Mách bạn cách chế biến món gà rang muối thơm ngon chuẩn vị nhất

Gà rang muối là một món ăn ngon và khá lạ miệng với hương vị ngon, giòn giòn cùng mùi thơm nồng của muối. Đây chính là món ăn không thể thiếu trong thực đơn các nhà hàng chuyên về các món gà. Vài cách chế biến món gà rang muối chúng tôi mách bạn trong bài viết giúp bạn chế biến gà rang muối ngon chuẩn vị như nhà hàng ngay tại nhà. Cùng theo dõi bài viết sau và ghi lại công thức để thực hiện nhé!

4gr muối hạt

15gr đỗ xanh

20gr gạo nếp

15gr gạo tẻ

20gr hạt sen khô

1-2 cái bánh phồng tôm

3gr hạt tiêu sọ

Gà và các loại gia vị khác để chế biến món ăn:

500gr thịt gà ta

½ muỗng cà phê muối

½ muỗng cà phê mắm

¼ muỗng cà phê tiêu

1 lòng đỏ trứng gà

2-3 muỗng canh bột chiên giòn

1 củ gừng nhỏ

4 cây sả

Lá chanh

1 quả ớt sừng

Dầu ăn

Cách thực hiện món ăn

Bước 1: Làm bột muối rang

Cách làm bột muối rang

Bột muối rang được coi là nguyên liệu linh hồn của món gà rang muối. Bạn có thể mua loại bột muối rang ở quầy hàng khô ở chợ truyền thống hoặc tại các siêu thị. Tuy nhiên, nếu thời gian, bạn hãy thử làm bột muối rang tại nhà theo công thức chúng tôi giới thiệu như sau.

– Bạn vo sạch đậu xanh, gạo nếp và gạo tẻ qua 2-3 lần nước sạch và ngâm nước, hạt sen khô đem ngâm trong nước ấm trong khoảng 15 phút. Sau đó rang từng loại trên chảo đến khi vàng và thơm. Rang riêng từng loại giúp dễ dàng kiểm soát hơn khi rang và khi thực hiện các bước sau.

– Bánh phồng tôm bạn có thể đem chiên trong chảo dầu nóng hoặc quay trong lò vi sóng cho phồng vàng lên là được.

– Bạn cũng có thể thêm vào một số gia vị để làm món ăn thêm hấp dẫn như sả, lá chanh vào trong quá trình chế biến bột muối. Sả và lá chanh bạn đem thái mỏng thành sợi sau đó rang trên bếp lửa cho chín giòn lên.

– Cuối cùng, bạn đem đậu xanh, gạo nếp, gạo tẻ, hạt sen khô và bánh phồng tôm đi xay thành bột mịn. Bạn có thể sử dụng cối xay hay máy xay để xay các nguyên liệu. Bạn có thể xay nguyên liệu đến khi thành bột mịn tinh hay vẫn còn lợn cợn tùy theo sở thích, vì các nguyên liệu trên đều được rang cho chín, nên khi ăn đều rất giòn và bùi thơm.

Lưu ý: Nếu không có máy để xay, bạn cũng có thể giã nát các nguyên liệu bằng chày cối, sau đó đem bột rây qua 1 lần, để lựa ra các hạt còn to. Bạn đem giã tiếp cho nhuyễn hay đem nấu cháo đều ngon.

– Bột muối rang bạn có thể bảo quản trong lọ kín có thể giữ được vài tháng.

Thành phần bột muối rang rất dạng, thành phần cơ bản không thể thiếu là đậu xanh, gạo nếp và 1 ít muối trắng. Nếu như không có đủ các nguyên liệu, bạn có thể chỉ sử dụng ba nguyên liệu này là được. Lượng muối chỉ nên cho vào rất ít để bột muối rang có hương vị đậm đà 1 xíu là được không nên cho quá nhiều sẽ bị mặn.

Hạt sen, bánh phồng tôm hay hạt tiêu được thêm vào để tạo thêm hương vị thơm ngon đặc biệt cho bột muối rang. Ngoài hạt sen, bạn cũng có thể sử dụng một số loại hạt khác như hạt điều, hạt hạnh nhân,... cũng đều rất béo và bùi bùi. Bánh phồng tôm bạn có thể thay bằng các loại bim bim tùy loại như mực, tôm, cua,... cũng đều rất ngon.

Có nhiều món ăn được chế biến với nguyên liệu bột muối rang cực kì ngon như tôm, cua, mực, cá, vịt, ốc, ếch, sườn,... Vì vậy khi chế biến hãy chế biến nhiều 1 chút để có thể sử dụng lâu dài.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu

Khi đã có muối rang rồi thì cách chế biến món gà rang muối không còn quá phức tạp nữa, về cơ bản đây chỉ là một món gà chiên sau đó xóc với 1 số gia vị mà thôi.

Sơ chế gà

– Gà mua về vặt hết lông măng và dùng muối xát để khử hết mùi tanh. Rửa qua nhiều lần nước cho sạch, mô bụng và chia ra thành miếng vừa ăn.

Với món ăn này sử dụng gà ta để chế biến là ngon nhất. Đặc biệt, loại này còn rất thích hợp để dùng hết các phần cổ, cánh, chân xương xẩu. Nếu muốn ăn loại gà nhiều thịt hơn thì bạn nên chọn con gà có thịt dai vừa phải, nếu sử dụng gà chọi thịt sẽ khá dai.

– Gừng bạn gọt vỏ rửa sạch và đập dập.

– Sả bạn rửa sạch với nước. Dùng 1 cây đập dập để vào nước chần gà, còn lại đem đập dập và xé hay thái thành sợi. Lá chanh bạn đem rửa sạch và thái chỉ. Hai nguyên liệu này là không thể thiếu giúp món ăn thơm, ngon hơn.

– Ớt sừng vừa có công dụng hương thơm vừa tăng màu sắc hấp dẫn cho món ăn. Bạn cũng đem rửa sạch ớt và thái thành sợi.

Bước 3: Ướp gà

Ướp gà

– Bạn chuẩn bị một nồi nước, cho gừng đập dập và sả đập dập vào nồi và đun cho ra tinh dầu trong nồi nước. Khi nước đã sôi, bạn cho gà vào chần sơ trong 2-3 phút cho thịt gà săn lại nhưng chưa chín hẳn. Sau đó vớt gà ra rổ, xả nước lạnh và để ráo nước.

– Bạn ướp gà với các gia vị sau ½ muỗng cà phê muối, ½ muỗng cà phê mắm, ¼ muỗng cà phê tiêu, 1 lòng đỏ trứng gà và để trong khoảng 15 phút.

Món gà rang muối có 1 lớp bột rán bên ngoài, khi ăn cũng ăn cùng với nước chấm nên bước ướp gà nên ướp nhạt. Lòng đỏ trứng thì có công dụng tạo ra chất kết dính giúp bột muối rang được bám đều quanh miếng gà và tăng vị béo thơm ngon.

– Nếu thích, bạn có thể đập dập hay băm nhỏ 1-2 tép tỏi và ướp cùng thịt gà cho thơm.

– Bạn ướp gà tươi rồi lăn qua lớp bột rán. Bước chần gà vừa giúp khử bớt tanh, vừa làm miếng gà chín sơ làm giảm thời gian rán gà nhanh chín, mềm. Nhờ vậy, khi lớp bột rán bên ngoài vàng giòn thì bên trong thịt gà đã chín tới và vẫn giữ được độ ngọt của thịt gà không bị khô.

Cách làm này cũng có thể được áp dụng để chế biến một số món chiên có lớp bột rán áo mỏng khác như cánh gà chiên nước mắm.

Bước 4: Chiên gà và gia vị

Chiên gà

Món gà rang muối thực chất được đặt tên theo thành phẩm của món ăn là miếng thịt gà khô ráo giống như rang, nhưng cách chế biến thực tế đều yêu cầu gà được chiên ngập dầu.

– Bạn đổ dầu vào chảo hay nồi lòng sâu sao cho dầu ngập ngập qua miếng thịt gà để gà chín vàng đều và giòn ngon.

– Khi dầu đã sôi, bạn thêm sả và ớt sừng vào chiên trong chảo dầu tới khi sả ngả vàng và rơm thì vớt ra, để cho ráo dầu. Nếu thích, bạn cũng có thể cho thêm lá chanh vào rây rồi nhúng trong dầu sôi trong khoảng 5 giây. Nếu chiên quá lá chanh sẽ bị cháy đắng nên bạn cần lưu ý. Chiên gia vị trước như vậy làm cho dầu trong chảo lúc này bốc mùi thơm và tăng hương vị cho món gà chiên.

– Gà khi đã được ướp đủ thời gian, bạn bóp gà lăn qua 2-3 muỗng canh bột chiên giòn hoặc lăn gà qua bột chiên khô sao cho thịt gà áo 1 lớp bột mỏng. Nếu không có bột chiên giòn, bạn cũng có thể dùng bột ngô, bột năng hoặc bột khoai tây để thay thế.

Mẹo: Muốn gà có hương vị giống nhà hàng, bạn có thể cho thêm vào bột chiên giòn 1 muỗng cà phê bột custard (hay còn gọi là bột sư tử). Bột này là hương liệu quen thuộc trong các món chiên ngập dầu hay các loại bánh ngọt. Đây cũng là thành phần không thể thiếu làm nên màu sắc vàng tươi cho món ngô chiên.

Kiểm tra dầu sôi hay chưa bằng cách nhúng đầu đũa vào chảo dầu, nếu thấy sủi bọt tăm thì dầu đã sôi bạn có thể thả gà vào chiên. Bạn thả lần lượt từng miếng thịt gà để chúng không bị dính vào nhau khi chiên làm lớp vỏ bột bị rách. Nếu sử dụng chảo nhỏ thì bạn tách gà ra thành nhiều mẻ để chiên.

– Quan sát thấy lớp vỏ bột chiên bên ngoài đã cứng lại rồi thì bạn mới được trở bề cho miếng gà để gà được chín đều. Nên chiên với lửa vừa, thấy gà đã vàng giòn rồi thì tăng lửa lớn nhất khoảng vài giây để miếng gà nhả bớt dầu, sau đó vớt ra rổ.

Gà đã được chần sơ nên không cần chiên quá lâu, chỉ cần quan sát thấy lớp vỏ bột bên ngoài vàng giòn là được. Gà rang muối nếu có vỏ ngoài không giòn thì sẽ mất ngon, nên bạn hãy làm theo cách trên để có được gà chiên giòn ngon nhé!

Bước 5: Xóc muối

Xốc muối

– Khi thịt gà vẫn còn nóng, bạn cho gà, sả, ớt và lá chanh vào 1 cái tô hay ô to, cho thêm 1-2 thìa canh bột muối rang vào và xóc thật đều cho tất cả gia vị được thấm đều vào gà.

Nếu thích ăn hành tỏi thơm, bạn cũng có thể phi cho thơm hành tỏi rồi mới cho gà vào xóc, sau đó tiến hành xóc gà này với muối rang. Ngoài sả, ớt, lá chanh, rắc thêm 1 ít hành phi cho món ăn thêm thơm ngon, hấp dẫn.

Bước 6: Làm gà rang muối và hoàn thiện món ăn

Gà rang muối

Gà rang muối nên ăn khi còn nóng, chấm cùng tương ớt hay muối tiêu chanh đều rất ngon. Muối bột áo đều bên ngoài thịt gà, cầm miếng gà lên khá ráo tay, khi ăn vào lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong thịt gà ngọt, không bị khô. Gà rang muối thơm lừng với hương thơm từ sả, lá chanh, bột muối rang thì bùi bùi, thơm thơm như mùi thính gạo mà không quá mặn.

Một con gà nguyên, phần nội tạng thì có thể xào cay, nửa con thì quay, nửa con trộn nộm, xương gà có thể nấu măng, cổ cánh thì đem rang muối. Cổ cánh gà rang muối thì đúng là chuẩn nhất, còn gì bằng.

Một số cách làm gà rang muối kiểu khác

1.Gà rang muối tuyết kiểu Hồng Kông

Gà rang muối tuyết kiểu Hồng Kông

Đôi khi đến các nhà hàng gà, bạn có thể bắt gặp món gà rang muối có những “hạt muối” to không giống như loại bột mịn như cách trên. Đây chính là món gà rang muối tuyết kiểu Hồng Kông.

Thành phần chế biến bột muối tuyết:

1 bát con cháo ăn liền

10gr tôm khô

8gr bột tỏi

8gr muối

Cách chế biến bột muối tuyết:

– Cháo ăn liền bạn cho rây qua vài lần, chiên ngập dầu trên lửa vừa trong khoảng 5-10 giây cho tới khi thấy hạt cháo vừa nở bung, giòn xốp vẫn giữ được màu trắng thì vớt ra để ráo dầu.

Ngoài cháo ăn liền, bạn cũng có thể sử dụng bột chiên xù hay bánh phồng tôm bóp vụn. Tuy nhiên, bột chiên xù thường không xốp đẹp được như cháo ăn liền. Bánh phồng tôm có vị mặn nên bạn điều chỉnh gia vị một chút để món ăn ngon hơn.

– Tôm khô bạn đem rang thơm, sau đó xay thành bột mịn. Muối bạn cũng rang khô và nghiền cho thật mịn.

– Bạn trộn đều cháo ăn liền, tôm khô, bột tỏi, muối là đã có muối tuyết ngon tuyệt.

– Để làm gà rang muối tuyết, bạn cũng chiên gà cho chín vàng giòn. Món này thường chế biến với những phần gà có nhiều thịt như đùi, lườn gà.

– Hành tây, ớt sừng bạn cắt thành khối vuông kích cỡ đều nhau. Lá chanh đem thái chỉ, rau răm thái rối.

– Bạn phi thơm hành và ớt, sau đó cho thịt gà vào xóc đều, thêm lá chanh và rau răm vào. Cuối cùng, bạn xóc gà với 2-3 muỗng canh muối tuyết.

2. Gà rang muối mặn

Gà rang muối mặn

Có một kiểu muối rang khác hẳn với muối rang áo một lớp bột trắng quanh miếng gà, đó là muối rang mặn. Kiểu rang muối này thường thấy trong những nhà hàng của người Hoa.

Thành phần nguyên liệu chế biến muối rang mặn:

50gr muối hột

1 muỗng cà phê mì chính (bột ngọt)

¼ muỗng cà phê ngũ vị hương

¼ muỗng cà phê bột gừng

1/8 muỗng cà phê tiêu

Cách thực hiện muối rang mặn

– Bạn rang muối cho khô rồi nghiền mịn, trộn đều với các hương liệu.

– Bạn cũng áo 1 lớp bột rồi chiên gà ngập dầu. Sau đó, bạn chuẩn bị chảo, phi thơm hành, tỏi, ớt với bơ. Khi gia vị dậy thơm, bạn cho gà vào xóc cùng 1-2 muỗng nhỏ muối.

– Muối này rất mặn nên chỉ nên cho 1 ít vào khi xốc.

– Gà rang muối nên ăn khi vẫn còn nóng chấm với sốt chua ngọt Gwiyomi hoặc muối tiêu chanh Gwiyomi. Thịt gà áo có một lớp bên ngoài giòn giòn, bên trong thịt gà ngọt thịt, đậm đà. Kết hợp với vị mặn mặn béo béo của muối rang, nếp và đậu xanh. Đặc biệt, sả và lá chanh khi chiên giòn đã làm dậy lên hương vị cho món gà chiên. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không bắt tay vào bếp chuẩn bị cho gia đình mình món gà rang muối mới lạ, hấp dẫn.

Chỉ với vài bước thực hiện đơn giản trong bài là bạn đã có món ăn ngon, hấp dẫn làm mới thực đơn cho gia đình mình rồi. Món gà rang muối với vị gà đậm đà hương vị cùng vị thơm nồng của muối rang sẽ chinh phục kể cả những thực khách khó tánh nhất. Hy vọng công thức chúng tôi chia sẻ hữu ích cho bạn!!