Hướng dẫn chế biến thịt kho củ cải với 5 công thức đặc biệt

Củ cải trắng được là thực phẩm khá quen thuộc trong cuộc sống, thậm chí tại một số quốc gia, đây còn được được biết đến là “sâm trắng mùa đông”. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi với cái tên trân quý như vậy, nguyên nhân là vì củ cải trắng có chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi đối với sức khỏe con người:

Thịt heo kho củ cải là món ăn đặc biệt thích hợp để chế biến và thưởng thức mỗi khi trời trở đông. Cách làm món ăn này rất đơn giản, ít nguyên liệu nhưng thành phẩm không những ngon mà còn rất đẹp mắt.

Ngăn ngừa các bệnh ung thư.

Điều chỉnh huyết áp.

Chống lại táo bón, hỗ trợ tốt cho đường tiêu hóa.

Hỗ trợ điều trị cảm lạnh và ho nhanh chóng.

Giảm tình trạng thiếu máu lên não gây đau đầu, mất ngủ…

Rất tốt đối với những người mắc tiểu đường và hen suyễn.

Giữ cho thận luôn luôn khỏe mạnh.

Ngăn ngừa bệnh vàng da và béo phì.

Thịt heo kho củ cải trắng – món ăn đậm hương vị gia đình

Để nói một câu về món ăn này thì có lẽ chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cụm từ “hương vị gia đình” đầu tiên nhỉ! Thật ra, đối với người Việt ta, các món ăn càng đơn giản, càng gần gũi thì mang lại hương vị gia đình nồng đậm. Đó là hương vị của tình yêu, tình thương gia đình.

Món thịt heo kho củ cải nói được chế biến có thêm vào sự quan tâm và lo lắng của mẹ dành cho cả gia đình. Món ăn không quá cao sang, chỉ được chế biến từ những nguyên liệu gần gũi, dễ tìm như thịt ba rọi, củ cải trắng cùng các loại gia vị thông dụng nhưng qua đôi bàn tay khéo léo của mẹ đã trở thành món ăn vô cùng hấp dẫn.

Từng miếng thịt heo nhuộm màu nâu cánh gián, độ mềm vừa phải, vừa có nạc vừa có mỡ, cắn một miếng là bạn như muốn cắn thêm nhiều miếng nữa.

Để chống ngán cho món ăn, mẹ đã cho thêm củ cải trắng. Đây chính là điểm nhấn tạo nên sự hấp dẫn cho món ăn. Củ cải được kho cùng với thịt nên thấm gia vị đậm đà, bên ngoài phủ màu nâu vàng đẹp mắt nhưng bên trong vẫn giữ được màu trong suốt. Gắp miếng thịt ăn kèm thêm một chút củ cải đậm đà, một chút cơm là hương vị trong miệng trở nên hài hòa hoàn hảo.

5 công thức thịt kho củ cải thơm ngon, bổ dưỡng

1. Công thức làm thịt kho củ cải và cà chua

Nguyên liệu

Thịt: ½ con.

Củ cải: 2 - 3 củ.

Cà chua: 3 - 5 quả.

Hành tím.

Gừng, ớt trái.

Gia vị: muối, tiêu xay, mật mía, sa tế, dầu ăn, nước mắm,...

Cách chế biến

Công thức làm thịt kho củ cải và cà chua

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt sau khi mua về đem rửa sạch, sau đó sử dụng muối hạt xát từ trong ra ngoài, nên xát trong khoảng 2 - 3 phút. Rửa lại thật sạch với nước. Chặt thịt thành từng miếng nhỏ vừa ăn, thêm một chút sa tế, mật mía.

Củ cải cắt bỏ hai đầu, làm sạch lớp vỏ bên ngoài rồi rửa lại sạch, cắt thành từng khúc nhỏ vừa ăn rồi bỏ vào một cái bát lớn.

Gừng và hành tím: làm sạch lớp vỏ bên ngoài, rửa sạch cùng với nước, băm thật nhuyễn rồi để ra bát nhỏ.

Cà chua rửa sạch và thái thành hình múi cau. Ớt rửa sạch và cắt chéo.

Bước 2: Tiến hành kho thịt

Cho dầu ăn vào chảo nóng, cho thêm hành tím và cà chua vào. Tiếp đó nêm nếm gia vị với: 2 muỗng đường, ½ muỗng bột ngọt, 1 muỗng nước mắm. Xào cho đến khi cà chua mềm rồi tắt bếp.

Cho nồi lên bếp, cho dầu vào và chờ cho dầu nóng rồi cho phần thịt đã chuẩn bị vào, xào cho đến khi săn lại. Sau đó các bạn cho thêm 1 bát nước lọc vào và nấu cho đến khi nước sôi.

Tiếp đó, các bạn cho củ cải vào. Thêm gia vị gồm: 3 muỗng nước mắm, 2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng muối.

Tiếp tục nấu cho đến khi thịt chín hẳn, củ cải mềm thì nêm lại gia vị một lần nữa để món ăn đậm đà hơn.

Cuối cùng cho hành lá vào và tắt bếp. Cho thịt ra dĩa và thưởng thức cùng với cơm sẽ rất ngon đấy.

2. Cách chế biến món thịt kho củ cải khô

Nguyên liệu

Thịt: 500 - 700gram.

Củ cải khô: 200 - 300gram.

Hành tím, ớt, hành lá.

Gia vị: muối, tiêu, đường, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt,...

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cách chế biến món thịt kho củ cải khô

Thịt đem đi rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ sao cho vừa ăn. Ướp thịt với các gia vị gồm: 2 muỗng nước mắm, ½ muỗng hạt nêm, ½ muỗng đường, một ít tiêu xay và hành tím.

Củ cải khô mang đi ngâm cùng với nước khoảng 5 - 7 phút. Tiếp đó các bạn rửa lại sạch với nước và để vào rổ cho ráo hết nước.

Hành tím, ớt đem rửa sạch và cắt thành từng lát mỏng. Hành lá nhặt bỏ những lá vàng, rửa sạch và cắt khúc.

Bước 2: Cách làm

Cho khoảng ½ muỗng dầu vào nồi rồi đun nóng, cho thêm hành tím vào phi cùng cho thơm.

Đem phần thịt đã ướp sẵn cho vào nồi, xào đến khi thịt thăn lại. Tiếp đó, cho ½ bát nước lọc vào rồi nấu cho sôi.

Cho phần củ cải và một ít ớt trái vào. Nêm thêm các gia vị: 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng hạt nêm vào.

Nấu cho đến khi chín, nêm lại gia vị.

Cuối cùng, các bạn cho thịt vào bát và sử dụng. Vậy là bạn đã hoàn thành xong món thịt kho củ cải khô rồi đấy.

3. Cách làm món thịt heo kho củ cải trắng

Nguyên liệu

Đối với cách nấu món thịt heo kho củ cải trắng, bạn cần đến một số nguyên liệu như sau:

Thịt mông heo: 1 kg.

Củ cải trắng: 250 - 400 gram.

Ớt trái.

Hành tím.

Gia vị: đường, muối, tiêu xay, dầu ăn, dầu hào, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt,...

Cách làm món thịt heo kho củ cải trắng

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Hành tím các bạn làm sạch lớp vỏ bên ngoài, rửa sạch và thái thành từng lát mỏng.

Thịt heo mang đi rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Bỏ vào một cái bát lớn, ướp cùng với gia vị gồm: 1 muỗng dầu hào, ½ muỗng hạt nêm, một ít hành tím. Ướp từ 10 - 15 phút cho thịt ngấm hết gia vị.

Củ cải làm sạch lớp vỏ bên ngoài, rửa sạch, cắt thành từng khúc nhỏ. Ngâm cùng với nước sạch trong khoảng 5 - 7 phút cho cải bớt cay. Sau đó để ra rổ cho ráo nước.

Ớt trái các bạn rửa sạch và cắt thành từng lát chéo.

Bước 2: Thực hiện

Cho nồi lên bếp, cho vào nồi 2 muỗng đường, ½ chén nước lọc. Nấu cho đến khi nước đường sôi và chuyển sang màu vàng. Sau đó, các bạn cho toàn bộ hành tím, một ít ớt tươi vào. Chờ cho đến khi nước đường đã sệt lại thì cho phần thịt đã ướp vào, thêm 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng hạt nêm vào.

Xào cho tới khi thịt săn lại. Cho khoảng 1 bát nước lọc vào rồi cho toàn bộ củ cải vào.

Nấu cho đến khi thịt và củ cải chín thì nêm nếm gia vị cho hợp khẩu vị.

Tắt bếp rồi cho hành lá và rau thơm vào. Cho thịt ra dĩa và thưởng thức trực tiếp với cơm.

4. Thịt ba chỉ kho củ cải trắng

Nguyên liệu

Thịt ba chỉ 300g

Củ cải trắng 3 củ

Hành lá 1 nhánh

Ớt 2 trái

Hành tím 2 củ

Nước mắm 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (hạt nêm/ bột ngọt/ hạt tiêu/ đường/ muối)

Cách chế biến

Thịt ba chỉ kho củ cải trắng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt ba chỉ các bạn mang đi rửa sạch, để khử mùi các bạn ngâm thịt cùng với nước muối pha loãng trong khoảng 5 phút rồi rửa lại với nước, để ráo. Cắt thịt thành từng miếng vừa ăn, thịt có độ dày khoảng 1/3 lóng tay.

Củ cải mua về các bạn rửa sạch, gọt bỏ vỏ và cắt thành khúc vừa ăn.

Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ. Hành tím lột vỏ và băm nhuyễn. Ớt trái rửa sạch, để ráo.

Mẹo để khử mùi hôi của thịt ba chỉ:

Chần thịt ba chỉ qua nước sôi.

Sử dụng 3 - 4 củ hành khô, bóc bỏ vỏ, đập dập rồi thả vào rồi nước, cho thịt vào nước đun sôi trong khoảng 3 phút, hành sẽ giúp khử mùi hôi cực tốt.

Bước 2: Ướp thịt

Bạn cho phần thịt ba đã sơ chế vào tô và ướp cùng với gia vị gồm: hành tím băm, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh hạt nêm, ½ muỗng cà phê bột ngọt. Trộn đều và để trong khoảng 15 phút cho thịt thấm hết gia vị.

Bước 3: Kho thịt với củ cải

Bắc nồi lên bếp, cho hết phần thịt đã ướp vào, mở lửa vừa và xào trong 5 phút cho thịt heo săn lại.

Kế đến, các bạn cho vào nồi khoảng 1/3 chén nước ăn cơm, trút toàn bộ củ cải vào, đảo thật đều 1 lần nữa để các nguyên liệu trộn lẫn, đậy nắp và kho thịt với lửa nhỏ trong khoảng 10 phút.

Sau 10 phút thịt và củ cải đã chín thì nên thêm gia vị vào: 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh nước mắm, trộn đều.

Đun thêm khoảng 2 phút nữa thì nêm nếm lại cho vừa ăn, tắt bếp và bày món ăn ra dĩa. Rắc thêm 1 ít hành lá cắt nhỏ, tiêu xay và ớt trái nữa là hoàn thành.

Bước 4: Thành phẩm

Thịt lợn củ cải trắng cực kỳ bắt mắt, dậy mùi thơm nức từ hành lá cho đến tiêu xay. Củ cải kho vừa chín, vẫn còn giòn ngọt. Thịt lợn mềm và hơi béo.

Món này sẽ ngon nếu ăn kèm với cơm bạn nha, chắc chắn sẽ làm cả nhà mình tấm tắc khen ngon đấy!

5. Công thức món thịt kho củ cải kiểu Nhật

Nguyên liệu của món ăn

650g thịt ba chỉ loại ngon

1 củ cải to

Gừng, muối

60ml nước tương đậu nành

60ml rượu mirin – một loại rượu dùng trong ẩm thực của Nhật Bản. Nếu không có loại rượu này, bạn có thể thay thế bằng nước táo hoặc syrup ngô đều được.

120ml rượu mận, hoặc 1 chai rượu hoa quả khác có nồng độ khoảng 5-10%

Công thức món thịt kho củ cải kiểu Nhật

Cách chế biến

Bước 1: Đầu tiên, các bạn ướp thịt cùng với muối, để miếng thịt qua đêm cho muối ngấm đều vào thịt, giúp khi ăn thịt sẽ được đậm đà hơn.

Bước 2: Sau đó, các bạn cắt miếng thịt thành từng miếng hình vuông khoảng vừa ăn, rồi bạn cho thịt vào chảo nóng rán vàng.

Bước 3: Tiếp theo, các bạn cho gừng và thịt vào nồi, đổ nước xâm xấp với mặt thịt và đun trong khoảng 1 tiếng.

Bước 4: Bạn sơ chế củ cải, cắt đôi rồi cắt thành từng khoanh dày 2cm. Bạn cho củ cải vào trong nồi đun tiếp khoảng 20 phút nữa. Trong lúc đun, bạn có thể cho thêm nước sao cho đảm bảo lượng nước luôn luôn ngập mặt thịt và củ cải là được.

Bước 5: Tiếp đến, các bạn vớt củ cải và thịt ra. Bạn lấy nồi khác, cho rượu mirin, rượu mận, tương đậu nành vào, đun tất cả với nhau trong 20 phút với lửa vừa. Tiến hành nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Với nước thịt đun củ cải, các bạn có thể giữ lại để nấu mì, súp hoặc canh đều rất ngon, không nên đổ đi để tránh lãng phí nhé.

Hi vọng 5 cách chế biến món thịt kho củ cải mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho mâm cơm của gia đình bạn được phong phú hơn. Nếu còn có thắc mắc về các công thức nấu ăn, bạn có thể để lại bình luận bên dưới bài viết nhé!