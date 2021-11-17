10 cách chế biến món ăn từ nấm đùi gà mà các mẹ nên biết

Có lợi cho hệ tiêu hóa: Các thành phần của nấm sẽ giúp hệ tiêu hóa của bạn hoạt động tốt hơn, ngăn ngừa bệnh táo bón…

Tăng cường sức đề kháng: Lượng protein và các axit amin bên trong nấm đùi gà có tác dụng lưu thông khí huyết, giúp giảm mệt mỏi, căng thẳng, tăng cường sức khỏe , cũng như cải thiện trí nhớ.

Phòng ngừa bệnh tiểu đường: Theo Đông y, hàm lượng chất xơ và vitamin của nấm đùi gà có tác dụng kìm hãm quá trình hấp thụ đường vào máu. Nhờ đó, giúp người dùng phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Phòng ngừa các bệnh ung thư: Beta glucan có trong nấm đùi gà có tác dụng kìm hãm sự phát triển và tiêu diệt các tế bào ung thư trong cơ thể. Do đó, nấm đùi gà hỗ trợ phòng ngừa bệnh ung thư rất hiệu quả.

10 món ăn ngon được chế biến từ nấm đùi gà

1. Nấm đùi gà xào thịt bò

Nguyên liệu

Nấm đùi gà

Thịt bò

Các gia vị

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Nấm đùi gà cắt bỏ phần chân nấm, ngâm vào nước muối loãng, khoảng 3 đến 5 phút. Sau đó rửa lại với nước và để ráo. Cắt thành các lát vừa ăn.

Thịt bò tiến hành rửa sạch, cắt thành lát mỏng, cho thịt bò vào chén, nêm nếm gia vị vào gồm: 1/2 muỗng cà phê muối, ½ nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê dầu hào, trộn đều và ướp toàn bộ trong vòng 10 phút.

Hành tây lột vỏ, rửa sạch với nước, bổ thành múi cau. Hành lá mang đi rửa sạch, để ráo rồi cắt nhỏ.

Nấm đùi gà xào thịt bò

Bước 2: Xào nấm

Cho 2 muỗng dầu ăn vào chảo, đến khi dầu nóng thì cho tỏi vào phi thơm. Sau đó cho thêm thịt bò vào xào đến khi chín tái rồi đổ ra dĩa.

Cho tiếp nấm đùi gà vào chảo, nêm thêm 1 muỗng cà phê nước mắm, xào qua khoảng 5 phút thì thêm hành tây vào rồi xào chín, nêm gia vị cho vừa ăn. Sau đó, các bạn cho thịt bò vào, nêm thêm gia vị và dầu mè để vừa ăn, đảo đều rồi tắt bếp.

Bước 3: Thưởng thức thành phẩm

Nấm đùi gà xào thịt bò là món ăn thơm ngon, tròn vị ngọt từ nấm cũng như thịt bò làm cho bữa cơm gia đình thêm tròn vị.

2. Nấm đùi gà kho trứng cút

Nguyên liệu

Trứng cút 10 - 20 trứng

Nấm đùi gà 300 gram

Tỏi 5 tép

Tảo bẹ khô 100 gram

Gia vị: Đường, đường nâu, muối, nước mắm, nước tương

Cách chế biến

Nấm đùi gà kho trứng cút

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Luộc trứng cút và vớt ra ngoài rồi bóc vỏ. Nấm đùi gà sau khi rửa sạch, đổ ra rổ cho ráo hết nước và thái nấm thành sợi vừa ăn. Chuẩn bị thêm một vài tép tỏi, ớt, tảo bẹ khô đã được nhặt sạch.

Bước 2: Nấu nước lèo

Đặt nồi lên bếp cho thêm nước vào cùng với tảo bẹ khô cắt nhỏ và tỏi đun sôi. Sau đó khoảng 5 - 10 phút thì vớt tỏi và tảo bẹ ra.

Bước 3: Kho nấm đùi gà với trứng cút

Cho đường nâu, nước tương vào nước tảo bẹ ban nãy, rồi cho trứng cút đã chuẩn bị cùng với nấm đùi gà vào đun sôi, giảm lửa nhỏ đến khi nào nước sốt cạn thì tắt bếp.

Phải chờ đến khi nào nước có màu vàng nâu vào keo thì mới ngon nhé. Nêm nếm gia vị vừa ăn và thưởng thức cùng gia đình

Bước 4: Thành phẩm

Nấm đùi gà kho trứng cút là món ăn có vị ngon đậm đà, mặn mà và thơm ngon của hòa quyện cùng vị béo của những quả trứng cút. Món này thường sẽ ăn cùng với cơm và các món ăn đi kèm khác như rau sống, dưa leo,... thì sẽ ngon và tuyệt vời hơn.

3. Nấm đùi gà chiên giòn

Nguyên liệu

1 cây nấm đùi gà to (hoặc 2 cây nhỏ), 2 thìa canh tinh bột ngô, 4 thìa canh bột mỳ, 1gr muối, 1 quả trứng gà, một chút hạt tiêu và gia vị.

Cách thực hiện

Nấm đùi gà chiên giòn

Bước 1: Mang nấm đi rửa sạch, để ráo cho hết nước. Nấm có thể xé hoặc thái thành những dải nấm dài dọc theo phần thân. Ướp nấm với khoảng 1gr muối.

Bước 2: Trứng đánh tan lòng đỏ và trắng. Thêm một ít gia vị gồm: bột mì, tinh bột ngô, muối, tiêu và trộn đều.

Bước 3: Đổ nấm đùi gà vào trộn đều với bột, sao cho bột bao quanh từng dải nấm.

Bước 4: Đổ dầu vào nồi hoặc chảo chống dính. Sau đó đun sôi đến khoảng 70%. Đổ nấm vào chiên cho đến khi bột bên ngoài ngả sang màu vàng nhạt. Vớt nấm ra, để ráo dầu.

Bước 5: Lúc sắp ăn, tiến hành đổ nấm vào chiên lại với lửa lớn khoảng 30 giây sao cho phần bột chuyển sang màu vàng đậm, bột giòn rụm. Món ăn này có thể chấm thêm với tương cà, sốt mè vừng hoặc sốt mayonnaise sẽ ngon hơn nhé!

4. Nấm đùi gà kho tộ

Nguyên liệu:

4 cây nấm

1 quả cà chua, 1 quả ớt sừng, hành lá, tỏi tây

Gia vị gồm: Dầu mè, hạt nêm nấm, đường, mỗi thứ một thìa cafe.

Dầu ăn

Cách thực hiện

Nấm đùi gà kho tộ

Bước 1: Rửa sạch nấm, mang đi cắt thành miếng vừa ăn. Cà chua rửa sạch, lọc bỏ hạt, thái nhuyễn. Hành lá cắt thành khúc. Tỏi tây và ớt sừng lát mỏng.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp, thêm dầu ăn. Khi dầu sôi thì cho thêm tỏi tây vào phi thơm. Sau đó cho thêm cà chua vào xào cho đến khi chín nhừ. Thêm ớt và nấm.

Bước 3: Đảo đều các hỗn hợp, cho thêm ½ chén nước sạch và đun sôi.

Bước 4: Thêm gia vị gồm: đường, hạt nêm sao cho vừa ăn.

Bước 5: Rim tới khi nước sền sệt, nấm chín tới thì rưới dầu mè. Đảo đều, tắt bếp, dọn ra đĩa và thưởng thức.

5. Cách làm nấm đùi gà xào húng quế

Nguyên liệu

300g nấm đùi gà

Ít gừng tươi

Nước tương

Rau húng quế

Hạt nêm

Ớt tươi. Bạn cũng có thể dùng ớt khô cho món ăn này và có thể ớt khô nếu có.

Đường

Các bước thực hiện

Cách làm nấm đùi gà xào húng quế

Bước 1: Làm sạch và thái lát nấm thành từng miếng mỏng. Thái gừng thành từng lát. Tiếp theo cắt khoanh hoặc cắt nhỏ lượng ớt vừa đủ.

Bước 2: Phi gừng trên chảo trước. Khi gừng thơm, các bạn tiếp tục cho nấm đùi gà vào xào chung Thời gian xào khoảng 3 phút.

Bước 3: Để đậm vị hơn, bạn có thể nêm nếm thêm nước tương, ớt, hạt nêm, đường; sau đó đảo đều với nhau tầm khoảng 5 đến 7 phút cho đến khi nấm đã chín và thấm đều các gia vị.

Bước 4: Làm sạch rau húng quế, để ráo, cắt nhỏ sau đó bỏ vào chảo đảo đều rồi tắt bếp.

Bước 5: Tắt bếp, cho món ăn vào dĩa và cùng thưởng thức!

6. Cách làm nấm đùi gà kho gừng

Nguyên liệu

300g nấm đùi gà tươi

2 thìa nước tương

Đường

Hạt tiêu

Hành lá

Gừng tươi

Ớt tươi

Cách thực hiện

Cách làm nấm đùi gà kho gừng

Bước 1: Thái gừng và ớt thành các lát mỏng và nhỏ hình hạt lựu. Nấm làm sạch và thái lát theo miếng đủ ăn.

Bước 2: Bỏ lượng nấm vừa mới thái cho lên chảo chiên cho đến khi nấm ngả vàng. Bạn có thể để lửa to, việc này giúp tránh tình trạng nấm không tiết ra nước.

Bước 3: Bỏ thêm dầu ăn lên chảo để phi cùng gừng cho thơm. Sau đó, nêm nếm gia vị gồm: tương, ớt, đường vào chảo chưng cho đến khi gia vị sánh lại.

Bước 4: Cho nấm vào và đảo đều trong khoảng 5 phút. Để ngon hơn, cho thêm một ít tiêu và ớt, hành lá mới thái lát vào chảo, đảo thật đều rồi sau đó tắt bếp.

Bước 5: Dọn ra và thưởng thức cùng gia đình thôi nào!

7. Nấm đùi gà sốt sa tế

Nguyên liệu

350 gram nấm đùi gà

Cần tây cắt nhuyễn, tỏi, mè trắng

Gia vị: Sa tế, giấm, dầu mè, nước tương, hạt nêm chay, tiêu

Cách thực hiện

Nấm đùi gà sốt sa tế

Bước 1: Rửa sạch nấm đùi gà và cắt thành từng miếng dài vừa ăn. Luộc chín nấm và vớt ra để ráo nước. Trộn nấm đùi gà với các gia vị có: 2 thìa canh sa tế, 1 thìa cà phê giấm, 1 thìa cà phê dầu mè, 2 thìa cà phê nước tương, 1 thìa cà phê hạt nêm chay, 1 thìa cà phê tiêu. Ướp hỗn hợp đã trộn trong vòng 15 phút.

Bước 2: Trộn đều hỗn hợp với 2 gram rau cần tây và 1 thìa cà phê mè trắng.

Bước 3: Thành phẩm

Vị cay nồng của sốt sa tế kết hợp với nấm đùi gà mềm, dai, ngọt thịt sẽ khiến bạn không thể dừng đũa. Món ăn này vừa chế biến đơn giản, lại vừa không tốn nhiều thời gian, bạn có thể thử sức mình để làm món ăn thật ngon cho gia đình đấy!

8. Nấm đùi gà xào tỏi

Nguyên liệu

Nấm đùi gà 100g

Tỏi 4 củ

Hành lá 3 nhánh

Bột ngọt 1/2 muỗng cà phê

Can Nước mắm 1 muỗng

Đường trắng 1 muỗng cà phê

Dầu hào 2 muỗng cà phê

Dầu ăn 1 muỗng canh

Tiêu 1/2 muỗng cà phê

Dụng cụ: Chảo, nồi, ...

Cách chế biến

Nấm đùi gà xào tỏi

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Nấm đùi gà, cắt bỏ gốc, ngâm nước với muối loãng trong vòng 3 phút. Sau đó, mang đi rửa sạch lại với nước, để ráo. Cắt nấm thành sợi dày khoảng 1cm. Tỏi bóc vỏ, rửa sạch để ráo nước, rồi băm nhuyễn. Hành lá rửa sạch cắt nhỏ để riêng.

Bước 2: Xào nấm

Cho một muỗng dầu ăn vào chảo, đun cho đến khi dầu nóng thì cho tỏi vào phi thơm rồi đổ ra chén. Cho tiếp nấm đùi gà vào xào chung với lửa lớn.

Cho thêm các gia vị cần thiết gồm: 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê dầu hào, xào đều tay cho đến khi nấm chín hẳn thì cho tỏi phi, hành cắt nhỏ vào trộn đều rồi tắt bếp.

Bước 3: Thành phẩm

Món nấm đùi gà xào tỏi là món ăn thơm lừng, dai sừn sựt, đậm vị và hấp dẫn người ăn.

9. Nấm đùi gà xào giá hẹ

Nguyên liệu

Nấm đùi gà: 50 g

Giá đỗ: 50 g

Lá hẹ: 50g

Tỏi: 3g

Hạt nêm chay Knorr Nấm hương: 3 gr

Nước tương: 5 ml

Đường: 2g

Dầu ăn: 10g

Dụng cụ: Chảo, nồi, bếp,...

Cách chế biến

Nấm đùi gà xào giá hẹ

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Giá hẹ đem rửa sạch rồi mang đi ngâm với nước muối loãng khoảng 5 phút. Sau đó rửa sạch, cắt hẹ thành từng khúc có độ dài khoảng 4cm. Nấm đùi gà cắt bỏ góc, ngâm với nước muối khoảng 3 phút. Cắt nấm thành từng sợi khoảng 1cm. Tỏi lột bỏ, băm nhỏ.

Bước 2: Xào nấm

Cho dầu ăn vào chảo dầu, đợi dầu nóng cho tỏi vào phi. Tiếp tục cho vào nấm đùi gà, xào chín. Tiếp đó cho giá hẹ vào đảo đều, sau đó nêm gia vị (hạt nêm, nước tương) vào sao cho vừa ăn, đảo đều đến khi nguyên liệu chín hẳn thì tắt bếp.

Bước 3: Thành phẩm

Nấm đùi gà xào giá hẹ là món ăn chay mặn ngon tuyệt. Vị ngọt tự nhiên từ nấm đùi gà kết hợp với thanh mát từ giá hẹ, vị mặn của gia vị tạo ra một món ăn thơm ngon cho bữa cơm gia đình.

10. Nấm đùi gà rim tương

Nguyên liệu

1 hộp nấm đùi gà (tầm 4-5c nấm)

Dầu mè

Tương tamari

Bột tỏi

Hành lá

Vừng trắng (đã rang)

Hạt tiêu

Đường

Cách thực hiện

Nấm đùi gà rim tương

Bước 1: Rửa sạch nấm, để ráo nước, thái nấm thành lát mỏng vừa. Sử dụng dao để khía một mặt lát nấm để thấm gia vị hơn.

Bước 2: Ướp nấm với dầu mè, nước tương, tỏi, đường và tiêu đen trong khoảng 10-15p để ngấm đều gia vị.

Bước 3: Hành lá rửa sạch, thái nhỏ. Lấy phần đầu trắng để riêng.

Bước 4: Bắc chảo lên bếp cho nóng, cho vào chảo một chút dầu mè. Dầu nóng cho đầu hành trắng vào đảo đều cho thơm. Đổ nấm đã ướp vào lật đều hai mặt. Đến khi sệt sệt, cho hành lá và vừng trắng vào là xong.

Một số lưu ý khi sử dụng nấm đùi gà

Lưu ý chọn mua nấm có nguồn gốc rõ ràng, còn nguyên vẹn, không bị dập nát, nhũn mềm hay xuất hiện các đốm nâu trên thân nấm.

Không sử dụng quá nhiều nấm trong món ăn để tránh tình trạng đầy bụng khó tiêu.

Khi chế biến các món ăn từ nấm đùi gà, bạn nên để lửa nhỏ và không nên đun quá 30 phút.

Hy vọng rằng những thông tin dinh dưỡng cùng 10 công thức món ăn hấp dẫn từ nấm đùi gà ở trên sẽ giúp bạn an tâm có thêm món ăn ngon từ nấm đặc biệt này vào thực đơn của gia đình mình. Chúc các bạn thành công!





