Khám phá 3 công thức chế biến lẩu gà nấm đơn giản, chỉ mất 30 phút

Món lẩu gà nấm được chế biến từ 2 nguyên liệu chính đó là thịt gà và các loại nấm khác nhau. Cả 2 nhóm thực phẩm này sẽ mang rất nhiều hàm lượng dinh dưỡng cao, khác nhau, đóng góp nhiều lợi ích đối với sức khỏe , cụ thể như sau:

Lẩu gà nấm là món lẩu chứa rất nhiều chất dinh dưỡng , dễ dàng chế biến và giá thành hợp lý. Vào mùa đông, ở miền Bắc và miền Trung món lẩu này luôn được ưu tiên chọn trong những buổi họp mặt hay các bữa tiệc. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 3 món lẩu gà nấm phổ biến nhất.

Các món ăn hầm từ gà luôn được đánh giá cao trong việc điều trị các bệnh loãng xương, giúp bạn có thêm sự dẻo dai và bộ xương chắc khỏe hơn. Nhất là đối với những người lớn tuổi. Ngoài ra, thịt gà cũng chứa hàm lượng photpho cao giúp bảo vệ răng miệng chắc khỏe.

Thịt gà được biết đến là thực phẩm có chứa hàm lượng protein rất cao. Việc ăn thịt gà cung cấp cho cơ thể của chúng ta rất nhiều chất đạm, hạn chế chất béo đối với những người ăn kiêng. Đồng thời, các dưỡng chất có chứa bên trong thịt gà cũng giúp chống lại các triệu chứng trầm cảm, giúp tinh thần trở nên sảng khoái, phấn chấn hơn.

Thịt gà cũng được xếp vào nhóm các loại thực phẩm có lợi đối với tim mạch, giúp ngăn ngừa được các vi khuẩn có hại, ngăn chặn virus xâm nhập đến cơ thể. Ăn thịt gà cũng là cách giúp duy trì tốt các hoạt động của gan và các dây thần kinh trong cơ thể.

Tác dụng từ thịt gà và nấm đối với sức khỏe

Ngoài ra, thịt gà cũng chứa các dưỡng chất có lợi đối với hệ miễn dịch, giúp tăng cường khả năng trao đổi chất, giúp hệ tiêu hoá phát triển tốt hơn. Thịt gà còn chứa rất nhiều vitamin cần thiết như: B1, B6…, các chất chống lại các tế bào gây ung thư, tăng cường thị lực, tăng cường độ ẩm cho làn da, đôi môi…

2. Các loại nấm

Nấm là loại thực phẩm thuộc nhóm thực xanh chứa nhiều dưỡng chất. Nấm còn chứa nhiều vitamin B, protein, chất xơ cũng như các Enzym tốt cho hệ tiêu hóa của chúng ta. Do đó, việc ăn nhiều nấm giúp khả năng miễn dịch của cơ thể tăng cao, thúc đẩy quá trình tiêu hóa thực phẩm diễn ra thuận lợi, ngăn ngừa các bệnh về gan, tim mạch, giảm ung thư.

Đối với phụ nữ, việc ăn nhiều nấm cũng rất có ích. Nấm giúp ích cho việc ăn kiêng của chị em phụ nữ. Một số loại nấm còn có khả năng giảm cân cao như: Nấm kim châm, nấm đông cô, nấm tuyết hay nấm linh chi.

Đối với những người lớn tuổi, việc ăn nấm giúp cho cơ thể hạn chế được các bệnh về tim mạch như: bệnh vành mạch, cao huyết áp, mỡ trong máu, tiểu đường, hệ thần kinh, các triệu chứng xương khớp…

Đối với trẻ em, việc ăn nấm giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giúp phát triển trí não, tăng trưởng chiều cao và thúc đẩy sự phát triển của xương, răng.

Ngoài ra, nấm cũng tốt đối với phái mạnh khi giúp tăng cường khả năng sinh lý, tạo sự dẻo dai… Đồng thời, ăn nấm thường xuyên cũng giúp giải tỏa được căng thẳng, mệt mỏi, lấy lại tinh thần một cách nhanh hơn.

Gợi ý cách chọn nấm ăn lẩu gà tươi ngon

Ngoài cách nấu nước dùng ngon, chọn đúng loại gà thịt chắc, thơm, người dùng cần phải biết cách chọn nấm ăn cùng với lẩu. Dưới đây là một số gợi ý cách chọn mua nấm tươi ngon ăn với lẩu gà, bạn tham khảo nhé.

Gợi ý cách chọn nấm ăn lẩu gà tươi ngon

Với nấm rơm, nên chọn nấm hình tròn, búp chưa nở bụng, còn cứng. Ngoài ra, các bạn cũng nên chọn nấm rơm đen sẽ ngon hơn các loại nấm khác.

Không nên chọn các loại nấm có mùi lạ, bị mốc, dập nát, chảy nhớt.

Với nấm đông cô, nên chọn nấm có cánh vừa phải, cúp chặt, có màu vàng nâu.

Nên lựa chọn các cơ sở uy tín để mua được các loại nấm sạch và an toàn, có nguồn gốc rõ ràng.

Những món ăn ngon từ lẩu gà nấm

1. Lẩu gà nấm kết hợp nước dừa

Lẩu gà nấm được nấu cùng với nước dừa để nước dùng có vị ngọt thanh hơn. Món này thích hợp đối với hầu hết người dùng ở mọi độ tuổi, các bạn nên đọc có thể nấu cho gia đình mình thưởng thức. Dưới đây là công thức làm mà các bạn có thể tham khảo.

Chuẩn bị các nguyên liệu

1 con gà ta khoảng 1,5 kg đến dưới 2 kg (không nên lựa chọn gà trên 2 kg thịt sẽ dai)

Nấm rơm, nấm đùi gà, nấm rơm, nấm tuyết

200 ml nước cốt dừa

1 củ cà rốt

1 củ cải trắng

1 củ hành tây

1 nhánh gừng

Hai nhánh sả

Hành lá, hành tím

Bún tươi

Các gia vị bao gồm: hạt nêm, muối trắng, đường trắng, nước mắm, bột ngọt, hạt tiêu

Cách bước thực hiện

Lẩu gà nấm kết hợp nước dừa

Điều cốt yếu để chế biến nên món lẩu gà nấm ngon là nước dùng. Trong đó cách sơ chế các nguyên liệu cực kỳ quan trọng để nước dùng được trong, ngon, ngọt.

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Gà sau khi mua về, các bạn dùng muối và chanh xoa đều xung quanh da. Sau đó, mang đi rửa lại với nước sạch cho hết nhớt rồi để ráo nước.

Chặt đùi và ức gà thành từng miếng và để riêng. Tiếp tục tách thịt, xương và mỡ gà. Với thịt thì các bạn thái thành từ miếng cỡ nhỏ, vừa ăn.

Các loại nấm mang đi sơ chế sạch, rửa qua cùng với nước muối sau đó để ráo hết nước. Nếu nụ nấm to, các bạn có thể cắt đôi.

Hành tím bóc bỏ vỏ, đập dập chia thành 2 phần. Gừng cắt thành từng miếng, sả đập dập cắt khúc.

Cà rốt, củ cải trắng cạo rồi rửa sạch, cắt từng khúc vừa ăn. Hành tây bóc vỏ rửa sạch cắt làm tư.

Bước 2: Nấu nước dùng lẩu

Bật bếp cho vào khoảng 3 lít nước vào nồi, cho vào 1/2 muỗng muối, gừng, một phần hành tím đập dập. Sau đó, các bạn cho xương, đầu, cánh gà vào.

Đun lửa lớn đến khi nước sôi thì vớt bỏ bọt, hạ lửa nhỏ hầm liu riu.

Hầm nước dùng trong khoảng 1 giờ, cho thêm củ cải trắng, cà rốt, hành tây vào hầm tiếp 2 giờ.

Bước 3: Ướp thịt gà, hoàn thành nước dùng

Với phần thịt gà, các bạn thái thành lát rồi mang đi ướp với sả, nửa phần hành tím còn lại. Cho vào các gia vị bao gồm: 1 muỗng canh muối, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh đường trắng, 1/2 muỗng canh nước mắm rồi trộn đều. Ướp trong khoảng 2 tiếng để gia vị được ngấm.

Hầm xong nước dùng, các bạn tắt bếp, chuẩn bị một nồi khác lên, cho phần mỡ gà vào đảo đều cho mỡ chảy ra. Tiếp đó, các bạn cho thêm phần đùi và ức gà vào xào cùng. Xào trong khoảng 3 phút để thịt gà săn lại.

Cho phần đùi, ức gà vừa xào vào nồi nước dùng. Tiếp tục cho nước cốt dừa vào đun cho sôi lại thì vớt hết bọt, thêm một ít cọng hành lá vào.

Bước 4: Thưởng thức món lẩu gà nấm

Cho nước dùng vào nồi lẩu chuyên dụng và bật lửa để nước dùng sôi lại.

Lần lượt thịt gà ướp và nấm các loại vào. Lưu ý, ăn chừng nào thì bỏ vào chừng đó để lẩu nóng, thịt và nấm không bị nát.

Ăn kèm món lẩu này với bún tươi hoặc mì. Nếu thích vị cay, mặn thì các bạn có thể chuẩn bị một chén mắm ớt hoặc muối ớt nhé!

2. Cách làm món lẩu gà nấm và kỷ tử

Kỷ tử là một trong những loại thuốc quý rất tốt đối với sức khỏe. Ở nước ta, kỷ tử còn được sử dụng trong các món ăn khác nhau, trong đó có món lẩu gà. Dưới đây là cách chế biến món lẩu gà nấm kết hợp với kỷ tử.

Cách làm món lẩu gà nấm và kỷ tử

Chuẩn bị các nguyên liệu

Gà ta chuẩn bị 1 con khoảng dưới 2kg

1 củ củ cải trắng

1 bắp ngô ngọt

Nấm linh chi, nấm hương tươi, nấm bào ngư, nấm đùi gà, rau xà lách.

30 gram táo đỏ

20 gram đẳng sâm và kỷ tử

Hành tím, tỏi băm, ớt, sả

Các gia vị bao gồm: dầu ăn, đường, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm, muối

Cách bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Gà sau khi mua về sử dụng 1 nắm muối hạt cùng với chanh xát xung quanh thân gà. Sau đó, các bạn mang đi rửa lại từ 2-3 lần với nước sạch và để ráo.

Tách toàn bộ phần thịt ra khỏi xương gà. Phần xương bỏ vào nồi nấu cùng với vài lát gừng, hành tím đập dập, hầm trong 1,5 đến 2 tiếng, rồi lấy nước làm nước dùng.

Thái phần thịt gà thành từng miếng nhỏ, đem ướp cùng với các gia vị: 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh hạt nêm, tỏi băm và hạt tiêu xay, ướp khoảng 2 tiếng cho ngấm hết gia vị.

Rau củ cắt bỏ phần gốc rồi rửa sạch, nấm rửa sơ qua cùng với nước muối pha loãng để ráo. Củ cải rửa sạch, bỏ hết vỏ cắt khúc vừa ăn.

Bước 2: Cách nấu lẩu gà nấm với kỷ tử

Khi xương gà đã ninh nhừ, cho phần củ cải trắng đã cắt sẵn, bắp ngọt vào nồi nước dùng. Những nguyên liệu giúp cho phần nước dùng được ngọt thanh, dịu nhẹ.

Lấy 1 cái nồi khác cho thêm một ít dầu ăn vào, phi hành tím, sả cho thơm. Lọc lấy phần nước dùng, bỏ xương rồi đổ vào nồi. Cho đẳng sâm, kỷ tử, táo đỏ, nêm thêm một ít gia vị gồm muối, hạt tiêu vào. Đun nồi nước dùng sôi trở lại.

Cho phần thịt gà đã lọc xương vào nồi nước dùng. Đun sôi trong khoảng 15 phút cho phần thịt gà chín rồi cho lên bếp ăn lẩu. Chuẩn bị rau, nấm ra dĩa, thêm một chén mắm ớt, chén muối tiêu chanh bên cạnh.

Lần lượt cho thêm rau, nấm từng ít một vào nồi. Ăn bao nhiêu thì bỏ bấy nhiêu vào để rau không bị nát, vừa ăn.

Lưu ý: Món này không nên nhúng thịt gà nên nấu cùng như hướng dẫn trên để thịt được thấm vị kỷ tử, táo đỏ, đẳng sâm.

3. Lẩu gà nấm vị chua cay từ chanh, ớt sừng

Với hai cách nấu trên, phần nước dùng chủ yếu có vị thanh, ngọt. Ở riêng phần này, Chuyên mục Món ngon của Yeutre.vn sẽ chia sẻ đến bạn cách nấu lẩu gà với nấm có vị chua, cay từ chanh và ớt. Món này thích hợp với những bạn trẻ trong dịp họp mặt bạn bè nhé.

Lẩu gà nấm vị chua cay từ chanh, ớt sừng

Chuẩn bị các nguyên liệu

1 con gà ta khoảng 2kg

Nấm rơm, nấm đông cô tươi, nấm hương tùy sở thích

1 quả chanh

2 nhánh sả

15 gram rủ riềng

50 gram củ sen

1 muỗng bột ớt

1 củ hành tây

Gia vị gồm: ớt sừng, tỏi, hành tím

Cách bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Gà mua về mang đi rửa sạch cùng với: 1 quả chanh và 1 muỗng cà phê muối. Chà xát xung quanh để thịt gà được thơm và sạch. Lọc phần xương và thịt để ra riêng.

Thịt gà chặt thành từng khúc vừa ăn rồi bỏ ra tô lớn, ướp gia vị gồm: 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng cà phê hạt tiêu. Sau đó trộn thật đều các gia vị và ướp trong khoảng 2 tiếng.

Sả đập dập và cắt làm đôi, củ riềng thái thành từng lát mỏng. Hành tây lột vỏ rửa thật sạch, cắt làm tư.

Ớt thái thành lát mỏng, ngò gai thái khúc vừa ăn. Củ sen rửa sạch rồi thái mỏng.

Bước 2: Nấu nước dùng lẩu, chế biến thịt gà

Bật bếp, cho vào nồi khoảng 2 lít nước, cho thêm 1/2 muỗng muối hạt. Cho xương gà vào nồi đun với lửa lớn đến khi sôi. Hớt hết bọt để nước dùng được trong hơn, giảm nhỏ lửa.

Bắc chảo lên bếp cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn, dầu nóng cho sả, riềng, tỏi và hành tây vào đảo thật đều cho thơm. Cho phần thịt gà đã ướp gia vị vào xào khoảng 3 phút cho thịt săn lại.

Bước 3: Nấu lẩu

Hầm nước dùng trong 2 tiếng lọc lấy nước, bỏ phần xương ra ngoài. Cho phần thịt gà đã xào săn vào nồi nước dùng và đun sôi. Nếu ít nước, các bạn có thể cho thêm nước và đun sôi.

Tiếp theo, nêm nếm các gia vị cho vừa, thêm vào nước dùng khoảng 2 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng canh đường, củ sen, 1 muỗng canh ớt bột.

Đun sôi thêm khoảng 15 phút rồi cho ra bếp ăn lẩu.

Bước 4: Hoàn thành món lẩu gà chua cay

Khi ăn lẩu, các bạn nên cho lần lượt nấm rơm, nấm đông cô tươi từng ít một. Có thể cho thêm ít rau cải ăn kèm cùng với bún tươi hoặc mì. Ăn bao nhiêu nhúng bấy nhiêu để nấm ngọt ngon, ăn sần sật.

Thưởng thức món lẩu gà nấm chua cay sẽ có vị chua cay của nước lẩu, thịt gà chín mềm ngọt, nấm vừa chín giòn ngọt.

Trên đây là 3 món lẩu gà nấm thơm ngon được nhiều người ưa chuộng nhất. Vào mùa đông về, bạn có thể vào bếp và nấu ngay một nồi lẩu thật nóng hổi, thơm ngon để đãi gia đình, bạn bè nhé. Chúc các bạn thành công với các công thức nấu ăn này nhé!





