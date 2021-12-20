Điểm tên các món từ thịt bò với công thức chế biến siêu đơn giản

Thịt bò có lợi cho bạn trong việc xây dựng hệ thống miễn dịch. Góp phần phục hồi cơ thể sau khi làm việc với cường độ cao. Bên cạnh đó, thịt bò còn giúp nâng cao sức để kháng cực kỳ tốt.

Thịt bò là nguyên liệu giàu chất dinh dưỡng và có rất nhiều cách chế biến ra các món ăn thơm ngon. Hãy cùng chúng tôi khám phá hơn 25 món ăn từ thịt bò với cách đơn giản thơm ngon lạ miệng nhé!

Ngược lại với các loại cá cá, gà, thịt bò chứa hàm lượng sắt rất lớn. Đây là loại khoáng chất cần thiết để tạo ra máu cho cơ thể. Chính vì vậy, các bạn hãy bổ sung món ngon được chế biến từ thịt bò vào thực đơn hằng ngày để phát huy tối đa lợi ích từ thịt bò.

Trong thịt bò có chứa hàm lượng protein và vitamin B6 khá cao. Do vậy bạn cần tăng cường các món ăn từ thịt bò trong bữa ăn hằng ngày, đặc biệt là đối với trẻ em.

3. Tăng cường cơ bắp

Trong thịt bò, nhất là phần bắp bò chứa hàm lượng axit amoniac rất cao, cao hơn bất kì loại thực phẩm nào. Do vậy mà nếu muốn tăng cơ bắp, tăng cường sức khỏe hãy bổ sung thịt bò nhé!

Thịt bò có công dụng gì đối với sức khỏe?

4. Công dụng giảm béo

Thịt bò có công dụng làm săn chắc cơ bắp, tăng cường hệ miễn dịch và cung cấp năng lượng cho các hoạt động của cơ thể.

Đặc biệt, bạn có thể giảm cân với thịt bò, bởi vì vẫn luôn ổn định được hàm lượng cholesterol mà vẫn cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể.

Nếu có ý định giảm béo với thịt bò, bạn nên kết hợp thêm chế độ tập luyện thể thao khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất.

5. Chứa nhiều dầu thực phẩm

Ngoài chứa nhiều protein và vitamin, các món từ thịt bò còn chứa lượng lớn thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, thịt bò là thực phẩm giàu axit linoleic tổng hợp, đóng vai trò quan trọng trong quá trình duy trì và phát triển cơ bắp. Ăn nhiều các món từ thịt bò sẽ giúp cho cơ thể chống lại các chất oxy hóa, đặc biệt rất tốt khi bạn tập luyện các môn thể thao bị gây tổn thương mô.

Thành phần dinh dưỡng trong thịt bò

Dinh dưỡng bên trong thịt bò chủ yếu protein và lượng chất béo khác nhau. Trong 100g thịt bò có chứa:

Năng lượng: 182 kcal

Protein: 21.5 gam

Lipid: 10.7 gam

Glucid: 0 gam

Chất xơ: 0 gam

Vitamin: Vitamin A (12 mcg), vitamin PP (4.5 mg), vitamin B6 (0.44 mg), vitamin B12 (3.05 mcg)...

Chất khoáng: Sắt (3.1 mg), magie (28 mg), kẽm (3.64 mg), đồng (160 mg), canxi (12 mg).. .

Các món từ thịt bò thơm ngon

1. Thịt bò xào hành tây

Thịt bò và hành tây là bộ đôi kết hợp hoàn hảo trong rất nhiều món ăn ngon và món xào cũng không ngoại lệ.

Thịt bò xào hành tây

Thịt bò được cắt thành lát mỏng, ướp đẫm gia vị đậm đà ăn kèm cùng hành tây được xào vừa chín tới, giòn thơm ngọt thanh tự nhiên cực bắt vị. Đây là món xào quen thuộc, dễ dàng thực hiện và cực kỳ tốn cơm nhé.

2. Thịt bò xào nấm

Thịt bò là thực phẩm có mùi thơm đặc trưng hấp dẫn, nay lại được xào cùng với nấm, hương thơm của 2 loại nguyên liệu này khi hoà quyện với nhau giúp món ăn càng thêm dậy mùi hấp dẫn.

Thịt bò mềm, được xào vừa chín, ngon ngọt ăn kèm với nấm xào giòn giòn mọng nước. Chút hành lá trên mặt làm món ăn thêm phần màu sắc và hấp dẫn khó cưỡng.

3. Thịt bò xào hành cần

Thịt bò được cắt thành lát mỏng, xào thấm gia vị đậm đà. Hành tây giòn ngọt, cà chua thanh mát và cần tây có mùi thơm đặc trưng cùng hòa quyện với nhau tạo nên món ăn thêm dinh dưỡng, mang nhiều sắc màu sinh động, hấp dẫn và cả hương vị lẫn hình thức.

Đây là món xào cực đơn giản dễ chế biến ngay tại nhà, lại giàu chất dinh dưỡng và vô cùng thơm ngon, thích hợp với tất cả thành viên, cho bữa cơm gia đình thêm độc đáo, mới lạ.

4. Thịt bò xào lúc lắc

Bò xào lúc lắc là món khoái khẩu của rất nhiều em nhỏ. Thịt bò được cắt thành từng hình vuông vừa ăn, ướp thêm gia vị và xào săn mềm, mọng nước. Hành tây, ớt chuông cũng được cắt thành từng miếng vuông vừa ăn, xào vừa chín tới, cực kì giòn thơm và mọng nước.

Mùi thơm của ớt chuông càng khiến cho món thịt bò thêm dậy mùi, giúp món ăn thêm phần màu sắc và cân bằng dinh dưỡng cũng như hương vị cho món ăn hấp dẫn hơn.

5. Thịt bò xào sả ớt

Nếu đang tìm kiếm các món ăn từ thịt bò thì bạn không thể bỏ qua món thịt bò xào sả ớt. Đây là món xào độc đáo, mới lạ khi hương vị của thịt bò nồng thơm đặc trưng nay được kết hợp cùng mùi sả ớt nồng cay, ấm nóng.

Thịt bò xào sả ớt

Thịt bò cắt thành từng lát mỏng được xào chín tới, săn mềm nấu cùng sả ớt cắt sợi xen lẫn vào thịt, nước sốt cay cay càng giúp gia tăng hương vị cho món ăn. Món thịt bò xào sả ớt chắc chắn sẽ làm sự lựa chọn tuyệt vời khi dùng kèm cơm trắng nóng dẻo đấy nhé.

6. Thịt bò xào ớt chuông

Thịt bò và ớt chuông là loại nguyên liệu mang mùi hương khá nồng nhưng khi kết hợp lại với nhau lại tạo thành một món ăn tuyệt vời.

Thịt bò mềm săn, dai dai thấm đẫm gia vị đậm đà ăn cùng ớt chuông ngọt thanh, giòn thơm cực thích hợp. Ớt chuông màu vàng, xanh, đỏ càng làm cho món ăn thêm phần màu sắc, hấp dẫn, giúp bữa cơm của gia đình bạn thêm mới lạ, thú vị.

7. Thịt bò xào bông cải

Thịt bò và bông cải là các nguyên liệu mang nhiều chất dinh dưỡng tốt đối với sức khỏe. Sự kết hợp giữa thịt bò và bông cải không những tạo nên một món ăn bổ dưỡng mà còn là món ăn cực thơm ngon và bắt vị.

Thịt bò được ướp thấm gia vị, xào đến khi chín tới mềm ngọt mọng nước, ăn kèm cùng với bông cải xanh mướt, giòn ngon. Đây là món ăn dễ dàng thực hiện lại dinh dưỡng, phù hợp cho thực đơn bữa cơm gia đình mọi nhà.

8. Thịt bò xào chua ngọt

Thịt bò xào chua ngọt nằm trong danh sách các món từ thịt bò được nhiều người yêu thích bởi sự săn mềm của thịt và vị thịt ngọt thơm tự nhiên. Sự kết hợp giữa thịt bò, cà chua và hành tây, món thịt bò xào chua ngọt hoàn toàn có thể chinh phục bất kỳ thực khách nào.

9. Thịt bò xào lá lốt

Tuy không có công thức chế biến cầu kỳ, công phu như món thịt bò cuốn lá lốt quen thuộc, món thịt bò xào lá lốt vẫn giữ nguyên hương vị thơm ngon, hấp dẫn với sự kết hợp hai nguyên liệu này lại với nhau.

Thịt bò được cắt thành lát mỏng, xào lẫn với lá lốt tươi, đậm đà hương vị, kèm thêm chút the cay của ớt tươi làm món ăn thêm đẹp mắt, bắt vị. Món ăn lan tỏa một mùi thơm khắp gian bếp, kéo mọi thành viên trong gia đình về ngay bên mâm cơm.

10. Thịt bò xào măng tây

Măng tây và thịt bò là bộ đôi hoàn hảo tạo nên món xào hấp dẫn, thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Chỉ với 3 loại nguyên liệu cơ bản là thịt bò, măng tây và ớt chuông, thêm một vài thao tác đơn giản, ai trong chúng ta cũng có thể chế biến món ăn này ngay tại nhà.

Thịt bò dai dai, mềm ngon ăn kèm cùng ớt chuông thơm nức, giòn ngọt và măng tây giòn giòn, xanh mướt lạ miệng. Món ăn sẽ cho bạn một trải nghiệm ẩm thực cực thú vị, đầy đủ dinh dưỡng và dễ dàng gây nghiện đấy.

11. Thịt bò xào dưa chua

Thịt bò xào dưa chua

Thịt bò và dưa chua và sự kết hợp lạ lẫm mang lại hương vị ngon bất ngờ đấy nhé. Thịt bò mềm ngọt tự nhiên ăn kèm với dưa chua giòn giòn, vị chua thanh mát của cà chua và hành tây giòn ngọt cũng khiến cho món ăn không thể có điểm chê.

Món ăn cực đậm đà bắt vị, chấm cùng với nước tương sánh ngon the cay với vài miếng ớt tươi, ăn kèm với cơm trắng nóng dẻo thì thật là không còn gì bằng.

12. Thịt bò xào sa tế

Thịt bò xào sa tế một trong các món từ thịt bò thơm ngon, đậm đà. Thịt bò ngọt thơm, mềm dai, ăn kèm với hành tây giòn ngọt mọng nước. Món ăn là sự hòa quyện hoàn hảo, muốn ngon hơn có thể ăn kèm bánh mì, chấm với nước sốt sa tế xào đậm đà thơm ngon sẽ chinh phục mọi thực khách.

13. Thịt bò xào măng

Thịt bò xào măng được xem là món ăn khá mới lạ, độc đáo nhưng cực kỳ đáng thưởng thức.

Thịt bò dai mềm, thấm vị ăn kèm với măng tươi thơm ngon, giòn ngọt mọng nước cực kỳ hấp dẫn. Từng sợi măng chẻ nhỏ xen lẫn vào những miếng thịt bò tạo nên món ăn thơm ngon, hao cơm.

14. Thịt bò xào dứa

Thịt bò vốn là món ăn có vị ngon ngọt đặc trưng nay lại kết hợp cùng với dứa tươi thơm ngọt, chua thanh cực bắt vị. Thịt bò được tẩm ướp gia vị, xào chín tới và thấm đều vị nước dứa tiết ra cực thơm ngon hấp dẫn. Dứa được cắt thành từng múi vừa ăn, đẹp mắt, xào chín mềm ngọt mọng nước.

Chút hành lá và ớt tươi cắt nhỏ trên mặt càng giúp cho món ăn thêm thơm ngon hấp dẫn, không những đẹp mắt còn ngon miệng, dễ ăn phù hợp với mọi người.

15. Thịt bò xào khoai tây

Thịt bò cắt thành miếng mỏng nhỏ vừa ăn, xào săn ngọt thơm ngon cùng với khoai tây cắt thanh dài, chiên sơ. Món ăn dậy mùi thơm đặc trưng hoà quyện từ vị ngon của thịt bò và mùi tinh bột khoai tây chiên xém cạnh vô cùng hấp dẫn. Vị ngọt của thịt bò dùng kèm với khoai tây bột bột, béo thơm sẽ khiến bạn mê mẩn.

16. Thịt bò xào mướp đắng

Thịt bò là loại nguyên liệu thơm ngon và giàu hàm lượng dinh dưỡng, lại có đa dạng cách tạo nên các món từ thịt bò. Các bạn có thể dễ dàng kết hợp cùng các loại nguyên liệu khác, nhất là các loại rau củ quả. Thịt bò xào mướp đắng cũng là một sự kết hợp độc đáo mà bạn nên thử.

Thịt bò dai dai ngọt thơm ăn kết hợp với mướp đắng giòn mỏng, đắng nhẹ kích thích vị giác. Đây là món ăn hoàn hảo để dùng kèm cơm trắng nóng dẻo, chan thêm một ít nước bò xào lên nữa thì món ăn sẽ khiến bạn say đắm á.

17. Thịt bò xào bông thiên lý

Thịt bò kết hợp với bông thiên lý giòn ngọt thật hợp vị. Thịt bò mỏng mềm xào thấm gia vị, săn chắc cùng bông thiên lý giòn xanh mướt hấp dẫn. Món ăn càng thêm thơm ngon đậm đà hơn khi chấm kèm với nước tương cắt thêm một vài lát ớt the cay.

18. Thịt bò xào rau muống

Thịt bò xào rau muống

Thịt bò xào rau muống là món ăn quen thuộc với những bữa cơm gia đình Việt. Rau muống xào chín xanh mướt nhưng vẫn giữ được độ giòn, xen lẫn với những miếng thịt bò ngọt thơm, mềm ngon được ướp đẫm gia vị.

Đây là món ăn cực kỳ đơn giản, dễ dàng chế biến với các nguyên liệu dễ tìm và tiết kiệm thời gian. Chỉ với một ít thời gian, bạn hoàn toàn có thể thực hiện ngay món xào thơm ngon bắt vị vẫn đầy đủ dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình những ngày bận rộn rồi.

19. Thịt bò xào thập cẩm

Thịt bò xào mang lại nhiều dưỡng chất, đạm và sắt, nay kết hợp với các loại rau củ làm cân bằng hàm lượng dinh dưỡng của món ăn hơn.

Đĩa thịt bò xào được dọn lên hấp dẫn với đầy đủ các nguyên liệu từ thịt bò, xào săn cùng với ớt chuông, bông cải xanh giòn ngon và hành tây, cà rốt chín vừa, giòn ngọt mọng nước. Còn chần chờ gì mà không cùng vào bếp thực hiện ngay món ăn thơm ngon hấp dẫn này nào.

20. Thịt bò xào dưa leo

Thịt bò xào với dưa leo thuộc top các món từ thịt bò giàu giá trị dinh dưỡng với sự kết hợp hoàn hảo từ thịt bò với hương vị thanh mát của dưa leo, giúp bạn thay đổi khẩu vị gia đình.

Thịt bò mềm ngọt, thấm đều gia vị, xào vừa chín tới, ngon không hề bị dai hay khô cứng. Dưa leo mọng nước, không bị quá lửa, nhũn mềm và vẫn giữ được chút giòn ngon mọng nước.

Kết hợp cùng với màu sắc tươi sáng mà món ăn mang đến chắc chắn sẽ thu về sự yêu thích của gia đình bạn, thử ngay nào!

21. Thịt bò xào mướp

Thịt bò xào dai dai, đậm đà thấm gia vị vô cùng thích hợp khi sử dụng kèm với mướp xào mọng nước, ngọt thanh tự nhiên. Từng thớ thịt dai ngon hấp dẫn có thêm một chút vị the cay của ớt tươi làm món ăn thêm dậy hương bắt vị, hấp dẫn thơm ngon khó cưỡng.

Đặc biệt, món ăn càng trở nên hấp dẫn hơn khi ăn kèm với cơm trắng nóng dẻo, chan thêm nước xào tiết ra từ mướp và thịt bò, chắc chắn sẽ khiến bạn ăn liên hồi từ chén này sang chén khác đấy nhé.

22. Thịt bò xào lăn

Món bò xào lăn với nước cốt dừa có màu đỏ cam đẹp mắt với phần thịt bò chín mềm thấm và thấm đều gia vị, cùng với nước sốt béo ngậy và đậm đà khi dùng chung với cơm trắng sẽ rất hấp dẫn đấy.

Món bò xào lăn kiểu Hoa khi hoàn thành sẽ có màu sắc vô cùng đẹp mắt từ thịt và rau củ. Phần thịt được xào chín tới sẽ mềm và thấm đều các gia vị, rau củ vẫn còn giữ được độ giòn và ngon. Món bò xào sẽ ngon hơn nếu ăn cùng với cơm sẽ tạo nên hương vị hấp dẫn khó cưỡng lại đấy.

23. Thịt bò xào đậu bắp

Thịt bò xào đậu bắp

Đậu bắp là thực phẩm vừa ngon, dễ trồng lại chứa hàm lượng chất dinh dưỡg cao. Nay đậu bắp thể kết hợp thêm thịt bò tạo nên món xào vô cùng hấp dẫn.

Thịt bò mềm, không bị dai, thấm đều các gia vị cùng đậu bắp giòn, không bị nhớt và đậm đà cho cả nhà cùng thưởng thức chỉ trong vài phút và vài thao tác đơn giản. Ngại gì mà không thử phải không nào!

24. Thịt bò xào giá đỗ

Thịt bò xào với giá đỗ khi hoàn thành sẽ có vị mặn mà, thơm ngon và ngọt cùng với vị mềm giòn, mọng nước dễ ăn của giá. Đây sẽ trong các món từ thịt bò, bổ dưỡng, tuyệt vời để ăn cùng gia đình đấy.

25. Thịt bò xào rau cần nước

Thịt bò xào cần nước có mùi thơm cực hấp dẫn cùng với màu sắc cực bắt mắt. Thịt bò săn mềm, thấm gia vị ăn cùng cần nước xào chín tới ẩm ngọt, quyện thêm chút mùi hương từ tỏi phi và dầu hào.

Ngoài ra còn có các món từ thịt bò khác mà bạn có thể tham khảo

Thịt bò nướng cay

Thịt bò sốt vang

Thịt bò bọc nấm

Bò kho dưa

Cơm tỏi thịt bò rán

Thịt bò xào miến

Bò kho gừng

Bò cuộn nấm kim chi

Thịt bò viên khô

Bắp bò kho ngũ vị

Bò cuốn lá lốt

Bò hầm bia

Bò sốt tiêu đen

Canh bò viên

Bò nướng vừng

Nộm rau muống trộn bò giòn giòn

Trên đây là bài viết chia sẻ về các món từ thịt bò thơm ngon nhưng lại không mất quá nhiều thời gian để chế biến. Chúc các bạn thành công với những món ăn này và có bữa ăn thật ngon miệng bên gia đình nhé!





