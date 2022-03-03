Cách làm cà tím chiên mỡ hành thơm ngon, béo bùi chỉ với 30 phút

Tại Ấn Độ, quả cà tím được xem là vua của các loại rau củ. Còn ở Trung Quốc, tân nương phải biết nấu ít nhất 12 món ăn đến từ cà tím. Điều này cũng cho thấy rằng cà tím đóng vai trò quan trọng nhất định từ nông nghiệp đến văn hóa.

Cà tím chiên mỡ hành là món ăn thơm ngon, đậm vị, thích hợp cho những bữa cơm vào ngày nắng nóng. Món ăn này giúp kích thích vị giác từ lần thử đầu tiên. Hôm nay, các bạn hãy cùng vào bếp cùng chúng tôi để học ngay cách chế biến món ăn này để chiêu đãi cả nhà một bữa no nê nhé!

Tại Việt Nam, cà tím được trồng nhiều tại rất nhiều nơi bởi giá trị kinh tế ổn định mà loại cây này mang lại cho nông dân.

Lợi ích “vàng” của quả cà tím

Bên cạnh mang lại giá trị kinh tế, cà tím còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe như: hỗ trợ ổn định đường huyết, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch và ung thư.

Cụ thể hơn:

Trong cà tím có chứa các chất chống oxy hóa là kali, vitamin C và vitamin B6. Đây là các chất giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm thiểu các bệnh về tim mạch.

Hợp chất anthocyanin tạo nên màu tím là chất chống oxy cực mạnh. Bảo vệ các tế bào khỏi các tác hại do những gốc tự do gây ra. Chính vì thế, cà tím là thực phẩm giúp bạn ngăn ngừa hiệu quả các bệnh mãn tính, đặc biệt là bệnh tim và ung thư.

Cà tím có chứa polyphenol cùng với các chất xơ không tan giúp cho chỉ số đường huyết giảm và giảm khả năng hấp thụ đường vào cơ thể.

Với lượng chất xơ dồi dào và carie thấp, vô cùng thích hợp cho những người mắc bệnh béo phì. Đặc biệt phù hợp với những người có ý định giảm cân.

Cà tím có chứa nasunin là một loại anthocyanin khử sắt giúp bạn cải thiện khả năng nhận thức và tăng cường trí nhớ.

3 cách làm cà tím chiên mỡ hành tại nhà

Nguyên liệu làm Cà tím chiên mỡ hành

Cà tím: 1 quả

Tỏi: 4 tép

Hành lá: 3 nhánh

Hành tím: 5 củ

Dầu ăn: 150ml

Nước tương: 3 muỗng canh

Dầu hào: 1 muỗng canh

Nước lọc: 50 ml

Gia vị thông dụng 1 ít (tiêu xay/ hạt nêm/ đường/ bột ngọt/ muối)

Cách chọn mua cà tím tươi ngon

Để mua được những quả cà tím tươi ngon, các bạn nên chọn mua cà có lớp da căng bóng, láng mịn và đều màu.

Cầm trên tay thấy chắc, bóp nhẹ sẽ thấy hơi mềm, dùng móng tay ấn nhẹ vào quả, nếu có những vết hằn thì đó chính là quả cà tím đã chín.

Bạn không nên mua những quả cà tím mà trên lớp vỏ xuất hiện các đốm đen khác màu, quả có lớp vỏ bị trầy xước hoặc có dấu hiệu bầm dập.

Cách chế biến Cà tím chiên mỡ hành

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Chuẩn bị 1 thau nước sạch, sau đó cho vào 1 muỗng cà phê muối vào rồi khuấy đều để muối tan hết.

Cách làm cà tím chiên mỡ hành

Cà tím sau khi mua về bạn mang đi rửa sạch, cắt bỏ hết phần cuống. Tiếp đó, sử dụng dao cắt cà tím thành từng lát xéo, có độ dày khoảng ½ lóng tay. Kế đến, các bạn cho toàn bộ cà tím vào thau nước muối và ngâm khoảng 5 - 10 phút sau đó vớt ra để ráo.

Hành tím, tỏi bóc sạch vỏ rồi băm nhuyễn. Hành lá cắt bỏ rễ và phần lá úng, rửa sạch với nước rồi để ráo cắt nhỏ.

Bước 2: Làm mỡ hành

Bắc nồi lên bếp, cho vào nồi 100ml dầu ăn, đun cho dầu nóng lên và tắt bếp rồi đổ dầu đang nóng vào tô hành lá và dùng muỗng trộn đều lên là xong phần hành mỡ.

Bước 3: Chiên cà tím

Dùng chảo cũ, cho vào chảo 25ml dầu ăn, đợi dầu nóng lên thì bạn cho cà tím vào chiên với lửa vừa. Tiếp đó, trở đều cho đến khi cà tím chín vàng đều cả 2 mặt thì bạn vớt cà ra đĩa tắt bếp.

Bước 4: Làm cà tím chiên mỡ hành

Bắc một cái chảo khác lên bếp, cho vào chảo 25ml dầu ăn, đợi dầu nóng lên bạn thì cho vào chảo các gia vị gồm: ⅓ phần hành tỏi phi, 3 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1.5 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu xay.

Sử dụng muỗng để khuấy đều sau đó cho vào chảo thêm 50ml nước lọc. Sau đó, bạn tiếp tục đun đến khi nước sốt sền sệt lại thì cho toàn bộ cà tím đã chiên lúc nãy vào. Bật lửa nhỏ liu riu đun khoảng 5 - 7 phút để cà tím ngấm nước sốt. Sau đó, các bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng và tắt bếp.

Bước 5: Thành phẩm

Cho cà tím ra dĩa, rắc thêm hành tỏi phi còn lại lên, cuối cùng là cho toàn bộ phần mỡ hành lên và thưởng thức.

Cà tím mềm mềm giữ được hương vị tươi ngon vốn có và được phủ một lớp nước sốt đậm đà thơm phức mùi thơm của hành tỏi phi, vị béo của mỡ hành ăn vào là ghiền ngay thôi.

2. Cách làm cà tím chiên mỡ hành ăn chay

Chuẩn bị nguyên liệu

Cà tím tươi: 2 trái

Ớt xiêm đỏ: 1 trái

Hành lá: 10gr

Hành tím: 2 củ

Nước tương, dầu ăn

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế cà tím

Cà tím mua về rửa sạch dưới vòi nước chảy liên tục để loại bỏ bụi bẩn. Thái cà tím thành từng miếng chéo đều nhau, với độ dày 2cm.

Nhanh chóng ngâm cà tím vào trong chậu nước muối đã chuẩn bị sẵn trong vòng 15 phút để cà tím không bị thâm. Vớt ra rổ và đợi đến khi tất cả đều ráo nước.

Cách làm cà tím chiên mỡ hành ăn chay

Bước 2: Sơ chế những nguyên liệu còn lại

Lột sạch lớp vỏ hành tím, mang đi thái nhuyễn. Rửa hành tím thật sạch và cắt bỏ hết phần gốc hành, mang đi thái nhuyễn. Ớt rửa sạch và thái nhỏ.

Bước 3: Làm cà tím chiên mỡ hành

Cho dầu ăn lên chảo và bật lửa. Đến khi dầu nóng, các bạn từ từ cho cà tím vào chảo, chiên cà tím vàng đều các mặt.

Vớt cà tím ra dĩa. Sau đó, chắt bớt dầu ăn trong chảo ra ngoài. Cho hành tím vào chảo. Phi hành tím đến khi vàng thơm. Cho hành lá vào chảo và tiếp tục phi thơm trong khoảng 30 giây.

Cho hành tím vào chảo, đảo đều tay. Nêm nếm gia vị vào chảo gồm: 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh đường cát, 1 muỗng cafe hạt nêm chay, ½ muỗng cà phê bột ngọt

Đảo đều một lần nữa để hành tím thấm đều các gia vị.

Tắt bếp và trình bày món ăn ra dĩa để thưởng thức. Cho một chút ớt đã được thái nhỏ lên trên để trang trí thêm bắt mắt.

Bước 4: Thành phẩm

Món cà tím chiên mỡ hành dậy mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Từng miếng cà thấm đẫm gia vị trong sốt nước tương khiến cho ai cũng phải hấp dẫn mà không thể nào cưỡng lại được.

3. Cách làm cà tím chiên mỡ hành tỏi ớt

Nguyên liệu cần chuẩn bị

2 quả cà tím

5 nhánh hành lá

3 tép tỏi

3 quả ớt

4 thìa nước tương

2 thìa hạt nêm

1 thìa đường 30ml dầu ăn

Các bước làm cà tím chiên mỡ hành tỏi ớt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trước tiên với cà tím, bạn rửa sạch. Sau đó dùng tăm nhọn đâm nhiều lỗ lên trên quả cà tím.

Tiếp đến, các bạn cho toàn bộ cà tím lên vỉ nướng hoặc chiên ở nhiệt độ cao đến khi cà chín.

Cách làm cà tím chiên mỡ hành tỏi ớt

Bạn tiến hành bóc sạch vỏ cà bên ngoài, rồi cắt cà tím thành từng khúc ngắn vừa ăn – Với tỏi, các bạn bóc vỏ, băm nhỏ. Còn hành lá, ớt, bạn rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Tiến hành làm cà tím chiên mỡ hành tỏi ớt

Bạn cho một ít dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi cho tiếp tỏi ớt và đầu hành vào. Tiến hành đảo đều tay đến khi dậy mùi là được.

Tiếp theo, các bạn cho cà tím vào rồi chiên đều các miếng cà. Sau khi chiên xong, bạn tiến hành nêm nếm thêm gia vị: 4-5 thìa nước tương, 1 thìa đường, 2 thìa hạt nêm, ½ thìa bột ngọt.

Bạn xào cho đến khi mà cà tím thấm đều gia vị thì tắt bếp. Cuối cùng, cho món cà tím chiên mỡ hành ra dĩa và thưởng thức với cơm nóng nhé!

3 cách xào cà tím bạn nên thử

1. Cà tím xào thịt bò

Nguyên liệu làm cho 2 người ăn

Cà tím: 300 gram

Thịt bò: 300 gram

Hành lá: ½ cây

Ớt: 2 trái

Tía tô: 10 gram

Tỏi băm: ½ muỗng cà phê

Gừng băm: 1 muỗng cà phê

Nước tương: 1 muỗng canh

Dầu mè: ½ muỗng cà phê

Tiêu: ½ muỗng cà phê

Muối: 1 muỗng cà phê

Dầu ăn: 2 muỗng cà phê

Mè trắng: 1 muỗng cà phê

Cách chế biến Cà tím xào thịt bò

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt bò sau khi mua về mang đi rửa sạch. Tiếp đó, cắt con chì dài khoảng 0,6 cm. Mè rang chín.

Cà tím xào thịt bò

Cà tím rửa sạch, bổ làm tư, cắt thành từng miếng dài khoảng 5cm, ngâm cà tím trong nước muối pha loãng 10 phút để cà không bị thâm. Hành lá mang đi rửa sạch, cắt khúc dài khoảng 5cm. Ớt trái mang đi rửa sạch, bỏ hạt, cắt nhỏ. Tía tô rửa sạch rồi dùng dao cắt nhỏ.

Bước 2: Ướp thịt bò

Cho vào chén thịt bò các gia vị gồm: 1 muỗng canh xì dầu, gừng băm, tỏi băm nhỏ, ½ muỗng cafe tiêu, 1,5 muỗng cafe dầu mè. Tiến hành ướp từ 30 phút đến 1 tiếng.

Bước 3: Xào cà tím

Cho dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi thả cà tím vào xào với ½ muỗng cafe muối, xào từ 3 – 5 phút. Khi cà mềm, các bạn cho hành lá và ớt trái vào đảo 30 giây thì tắt bếp, đổ ra chén riêng.

Bước 4: Xào thịt bò với cà

Sử dụng lại chảo trên, cho dầu ăn vào, xào thịt bò với lửa lớn. Thịt bò chín mềm thì các bạn đổ cà tím vào đảo trong khoảng 1 phút thì tắt bếp, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn.

Bước 5: Thành Phẩm

Trút thịt bò và cà tím bạn cho ra dĩa, trộn cùng mè rang, rắc lên đĩa thịt bò xào để trang trí.

2. Cà tím xào tỏi

Nguyên liệu làm cà tím xào tỏi

Cà tím: 2 trái

Tỏi: 20g

Ớt: 2 trái

Hành lá: 2 cây

Sốt ớt đậu cay: 1 muỗng cà phê

Dầu ăn: 300ml

Bột bắp: 1 muỗng cà phê

Giấm balsamic: 1 muỗng cà phê

Gia vị cơ bản 20g (Muối/ nước tương/ đường…)

Cách chế biến cà tím xào tỏi

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cà tím sau khi mua về mang đi rửa sạch, cắt khúc ngắn rồi cắt thành từng miếng nhỏ với kích thước tùy thích. Ngâm cà tím vào nước muối pha loãng để không bị thâm rồi rửa sạch.

Cà tím xào tỏi

Hành lá và ớt mang đi rửa sạch, thái nhỏ. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ hoặc có thể cho vào máy xay nhỏ.

Bước 2: Pha nước sốt chua ngọt

Hòa tan 5 muỗng canh nước lọc cùng với gia vị gồm: 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe đường, 1 muỗng cafe giấm balsamic vào chén nhỏ.

Bước 3: Chiên cà tím

Vớt cà tím ra, thấm khô nước rồi xóc cà tím cùng với ít bột bắp. Sau đó, đun nóng nhiều dầu ăn với lửa vừa và cho cà tím vào chiên sơ rồi vớt ra để ráo dầu.

Bước 4: Xào cà tím

Phi thơm đầu hành lá, tỏi băm và một ít dầu ăn. Tiếp đó, cho thêm 1 muỗng cafe sốt ớt đậu cay vào và đảo đều. Sau đó, bạn tiếp tục cho cà tím chiên vào xào cùng trong vòng 1 phút. Tiếp theo, đổ chén sốt chua ngọt đã được pha ở trên vào, xào lửa vừa đến khi sốt đặc sệt lại thì tắt bếp.

Bước 5: Thành Phẩm

Bày trí cà tím xào tỏi ra dĩa, rắc thêm một chút ớt tươi và hành lá thái nhỏ lên trên. Cách làm cà tím xào tỏi này vô cùng hấp dẫn bởi hương vị cay, ấm nồng khiến ai cũng phải yêu thích.

Vậy là chúng ta đã học xong 3 công thức làm cà tím chiên mỡ hành thơm phức nhưng lại vô cùng nhanh chóng rồi. Thi thoảng, các bạn hãy làm ngay món này để đổi vị cho các thành viên trong gia đình nhé, đảm bảo ai cũng phải tấm tắc khen ngon.