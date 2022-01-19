Cách làm đậu bắp xào tỏi vừa ngon vừa bổ dưỡng

Trong đậu bắp có chứa hàm lượng chất xơ rất cao, hỗ trợ tiêu hóa tốt. Đặc biệt, đậu bắp còn chứa nhiều vitamin C và K giúp làn da của bạn tươi trẻ và mịn màng. Chất nhầy và các dưỡng chất có trong đậu bắp giúp cho tóc bóng mượt và da chắc khỏe.

Đậu bắp rất tốt cho sức khỏe và được sử dụng nhiều làm nguyên liệu trong nhiều món ăn. Hãy cùng vào bếp với chúng tôi để học bí quyết làm món đậu bắp xào tỏi đơn giản nhưng cực kỳ bổ dưỡng.

Tỏi có tính chất kháng khuẩn, thanh lọc có tác dụng chống lại mụn và cách bệnh về da. Đặc biệt, ăn tỏi giúp tiêu diệt vi khuẩn, tụ cầu khi xoa lên vết thương, giảm ho và trị cúm.

Vì vậy, khi kết hợp 2 nguyên liệu này lại với nhau tạo nên món đậu bắp xào tỏi bổ dưỡng.

Cách chế biến món đậu bắp xào tỏi

Nguyên liệu làm Đậu bắp xào tỏi

Đậu bắp 200gr

Tỏi 3 tép

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (Hạt nêm/ bột ngọt/ tiêu)

Cách chọn mua đậu bắp tươi ngon

Nên chọn mua những quả đậu bắp còn tươi, non, có kích thước nhỏ, có màu xanh bóng, lớp vỏ bên ngoài có lớp lông mao mỏng.

Dùng tay bấm nhẹ thấy lớp vỏ giòn, cứng, không bị mềm nhũn và lõm là đậu bắp tươi, non.

Không nên mua những quả bị mềm hoặc có những vết thâm bên ngoài

Cách chế biến món đậu bắp xào tỏi

Cách chế biến Đậu bắp xào tỏi

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đậu bắp sau khi mua về cắt bỏ cuống, rửa sạch, cắt thành lát xéo vừa ăn khoảng 2 lóng tay. Tỏi bóc bỏ vỏ, đập nát và băm nhỏ.

Bước 2: Làm đậu bắp xào tỏi

Cho đậu bắp vào nồi, đổ nước ngập, nấu với lửa vừa đến khi nước sôi thì bạn để trên bếp thêm 3 phút cho đậu mềm và chín rồi vớt ra để ráo.

Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn, đặt lên bếp đun nóng với lửa vừa. Cho thêm tỏi băm vào phi thơm rồi cho tiếp đậu bắp đã luộc chín vào xào khoảng 3 phút.

Nêm lại gia vị gồm: 2 muỗng cà phê hạt nêm, ½ muỗng cà phê bột ngọt, xào đều tay trong vòng 2 phút cho ngấm gia vị. Nêm nếm lại gia vị một lần nữa cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Mách nhỏ: Khi cho đậu bắp vào xào, các bạn không nên xào quá lâu sẽ làm đậu bắp không ngon và ra nhiều nhớt.

Bước 3: Thành phẩm

Cho đậu bắp xào tỏi ra dĩa, rắc thêm một chút tiêu lên trên cho dậy mùi là hoàn thành. Món ăn với màu xanh bắt mắt, thơm lừng mùi tỏi, miếng đậu bắp giòn ngon thấm vị. Bạn có thể ăn kèm với cơm nóng sẽ cực kỳ hấp dẫn. Trổ tài vào bếp thực hiện nay món ăn này để đãi cả nhà thôi nào!

Một số món đậu bắp xào khác

1. Cách chế biến đậu bắp xào thịt bò

Nguyên liệu làm món thịt bò xào đậu bắp

400g thịt thăn bò

200g đậu bắp

Tỏi, gừng đã băm nhỏ

2 muỗng nước tương

1 muỗng đường trắng

1 muỗng dầu hào

1 muỗng bột bắp

¼ muỗng muối ăn

Cách làm món thịt bò xào với đậu bắp ngon ngon

Cách chế biến đậu bắp xào thịt bò

Bước 1: Sơ chế đậu bắp

Đậu bắp mua về bạn mang đi rửa sạch. Chuẩn bị một nồi nước sôi, cho đậu bắp vào rồi luộc trong vòng 1 phút rồi vớt ra, để ra rổ cho ráo. Tiếp theo bạn cắt bỏ hết phần đầu và thái thành từng miếng chéo nhỏ.

Bước 2: Tẩm ướp thịt bò

Rửa sạch thịt bò rồi thái thịt thành khối hình vuông nhỏ vừa ăn. Sau đó mang thịt đi ướp thịt bò với các gia vị: 2 muỗng nước tương, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng đường trắng, 1 muỗng tinh bột bắp, 1 muỗng hạt tiêu đen xay. Dùng đũa trộn đều hết lên cho gia vị thấm vào thịt.

Bước 3: Đậu bắp xào thịt bò

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 2 muỗng dầu ăn rồi đun nóng. Cho tiếp thịt bò vào để xào cho thịt săn lại. Tiếp đến bạn sẽ cho tỏi và gừng đã băm vào rồi đảo đều.

Cuối cùng, các bạn cho đậu bắp vào xào chung. Lưu ý, có thể cho thêm nước ướp thịt bò vào để xào chung. Nêm nếm thêm gia vị sao cho vừa ăn.

Tiếp tục bạn sẽ xào đến khi thấy đậu bắp đã bắt đầu vừa chín tới thì tắt bếp.

2. Cách làm đậu bắp xào thịt bò ngũ vị hương

Nguyên liệu làm thịt bò xào đậu bắp ngũ vị hương

500g thịt bò

200g đậu bắp

1 thìa cà phê tỏi băm

1 thìa ngũ vị hương

Hạt nêm, mè rang(vừng rang)

Rau sống

Gia vị khác đi kèm như dầu ăn, đường,...

Cách làm đậu bắp xào thịt bò ngũ vị hương thơm ngon

Bước 1: Sơ chế thịt bò

Thịt bò sau khi mua về, mang đi rửa sạch. Tiếp đó, để ráo nước rồi thái thành từng lát mỏng vừa ăn. Khi thái, bạn nên thái thịt theo thớ ngang để khi thịt chín thì sẽ mềm, không bị cứng và ăn không bị dai.

Cách làm đậu bắp xào thịt bò ngũ vị hương

Cho thịt vào tô và ướp với các gia vị: 1 muỗng đường trắng, ⅓ muỗng hạt tiêu xay nhỏ, ⅓ muỗng muối ăn, 1 muỗng dầu ăn, 1 muỗng nhỏ ngũ vị hương, 1 muỗng dầu mè và 1 muỗng nhỏ tỏi băm nhuyễn.

Trộn đều để thịt bò ngấm đều gia vị và bạn để ướp trong khoảng nửa tiếng.

Bước 2: Chuẩn bị đậu bắp, rau sống

Đậu bắp các bạn sẽ cắt bỏ đầu và tước bỏ hết phần xơ đi. Sau đó, các bạn mang đi rửa sạch và thái thành miếng nhỏ hình bình hành.

Rau sống nhặt sạch, ngâm cùng với nước muối pha loãng và để ra rổ cho ráo nước.

Bước 3: Xào thịt bò

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 2 muỗng dầu ăn cùng với 1 muỗng bơ. Chờ đến khi bơ tan thì các bạn đổ thịt bò vào rồi xào nhanh tay trên lửa lớn.

Khi thấy thịt bò chín tái thì các bạn sẽ cho tiếp phần đậu bắp vào xào cùng. Nêm nếm lại gia vị vừa ăn rồi tiếp tục xào đến khi thấy đậu bắp chín thì tắt bếp.

Bạn sẽ cho món thịt bò vừa nấu xong ra một cái dĩa và dùng ngay khi còn nóng sẽ ngon hơn đấy. Để món đậu bắp xào thịt bò hấp dẫn hơn thì có thể rắc thêm một ít hạt tiêu xay và hành lá lên!

3. Cách nấu thịt bò xào đậu bắp và dứa

Nguyên liệu làm thịt bò xào đậu bắp với dứa

200g thịt bò

2 quả dứa(dứa chín nhé)

200g đậu bắp

Hành tím băm nhỏ

Bột năng khô

nước tương

Gia vị: muối, bột ngọt, hạt tiêu xay, đường trắng, dầu hào

Cách nấu đậu bắp xào thịt bò và dứa

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cách nấu thịt bò xào đậu bắp và dứa

Đầu tiên, bạn mang thịt bò đi rửa sạch, thái thịt thành miếng mỏng và ướp với một chút hạt tiêu xay, hành tím và hạt nêm. Trộn đều và ướp trong khoảng 15 - 20 phút cho thịt bò ngấm đều gia vị.

Đậu bắp mang đi rửa sạch, để ráo nước rồi cắt đậu theo hình chéo thành những miếng nhỏ

Bước 2: Chế biến món ăn

Bắc chảo lên bếp, cho vào một chút dầu ăn và đun nóng. Tiếp đó, bạn đổ thịt bò vào để xào sơ qua.

Với bước xào thịt bò này thì các bạn cần xào thịt đều và nhanh tay với lửa lớn. Làm như vậy thì thịt bò được mềm, miếng thịt sẽ chín nhanh, đều và màu thịt đẹp mắt hơn.

Tiếp theo, các bạn cho đậu bắp vào trong chảo xào chung và nêm nếm thêm một chút gia vị cho vừa ăn. Khi xào đậu bắp, các bạn cũng nên xào cho đều tay, xào vừa chín tới để đậu bắp sẽ không bị nát.

Sau đó, các bạn cho dứa vào để nấu chung. Dứa chỉ cần sơ đảo qua rồi bạn tắt bếp.

Những mẹo làm đậu bắp ngon

Trước khi cho đậu bắp vào luộc, các bạn nên ngâm đậu bắp để loại bỏ vị đắng của nó.

Ngâm trong nước muối loãng khoảng 15 phút, để một số chất bụi bẩn có thể được loại bỏ hoàn toàn.

Không nên cắt sát cuống đậu bắp hoặc bổ đậu làm đôi quả trước khi luộc, khiến đậu bắp ra nhiều nhớt trong quá trình luộc. Đặc biệt chất dinh dưỡng sẽ bị mất đi nhiều và vô cùng lãng phí.

Trên đây là hướng dẫn cách nấu món đậu bắp xào tỏi vừa ngon mà lại vô cùng dinh dưỡng cho bữa ăn của gia đình. Còn chần chờ gì nữa mà không đưa ngay món ăn này vào thực đơn của gia đình mình nào. Chúc các bạn thành công với công thức chế biến ở trên.