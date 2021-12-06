Gợi ý 8 cách làm kem bơ tại nhà cực dễ

Sau khi đã mua bơ về thì bạn cần rửa sạch, bổ đôi và bỏ hạt bơ, dùng muỗng múc hết thịt bơ để ra tô.

Chuẩn bị một âu sạch, cho 200ml kem tươi và 1 thìa đường vào, dùng máy đánh trứng đánh bông lên. Tiếp theo, bạn cho hỗn hợp bơ đã xay vào âu kem đánh bông rồi dùng phới khuấy đều từ dưới lên để bơ và kem hòa quyện lại hoàn toàn.

Làm sạch cối xay sinh tố, cho tất cả bơ vào, thêm 3 thìa nước cốt dừa, 150ml sữa tươi, 190g sữa đặc, đậy nắp lại xay đều trong 5 phút cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn là đạt.

Đổ vào khuôn

Đổ hỗn hợp kem vào khuôn kem và dùng phới tán mịn mặt kem. Cuối cùng là đậy kín nắp và cho vào ngăn đá tủ lạnh, làm đông từ 6 – 8 tiếng là là có thể thưởng thức được.

Thành phẩm và thưởng thức

Khi ăn, bạn lấy kem ra trước 10 phút để kem mềm rồi dùng thìa múc kem, múc từng viên kem vào ly. Rắc thêm ít lạc rang, dừa nạo và dừa khô sấy giòn lên trên để tăng phần hấp dẫn. Kem mát lạnh ngọt thơm ngon khó cưỡng.

Thành phẩm kem bơ siêu ngon, mát lạnh

Vào một buổi trưa hè nóng nực mà được thưởng thức một ly kem bơ thì còn gì tuyệt hơn. Món ngon này đặc biệt thích hợp cho cả gia đình, nhất là các em nhỏ thích đồ ngọt.

Một vài công thức làm kem bơ ngon khác

1. Cách làm kem bơ không cần whipping cream

Bạn dùng 2 quả bơ đã gọt vỏ và bỏ hạt, cho vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Tiếp theo, bạn cho 2 hộp sữa chua, 120ml sữa tươi, 100ml nước cốt dừa, 1 thìa sữa đặc vào, tiếp tục trộn đều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện.

Cách làm kem bơ không có whipping cream

Đổ hỗn hợp vào khuôn và để vào tủ lạnh khoảng 3 tiếng. Sau thời gian trên, bạn lấy kem ra và xay lại khoảng 2-5 phút.

Cho khuôn kem vào ngăn đá khoảng 4 tiếng, sau đó tiếp tục xay lần nữa. Sau 3 lần xay, bạn có thể cho kem vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 8 tiếng rồi mới lấy ra dùng lúc đó kem sẽ siêu mịn rất ngon nhé.

2. Cách làm kem bơ Đà Lạt

Cách làm kem bơ Đà lạt ngon tại nhà

Bạn cho thịt của 2 quả bơ vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn chúng. Sau đó cho 120 ml sữa tươi, 100g sữa đặc và 1 cốc đá bào vào, tiếp tục xay cho đến khi thu được hỗn hợp kem sánh mịn.

Đổ bơ đã khuấy ra ly, múc 1 viên kem cốt dừa, rắc dừa bào sợi và đậu phộng rang.

3. Cách làm kem bơ sữa đặc

Trong công thức làm kem bơ sữa đặc, bạn dùng 2 quả bơ chín, cắt đôi, bỏ hạt rồi lấy phần thịt bơ.

Cho bơ, 130 gam sữa đặc, 30 gam sữa chua vào máy xay sinh tố xay cho đến khi mịn.

Cách làm kem bơ với sữa đặc siêu đơn giản

Tiếp theo, bạn cho 180 ml kem tươi vào tô và dùng máy đánh trứng đánh cho đến khi bông mịn. Đổ bơ đã xay vào kem sữa chua và khuấy nhẹ cho đến khi kết hợp hoàn toàn.

Cho kem vào hộp, dàn đều, đậy kín nắp, để tủ lạnh 6-8 tiếng trước khi sử dụng

4. Cách làm kem bơ sầu riêng

Cách làm kem bơ sầu riêng cực thơm ngon

Cách làm kem sầu riêng cũng tương tự như cách làm kem Đà Lạt. Sau khi làm kem bơ, bạn chỉ cần cho phần sầu riêng tán mịn thơm vàng vào ly. Khi ăn, bạn dùng thìa ấn nhẹ để sầu riêng thấm vào bơ, vị kem chắc chắn sẽ khiến bạn khó quên đó nhé.

5. Cách làm kem bơ sữa tươi

Cho 2 quả bơ cùng với 250 ml sữa tươi, 180g đường, 1 thìa nước cốt chanh và chút muối vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn.

Đánh tan 300ml kem tươi, sau đó cho hỗn hợp bơ đã trộn vào trộn đều.

Cách làm kem bơ sữa tươi cực đơn giản

Đổ kem vào hộp, đậy nắp lại và cho vào tủ lạnh, cứ sau 45 phút, bạn lấy một hộp kem ra, cho lại vào máy xay đều rồi lại cho vào tủ lạnh. Làm như vậy 3-4 lần cho đến khi kem đông hoàn toàn.

Đây là cách làm kem không bị đông đá mà không phải ai cũng biết.

6. Cách làm kem bơ chuối

Chuẩn bị một chiếc nồi nhỏ rồi cho 60ml nước cốt chanh, 100g đường và 1/2 thìa vỏ chanh đã xay vào. Bắc nồi lên bếp đun với lửa vừa, khi hỗn hợp sôi thì giảm nhỏ lửa.

Cách làm kem bơ chuối lạ miệng

Để sôi khoảng 8 - 10 phút thì tắt bếp và để nguội. Sau đó lọc bằng rây để lấy nước cốt.

Bạn cho thịt của 2 quả bơ vào máy xay sinh tố, thêm 2 quả chuối chín, 300ml nước cốt dừa và hỗn hợp nước cốt chanh thu được ở trên.

Bật máy xay và xay cho đến khi mịn. Cho kem chuối vào khuôn hoặc hộp, đậy kín nắp rồi cho vào tủ lạnh, chờ kem đông hẳn rồi khi đó mới thưởng thức nhé.

7. Cách làm kem bơ dừa

Nếu muốn bạn muốn làm kem bơ dừa, bạn cần chuẩn bị 3 quả bơ, 1 quả chanh, 100g đường cùng với 400ml nước cốt dừa.

Cách làm kem bơ dừa thơm béo

Bước tiếp theo cho 2 quả bơ vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn cùng với tất cả các nguyên liệu như nước cốt dừa, nước cốt chanh và đường, 1 quả còn lại cắt hạt lựu.

Sau đó đổ một lớp bơ xay vào khuôn kem, tiếp đó thêm vào một lớp bơ cắt nhỏ, tiếp tục ta lại rót bơ xay vào khuôn. Đặt khuôn kem vào ngăn đá tủ lạnh khoảng vài giờ cho kem đông là có thể thưởng thức rồi.

Qua bài viết trên thì chúng tôi đã hướng dẫn cho bạn bạn chi tiết cách làm món kem bơ cực ngon và nhanh chóng ngay tại nhà rồi nhé. Hy vọng qua bài viết này các bạn có thể áp dụng thành công cách làm kem bơ ở trên để làm cho gia đình mình một món kem mát lạnh và giải nhiệt nhiệt cho những ngày hè nóng bức nhé.