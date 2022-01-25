Top 5 cách làm chuối sấy ngon hết sẩy tại nhà

Chuối là một loại trái cây giàu chất dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe . Thay vì chỉ thưởng thức như một loại trái cây thông thường, bạn có thể biến tấu thành rất nhiều món ăn khác nhau, trong đó phải kể đến món chuối sấy . Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn 5 cách làm chuối sấy thơm ngon bổ dưỡng tại nhà. Cùng tìm hiểu và ghi chú ngay công thức nhé!

Chuối sấy mang đến cho cơ thể của chúng ta nguồn calo dồi dào. Bởi trong chuối sấy có chứa hơn 300 calo tương ứng với 15% nhu cầu calo của cơ thể trong vòng một ngày. Đó chính là nguồn dinh dưỡng thiết thực mà bạn có thể ăn chuối sấy để được cung cấp nguồn calo giúp vận động cả buổi mà không bị mất sức.

2. Lượng chất xơ trong chuối sấy giòn

Cứ khoảng 28g chuối sấy sẽ chứa khoảng 2,24 gam chất xơ, 8.96% lượng chất xơ cần thiết trong một ngày.

Bình thường một ngày chúng ta có thể ăn hết 100g chuối cho thấy để nạp được lượng chất xơ cần thiết cho mỗi ngày.

3. Chứa khoáng chất tốt cho cơ thể

Trong chuối sấy không chứa nhiều vitamin bởi quá trình sấy các vitamin sẽ bị mất đi. Tuy nhiên, khoáng chất trong chuối sấy vẫn rất dồi dào, các khoáng chất tốt cho cơ thể bao gồm: Canxi, sắt, omega 3, omega 6.

Hầu hết những khoáng chất này đều tốt cho sức khỏe của chúng ta. Chính vì thế, chúng ta có thể sử dụng chuối sấy mỗi ngày đều rất yên tâm.

4. Chuối sấy có tác dụng tăng cường cơ bắp, giảm đau cơ

Chuối sấy còn chứa hàm lượng kali cao. Lượng kali mà món ăn này cung cấp có thể giúp cho cơ thể tái tạo và phát triển cơ bắp tốt hơn. Đồng thời còn giúp bài tiết lượng muối dư thừa do hoạt động vận động và các chất acid lactic khiến cho cơ bắp bị đau nhức.

Hàm lượng kali trong chuối sấy được xác định cao hơn so với chuối tươi, chứng tỏ chuối sấy cũng rất tốt đối với việc phát triển cơ bắp và đặc biệt cho những bạn đang tập thể hình thì đây chính là món ăn thích hợp mỗi ngày.

5 cách làm chuối sấy ngon thơm ngon tại nhà

1. Chuối sấy dẻo bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu làm Chuối sấy dẻo bằng nồi chiên không dầu

Cho chuối sấy dẻo

Chuối chín 6 quả

Đá 1 ít

Nước cốt chanh 1 ít

Mật ong 1 ít

Dụng cụ thực hiện: Nồi chiên không dầu, dao, thớt

Cách chế biến Chuối sấy dẻo bằng nồi chiên không dầu

Bước 1: Sơ chế chuối

Chuối lột hết vỏ, thái thành từng lát mỏng rồi cho vào thau nước đá có hòa một ít nước cốt chanh, ngâm chuối trong khoảng 10 phút. Sau đó, vớt chuối ra rổ cho ráo nước.

Chuối sấy dẻo bằng nồi chiên không dầu

Mách nhỏ: Bạn nên ngâm chuối vào nước đá cùng với cốt chanh sẽ giúp chuối không bị thâm.

Bước 2: Sấy chuối bằng nồi chiên không dầu

Làm nóng nồi chiên không dầu với nhiệt độ 180 độ C trong vòng 15 phút.

Lót giấy nến dưới đáy nồi, xếp chuối vào nồi chiên không dầu. Tiếp đó, sấy chuối với nhiệt độ 150 độ C trong vòng 5 phút. Khi phần chuối đã se mặt lại, bạn lật mặt chuối rồi sấy tiếp thêm 5 phút nữa.

Sau 5 phút, giảm nhiệt độ nồi chiên không dầu xuống 100 độ C và sấy mỗi mặt thêm 10 phút. Sau 10 phút, quét một lớp mật ong lên và tiếp tục sấy mỗi mặt 8 phút là hoàn tất.

Bước 3: Thành phẩm

Chuối sau khi hoàn thành sẽ có thơm mùi đặc trưng của chuối và mật ong, dẻo dẻo ngọt thơm, ăn một miếng là thích mê.

2. Cách làm chuối sấy giòn

Nguyên liệu làm chuối chiên giòn đơn giản tại nhà

1 nải chuối chín

1 thìa nước chanh

3 – 4 thìa canh nước lọc

Dầu ăn

Đường có thể hoặc không tùy ý

Cách làm chuối sấy giòn đơn giản tại nhà

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu làm chuối chiên giòn:

Chuối bóc hết vỏ và dùng dao cắt thành từng lát vừa ăn. Tùy vào sở thích mà bạn có thể cắt theo chiều ngang hay chiều dọc nhưng theo kinh nghiệm thì nên cắt lát ngang để chuối khi chiên sẽ không bị dễ gãy và kích thước cắt lát chuối phù hợp nhất để sấy nhanh là 0,5 cm.

Cách làm chuối sấy giòn

Chanh thái làm 4, vắt lấy nước cốt chanh. Nước lọc mang đi hòa tan với nước cốt chanh theo tỷ lệ 1 muỗng nước chanh 6 muỗng nước lọc. Sau đó, các bạn cho chuối vào ngâm trong khoảng 10 phút.

Bước 2: Cách làm chuối sấy giòn

Chuối sau khi ngâm, các bạn cho vào hỗn hợp nước lọc và nước cốt chanh rồi vớt ra để ráo. Bắt dầu lên chảo, rán chuối đến khi chuối có màu vàng thì vớt ra để ráo dầu.

Bước 3: Thành phẩm

Tùy vào sở thích ăn ngọt của bạn hay các thành viên trong gia đình, bạn có thể lấy chuối sau khi đã rán và để ráo dầu lăn qua một lớp đường và nhớ lăn đều cả 2 mặt để chuối được thấm đều.

3. Cách làm chuối sấy bằng lò nướng

Nguyên liệu làm chuối sấy

1 nải chuối cau

5 lát chanh tươi

1 muỗng canh muối

Dụng cụ: Lò nướng, tô, màng bọc thực phẩm, đĩa, dao

Cách làm chuối sấy

Bước 1: Sơ chế chuối

Chuối mua về bạn, sử dụng dao lột sạch lớp vỏ và sợi chỉ trên thân chuối rồi cho vào nước hòa tan với: 1 muỗng canh muối và 5 lát chanh, ngâm trong khoảng 30 phút. Sau đó, các bạn vớt ra và để ráo nước.

Cách làm chuối sấy bằng lò nướng

Bước 2: Sấy chuối

Bạn xếp từng quả chuối lên khay nướng; đặt lò sấy ở nhiệt độ 100 độ C trong vòng 3 tiếng.

Sau 3 tiếng, các bạn lấy chuối xếp ra dĩa, dùng màng bọc thực phẩm để bọc kín lại và để nơi thoáng mát trong khoảng 1 ngày.

Sau 1 ngày, các bạn lấy chuối xếp vào khay nướng và sấy lại trong 10 tiếng là hoàn thành món chuối sấy.

Bước 3: Thành phẩm

Chuối sau khi sấy xong sẽ có màu sắc trông đẹp mắt và có mùi thơm nhẹ. Khi ăn, chuối có độ dẻo, dai, và mềm cùng với vị ngọt nhẹ, rất thơm ngon. Với món chuối sấy này, các bạn có thể sử dụng làm món tráng miệng sau khi ăn cơm gia đình cũng phù hợp lắm đấy!

Nếu có nồi chiên không dầu, các bạn cũng có thể áp dụng cách này để làm chuối sấy bằng nồi chiên không dầu đấy!

Bước 4: Bảo quản chuối sấy dẻo

Chuối sấy dẻo sau khi được chế biến xong cần bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tốt nhất là bên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để không bị mất chất dinh dưỡng.

4. Chuối sấy giòn với me

Nguyên liệu

Chuối sấy: 1 nải chuối

100ml nước lọc

1-2 quả chanh

50g mè

một ít đã say sẵn gừng

50g ít đường

Dầu ăn nếu khô sử dụng lò sấy.

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Đầu tiên bạn bóc vỏ chuối. Sau đó thái thành lát mỏng theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc tùy thuộc vào sở thích của từng người.

Tiếp theo cắt chanh để vắt lấy nước cốt, sau đó pha lẫn nước lọc theo tỉ lệ 1: 6. Rồi ngâm chuối vào hỗn hợp nước và chanh trong khoảng 10 phút.

Chuối sấy giòn với me

Sau đó, vớt chuối ra rồi để ráo nước. Tiếp theo, mang chuối đi ướp với mè và gừng trong khoảng 10 phút.

Bước 2: Sấy chuối

Xếp chuối vào khay để cho vào lò sấy hoặc có thể sử dụng dầu ăn để chiên giòn. Nếu sử dụng lò nướng thì nên để lò ở chế độ nhiệt 125 độ C trong vòng 20 phút thấy chuối chuyển sang màu vàng nâu thì lật chuối và làm tương tự.

Nếu không sử dụng lò sấy thì bạn có thể sử dụng dầu chiên. Sau khi đã được ướp các gia vị thì bạn cho lên chảo chiên đến khi thấy chuối có màu vàng thì vớt ra.

Chuối sấy sau khi chiên tùy theo sở thích của mỗi người mà lăn qua một lớp đường vừa phải.

Chỉ bằng cách làm đơn giản như trên là các bạn đã có một món chuối sấy giòn, thơm ngon. Khi ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt của chuối và mùi thơm của mè cực kỳ hấp dẫn.

Chuối sấy giòn mè là món ăn không chỉ có cách chế biến đơn giản mà nó còn chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu đối với con người. Nên mọi người luôn ưa thích sử dụng sản phẩm này.

5. Cách làm chuối sấy khô

Nguyên liệu

1 nải chuối còn xanh hoặc hơi ương

4 thìa đường kính trắng

1 quả chanh, dầu ăn

Chảo chống dính, vá, giấy thấm dầu

Nước lọc

Cách thực hiện

Bước 1: Hòa tan nước cốt chanh vào 1 thau nước nhỏ. Tiếp đó, bóc bỏ vỏ chuối và thái chuối thành các lát mỏng bằng 0,5cm. Để chuối không bị thâm, bạn thả chuối vào thau nước trong khoảng 10 phút. Hết thời gian, vớt chuối ra rổ, để ráo nước.

Cách làm chuối sấy khô

Bước 2: Đặt chảo chống dính lên bếp, cho thêm một chút dầu ăn và tiến hành rán vàng 2 mặt của lát chuối. Tiếp đó, bạn vớt ra dĩa có lót giấy thấm dầu.

Bước 3: Bỏ chuối vào một cái hộp nhựa có nắp đậy. Tiếp đó cho vào 4 muỗng đường (có thể điều chỉnh tùy khẩu vị) và nhẹ nhàng lắc trong vòng 2 phút để đường bám hết bề mặt của lát chuối là xong.

Trên đây là 5 cách làm chuối sấy thơm ngon tại nhà, chuẩn vị như ngoài tiệm mà không tốn nhiều chi phí. Cùng vào bếp và thực hiện ngay món ăn này nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!