Bật mí 2 công thức chế biến lươn xào sả ớt – món ngon lạ miệng ngày mưa

Lươn được xem là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao đặc biệt tốt cho sức khỏe của chúng ta. Theo nghiên cứu, trong 100gr thịt lươn có đến 25.6g chất béo, 12.7g chất đạm và 285 calo.

Vị cay cay và đậm đà của lươn xào sả ớt rất thích hợp để làm mới thực đơn ngày cuối tuần của gia đình mình. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chế biến món lươn xào sả ớt chuẩn vị cho bữa cơm cuối tuần của gia đình thêm phong phú hơn nhé!

Bên cạnh đó, thịt lươn còn có chứa nhiều vitamin và chất khoáng cần thiết như: A, B,1, B6, sắt, natri, kali, canxi.

Giá trị dinh dưỡng của thịt lươn

Theo Đông y, thịt lươn còn có công dụng bồi bổ khí huyết, điều trị bệnh suy dinh dưỡng, tiêu trừ phong thấp, đau nhức xương khớp, bệnh trĩ, bệnh huyết trắng ở phụ nữ, tăng cường trí nhớ…

Chính vì vậy, từ lâu thịt lươn được xem là phương thuốc thần kỳ để chữa trị nhiều bệnh, bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Cách chọn mua lươn tươi ngon

Nên chọn mua những con lươn có độ lớn vừa phải và có 2 phần màu rõ rệt, phần bụng có màu vàng và phần lưng có màu đen. Bởi vì chúng đều được bắt lên từ các kênh rạch, ao hồ nên thịt sẽ thơm và ngon hơn.

Trái lại, với những con quá nhỏ thì hương vị sẽ không ngon hoặc những con quá lớn (có phần bụng màu đen) thì đa phần là các loại lươn nuôi, nên thịt của chúng dễ bị nhão và không thơm.

Mẹo chọn và sơ chế lươn sạch

1. Cách chọn lươn

Các bạn nên chọn mua lươn đồng. Bởi vì loại này có thịt thơm ngon, giàu dinh dưỡng hơn so với các loại lươn nuôi.

Lươn đồng thường sẽ có mình dài, to vừa phải, lưng có màu đen, vùng bụng hơi vàng.

Bạn không nên chọn mua những con lươn có kích thước quá lớn. Bởi vì thịt của chúng thường sẽ bị bở và không ngon.

2. Sơ chế lươn

Có rất nhiều cách để bạn sơ chế thịt lươn sạch, để đảm bảo lươn không còn chất nhờn và mùi tanh. Dưới đây là một số cách mà các bạn có thể tham khảo:

Mẹo chọn và sơ chế lươn sạch

Cách 1: Cho lươn vào âu, sau đó cho tiếp hỗn hợp gồm nước cốt chanh và muối vào. Dùng tay cầm chặt phần đầu lươn, tay còn lại tuốt nhiều lần cho thân đến khi hết nhớt thì mang đi rửa lại với nước.

Cách 2: Cho lươn và muối vào túi nilon buộc kín miệng, xóc mạnh tay trong vòng 2 phút, rửa lại lươn bằng nước ấm rồi lau khô.

Cách 3: Cho lươn vào âu nước vo gạo có pha nước cốt chanh, một tay nắm chắc phần đầu lươn, tay còn lại tuốt nhiều lần lên thân lươn rồi rửa lươn lại sạch với nước.

Công thức chế biến lươn xào sả ớt

1. Lươn xào sả ớt trà khô

Nguyên liệu làm Lươn xào sả ớt trà khô

Lươn: 400g (1 con lớn)

Sả: 2 cây

Ớt bột: ½ muỗng canh

Lá trà khô: 1 ít(lá chè khô)

Hành tím: 4 củ

Giấm: 1 ít

Dầu ăn: 2 muỗng canh

Nước mắm: 1 muỗng canh

Đường: ½ muỗng canh

Muối: 1 ít

Cách chế biến Lươn xào sả ớt trà khô

Bước 1: Sơ chế lươn

Để loại bỏ hết nhớt và mùi tanh, lươn sau khi mua về các bạn cho vào chậu rồi rưới nước ấm lên trên. Sau đó lấy dao cạo sạch nhớt, cắt bỏ phần đầu, ruột, lấy sạch chỉ máu nằm dọc sống lưng.

Sau đó, các bạn tiếp tục dùng muối và một chút giấm chà xát toàn thân lươn. Cuối cùng rửa sạch với nước lạnh, để ráo. Kế đến, dùng dao cắt lươn thành từng khúc nhỏ vừa ăn.

Lươn xào sả ớt trà khô

Mách nhỏ: Không nên ngâm nước hoặc rửa lươn quá nhiều lần, bởi sẽ làm cho thịt lươn bị bở, ăn không ngon.

Bước 2: Xào nguyên liệu

Hành tím bóc bỏ vỏ, cắt thành lát mỏng. Sả rửa sạch rồi dùng dao cắt lát mỏng.

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn rồi đun nóng. Sau đó, các bạn cho tiếp phần hành tím, sả cắt lát vào phi thơm.

Khi hành, sả đã dậy mùi thơm, các bạn trút các nguyên liệu: 1 ít lá trà khô (lá chè khô), ½ muỗng canh ớt bột, 1 muỗng canh nước mắm, ½ muỗng canh đường và ½ chén nước ấm vào rồi khuấy đều và đun với lửa vừa để gia vị tan hoàn toàn.

Mách nhỏ: Xào lươn với một chút lá trà khô (lá chè khô) để khử hoàn toàn mùi tanh của lươn và giúp cho món ăn thơm ngon hơn.

Bước 3: Làm lươn xào sả ớt

Khi các gia vị trong chảo đã tan hết, bạn trút toàn bộ thịt lươn vào, đậy nắp rồi xào với lửa vừa để thịt lươn chín săn lại.

Mở nắp chảo và tiếp tục xào thêm 5 - 7 phút nữa để nước dùng trong chảo cạn sánh lại. Cuối cùng nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Mách nhỏ:

Trong quá trình xào lươn, các bạn nên đảo nhẹ tay để tránh thịt lươn bị nát.

Khi lươn vừa chín săn, các bạn hạ nhỏ lửa và tiếp tục xào để lươn thấm gia vị

Bước 4: Thành phẩm

Vậy là bạn đã hoàn thành món lươn xào sả ớt trà khô chỉ với những nguyên liệu dễ tìm, cách làm lại đơn giản.

Thịt lươn mềm, đậm đà, không hề bị nát, kết hợp cùng với vị cay của ớt, mùi thơm khó cưỡng của sả và lá trà khô. Món ăn này ăn khi nóng với cơm đảm bảo ngon tuyệt cú mèo đấy!

2. Lươn xào sả ớt

Nguyên liệu làm Lươn xào sả ớt

Lươn: 500 gr

Sả băm: 100 gr

Ớt băm: 50 gr

Tỏi băm: 1 muỗng canh

Hành tím băm: 1 muỗng canh

Nước mắm: 2 muỗng canh

Nước màu: 1 muỗng cà phê

Dầu ăn: 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (tiêu xay/ đường/ bột ngọt/ hạt nêm)

Phèn chua hoặc chanh 1 ít (để khử mùi tanh của lươn)

Cách chế biến Lươn xào sả ớt

Bước 1: Sơ chế và ướp lươn

Để làm sạch và khử hoàn toàn mùi tanh của lươn, bạn nên rửa lươn với phèn chua hoặc chanh và rửa lại với nước sạch.

Tiếp theo, bạn dùng dao cắt lươn thành từng khúc nhỏ. Cho lươn vào tô và ướp cùng với các gia vị: 1.5 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cafe bột ngọt, ½ muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe nước màu, 1 muỗng cafe tiêu xay, 2 muỗng canh nước mắm.

Trộn đều tất cả các nguyên liệu lên và ướp trong khoảng 5 - 10 phút để lươn thấm gia vị.

Lươn xào sả ớt

Bước 2: Xào lươn

Bạn bắc chảo lên, bật lửa vừa. Tiếp theo, bạn cho 1 muỗng canh dầu ăn vào, đợi dầu nóng rồi cho tỏi băm vào phi thơm.

Sau đó, các bạn cho lươn vào xào trong vòng 5 phút, rồi cho vào chảo 100ml nước lọc và nấu thêm tầm 5 phút nữa cho cạn nước. Cuối cùng, bạn cho tiếp sả băm và ớt băm vào, tiếp tục xào đến khi khô hết nước. Nêm nếm lại gia vị sao cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Bước 3: Thành phẩm

Lươn xào sả ớt sau khi hoàn thành sẽ có hương vị thơm ngon hấp dẫn từ thịt lươn mềm ngon hòa quyện với gia vị và mùi thơm của sả. Món ăn này thích hợp ăn cùng với cơm nóng đó nha!

Một số lưu ý khi chế biến thịt lươn

Khi ướp thịt lươn cùng với gia vị, các bạn không nên sử dụng nước mắm và gừng. Bởi vì lươn và các nguyên liệu này không hợp nhau. Thay vào đó, các bạn có thể sử dụng muối, tiêu, rượu trắng hoặc bột nghệ để món lươn được thơm hơn.

Đối với món ăn từ lươn, các bạn có thể ăn kèm với các loại rau như: Hoa chuối, rau ngò om, môn nước…

Và cuối cùng, các bạn nên chấm kèm cùng với nước mắm me hoặc nước mắm mặn nguyên chất. Bạn không nên sử dụng nước tương, mắm nêm hay các loại nước mắm chua ngọt.

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Hy vọng qua hướng dẫn cách làm lươn xào sả ớt sẽ giúp các bạn thực hiện thành công món ăn này và chinh phục người ăn. Cùng vào bếp và thực hiện ngay món ăn này để chiêu đãi các thành viên trong gia đình nhé.