Cá kho chuối xanh - Món ăn giàu dinh dưỡng cho cả gia đình

Cá kho chuối xanh là món ăn cực kỳ đưa cơm và dễ ăn. Nhất là đối với những bà mẹ đang mang thai, mẹ bầu bị ảnh hưởng vị giác bởi cảm giác nghén. Vì vậy, lựa chọn món cá kho chuối xanh cho mẹ bầu cảm thấy ngon miệng chính là lựa chọn thông minh.

Cá kho chuối xanh là một món ăn đặc trưng và dân dã của người miền Bắc. Với hương vị thơm ngon đặc trưng, món ăn này luôn được ưa chuộng trong những bữa ăn gia đình. Bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu thành công một nồi cá kho thật đơn giản nhé!

Theo nghiên cứu trung bình mỗi trái chuối xanh sẽ chứa khoảng 0.4mg vitamin B6, một hoạt chất không thể thiếu trong hoạt động chuyển hóa chất đạm, chất béo và carbohydrate.

Lợi ích của món cá kho chuối xanh đối với bà bầu

Bên cạnh đó, vitamin B6 cũng là chất dinh dưỡng góp phần phát triển trí não và các cơ quan thần kinh của bào thai. Nếu cơ thể của bạn đang thiếu hụt vitamin B6, tình trạng mệt mỏi, mất ngủ thường xuyên xuất hiện.

Trong cá có chứa hàm lượng Omega3 và Omega6 tự nhiên rất cao, có lợi cho sự phát triển não bộ của thai nhi, giúp cải thiện trí nhớ ở mẹ bầu.

3. Phòng chống chuột rút

Khi ăn cá kho chuối xanh, mẹ bầu sẽ nhận đủ 9% nhu cầu kali cho cơ thể. Bên cạnh đó, chuối cũng chứa lượng lớn những chất kali, magie có tác dụng giảm thiểu hiện tượng chuột rút, đau nhức tay chân ở bà bầu cũng như một số triệu chứng thông thường khác khi mang thai.

4. Củng cố hệ xương vẫn chắc

Dù không được biết đến là những thực phẩm giàu canxi. Nhưng theo đánh giá của các chuyên gia dinh dưỡng, nếu ăn cá kho chuối xanh thường xuyên cũng sẽ có tác dụng tốt trong việc bảo vệ hệ xương khớp và răng nhờ lượng lớn fructooligosaccharides, một chất có khả năng thúc đẩy quá trình tiêu hoá cũng như hấp thụ canxi.

Cách làm cá kho chuối xanh, chuối riềng thơm ngon

1. Cá kho chuối xanh

Nguyên liệu làm Cá kho chuối xanh

Cá 500gr (cá nục/cá lóc/cá rô...)

Chuối xanh 4 quả

Hành khô 3 củ

Ớt 2 trái

Hành 6 nhánh

Cách chế biến Cá kho chuối xanh

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Hành khô bóc bỏ vỏ cắt mỏng. Đầu hành rửa sạch rồi đập dập.

Cá làm sạch, cạo hết vảy, cắt khúc vừa ăn. Ướp cá trong khoảng 20 phút, với các gia vị: 2 thìa cà phê muối, ½ thìa cà phê tiêu xay.

Chuối xanh tước sạch vỏ, cắt khúc rồi ngâm vào thau nước muối loãng khoảng 30 phút, sau đó cho chuối trắng và ra bớt nhựa. Sau 30 phút, các bạn lấy chuối ra rửa qua nước lạnh, để ráo.

Cá kho chuối xanh

Bước 2: Kho cá

Chiên sơ cá: Bạn đặt chảo lên bếp, đun nóng 2 thìa canh dầu ăn rồi cho cá vào chiên. Nên lật trở cá để cá vàng đều cả 2 mặt. Chiên sơ cá giúp cho cá dai và chắc hơn.

Bạn chuẩn bị nồi để kho cá đặt. Tiếp đó, cho vào nồi 2 thìa canh đường, đun với lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy đến khi đường chuyển màu nâu cánh gián thì bạn cho thêm vào 3 thìa canh nước, 2 thìa canh dầu ăn. Tiếp theo, các bạn cho hành tím và đầu hành vào đun sôi.

Cho cá đã chiên sơ xếp vào nồi, nêm vào nồi cá: 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh đường, 2 trái ớt.

Nấu sôi rồi hạ lửa nhỏ trong khoảng 20 phút thì cho phần chuối xanh vào nồi, nếu nước cạn nhiều các bạn thêm một chút nước đun sôi cho xâm xắp, nấu thêm khoảng 15 phút nữa. Lúc này tiến hành nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng.

Tiếp tục nấu cho đến khi nước trong nồi cá cạn nước thì tắt bếp.

Bước 3: Thành phẩm

Bạn lấy cá cho ra dĩa, rắc thêm trên một ít tiêu xay ăn với cơm trắng là ngon hết ý!

2. Cá kho chuối riềng

Nguyên liệu làm Cá kho chuối riềng

Cá trắm 600gr (cá lóc/ cá nục/ cá rô...)

Chuối xanh 4 quả

Thịt ba chỉ 250gr

Hành khô 2 củ

Ớt 2 trái

Gừng 1 nhánh

Cách chế biến Cá kho chuối riềng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Gừng và riềng cạo vỏ, thái lát mỏng. Hành khô xắt mỏng.

Chuối tước bỏ vỏ, cắt thành từng khúc vừa ăn. Sau đó mang chuối đi ngâm vào thau nước muối loãng khoảng 30 phút để chuối ra bớt nhựa và giữ được độ trắng. Tiếp đó rửa chuối lại với nước lạnh và để ráo.

Thịt ba chỉ rửa sạch, cắt thành khúc vừa ăn. Ướp thịt với các gia vị gồm: 1 thìa cà phê nước mắm, ½ thìa cà phê tiêu xay, 1 thìa cà phê hạt nêm.

Cá kho chuối riềng

Cá làm sạch, bóp sơ qua với muối sau đó bạn rửa lại với nước sạch rồi cắt khúc vừa ăn.

Bạn ướp cá trong khoảng 30 phút với gia vị: 3 thìa cà phê bột canh, 2 thìa cà phê bột nêm, 2 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê tiêu xay. Thỉnh thoảng đảo hoặc có thể xóc cá lên cho ngấm đều gia vị.

Bước 2: Làm nước màu

Bạn cho vào chảo từ 3-4 thìa canh đường rồi bật lửa nhỏ. Tiến hành đảo đều đến khi đường chuyển thành màu cánh gián thì tắt bếp. Tiếp theo, bạn cho thêm vào 1 chén nước rồi bật bếp đun sôi cho đường tan hoàn toàn là hoàn tất.

Bước 3: Kho cá

Bạn chuẩn bị một cái nồi, xếp xuống đáy nồi riềng và gừng đã cắt lát. Tiếp theo là xếp phần thịt ba chỉ, ½ chuối rồi đến lớp cá, cuối cùng là lớp chuối còn lại. Bên trên, các bạn rắc thêm hành khô, ớt.

Thêm vào nồi cá: 3 thìa canh dầu ăn, nước màu, nước sôi cho xăm xắp mặt. Bạn đun nồi với lửa lớn đến khi nồi cá sôi thì các bạn hạ lửa nhỏ liu riu. Tiến hành kho cá trong khoảng 1 giờ để các nguyên liệu mềm nhừ, thấm đều gia vị, nước kho sền sệt lại là được.

Trong quá trình kho, các bạn nêm nếm thêm một chút nước mắm, đường cho khẩu vị của gia đình.

Bước 4: Thành phẩm

Món cá kho chuối riềng có sự hòa quyện giữa hương vị của cá, thịt ba chỉ mềm béo và vị bùi ngọt của chuối chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả các thành viên trong gia đình bạn.

Những lưu ý khi làm món cá kho chuối

Loại cá sử dụng để kho chuối sẽ tùy thuộc vào sở thích của các bạn. Bạn có thể sử dụng cá lóc, cá trắm, cá rô,... hoặc các loại cá biển như cá nục, cá ngừ đều được. Quan trọng là các bạn phải lựa cá tươi, cá mới bắt thì món ăn mới ngon.Chuối dùng kho cá là loại chuối bơm hoặc chuối tiêu bánh tẻ (không nên chọn chuối quá non cũng không quá già), hai loại chuối này khi nấu không bị bở và dẻo ngon hơn các loại chuối khác.

Cá kho chuối cũng như các món cá kho khác cần phải tuân thủ thời gian ướp và thời gian kho cá để món cá thấm vị, đậm đà từ bên trong ra bên ngoài. Tùy vào vùng miền mà các bạn tăng giảm vị ngọt, vị mặn, cay cho vừa miệng nhé.

Những lưu ý khi làm món cá kho chuối

Trên đây là 2 cách làm chế biến món cá kho chuối xanh thơm ngon cùng với đó là những lưu ý khi nấu món ăn này. Cùng áp dụng công thức và thực hiện ngay các bạn nhé!