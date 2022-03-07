2 công thức chế biến củ cải khô xào thịt thơm ngon, lạ miệng

Củ cải khô được xem là nguyên liệu dân dã và quen thuộc trong cuộc sống của rất nhiều người.

Củ cải khô xào là món ăn dân giã, quen thuộc trong bữa ăn của rất nhiều gia đình Việt ta. Tuy nhiên, nếu các bạn xào theo kiểu truyền thống thì sẽ rất nhàm chán và thiết hụt chất dinh dưỡng . Chính vì thế hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn 2 cách làm củ cải khô xào thịt vô cùng thơm ngon, bổ dưỡng với nhiều nguyên liệu đi kèm phong phú. Nào hãy cùng vào bếp và thực hiện ngay thôi nhé!

Củ cải khô được bảo quản khá lâu vừa có thể kho vừa có thể xào đều rất ngon. Hiện nay, củ cải khô được đóng gói và bán nhiều tại các siêu thị, hoặc khu chợ quê rất tiện lợi để các bạn mua về chế biến.

Giới thiệu về món củ cải khô xào thịt bò

Thêm vào đó, loại thực phẩm này có có giá thành vừa phải, không quá đắt, rất hợp lý để các bạn có một bữa ăn ngon mà tiết kiệm.

Củ cải tuy ngon nhưng nếu bạn chỉ xào không thì món ăn sẽ không đủ dinh dưỡng. Chính vì thế, rất nhiều bà nội trợ thường chọn cách xào củ cải khô với các loại thịt để phong phú thêm thực đơn.

Cách làm củ cải khô

Củ cải mang đi phơi khô sẽ bị ngót rất nhiều. Cho nên cách bạn cần sử dụng nhiều hơn một chút để đỡ mất công. Mỗi lần phơi tầm khoảng 10kg là đủ.

Nhiều người lầm tưởng làm củ cải phơi khô khó không quá phức tạp. Tuy nhiên bạn nên chọn phơi vào những hôm có nắng to, liên tiếp để tránh củ cải khô bị hỏng ngay.

Củ cải các bạn mang đi ngọt bỏ vỏ, cắt thành từng khúc tầm 4~5 cm. Tiếp đó thái củ cải thành lát mỏng tầm 0.5cm. Sau khi thái mỏng, các bạn bỏ lên củ cải lên giàn phơi, nên phơi tách ra để không chồng lên nhau nhé.

Phơi từ 3 - 4 nắng để củ cải khô lại hoàn toàn là có thể ăn được.

Cách chọn mua củ cải khô tươi ngon

Bên dưới là hướng dẫn cách chọn mua củ cải khô thơm ngon:

Bạn nên chọn mua củ cải khô có màu sắc đồng đều hoặc ngả sang màu vàng nâu. Khi dùng tay bóp vào sẽ cảm thấy củ cải có độ mềm, hơi khô, có mùi thơm tự nhiên.

Lưu ý: Bạn không nên chọn mua những loại củ cải khô có màu đen hay màu lạ, có mùi khó chịu và bị ẩm mốc.

Cách chọn mua củ cải khô tươi ngon

Bạn có thể mua củ cải khô tại siêu thị, các chợ hoặc những cửa hàng bán thực phẩm chay. Mức giá của nguyên liệu này giao động từ 80.000 - 150.000 VNĐ/ 1kg (giá cập nhật vào ngày 06/02/2021).

Ngoài ra, các bạn có thể mua củ cải về tự phơi khô tại nhà để hợp khẩu vị hơn.

Tại sao chị em thích dùng củ cải khô?

Thực chất trong củ cải có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và chất khoáng tốt đối với sức khỏe.

Khi tiến hành phơi, sấy đúng cách, củ cải sau khi phơi khô vẫn có thể giữ được hàm lượng này với sự chênh lệch hao hụt không quá lớn. Khi đó, các bạn hoàn toàn có thể cất giữ, bảo quản được nguyên liệu này một cách dễ dàng hơn, khi cần là có thể sơ chế và nấu ăn ngay.

Ngoài ra, củ cải được phơi khô thường sẽ có độ dai giòn, vị đậm hơn so với củ cải khi còn tươi. Hương vị của loại thực phẩm này cũng ngon và lạ miệng hơn. Bạn cùng có thể dễ dàng chế biến thành rất nhiều món ăn đa dạng, độc đáo chứ không dễ chán so với củ cải còn tươi.

2 công thức chế biến củ cải khô xào thịt

1. Củ cải khô xào thịt - Cách 1

Nguyên liệu làm Củ cải khô xào thịt

Củ cải khô: 500gr

Thịt bò: 300 gr

Tỏi băm: 1 muỗng cà phê

Hành băm: 1 muỗng cà phê

Hành lá cắt khúc: 2 muỗng canh

Dầu hào: 1 muỗng canh

Dầu ăn: 4 muỗng canh

Bột ngọt/ Muối 1 ít

Cách chế biến Củ cải khô xào thịt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Củ cải khô sau khi mua về bạn mang đi ngâm trong nước sạch từ 20 - 30 phút. Tiếp đó, bạn mang đi rửa lại với nước một lần nữa rồi vắt khô.

Tiếp đó, các bạn dùng dao cắt củ cải khô thành từng đoạn ngắn vừa ăn với chiều dài khoảng 1 ngón tay.

Củ cải khô xào thịt - Cách 1

Thịt bò sau khi mua về, bạn dùng muối chà xát lên thịt để khử hết mùi hôi. Sau đó rửa lại sơ với nước rồi dùng dao cắt thành từng miếng mỏng vừa ăn.

Bước 2: Cách khử mùi hôi thịt bò

Nướng 1 củ gừng cho cháy hết vỏ rồi cạo sạch lớp vỏ cháy đó đi và giã nhỏ. Sau đó, các bạn mang gừng đi chà xát lên thịt bò để khử hoàn toàn mùi. Cuối cùng rửa sạch với nước.

Hoặc các bạn có thể dùng nước cốt 1 quả chanh hoặc dùng quả chanh chà xát trực tiếp lên miếng thịt bò thật kỹ rồi rửa lại thật sạch.

Bước 3: Ướp thịt bò

Thịt bò sau khi cắt xong, các bạn cho ra tô. Sau đó bạn cho thêm vào tô gia vị gồm: 2 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh bột ngọt.

Dùng đũa đảo đều thịt và ướp trong vòng 15 phút để thịt thấm đều gia vị.

Bước 4: Xào củ cải và thịt bò

Đầu tiên, các bạn bắc chảo lên rồi cho vào chảo các gia vị: 2 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng cafe tỏi băm và 1 muỗng cafe hành băm. Sau đó phi đều cho đến khi tỏi và hành dậy mùi thơm thì bạn cho củ cải vào.

Tiếp tục xào đến khi củ cải hơi chín thì các bạn cho phần thịt bò đã ướp vào. Nêm thêm 1 muỗng cafe muối và 1 muỗng canh dầu hào.

Sau đó, các bạn dùng đũa đảo thật đều tay đến khi thịt bò chín tái thì nêm nếm lại gia vị một lần nữa rồi cho thêm hành lá vào và tắt bếp.

Mách nhỏ: Để thịt bò được mềm, ngọt hơn, các bạn nên xào sơ củ cải khô cho hơi chín rồi mới cho tiếp phần thịt bò vào xào chung.

Bước 5: Thành phẩm

Củ cải khô xào thịt sau khi xào xong sẽ có mùi thơm đặc trưng của củ cải. Khi ăn vào bạn sẽ cảm nhận được vị mặn, ngọt vô cùng hấp dẫn. Món ăn này rất thích hợp để đổi vị cho bữa ăn gia đình không nào!

2. Cách làm củ cải khô xào thịt - Cách 2

Nguyên liệu

Củ cải khô: 200g

Thịt lợn ba chỉ: 150g

Gia vị: dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, hạt nêm, muối bột canh

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Củ cải khô mang đi ngâm trong nước tầm khoảng 10 phút. Tiếp đó, mang đi rửa lại thật để loại bỏ hết sạn, bẩn rồi vớt ra.

Thịt ba chỉ mang đi rửa sạch và thái thành miếng bé mỏng.

Cách làm củ cải khô xào thịt - Cách 2

Bước 2: Xào củ cải với thịt.

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 thìa dầu ăn rồi đun nóng. Tiếp đó, bạn cho thịt ba chỉ vào đảo xém. Sau đó, bạn cho tiếp 2 thìa cafe vào đảo cùng với thịt cho thơm.

Tiếp đó, bạn cho tiếp củ cải vào xào cùng, nhớ đảo đều tầm tay trong vòng 1 phút. Sau đó, bạn cho tiếp một ít nước lã, 1 thìa cafe hạt nêm, ½ thìa cafe bột ngọt, ½ thìa cafe muối vào đảo đều. Tiến hành xào từ 5-10 phút rồi tắt bếp và múc ra dĩa.

Bước 3: Thưởng thức món củ cải khô xào thịt

Củ cải khô mềm dai giòn, ngọt ngon một chút đậm đà một chút ngăm ngăm đắng, thịt ba chỉ thơm ngon. Món ăn này rất dễ ăn và không bị ngán.

Bí quyết làm món củ cải khô xào thịt ngon

Để quy trình chế biến món ăn được thuận lợi hơn, chị em có thể lưu lại những lưu ý bên dưới nhé.

Khi sơ chế củ cải khô, các bạn không nên sử dụng nước quá nóng để ngâm của cải. Bởi làm như vậy sẽ khiến cho nguyên liệu của món ăn nhanh mềm, nở quá nhiều và không còn giữ được độ dai, giòn của củ cải nữa.

Bí quyết làm món củ cải khô xào thịt ngon

Không nên nấu với nhiệt độ quá cao, bởi làm như vậy củ cải dễ bị chát trước khi bạn cho thịt ba chỉ vào xào. Vì thế khi món ăn đã chín, bạn hãy cho củ cải khô xào thịt ra dĩa ngày để giảm nhiệt độ cũng như giữ nguyên hương vị của món ăn nhé!

Trên đây là 2 cách chế biến món củ cải khô xào thịt thơm ngon và bổ dưỡng. Củ cải khô là một trong những nguyên liệu dễ tìm, bảo quản được lâu nên các bạn có thể tích trữ ngay mà không lo bị hỏng nhé. Tuy chỉ là nguyên liệu đơn giản nhưng chỉ cần sáng tạo một chút là các bạn có thể tạo ra một món ăn vô cùng hấp dẫn rồi. Chúc các bạn thực hiện thành công món ăn này!





