10 công thức pha chế nước chấm ốc siêu ngon, ăn là ghiền

Để có được món ốc thơm ngon, đậm vị thì nước chấm ốc là không thể thiếu. Có rất nhiều loại nước chấm mà bạn có thể ăn kèm với ốc và mỗi loại sẽ có hương vị khác biệt. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn 10 cách pha chế nước chấm ốc thơm ngon chỉ trong vài phút.

Đầu tiên, sả sau khi mua về cắt bỏ đầu, rửa sạch cho hết bụi bẩn, để ra ráo. Tiếp đó, dùng dao cắt thành khúc nhỏ.

Nước chấm ốc ớt sả tắc lá chanh

Gừng cạo vỏ, rửa sơ với nước, để ráo, cắt thành lát mỏng. Lá chanh mang đi rửa sạch, để ráo, rồi cắt thành sợi nhuyễn.

Ớt sừng, ớt hiểm bỏ cuống, rồi cắt nhuyễn. Cuối cùng, đem 2 trái tắc cắt làm đôi theo chiều ngang, với trái còn lại thì các bạn cắt lát mỏng.

Bước 2: Pha nước chấm ốc

Để pha nước chấm, bạn lấy chén rồi cho vào 2 muỗng canh đường và 1 củ gừng, dùng chày tiến hành giã nhuyễn.

Sau đó, các bạn cho thêm 1 nhánh sả đã cắt khúc vào. Tiếp tục giã nhưng không cần quá nhuyễn.

Kế đến, các bạn lần lượt cho thêm gia vị: 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh nước ấm và nước cốt tắc vào. Lấy một cái muỗng đảo đều để hỗn hợp nước chấm được hòa tan với nhau.

Cuối cùng, các bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi cho nốt trái tắc và phần lá chanh cắt nhuyễn vào. Trộn đều một lần nữa là hoàn thành.

Bước 3: Thành phẩm

Chén nước chấm đầy đủ màu sắc bắt mắt, đã thế lại còn có độ mặn, ngọt, chua, cay kích thích chấm phá thêm vị cay nồng của gừng và lá chanh thì càng tuyệt vời hơn rất nhiều luôn đó!

Nước chấm ốc sánh sệt

Nguyên liệu làm Nước chấm ốc sánh sệt

Nước mắm 100ml

Lá chanh 1gr(1 lá)

Gừng 40g(1 củ)

Tỏi 7 tép

Nước cốt chanh 2 muỗng canh

Nước cốt me 2 muỗng canh

Tương ớt 1 muỗng canh

Đường 100g

Cách chế biến Nước chấm ốc sánh sệt

Bước 1: Nướng nguyên liệu

Trước hết, với 40gr gừng mua về các bạn cạo vỏ, rửa sạch, để ráo nước. Kế đến, bạn tiến hành nướng trên bếp với lửa nhỏ từ 5 - 7 phút. Nướng đến khi gừng chín thì các bạn tắt bếp, sử dụng dao cạo bớt phần cháy xém trên bề mặt là được.

Nước chấm ốc sánh sệt

Bước 2: Giã các nguyên liệu

Kế đến, các bạn lấy cối rồi cho toàn bộ gừng đã nướng, 7 tép tỏi lột bỏ vỏ và 2 trái ớt sừng cắt khúc vào, dùng chày giã nhuyễn.

Bước 3: Pha nước chấm ốc

Chuẩn bị các nguyên liệu xong, bạn lấy nồi rồi cho các gia vị: 100gr đường, 100ml nước mắm, 100ml nước lọc, 2 muỗng canh nước cốt me và 1 muỗng canh tương ớt vào. Bắc lên bếp rồi tiến hành nấu với lửa vừa trong khoảng 5 - 7 phút.

Thấy đường đã tan, nước chấm sôi thì các bạn giảm lửa, tiếp tục nấu thêm 5 - 7 phút, đến khi nước chấm sệt lại thì bạn nêm nếm gia vị vừa ăn, tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Cuối cùng, các bạn lần lượt cho nước chấm vừa nấu, gừng, tỏi, ớt hiểm giã nhuyễn và 2 muỗng canh nước cốt chanh ra chén, trộn đều lên rồi thêm lá chanh cắt nhuyễn vào nữa là hoàn thành rồi nhé!

Nước chấm ốc sánh sệt có độ sánh mịn thật cuốn hút. Đặc biệt, nước chấm còn có độ mặn, ngọt tuyệt vời, quyện cùng với vị cay nồng từ gừng, ớt thì thật khó cưỡng!

Nước chấm ốc cơm mẻ

Nguyên liệu làm Nước chấm ốc cơm mẻ

Mẻ 3 muỗng canh

Sả 2 nhánh

Ớt hiểm 2 trái

Đường 3 muỗng canh

Muối 1/2 muỗng cà phê

Cách chế biến Nước chấm ốc cơm mẻ

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Với sả mua về các bạn cắt bỏ gốc, rửa sạch, để ráo nước, dùng dao băm nhuyễn. Ớt hiểm rửa trực tiếp dưới vòi nước cho sạch, để ráo, rồi băm nhuyễn.

Nước chấm ốc cơm mẻ

Bước 2: Pha nước chấm ốc

Kế đến, các bạn lấy chén rồi cho vào: 3 muỗng canh mẻ, ½ muỗng cà phê muối, 3 muỗng canh đường, 2 trái ớt hiểm và 2 nhánh sả đã băm nhuyễn vào. Dùng muỗng để đảo đều.

Thấy hỗn hợp nước chấm đã hòa tan với nhau thì các bạn nêm nếm gia vị vừa ăn nữa là được.

Bước 3: Thành phẩm

Chỉ trong nháy mắt là các bạn đã có thể cho ra lò được chén nước chấm ốc siêu hấp dẫn khiến ai cũng mê mẩn không rời.

Nước chấm ốc mắm nêm

Nguyên liệu làm Nước chấm ốc mắm nêm

Mắm nêm 2 muỗng canh

Ớt hiểm 2 trái

Tỏi 5 tép

Nước cốt chanh 1 muỗng canh

Đường 2 muỗng canh

Cách chế biến Nước chấm ốc mắm nêm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Tỏi sau khi mua về lột bỏ vỏ, rồi dùng dao băm nhuyễn. Ớt hiểm rửa sạch, để ráo nước rồi cũng băm nhuyễn là được.

Nước chấm ốc mắm nêm

Bước 2: Pha nước chấm ốc

Sơ chế nguyên liệu xong, tiến hành pha nước chấm ốc với gia vị: 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước ấm, 1 muỗng nước cốt chanh và 2 muỗng mắm nêm. Sau đó dùng muỗng để trộn đều hỗn hợp.

Cuối cùng, các bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi thêm nốt phần tỏi và ớt hiểm băm nhuyễn vào, trộn lên lần nữa là thưởng thức được rồi!

Bước 3: Thành phẩm

Nước chấm ốc mắm nêm là sự kết hợp hài hoà giữa mắm nêm, tỏi nồng nàn và ớt hiểm cay nồng. Bên cạnh đó, nước chấm còn có độ mặn, ngọt hoàn hảo không thể tìm được lý do để chê được.

Nước chấm ốc sả ớt

Nguyên liệu làm Nước chấm ốc sả ớt

Nước mắm 2 muỗng canh

Sả 3 nhánh

Tỏi 4 tép

Ớt hiểm 2 trái

Nước cốt chanh 1 muỗng canh

Đường 2 muỗng canh

Cách chế biến Nước chấm ốc sả ớt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên, 3 nhánh sả mua về bạn bóc bỏ gốc, rửa sạch, để ráo nước. Dùng dao để cắt sả thành lát mỏng. Với tỏi thì các bạn lột vỏ, ớt hiểm đem đi băm nhuyễn là được.

Nước chấm ốc sả ớt

Bước 2: Pha nước chấm ốc

Kế đến, các bạn lấy một cái chén rồi cho vào các gia vị: 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước ấm, 1 muỗng canh nước cốt chanh và 2 muỗng canh nước mắm. Dùng muỗng khuấy đều để hỗn hợp hòa tan vào nhau.

Sau đó, các bạn nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn, thêm nốt toàn bộ sả đã cắt mỏng, tỏi và ớt hiểm băm nhuyễn vào, trộn đều một lần nữa là được.

Bước 3: Thành phẩm

Nước chấm ốc sả ớt hấp dẫn đến nỗi bạn phải thốt lên. Nước mắm có độ mặn vừa phải, một chút chua chua, ngọt ngọt rất kích thích. Đã thế, còn có thêm sả, tỏi, ớt làm cho chén nước chấm trở nên thăng hạng hơn.

Nước chấm ốc kiểu Thái

Nguyên liệu làm Nước chấm ốc kiểu Thái

Nước mắm 2 muỗng canh

Gạo tẻ 20g

Hành tím 2 củ

Ngò gai 2 nhánh

Hành lá 2 nhánh

Ớt bột 1 muỗng cà phê

Nước cốt me 2 muỗng canh

Đường thốt nốt 10 gr

Cách chế biến Nước chấm ốc kiểu Thái

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Trước tiên, các bạn bắc chảo lên bếp, cho 20gr gạo tẻ vào rang với lửa nhỏ. Khi gạo tỏa hương thơm, đồng thời đã chuyển sang màu vàng thì tắt bếp, cho ra cối rồi giã nhuyễn.

Nước chấm ốc kiểu Thái

Ngò gai, hành lá cắt bỏ rễ, mang đi rửa sạch, để ráo, dùng dao cắt nhuyễn. Cuối cùng, hành tím lột bỏ vỏ, cắt lát mỏng.

Bước 2: Pha nước chấm ốc

Kế đến, các bạn lấy chén rồi cho vào: 2 muỗng canh nước cốt me, gạo giã nhuyễn và 10gr đường thốt nốt. Để các nguyên liệu hoà quyện vào nhau, bạn lấy một cái muỗng trộn đều.

Sau đó, các bạn thêm 2 muỗng canh nước mắm vào chén. Tiến hành đảo đều tay rồi nêm nếm gia vị vừa ăn.

Cuối cùng, cho nốt 1 muỗng cà phê ớt bột, hành lá, ngò rí, củ hành tím đã sơ chế vào, trộn lại là hoàn thành rồi!

Bước 3: Thành phẩm

Từ ánh nhìn đầu tiên, nước chấm ốc kiểu Thái đã thu hút mọi người phải ngoái nhìn, không thể rời xa rồi!

Nước chấm có hương thơm của gạo tẻ liên tục, quyện cùng với nước mắm mằn mặn, nước cốt me chua chua và độ ngọt từ đường thốt nốt khiến ai cũng phải mê mệt.

Nước chấm ốc mắm gừng

Nguyên liệu

2 trái ớt, 1 miếng gừng; 3 tép tỏi; 2 muỗng sả; 2 lá chanh thái nhỏ;

2 muỗng nước mắm ngon

3 muỗng nước sôi để nguội

1/2 muỗng giấm

3 muỗng đường

2 muỗng nước cốt chanh

Cách thực hiện

Nước chấm ốc mắm gừng

Bước 1: Gừng mang đi rửa sạch, cạo bỏ vỏ rồi cắt nhỏ. Ớt rửa sạch, tỏi lột vỏ, sả làm sạch rồi băm nhuyễn. Sau đó, cho thêm gừng và hỗn hợp vừa băm vào cối nhỏ rồi giã nhuyễn.

Bước 2: Pha nước mắm gừng với các gia vị: 2 muỗng nước mắm, 3 muỗng đường, ½ muỗng giấm, 2 muỗng nước sôi để nguội rồi khuấy đều cho tan hết. Sau đó, cho hỗn hợp gồm: gừng, tỏi, ớt, sả giã nhuyễn và 2 muỗng nước cốt chanh vào khuấy đều.

Bước 3: Cuối cùng, nêm nếm lại cho vừa ăn và cho thêm một ít lá chanh vào là xong.

Cách pha nước chấm chua ngọt, chanh tỏi ớt

Nguyên liệu

3 muỗng nước mắm ngon

2 muỗng đường

2 trái ớt tươi

1/2 trái chanh tươi

1 muỗng tỏi băm

Cách thực hiện

Cách pha nước chấm chua ngọt, chanh tỏi ớt

Bước 1: Pha vào chén 3 muỗng nước mắm ngon cùng với 2 muỗng đường và khuấy đều cho tan. Cho thêm vào chén 2 muỗng nước cốt chanh rồi khuấy đều.

Bước 2: Cho hỗn hợp lên bếp rồi nấu sôi. Để nhỏ lửa, vừa nấu vừa khuấy đều tay. Đến khi thấy nước mắm đã sệt lại và sôi thì tắt bếp.

Bước 3: Cho hỗn hợp ra chén và để nguội từ 5 – 10 phút. Cuối cùng, cho thêm 1 muỗng ớt tỏi băm vào và khuấy đều là xong.

Cách làm nước mắm kẹo miền Nam

Nguyên liệu

Nước mắm: 4 muỗng canh

Đường: 3 muỗng canh

Nước cốt chanh: 3 muỗng canh

Tỏi, ớt băm

Cách pha mắm ốc

Cách làm nước mắm kẹo miền Nam

Bước 1: Cho nước mắm, đường, nước cốt chanh vào một xoong nhỏ. Đặt lên bếp rồi đun với lửa nhỏ. Tiếp đó, khuấy đều cho đường tan hết, hỗn hợp nước chấm ốc sánh lại là được thì tắt bếp.

Bước 2: Đợi cho hỗn hợp nước chấm nguội, sánh lại thì cho ra bát. Cho thêm tỏi, ớt băm vào bát, khuấy đều lên là hoàn thành.

Cách pha nước chấm ốc miền Bắc

Nguyên liệu

Nước mắm ngon: 1,5 muỗng canh

Nước ấm: 2 muỗng canh

Đường: 1 muỗng canh

Nước cốt chanh: 1 muỗng canh

Gừng, ớt, sả, lá chanh.

Cách pha mắm chấm ốc

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Sả cắt bỏ vỏ già bên ngoài, thái thành khoanh mỏng (bạn cũng có thể băm nhỏ).

Cách pha nước chấm ốc miền Bắc

Gừng rửa sạch, để cả vỏ (vỏ gừng rất tốt). Nên giã gừng hoặc có thể ép gừng để lấy nước cốt gừng. Nước chấm pha sẽ đậm đà và thơm hơn, băm gừng sẽ không lấy được phần nước cốt.

Lá chanh rửa thật sạch, để ráo nước rồi thái sợi thật nhỏ. Ớt loại bỏ hạt, thái nhỏ nếu không ăn cay hoặc giã nát nếu ăn được.

Bước 2: Pha nước mắm chấm ốc

Cho các gia vị: đường + ớt, gừng, sả vào bát. Sau đó cho tiếp nước ấm để hòa tan đường rồi mới cho tiếp nước mắm vào.

Cuối cùng là bạn cho phần nước cốt chanh vào, nêm nếm lại gia vị cho vừa khẩu vị rồi cho lá chanh thái chỉ vào.

Với 10 cách làm nước chấm ốc luộc, hấp, nướng mà chúng tôi chia sẻ ở trên, chắc chắn sẽ khiến các bạn thích mê. Chỉ với một vài thao tác đơn giản là bạn đã có thể làm ra một chén nước chấm ốc hấp dẫn rồi đấy! Chúc các bạn thật thành công nhé!