùng.

Salad cá ngừ ngâm dầu với trứng luộc

Bước 2: Làm nước sốt

Chuẩn bị các nguyên liệu làm nước sốt bao gồm: 1/4 chén dầu ô liu, 1/4 chén giấm, 1 muỗng cà phê mật ong, 1 muỗng cà phê mù tạt, 1/4 muỗng cà phê muối, tiêu vào chén rồi khuấy đều.

Bước 3: Trộn salad

Cho rau xà lách, cà chua, hành tây và cá ngừ vào tô, rưới phần nước sốt trộn đã chuẩn bị lên rồi trộn đều và cho trứng lên trên.

Bước 4: Thành phẩm

Cho thành phẩm ra dĩa và chú ý cho món ăn vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 15 – 30 phút trước khi dùng. Bạn cũng có thể thêm sốt mayonnaise, nước cốt chanh để món ăn đậm đà hơn.

2. Salad cá ngừ sống

Nguyên liệu

Cá ngừ 1 con

Rau xà lách 200 gr

Bơ 1/2 trái

Cà chua 2 quả

Tương mayonnaise 50 gr

Chanh tươi 1 quả

Tương ớt 50 gr

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế cá ngừ

Cá ngừ mang đi rửa sạch. Dùng dao sắc, cắt dọc vào thân cá để lấy phần thịt của cá ra, thái thành lát mỏng và thấm khô. Sau đó, ướp cá với một ít muối tiêu, 1 ít bột nêm, ướp thấm cả 2 mặt cá.

Tiếp theo, các bạn cho dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi cho thêm tỏi băm vào phi cùng cho thơm sau đó cho cá ngừ vào chiên đều 2 mặt.

Cuối cùng, bạn vớt cá ra đĩa bỏ sẵn giấy thấm dầu.

Salad cá ngừ sống

Cách phi lê cá: Bạn sử dụng 1 khăn sạch nhỏ, giữ lấy phần thân trên của con cá, dùng dao cắt từ phần lườn cá dọc xuống đuôi cá. Sau đó lật con cá lại, cắt tương tự như vậy để lấy được phần thịt còn lại.

Bước 2: Sơ chế xà lách và ớt

Rửa sạch rau xà lách. Sau đó mang rau đi ngâm với nước muối loãng rồi để ráo hết nước. Tiếp đó, thái rau thành các đoạn dài khoảng 3cm. Cho xà lách vào bát lớn, trộn đều rau xà lách cùng với gia vị gồm: 1 muỗng đường, 1 ít muối, nước cốt chanh, 1 ít dầu ăn. Ớt tươi bổ dọc, lọc hết hạt rồi thái ra. Bơ, cà chua cắt miếng.

Bước 3: Làm nước sốt

Cho tương ớt và sốt mayonnaise vào một cái bát tô lớn rồi trộn đều rồi để riêng.

Bước 4: Thành phẩm

Cho rau xà lách ra dĩa, cho cá ngừ lên. Làm nước sốt cho vào túi bắt kem, xịt đều lên bề mặt dĩa salad để trông thêm đẹp mắt. Khi ăn có thể vắt thêm nước cốt chanh, rồi trộn đều lên là có thể thưởng thức ngay.

3. Salad cá ngừ rau mầm

Nguyên liệu

150 gram rau mầm cải ngọt

50 gram cà chua bi

4 – 5 trái oliu

2 muỗng giấm

1 muỗng đường

Tỏi băm, ngò băm

Dầu ăn, hạt tiêu

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Rau mầm đem nhặt, rửa sạch, ngâm với nước muối pha loãng khoảng 30 phút. Khi ngâm xong, các bạn tiến hành vớt rau ra rổ để ráo hết nước.

Cà chua bị mang đi rửa sạch rồi cắt làm đôi, quả oliu cắt khoanh tròn. Đặt chảo lên bếp, rồi cho dầu ăn và tỏi băm vào phi cùng khoảng tầm 1 – 2 phút. Khi tỏi vàng thì bạn cho ngò băm vào rồi tắt bếp.

Bước 2: Cách làm nước sốt trộn salad rau mầm

Salad cá ngừ rau mầm

Cho 1 muỗng đường cùng 2 muỗng giấm vào một bát nhỏ rồi khuấy đều cho đường tan hết. Chuẩn bị thêm một tô lớn rồi cho rau mầm vào. Tiếp đến cho thêm dầu oliu và cà chua bi vào.

Bạn rưới dầu tỏi vừa làm lên toàn bộ mặt rau. Cho tiếp hỗn hợp gồm giấm và đường vào tô rau rồi trộn đều. Cuối cùng, bạn cho salad rau mầm ra đĩa, rắc thêm chút tiêu để tạo hương vị rồi thưởng thức.

4. Salad cá ngừ áp chảo tươi ngon

Nguyên liệu

Cá ngừ (loại cá ngừ ngâm dầu, đóng hộp): 1 hộp

Xà lách 100g

Cà chua bi 5-6 quả

Rau xà lách 6 quả

Đậu que 1/2 củ

Chanh tươi

Tỏi băm

Sốt mayonnaise

Gia vị gồm có: đường, muối, dầu olive, hạt nêm, tương ớt

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cá ngừ rửa sạch, cắt thành lát vừa ăn. Sau đó mang đi ướp với một ít muối, hạt nêm, tiêu đều hai mặt. Tiếp theo, các bạn rửa sạch các nguyên liệu còn lại và ngâm với nước muối loãng.

Bước 2: Tiến hành bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng cho thêm chút dầu ăn để phi tỏi cho thơm. Bạn cho cá vào chiên cùng, nhớ chiên vàng đều 2 mặt.

Salad cá ngừ áp chảo tươi ngon

Bước 3: Cà chua bi bạn bổ làm đôi. Cho xà lách, đậu que vào tô lớn, cho thêm 1 ít muối, đường, dầu ăn, nước cốt chanh và cà chua đã bổ đôi vào rồi trộn đều.

Bước 4: Tiếp theo, các bạn cho tương ớt và sốt mayonnaise vào chung một cái tô, sau đó trộn lên thật đều. Bạn có thể tuỳ chỉnh tỷ lệ sao cho phù hợp với khẩu vị của mình nhé.

Bước 5: Cuối cùng, bạn cho phần rau trộn ra dĩa xếp cá ngừ lên trên và rưới sốt lên là có thể thưởng thức nhé.

5. Salad cá ngừ sốt mè rang

Nguyên liệu

Khoai lang 1 củ

Ớt chuông 1 quả

Cần tây 100g

Dưa chua 100g

Hành tím/ hành tây 1 củ nhỏ

Sốt mè rang Kewpie 2 muỗng canh

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên, các bạn mang khoai lang đi rửa sạch rồi cắt thành các miếng vuông vừa ăn, mang khoai đi ngâm vào thau nước muối pha loãng khoảng 15 phút để giảm độ thâm cũng như làm sạch nhựa khoai. Sau đó, cho vào nồi, thêm 1/3 muỗng cafe muối cùng với 1 lượng nước ngập khoai. Bật lửa luộc khoảng 15 phút, lâu lâu bạn dùng đũa để xiên khoai kiểm tra độ chín nha. Khoai vừa thì bạn để nguội.

Hành tím lột sạch vỏ rồi rửa chung với ớt chuông, cần tây sau xắt hình hạt lựu từng loại nha. Nhớ giũ nhẹ để ráo nước trước khi xắt nhé! Nếu bạn ngại hành tím có vị hăng thì chuẩn bị một tô nước pha chút chanh/giấm để xắt xong bạn có thể ngâm hành khoảng 15 phút rồi vớt ra.

Salad cá ngừ áp chảo tươi ngon

Với dưa chua thì bạn vắt kiệt nước rồi cũng xắt hạt lựu như những nguyên liệu trên.

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào một cái tô lớn.

Bước 3: Bạn có thể mở hộp cá ngừ, loại bỏ nước dầu ngâm và vớt lấy phần thịt cá cho vào tô đã bỏ nguyên liệu ở trên.

Bước 4: Cuối cùng, các bạn chỉ cần rưới đều nước sốt lên lớp trên của cá ngừ salad rồi trộn đều tay và có thể thưởng thức ngay.

6. Salad cá ngừ bắp cải

Nguyên liệu

Bắp cải tím/ Bắp cải Radicchio: 200g

Cà rốt 50g

Hành tím/ hành tây: 1 củ nhỏ

Cá ngừ đóng hộp: 1 hộp

Sốt mayonnaise

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trước tiên lấy bắp cải bào thành sợi mỏng, mang đi ngâm với nước muối nước loãng khoảng 15-20 phút để rửa sạch, đẹp màu và giữ độ giòn. Sau đó vớt ra để ráo, nhớ tách bỏ các lá già và lá xanh ở lớp ngoài rồi hẳn bào nhé.

Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi bào thành sợi. Dùng nửa quả chanh vắt thành nước cốt vào chén. Tách bỏ vỏ của 1 tép tỏi và rửa ớt rồi băm nhuyễn cùng nhau nha.

Bước 2: Bạn chuẩn bị tô cho bắp cải và cà rốt vào, vắt thêm 1/3 quả chanh. Sau đó đảo đều để trong khoảng 5 phút. Với bước này các bạn sẽ giúp cho nguyên liệu được thấm hơn khi rưới thêm sốt mayonnaise vào nè.

Salad cá ngừ bắp cải

Bước 3: Pha chế nước sốt bao gồm: 1/2 muỗng canh giấm, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh sốt mayonnaise, 1 ít tỏi băm cùng với ớt. Sau đó, các bạn đánh đều tay cho đến khi hỗn hợp tan hết và sánh mịn thì bạn nếm thử nhé.

Bước 4: Bạn rưới đều nước sốt đã pha vào tô bắp cải. Nhưng nếu tô cải trộn bị đọng nước chanh ở đáy thì bạn nên chắt nước bỏ ra trước nhé, để khi rưới sốt vào sẽ không bị loãng. Dùng đũa đảo đều hỗn hợp lên nha.

Bước 5: Bày trí thành phẩm ra dĩa và mời cả nhà thưởng thức thôi. Vị ngọt giòn của bắp cải kết hợp cùng với sốt béo chua ngọt, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn cảm giác thanh mát và vô cùng hấp dẫn về mặt thẩm mỹ lẫn hương vị.

7. Salad cá ngừ bơ

Nguyên liệu

Bơ: 1 quả

Rau mùi: 1 quả

Cần tây: 100g

Dưa leo: 1 quả

Hành tím/ hành tây: 1 củ nhỏ

Cá ngừ đóng hộp: 1 hộp

Gia vị: dầu mè, đường, muối

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trước tiên, bạn cần lột vỏ hành tây, nhặt rau mùi thật sạch rồi mang đi rửa qua nước cùng với dưa leo. Tiếp theo bạn bổ đôi quả bơ, bỏ hạt và thái thành hạt lựu.

Rau củ ráo nước tiến hành băm nhuyễn rau mùi, hành tím thì cắt sợi. Sau đó cho hành vào tô nước lạnh để hành được giòn hơn và giảm bớt mùi hăng. Còn chanh thì bạn sẽ cắt đôi để vắt lấy nước cho vào chén.

Salad cá ngừ bơ

Bước 2: Chúng ta chuẩn bị nước sốt trước nhé! Nước cốt chanh đã vắt sẵn bạn cho thêm 2 muỗng dầu mè, 1 muỗng đường trắng, 1/4 muỗng cafe muối rồi khuấy đều đến khi hỗn hợp tan ra.

Bước 3: Khui hộp cá ngừ, chắt bỏ nước ngâm chỉ lấy phần thịt rồi cho tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị vào tô lớn như bơ, hành tây, dưa leo, rau mùi. Sau đó, rưới đều nước sốt và trộn nhẹ tay cho đến khi các nguyên liệu được thấm đều nước sốt.

Bước 3: Cuối cùng, bạn bày trí thành phẩm ra đĩa theo ý mình thích. Vậy là bạn đã hoàn thành xong 1 phần salad bơ cá ngừ rồi, chỉ còn thưởng thức nữa thôi.

8. Salad cá ngừ dầu giấm

Nguyên liệu

200 gam cá ngừ

1 cây xà lách

1 quả chanh

1/2 quả hành tây

Cà chua, ngô ngọt

4 trái oliu đen

2 muỗng giấm, mayonnaise, muối, tiêu

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu mua

Rau xà lách mang rửa sạch, xắt miếng vừa ăn (khoảng 2cm). Chanh vắt lấy nước cốt chanh, bỏ hạt. Hành tây bỏ vỏ và thái thành từng sợi nhỏ. Oliu, cà chua sau khi bạn đã rửa sạch bằng nước cũng cắt thành từng khoanh nhỏ. Ngô ngọt tách lấy hạt.

Bước 2: Trộn cá ngừ hộp

Salad cá ngừ dầu giấm

Mua sẵn một hộp cá ngừ mua rồi lấy muỗng vớt phần thịt ra vắt cho bớt dầu và để vào 1 tô đã có sẵn xà lách, hành tây, trái oliu, cà chua và bắp ngọt đổ giấm vào và trộn đều để làm tăng màu sắc và sự khá là đa dạng cho món salad cá ngừ ngâm dầu của mình.

Bước 3: Trộn đều nguyên liệu với nhau

Trộn hỗn hợp gồm nước cốt chanh tươi cùng với sốt mayonnaise, thêm một chút muối tiêu và dùng tay trộn đều lên. Tiếp đó, các bạn rưới hỗn hợp này lên hỗn hợp cá ngừ vừa trộn giấm và các loại rau ở bước 2.

Sử dụng nĩa để trộn thật đều hết các nguyên liệu lên 1 lần nữa rồi cho ra 1 tô lớn cái đĩa salad cá ngừ dầu dấm là có thể dùng được rồi đó.

Trên đây là chia sẻ về 8 công thức làm salad cá ngừ mà các bạn có thể tham khảo để chế biến ra món ăn ngon cho gia đình mình. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, có thể để lại bình luận bên dưới bài viết nhé. Chúc bạn và gia đình luôn có những bữa ăn ngon miệng.