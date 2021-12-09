3 cách chế biến cá chép hấp bia bún đơn giản nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng

Cá chép là một loại cá nước ngọt có mối quan hệ họ hàng với cá vàng. Đây là loài có nguồn gốc từ các nước châu Âu và châu Á. Cá chép sinh sản và phát triển trong môi trường như: sông, suối, ao hồ và thậm chí là ở các đồng ruộng ngập nước.

Cá chép làm một món ăn đem lại rất nhiều chất dinh dưỡng mà còn dễ dàng biến tấu thành nhiều món ăn ngon. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn món cá chép hấp bia bún thơm ngon, đơn giản sẽ giúp cho đa dạng khẩu vị ăn của gia đình bạn. Cùng vào bếp thực hiện ngay món hấp này ngay nhé!

Loài cá này được xem như là hiện thân của loài rồng. Chúng có cơ thể hình thoi, và dẹp 2 bên, cân nặng tối đa có thể đạt được lên đến 37,3kg và kích thước rơi vào khoảng 1,2m. Thân cá chép sẽ có nhiều vảy hình tròn lớn, vây ngực, vây bụng và vây hậu môn ngắn. Lưng cá màu xám đen, viền lưng cong và thuôn dài hơn ở viền bụng.

Giá trị dinh dưỡng trong cá chép

Cá chép không chỉ được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon mà còn chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao, nhiều chất tốt cho sức khỏe con người. Cũng theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong thịt của cá chép có chứa vô vàn các chất dinh dưỡng thiết yếu đối với cơ thể.

Theo đó, 100g thịt cá chép sẽ chứa các chất dinh dưỡng như sau: 16g Protein, 17g canxi, 397mg kali; 900 mg sắt, 78,4g nước, 3,6g chất béo; 70g cholesterol và 184g photpho. Bên cạnh đó, thịt của cá chép còn giàu vitamin, enzim, axit béo omega-3,….

3. Ăn cá chép có tốt không?

Nếu như ở nhiều thực phẩm khác đòi hỏi cơ thể bạn phải khỏe mạnh mới có thể hấp thụ được dinh dưỡng thì cá chép lại ngược lại. Thịt cá chép được chứng minh rất giàu vitamin, enzim, các nguyên tố vi lượng khách như canxi, sắt, kẽm, protein, axit béo omega 3,… Do đó, khi bạn ăn ăn cá chép sẽ mang lại rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe như:

Tốt cho não bộ

Hàm lượng omega-3 có trong thịt cá rất tốt cho não bộ. Mặt khác, omega-3 còn là chất giúp tăng khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí nhớ ở người già khá hiệu quả.

Giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch và cải thiện sức khỏe tim mạch

Cá chép giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch bằng cách cải thiện sự cân bằng omega-3 và omega-6. Cắt giảm sự tích tụ mảng bám gây ra xơ vữa động mạch. Việc bổ sung thêm thịt cá chép thường xuyên hỗ trợ ổn định huyết áp, giảm thiểu áp lực lên tim từ đó tránh được tình trạng đau tim, đột quỵ.

Giúp bổ sung sắt cho cơ thể

Ăn cá chép giúp bổ sung sắt cho cơ thể

Hàm lượng sắt có trong thịt cá chép sẽ giúp cơ thể tăng tế bào hồng cầu. Từ đó cung cấp lượng oxy đến các cơ quan, tế bào bên trong cơ thể.

Giúp xương và răng chắc khỏe

Hàm lượng photpho dồi dào có tác dụng giúp duy trì và phát triển hệ xương khớp. Hơn nữa, photpho cũng có chức năng như thành phần bên trong răng. Vì vậy, photpho còn có thể giúp ngừa tình trạng loãng xương và giảm tình trạng tổn thương men răng.

Ngoài ra, cá chép còn mang lại rất nhiều những lợi ích khác như: Giúp chống viêm, tăng cường miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh mãn tính, bệnh hô hấp và thậm chí là ung thư,… Đặc biệt, cá chép là một trong 60 loài cá có khả năng dùng làm thuốc dùng để chữa trị các bệnh như gan, thận,…

3 cách làm cá chép hấp bia bún thơm ngon, đậm vị

1. Cá chép hấp bia bún sốt ớt cay

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cá chép 600g

Bia 330 ml (1 lon)

Ớt sừng 2 trái

Bún

Ớt khô 1 trái (hoặc 3 trái ớt tươi)

Gừng 1 nhánh (150gr)

Hành lá 3 nhánh

Giấm trắng 1 muỗng canh (độ chua 5%)

Nước tương 4 muỗng canh (xì dầu)

Dầu ăn 3 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ đường/ bột ngọt)

Dụng cụ thực hiện: Bộ nồi xửng hấp, thớt, dao, dĩa, muỗng, đũa,...

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cá chép hấp bia bún sốt ớt cay

Cá chép sau khi mua về, các bạn cắt bỏ phần mang, cạo vảy rồi rửa lịa thật sạch với nước. Để khử mùi tanh của cá chép, các bạn mang cá đi ngâm cùng với nước muối pha loãng, gừng băm trong 15 phút.

Sau đó rửa sạch với nước, sử dụng khăn giấy thấm khô cá. Dùng dao khứa các đường ngang trên mình cá để khi ướp cá dễ thấm gia vị hơn.

Lưu ý cách khử mùi tanh ở cá chép hiệu quả:

Cách 1: Trong lúc rửa sạch, bạn có thể ngâm cá trong giấm và rượu trắng trong khoảng 5 phút rồi rửa lại với nước.

Cách 2: Dùng muối chà xát trực tiếp lên thân cá. Tiếp đó, đánh vảy và tiến hành làm sạch cá, rửa sạch lại với nước.

Bước 2: Sơ chế gia vị khác

Gừng cạo vỏ, rửa sạch; lấy 2/3 củ thì thái thành lát mỏng, phần còn lại thì đập dập và băm nhỏ.

Ớt sừng cắt bỏ phần cuống, rửa sạch và thái lát nhỏ. Ớt khô hoặc ớt đỏ tươi tiến hành thái nhỏ. Hành lá bỏ rễ, rửa sạch, lá hành thái nhỏ, đầu hành 1 nửa cắt nhỏ, 1 nửa để nguyên.

Bước 3: Hấp cá

Cho bia vào nồi, đặt xửng hấp lên nồi rồi cho cá vào dĩa và đặt vào trong xửng, đậy nắp nồi.

Bắc nồi lên bếp, bật lửa vừa rồi đun bia sôi trong khoảng 5 phút thì tắt bếp. Sau đó lấy dĩa cá ra và chắt bỏ phần nước tiết. Lấy 1 cái dĩa khác, xếp gừng thái lát và hành lá thái khúc vào.

Bước 4: Làm sốt ớt cay

Đặt chảo lên bếp, bật bếp với lửa vừa, cho vào chảo khoảng 3 muỗng canh dầu ăn vào, khi dầu đã nóng thì cho đầu trắng hành đã thái nhỏ, gừng băm, ớt sừng và ớt khô đã thái nhỏ vào xào với lửa nhỏ trong khoảng 5 phút cho thơm.

Cho thêm gia vị: ½ muỗng canh bột ngọt, 4 muỗng canh nước tương, ½ muỗng đường, 1 muỗng giấm trắng vào xào thêm 1 phút thì tắt bếp.

Sau đó, bạn rưới phần sốt ớt cay lên trên cá. Rồi đặt dĩa cá vào lại trong xửng hấp, bật bếp với lửa vừa đun cho đến khi bia sôi lên, bạn hấp cá khoảng 15 phút là chín nhé!

Bước 5: Thành phẩm

Cá chép hấp bia bún sốt ớt cay ăn với cơm nóng hoặc bún đều ngon nhé! Mùi thơm nhẹ của bia cùng với hành gừng rất hấp dẫn, thịt cá ngon ngọt, dai nhẹ quyện với phần sốt cay nồng của ớt khiến món ăn càng trở nên hấp dẫn, thơm ngon hơn!

2. Cá chép hấp bia bún sả

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cá chép 1 kg

Bia 330 ml

(1 lon)

Sả 6 nhánh

Bún

Gừng 20g

Riềng xay 30g

Bột nghệ 10 gr

Hành lá 30 gr

Hành khô 10 gr

Thì là 30 gr

Ớt sừng 1 trái

Chanh 2 trái

Tỏi băm 1 ít

Rau thơm 1 ít

Bún tươi 500gr

Bánh tráng 1 ít

Nước mắm 4 muỗng canh

Dầu hào 3 muỗng canh

Đường 4 muỗng canh

Tiêu 1 muỗng cà phê

Muối hột 1 ít

Dụng cụ thực hiện: Nồi, vỉ hấp, thau, dao, thớt,...

Cách chế biến Cá chép hấp bia sả

Cá chép hấp bia bún sả

Bước 1: Sơ chế cá chép

Cá chép sau khi mua về cắt bỏ mang, cạo vảy, làm sạch phần ruột cá. Cho cá vào thau rửa sạch với 1 ít muối hột và nước cốt chanh. Nên chà xát đều lên thân, miệng và bên trong bụng cá chép, sau đó rửa sạch lại với nước, để ráo.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Gừng băm nhuyễn chừa riêng 1 ít để làm nước chấm. Sả băm nhỏ phần lá, phần gốc đập dập, 1 ít phần gốc mang đi băm nhuyễn để làm nước chấm.

Hành lá băm nhuyễn gốc, phần lá giữ nguyên. Ớt 1 ít băm nhuyễn, 1 ít cắt thành lát.

Bước 3: Ướp cá

Sử dụng dao khứa 1 vài đường không đứt lên thân cá để cá thấm gia vị.

Cho cá vào thau cùng với các gia vị gồm: riềng xay, hành khô, gốc hành băm nhuyễn, gừng băm nhuyễn, sả băm nhuyễn, 3 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng hạt tiêu trộn đều lên và thoa đều các gia vị lên cá, cho 1 ít gia vị vào bụng cá để khi hấp cá được thấm gia vị.

Để cá có thể thấm hết gia vị, nên ướp trong khoảng 25 phút, thỉnh thoảng có thể trở bề mặt để cá thấm đều.

Mách nhỏ: Bạn có thể cho vào một chút dầu điều để cá sau khi hấp sẽ có màu vàng tươi đẹp mắt.

Bước 4: Hấp cá

Chuẩn bị xửng hấp. Cho vào xửng lần lượt các gia vị: gốc sả đã đập dập, ½ lượng lá hành và thìa là. Tiếp theo cho cá lên trên và cuối cùng là cho bia vào.

Hấp cá với lửa nhỏ trong khoảng 35 - 40 phút. Khi hấp khoảng 25 phút thì cho hành lá và thìa là còn lại vào, cho 1 vài lát ớt để cá được dậy mùi và hành lá, thì là vẫn giữ được màu xanh tự nhiên đẹp mắt.

Bước 5: Pha nước chấm cá hấp

Để pha nước chấm, bạn cho vào chén khoảng: 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước lọc, 3 muỗng nước cốt chanh khuấy đều để hỗn hợp tan ra. Cuối cùng cho sả băm, gừng băm, 1 ít lá thì là cắt nhỏ, tỏi và ớt băm vào trộn đều.

Bước 6: Thành phẩm

Cá chép hấp bia bún thơm lừng, không tanh, mùi thơm của bia hòa quyện cùng với hành lá, thì là, sả, gừng,… Thịt cá chép mềm, đậm đà hương vị cùng với nước chấm siêu ngon.

Cá chép hấp ăn kèm cùng với bún, bánh tráng, rau thơm và 1 vài củ quả ăn sống khác như: dưa leo, khóm, cà rốt, khế chua, chuối xanh,…

3. Cá chép hấp bún tàu

Cá chép hấp bún tàu

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cá chép 1 con (khoảng 800gr)

Nấm mèo 3 miếng

Bún tàu 200 gr

Hành ngò 100 gr

Ớt 2 trái

Rau thơm 100g (húng quế/ húng lủi)

Giấm 1 ít

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ đường/ bột ngọt/ hạt nêm)

Cách chế biến Cá chép hấp bún tàu

Bước 1: Sơ chế cá chép

Để khử hoàn toàn mùi tanh và làm sạch cá chép, các bạn có thể dùng dao và kéo cắt bỏ hết phần ruột, mang và các đường gân máu bám vào xương sống cá, đánh sạch vảy cá.

Sử dụng muối và giấm chà xát trực tiếp lên thân cá khoảng 10 phút và rửa lại với nước.

Dùng dao khứa chéo lên thân của cá ở cả 2 mặt để cá dễ dàng ngấm gia vị.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Hành ngò và rau thơm nhặt bỏ hết lá sâu và rửa sạch. Tiến hành cắt nhỏ. Ớt cắt nhỏ.

Bún tàu ngâm cùng với nước lạnh khoảng 10 phút, tiến hành cắt nhỏ sợi bún, độ dài khoảng 1 ngón tay.

Ngâm nấm mèo trong nước lạnh từ 15 - 20 phút cho nấm mềm, cắt bỏ phần chân nấm, rửa sạch và thái sợi nhỏ.

Bước 3: Trộn các nguyên liệu

Cho bún vào nồi, mộc nhĩ thái thành sợi, rau thơm và ớt cắt nhỏ. Nêm nếm các gia vị gồm: 3 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt và dùng đũa trộn đều tất cả nguyên liệu.

Bước 4: Hấp cá

Lót 1 lớp hỗn hợp các nguyên liệu đã chuẩn bị ở bước 3 lên dĩa, sau đó đặt cá chép lên và phủ thêm phần nguyên liệu còn lại lên cá.

Cho cá vào nồi và tiến hành hấp cách thủy khoảng 30 phút trên lửa vừa cho cá chín.

Bước 5: Thành phẩm

Món cá chép hấp bún tàu dậy mùi thơm lừng, vị ngọt của cá hòa quyện cùng vị giòn dai của bún và nấm mèo sẽ kích thích chiếc bụng đói cồn cào của bất kỳ ai đấy.

Hy vọng 3 công thức chế biến món cá chép hấp bia bún mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp gia đình bạn có thêm một món ăn đầy dinh dưỡng và hấp dẫn. Chúc bạn thực hiện thành công món ăn này nhé!