Học cách làm tép rang dân dã 'chuẩn vị mẹ nấu'

Không nên chọn những con tép có thân mềm nhũn, màu trắng bạch. Đây là tép đã bị ươn, hay những con tép có phần đuôi bị xòe ra như cánh quạt, phần bụng và phần lưng bị trương phình, có nước rỉ ra từ các đốt, màu sắc tép nhợt nhạt không đồng nhất là tép đã bị bơm hóa chất.

Mẹo sơ chế tép đồng sạch, không tanh

Sử dụng nước muối loãng: Các bạn có thể rửa sạch tép với nước, sau đó cho tép vào thau rửa qua cùng với nước muối loãng trong 10 phút rồi vớt ra để ráo nước. Với cách làm này, các bạn sẽ có thể giảm bớt được mùi tanh của tép, giúp cho món ăn được thơm ngon hơn.

Sử dụng quế cây khô hoặc tươi: Bạn nên dùng 1 miếng quế tươi hoặc khô, cho vào nồi nước sôi để trụng sơ qua tép, cách làm này sẽ giúp cho mùi tanh của tép biến mất, thịt tép sẽ được ngon hơn nhiều lần so với cách chế biến thông thường.

Sử dụng đường và rượu trắng: Các bạn nên pha đường vào rượu, và cho thêm tép vào ngâm trong khoảng 5 phút, chắc chắn mùi tanh của tép sẽ được loại bỏ.

Sử dụng giấm gạo: Các bạn cho 1 ít giấm gạo vào nước và cho tép vào ngâm trong khoảng 5 phút. Tính axit trong giấm gạo sẽ giúp trung hòa được mùi tanh của tép và hạn chế được sự bám mùi trên tay khi bạn chế biến.

Một số cách chế biến tép rang

1. Tép đồng rang mặn

Tép đồng rang mặn

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Tép đồng 500 gr

Ớt 1 quả

Hành tím băm 2 muỗng cà phê

Tỏi băm 2 muỗng cà phê

Hành lá cắt nhỏ 50 gr

Dầu ăn 2 muỗng canh

Giấm 3 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng canh

Gia vị 1 ít (Đường/muối/hạt nêm/tiêu)

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế tép đồng

Tiến hành rửa sạch số tép đã chuẩn bị cùng với nước, rồi cho tép vào 1 cái thau lớn, cho thêm khoảng 1 muỗng canh muối, 3 muỗng canh giấm, dùng tay bóp đều khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại với nước và để ráo.

Bước 2: Ướp tép đồng

Các bạn cho tép đồng vào 1 cái tô ướp cùng với các gia vị như: 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê hành tím băm, 1 muỗng cà phê tỏi băm. Nên đảo đều và ướp tép trong khoảng 10 phút để tép thấm gia vị.

Bước 3: Làm nước màu

Các bạn bắc chảo lên bếp bật lửa vừa, chờ chảo nóng, các bạn cho vào chảo khoảng 2 muỗng đường, 2 muỗng dầu ăn, đợi cho đường tan và chuyển sang màu vàng cánh gián.

Bước 4: Rang tép đồng

Bạn cho vào chảo các gia vị gồm: nước màu 1 muỗng cà phê hành tím băm, 1 muỗng cà phê tỏi băm đảo đều.

Sau đó các bạn cho tép đã ướp vào xào, tép khi đã chín thì các bạn nêm nếm lại gia vị sao cho vừa ăn, cho thêm các gia vị (1/2 muỗng cà phê tiêu, hành lá cắt nhỏ) vào đảo đều nếu ăn cay bạn có thể cắt ớt cho vào và tắt bếp.

Bước 5: Thành phẩm

Bạn cho tép ra dĩa và thưởng thức với cơm nóng. Món tép rang mặn vừa dân giã, bình dị, dễ dàng thực hiện nhưng vẫn đảm bảo sẽ cơm nha cả nhà.

2. Tép đồng rang lá chanh

Tép đồng rang lá chanh

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Tép đồng 300g

Lá chanh cắt sợi 10 gr

Hành tím băm 1 muỗng cà phê

Dầu ăn 2 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng canh

Gia vị 1 ít(muối/ đường/ bột canh)

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế tép đồng

Các bạn rửa sạch tép đồng với nước sạch, sau đó cho tép vào thau nước muối loãng ngâm khoảng 5 phút, rồi bạn vớt ra để ráo.

Bước 2: Rang tép

Bắc chảo lên bếp, cho thêm vào chảo 1 muỗng dầu ăn, đợi cho dầu nóng thì bạn cho hành tím băm vào phi thơm.

Sau đó, các bạn cho tép vào rang với lửa lớn và đảo đều trong khoảng 5 phút để tép khô không bị ra nước.

Bước 3: Hoàn thành

Tép rang đã khô, các bạn điều chỉnh lửa nhỏ lại, nêm thêm các gia vị gồm: 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê bột canh, 1 muỗng canh nước mắm đảo đều trong khoảng 2 phút, sau đó cho lá chanh xắt sợi vào đảo đều rồi tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Bạn múc tép ra dĩa và thưởng thức cùng với cơm nóng. Tép rang ngon ngọt thấm vị, thơm phức mùi lá chanh. Rất đơn giản để thực hiện đúng không nào.

3. Cách làm tép rang khế

Cách làm tép rang khế

Nguyên liệu chuẩn bị

Tép đồng: 300g

Khế chua: 2 quả

Hành tím: 1 củ

Hành lá

Gia vị: mắm, muối, tiêu, ớt,…

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Tép tiến hành rửa sạch cùng với nước muối loãng, nhặt hết rác lẫn trong tép. Sau đó các bạn vớt ra rổ để ráo nước.

Khế chua gọt bỏ cạnh, bỏ đầu rồi thái thành lát mỏng. Có thể bóp cho khế bớt nước để đỡ chua

Hành lá rửa sạch, thái nhỏ. Hành tím bóc bỏ vỏ, băm nhỏ.

Bước 2: Chế biến tép rang khế

Phi thơm hành tím, cho phần tép đã chuẩn vào xào cho đến khi tép khô, săn lại thì nêm nếm gia vị gồm: 2 thìa đường, 2 thìa mắm. Tiếp theo các bạn cho khế vào xào cùng trong 2-3 phút nữa. Rắc thêm hành lá lên trên rồi tắt bếp. Tép rang khế ăn nóng kèm với cơm trắng

Cách làm tép rang lá chanh và tép rang khế không hề khó. Tuy nhiên, các bạn cần đảm bảo các yêu cầu để món ăn tròn vị nhất bạn cần lưu ý:

Không nên cho gia vị ngay từ đầu sẽ làm tép bị nát. Khi rang tép khô, săn lại thì mới cho gia vị. Trong quá trình rang tép, các bạn tuyệt đối không được đậy vung, bởi sẽ làm tép có mùi khai.

4. Tép rang hành tỏi giản dị ngon cơm

Tép rang hành tỏi giản dị ngon cơm

Nguyên liệu chuẩn bị

200g tép đồng

1 củ tỏi

1 cây boa rô (tỏi tây)

1 quả ớt đỏ (nếu ăn được cay thì bạn có thể dùng nhiều hơn), vài cọng hành lá

Gia vị: Nước mắm, muối, đường, hạt tiêu

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Tép đồng mang đi rửa sạch, để ráo nước rồi xóc cùng với muối và ướp trong khoảng 10 phút.

Tỏi bỏ vỏ lụa, cắt thành lát mỏng. Hành lá cũng tiến hành cắt nhỏ.

Bước 2: Rang tép

Đặt chảo lên bếp, cho dầu vào, cho tỏi đã cắt lát vào phi thơm. Cho phần tép đã chuẩn bị vào rang cho đến khi vỏ tép chuyển sang màu hồng nhạt thì nêm nếm gia vị, đảo đều.

Trong quá trình rang, tép sẽ tiết ra nhiều nước. Vì thế, các bạn cần canh cho đến khi nước tiết ra thì cạn bớt nước thì rắc thêm 1 muỗng cà phê đường vào đảo đều. Chút xíu đường thêm vào sẽ giúp cho thịt tép chắc, ngọt mà vỏ tép được giòn hơn. Ngay sau khi rắc đường, các bạn đảo lại rồi tắt bếp, để cho nhiệt nóng từ tép làm đường tan tự nhiên.

Khi đường đã tan hết, các bạn bật bếp trở lại và rang tép với lửa nhỏ. Rang tép hai lần chính là bí quyết để món tép rang ngon hơn hẳn.

Khi bạn thấy vỏ của tép đã ngả sang màu sậm, lớp vỏ cũng khô săn lại thì trút hành lá, boa rô thái nhỏ và ớt cắt khoanh vào đảo đều. Rưới thêm một chút ít dầu ăn hoặc mỡ nước lên để mặt tép được bóng đẹp và ngậy hơn. Sau cùng thì rắc ít tiêu xay và tắt bếp.

5. Tép đồng rang lá lốt

Tép đồng rang lá lốt

Nguyên Liệu

200 g tép đồng

10 lá lốt

Gia vị

Cách chế biến

Bước 1: Tép mang đi rửa sạch, vẩy ráo hết nước rồi ướp cùng với hành tím băm, một ít muối, chút tiêu, chút bột ngọt, 1 muỗng cà phê nước mắm.

Bước 2: Bắc nồi lên bếp, cho vào một muỗng canh dầu ăn để phi thơm hành tím, cho tép lên rang đều tay, rồi cho lá lốt cắt sợi vào đảo đều rồi tắt bếp.

6. Tép rang ớt me

Nguyên Liệu

300g tép (nhỏ hơn tôm)

1 cục me

1 thìa cafe nhỏ đường nâu

1 thìa cafe nhỏ bột canh

1 thìa cafe tương ớt

Hành lá, hành tỏi băm nhỏ

Tép rang ớt me

Cách chế biến

Bước 1: Tép đất mang đi rửa sạch, nếu có thời gian thì các bạn cắt bỏ râu. Để ráo hết nước rồi ướp cùng với bột canh. Pha me đặc với tương ớt, đường.

Bước 2: Phi thơm hành tỏi băm cùng mỡ heo cho thơm. Tiếp đó cho hết phần sốt me vào đun và khuấy đều tay, khi sốt me đã sôi thì các bạn cho tép vào, không nên dùng đũa mà nên lắc nồi cho tép và sốt me quyện với nhau. Đun nhỏ lửa trong khoảng 2-3 phút là được vì tép này rất nhanh chín. Nếu đun lâu quá sẽ bị khô.

Bước 3: Thành phẩm

Cho hành lá vào nữa là ăn được. Xúc bánh tráng nướng hoặc ăn với cơm. Món ăn dân dã, rẻ tiền mà rất có lợi cho sức khỏe.

7. Tép rang thịt

Nguyên Liệu

300 gram tép bạc

300 gram thịt nạc dăm

Hành lá, đầu hành, tỏi, ớt (gia giảm theo khẩu vị mỗi gia đình)

⅓ muỗng cafe bột ngọt

1 muỗng cafe muối

1 muỗng cafe đường

2 muỗng cafe nước mắm

Tép rang thịt

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế

Tép sau khi mua về mang đi rửa sạch với nước. Cắt phần đầu và vỏ tép, lấy chỉ, cắt chỉ, để vào rổ cho ráo hết nước.Thịt nạc dăm rửa sạch với nước. Có thể sử dụng thêm giấm để khử mùi tanh của thịt. Sau đó, thái thịt thành từng miếng nhỏ sao cho vừa ăn.

Đầu hành và ớt mang đi rửa sạch. Cho vào máy xay xay nát. Tỏi bóc bỏ vỏ, rửa sạch và xay nhuyễn. Hành lá cắt nhỏ.

Cho phần thịt nạc dăm đã được thái nhỏ vào một cái tô; nêm nếm gia vị gồm: 1 muỗng cafe muối, 1/3 muỗng cafe bột ngọt, 1 muỗng cafe đường. Sau đó trộn đều.

Tiếp đến, các bạn cho phần đầu hành và ớt đã xay nát trộn với thịt. Trộn đều hỗn hợp và ướp cùng gia vị trong 15 phút để thịt thấm tất cả các gia vị.

Bước 2: Chế biến

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng dầu ăn. Khi dầu đã nóng thì bạn cho tỏi xay vào phi thơm.

Tỏi chín vàng có mùi thơm cho phần thịt đã tẩm ướp gia vị vào rang. Rang thịt vừa lửa đến khi các miếng thịt cháy cạnh và có mùi thơm. Tiếp tục cho tép vào rang chung. Rang đến khi thấy tép gần chín chuyển sang màu đỏ thì nêm vào 2 muỗng canh cafe nước mắm. Có thể nêm nếm lại cho vừa ăn theo khẩu vị của gia đình.

Tiếp tục rang tép cùng với thịt cho đến khi khô lại hoặc cảm thấy vừa ý thì cho thêm hành lá vào đảo thật qua vài lần và tắt bếp.

Cuối cùng, cho phần tép rim ra đĩa và cùng thưởng thức.

Trên đây là 7 cách chế biến tép rang hấp dẫn, không tanh giúp thực đơn hằng ngày của bạn gia đình bạn trở nên đa dạng hơn. Chúc các bạn thành công với món ăn này nhé!