Cách làm tôm khô đơn giản tại nhà của chị em phụ nữ

Tuy nhiên không phải lúc nào mua tôm khô ngoài chợ là bạn có thể mua được đúng chất lượng. Do đó làm tôm khô tại nhà bạn sẽ chủ động được nguồn nguyên liệu, giúp thành phẩm thơm ngon hơn rất nhiều. Cách làm tôm khô không hề khó và vô cùng đơn giản, chỉ với vài bước cơ bản bạn sẽ có được món tôm khô ngon tuyệt.

Tôm khô là một dạng thực phẩm phổ biến được sử dụng trong các món năn như kho quẹt , nấu canh mướp,....

Sau khi đã chọn lựa những con tôm ngon nhất đã đến lúc bạn sơ chế và làm sạch chúng.

Tùy vào nguyên liệu bạn có thì các loại tôm đều có thể làm, nhưng phổ biến nhất vẫn là tôm sú và tôm thẻ. Nếu làm ở nhà ăn thì bạn không cần lựa tôm đắt tiền trừ khi làm để biếu vì giá rất đắt. Tôm càng tươi thì càng ngon, con dài là tốt. Trung bình 1 kg tôm khô ta cần khoảng từ 7 – 8 kg tôm tươi. Ngoài tôm ra, chúng ta cần một ít muối và phèn chua. Nguyên liệu cực kỳ đơn giản!

Bạn hòa tan khoảng 10gr phèn chua vào một lượng nước vừa đủ để rửa tôm. Ngâm tôm khoảng vài phút rồi vớt ra để ráo nhằm làm cho thịt tôm săn lại và sạch nhớt. Nếu bạn bắt đầu làm lúc tôm còn bơi và búng nhảy thì có thể bỏ qua bước này.

Bạn có thể sơ chế tôm trước khi luộc. ảnh mình họa: internet.

3. Luộc tôm

Pha vào một ít muối bọt theo tỉ lệ 300 gram muối/ 1 lít nước. Nếu là tôm nước mặn thì bạn bớt muối đi một chút.

Khi nước sôi cho tôm vào, dùng đũa đảo đều lên đến khi vỏ tôm ngả sang màu đỏ thì chờ thêm khoảng 2 phút nữa rồi vớt ra rỗ cho ráo nước. Bạn có thể cho thêm bia hoặc rượu vào để tôm thơm hơn.

Thêm muối hoặc có thể cho thêm rượu để tôm săn và thơm hơn. ảnh minh họa: internet

4. Phơi hoặc sấy tôm

Nếu thời tiết nắng to thì có thể phơi tôm, tôm phơi nắng sẽ thơm và ngon hơn. Bạn chỉ cần canh vài giờ đảo tôm một lần cho nhanh khô và khô đều. Phơi khoảng 4 – 5 nắng thấy vỏ tôm vỡ vụng là chuẩn. Tôm phơi đủ nắng sẽ cong lại, ăn thử thấy dai dai ngọt ngọt. Thông thường thì tôm khô đạt chất lượng tầm 2-3 nắng

Sử dụng vải mùng để đậy tôm nhằm tránh bụi và côn trùng. Khi hết nắng mang vào để nơi khô thoáng. Nếu thời tiết bất chợt mua nên mang tôm vào bỏ ngăn mát tủ lạnh để bảo quản

Tôm phơi đủ nắng thường có thịt săn chắc, cứng, mùi thơm hấp dẫn, màu ửng đỏ đẹp mắt.

Nhưng nếu chẳng may rơi vào ngày mau thì làm sao ? Bạn có thể mang tôm bỏ vào ngăn mát để phơi tiếp. Trường hợp có máy sấy hoặc lò vi sóng có thể sử dụng

Bạn trải tôm ra đĩa rồi cho vào lò vi sóng quay ở mức nhiệt trung bình trong vòng 30 phút.

Sau khi quay xong bạn kiểm tra tôm nếu chưa được bạn tiếp tục quay thêm 3 phút, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tôm khô thì lấy ra để nguội. Tuy nhiên với cách làm tôm khô bằng lò vi sóng thường không ngon và số lượng không được nhiều.

Thông thường giải pháp phơi dưới nắng sẽ là giải pháp được lựa chọn nhiều nhất hiện nay.





Sau khi phơi nắng thì vỏ tôm rất giòn và có thể lột dễ dàng. ảnh minh họa : internet

5. Lột vỏ tôm

Cho tôm đã phơi hoặc sấy vào một túi vải, lấy chày đập nhẹ và đều rồi dùng tay bóc vỏ. Sau khi lột xong nên phơi thêm 1-2 nắng để tôm săn chắc hơn. Thông thường sao khi phơi khô vỏ tôm sẽ giòn và khá dễ lột. Thịt tôm thơm, săn chắc và đều màu. Với những tôm khô bạn nên bóc bỏ tay để tôm được đẹp.

Ở những nơi sản xuất tôm khô hàng loạt thì họ có máy móc và công ty để xử lý

6.Thành phẩm.

Cách làm tôm khô khá đơn giản, nguyên liệu đầu vào là thứ quyết định chất lượng tôm có ngon hay không. Hiện nay bạn có thể làm tôm khô sử dụng cho gia đình bằng lò vi sóng rất nhanh và đơn giản.

Phải đảm bảo tất cả tôm đều khô và săn chắc. Bởi nếu có tôm ẩm ướt sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ mẻ tôm của bạn.

Tôm sau khi thành phẩm săn chắc dai và ngon ngọt. ảnh minh họa : internet

* Một số lưu ý khi làm tôm khô tại nhà

- Bạn có thể dùng tôm hoặc tép loại dài khoảng 2 cm cũng được. Thành phẩm sẽ khá nhỏ, hơi cứng và thường dùng để nấu canh hoặc súp.

Phần vỏ tôm có thể được sử dụng để làm một vài thứ trong đó nghiền nát làm phân bón cây là được dùng nhiều nhất.

Bảo quản tôm khô

Cũng giống như các loại đồ khô khác bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh. Tuy nhiên cũng có thể bảo quản ở những thoáng mát tránh độ ẩm. Sử dụng hủ có nấp đậy kính để tránh hơi ẩm hoặc côn trùng.





