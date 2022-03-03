Cách muối sung ngon để được lâu, ăn giòn không bị chát

Sung từ lâu được xem là loại cây quen thuộc với con người. Quả sung có nhiều lợi ích đối với sức khỏe và sắc đẹp, cụ thể như sau:

Sung muối là một trong những món ăn khá quen thuộc và được rất nhiều người yêu thích. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn cách muối sung ngon tại nhà nhưng vẫn để được lâu, ăn giòn mà không bị chát. Hãy cùng tham khảo công thức ngay bạn nhé!

Giúp hạ đường huyết hiệu quả.

Tốt cho hệ tiêu hóa.

Ngăn ngừa các chứng loãng xương.

Hỗ trợ phòng ngừa các bệnh ung thư và tiểu đường.

Giúp giảm stress và căng thẳng.

Hỗ trợ điều trị mụn và viêm da hiệu quả.

Cách chọn mua sung ngon

Bạn nên chọn mua những quả sung nếp, xanh, lúc mua vẫn còn nguyên chùm và cuống phải còn tươi (hoặc dính nhựa).

Khi bổ ra, phần lõi bên trong của quả sung sẽ có màu tím hồng.

Kích thước của quả sung phải to và đều nhau.

4 cách muối sung ngon tại nhà

1. Cách muối sung chua ngọt

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm sung muối chua

Trái sung tươi: 1kg

Đường: 30gr

Muối: 50gr

Tỏi và riềng: mỗi loại 1 củ

Ớt: 5 trái

Nước: 1 lít

Hũ thủy tinh có nắp đậy.

Cách thực hiện

Cách muối sung muối chua ngọt cực kỳ rất đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện 2 bước cơ bản bên dưới là có thể hoàn thành món sung muối chua ngon.

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Tỏi và riềng gọt vỏ, rửa sạch, mang đi dập dập và băm nhỏ. Ớt cắt bỏ cuống, rửa sạch rồi cũng đem cắt lát nhỏ.

Vặt bỏ hết cuống, đem sung đi ngâm cùng với nước muối pha loãng trong khoảng 30 phút.

Đây là cách giúp cho sung bớt chát, không bị thâm và khi muối sung sẽ có màu trắng đẹp mắt. Sau đó vớt ra, để ráo.

Hũ thủy tinh mang đi rửa sạch, để ráo nước và dùng khăn lau thật khô.

Cách muối sung chua ngọt

Bước 2: Làm sung muối chua ngọt

Bạn lấy một cái tô lớn, cho vào tô 1 lít nước ấm. Sau đó cho thêm vào tô: 30gr đường, 50gr muối và 2 muỗng tỏi, riềng, ớt băm nhuyễn. Tiến hành khuấy đều đến khi đường và muối tan hoàn toàn là được.

Khi sung ráo nước, các bạn xếp toàn bộ sung vào hũ thủy tinh rồi hỗn hợp nước muối đường vừa mới pha vào.

Cách nén hũ sung: cho nước vào bọc nilon rồi cột chặt. Sau đó cho bịch nước này lên phía trên miệng hũ thuỷ tinh, nén sao cho sung không còn nổi lên mặt nước là được. Đậy kín nắp là bạn đã hoàn thành cách muối sung rồi đấy.

Để bảo quản sung, bạn cất hũ sung muối vào những nơi khô ráo, thoáng mát, không cho ánh nắng chiếu trực tiếp vào. Khoảng chừng 3 ngày sau là có thể lấy ra để ăn rồi. Rất ngon đó, các bạn hãy thử ngay cách này nhé!

2. Cách muối sung xổi ngon

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Trái sung tươi: 500gr

Chanh tươi: 1 trái

Ớt sừng: 2 trái

Tỏi: 2 củ

Đường và muối.

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Tỏi bóc bỏ vỏ, rửa sạch, dập dập và băm nhỏ. Ớt cắt bỏ cuống, rửa sạch và mang đi cắt lát nhỏ. Chanh rửa sạch, cắt thành miếng và vắt lấy nước cốt, để riêng.

Sơ chế sung: cắt bỏ cuống, cắt đôi trái sung rồi mang đi ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 30 phút.

Cách muối sung xổi ngon

Đây là cách giúp cho sung bớt chát, không bị thâm. Đặc biệt, sung sau khi muối sẽ có màu trắng đẹp mắt. Sau đó bạn vớt ra và để ráo.

Bước 2: Làm sung muối xổi ngon

Dưới đây là những hướng dẫn để bạn biết cách muối sung xổi ngon và không bị chát:

Sau khi sung đã ráo nước, các bạn cho sung vào một cái thau lớn, cho vào thêm 2 muỗng canh đường và 1 muỗng canh muối, rồi trộn đều.

Tiếp nữa, cho các gia vị: nước cốt chanh, tỏi băm nhỏ và ớt xắt lát vào rồi trộn đều tay thêm lần nữa.

Để sung ngấm hết các gia vị, bạn để sung nghỉ trong khoảng 30 – 45 phút. Hoặc có thể nêm nếm lại sao cho hợp với khẩu vị của bạn là được.

Cuối cùng, dọn sung muối xổi ra ăn cùng với cơm là được.

3. Cách muối sung tỏi ớt

Nguyên liệu làm sung muối tỏi ớt

Trái sung tươi: 500gr

Chanh tươi: 1 trái

Ớt sừng: 2 trái

Tỏi: 2 củ

Đường và muối.

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Các nguyên liệu khác:

Tỏi bóc bỏ vỏ, rửa sạch, mang đi dập dập và băm nhỏ.

Ớt cắt bỏ cuống, rửa sạch và cắt thành lát nhỏ.

Chanh rửa sạch, cắt miếng rồi vắt lấy nước cốt, để riêng.

Sơ chế sung:

Vặt bỏ cuống, cắt trái sung làm đôi, mang sung đi ngâm với nước muối pha loãng trong vòng 30 phút.

Đây là cách giảm vị chát của sung. Đồng thời sung sẽ không bị thâm và khi muối chua sẽ có màu trắng đẹp. Sau đó vớt ra, để ráo.

Bước 2: Làm sung muối tỏi ớt

Sau khi sơ chế các nguyên liệu, chúng ta cùng bắt tay vào học cách muối sung muối tỏi ớt thơm ngon ngay nhé!

Đầu tiên bật bếp, cho nồi lên bếp rồi đun sôi 600ml nước. Tiếp tục cho thêm vào nồi 2 muỗng đường, 2 muỗng muối và khuấy đều. Đun đến khi nước sôi thì tắt bếp.

Cách muối sung tỏi ớt

Để cho nước nguội hoàn toàn thì bạn cho thêm nước cốt chanh tươi vào rồi trộn đều. Nêm nếm lại gia vị một lần nữa.

Có thể cho thêm muối, đường hoặc nước cốt chanh nếu muốn. Tất cả gia vị này sẽ tùy thuộc vào khẩu vị của bạn.

Xếp tất cả sung đã chuẩn bị vào hũ thủy tinh. Sau đó cho thêm 2 muỗng tỏi băm nhỏ, một ít lát ớt đã cắt nhỏ vào.

Cuối cùng, bạn đổ hỗn hợp đường, muối, chanh đã pha chế vào. Nên đổ vừa nước, sao cho ngập hết sung là được. Sau đó, đậy nắp thật kỹ và bảo quản vào ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần.

Với cách muối sung như vậy thì bạn có thể để cả tuần mà không sợ bị chua, ăn vẫn rất ngon và đã miệng.

4. Cách làm sung dầm ngon tuyệt đỉnh

Nguyên liệu

500g sung 1 củ tỏi

3 trái ớt 1 trái chanh

Các gia vị: Nước mắm, muối, đường

Các bước làm sung dầm ngon

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu cần dùng

Sung nhặt bỏ hết cuống rồi mang đi ngâm cùng với nước muối pha loãng để loại bỏ hết nhựa.

Tiếp đó, cắt sung thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Sau khi đủ thời gian, các bạn vớt hết sung ra rổ cho ráo nước.

Cách làm sung dầm ngon tuyệt đỉnh

Lưu ý: Trong bất cứ cách thực hiện muối sung nào, để sung không bị thâm màu, các bạn cho vào ngâm trong nước muối, chanh pha loãng trong khoảng 20 – 30 phút.

Tỏi khô bóc bỏ vỏ rồi đập dập. Ớt loại bỏ hết hạt rồi cắt thành lát mỏng.

Bước 2: Làm nước ngâm

Pha hỗn hợp nước ngâm sung bao gồm: 3 muỗng canh nước mắm, ½ muỗng muối, 2 muỗng canh đường, nước cốt chanh và một ít nước ấm kèm với ớt lát mỏng rồi trộn đều.

Bước 3: Ngâm sung

Cho sung vào trộn chung cùng với hỗn hợp đã được pha chế ở trên, ngâm trong vòng khoảng 1 tiếng là bạn đã có thể sử dụng.

Món sung muối ăn như thế nào?

Sung muối là món ăn có tính chất tương tự như: món cà pháo hay dưa chưa. Sung muối thích hợp để ăn cùng với cơm hoặc có thể ăn kèm với các món nhiều dầu mỡ và chất béo như thịt luộc. Bạn cũng có thể ăn sung muối cùng với một số món hải sản khác như: ốc luộc, tôm nướng…

Khi ăn sung, các bạn có thể để nguyên quả hoặc có thể cắt làm đôi tùy vào sở thích. Tuy nhiên, ngon nhất vẫn là thái thành từng lát dày rồi trộn cùng với hỗn hợp nước chấm với: đường, giấm, tỏi, ớt và trộn cho sung thấm đều. Cách làm này giúp cho món ăn vừa dễ gắp vừa đẹp mắt. Đồng thời có thể thưởng thức được trọn vẹn hương vị của món ăn này.

Trên đây, chúng tôi vừa giới thiệu đến bạn 4 cách muối sung giòn ngon có thể ăn được ngay. Chỉ cần vài bước đơn giản là các bạn đã có thể tự tay làm sung muối ăn giòn ngon thay đổi khẩu vị đúng không nào. Chúc các bạn thành công với món ăn này nhé!