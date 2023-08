7 cách làm sốt me chấm thịt nướng ngon bất bại ngay tại nhà

Sốt me là một trong những loại nước chấm khá quen thuộc, được sử dụng để ăn kèm cùng với thịt nướng. Cách làm sốt me chấm thịt nướng lại rất đơn giản và dễ thực hiện với các nguyên liệu quen thuộc. Hãy cùng chúng tôi thực hiện ngay để bữa tiệc thịt nướng của gia đình mình thêm hoàn hảo nhé.

Chỉ từ các nguyên liệu vô cùng quen thuộc như: tỏi, ớt tươi, me, tương ớt, tương cà… sau 5 phút chế biến là các bạn đã có ngay một chén nước sốt chấm ngon bất bại này rồi.

Cách làm sốt me chấm thịt nướng

1. Cách làm sốt me chấm thịt nướng truyền thống

Chuẩn bị nguyên liệu

Me chín: 50gr

Ớt tươi: 2 trái

Đường kính trắng: 50gr

Nước mắm: 3 muỗng

Bột bắp: 1 muỗng canh

Các bước tiến hành

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Me bạn mang đi ngâm cùng với 30ml nước ấm, rồi nghiền nhuyễn, lọc lấy phần nước cốt.

Ớt trái rửa sạch, băm nhỏ. Pha bột bắp với 1 muỗng nước lọc rồi khuấy đều để bột tan hết.

Cách làm sốt me chấm thịt nướng truyền thống

Bước 2: Pha nước sốt me chấm thịt nướng

Đặt nồi lên bếp, cho nước sốt me đã chuẩn bị vào đun sôi. Nêm vào nồi: 3 muỗng canh nước mắm, đường, ớt trái và nấu cho đường tan hết. Tiếp đến, bạn cho bột bắp vào nấu cùng đến khi nước sốt sệt lại là hoàn thành.

Bước 3: Thành phẩm

Cách làm sốt me chấm thịt nướng đơn giản đúng không nào. Nước sốt me với vị chua chua, cay cay, mặn mặn hấp dẫn, thơm ngon, ăn kèm với thịt nướng cực đã.

Thành phẩm là nước sốt me chấm thịt nướng cực hấp dẫn

2. Cách làm nước sốt me ăn hột vịt lộn

Chuẩn bị nguyên liệu

Me chín: 50gr

Tỏi: 1 củ

Ớt: 2 – 3 trái

Gia vị nêm nếm: Dầu ăn, hạt nêm, muối, đường,…

Các bước tiến hành

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Me chín ngâm trong 50ml nước, dầm nhuyễn rồi lọc qua rây để lấy nước cốt. Tỏi bóc bỏ vỏ rồi băm nhỏ. Ớt trái băm nhỏ.

Bước 2: Nấu nước sốt me ăn hột vịt lộn

Làm nóng chảo trên bếp rồi cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn và cho tỏi vào phi thơm. Tiếp đó, đổ nước cốt me vào và nấu sôi.

Cách làm nước sốt me ăn hột vịt lộn

Nêm nếm vào nồi các gia vị: 2 muỗng canh đường, ½ muỗng muối, ½ muỗng hạt nêm, ớt trái rồi khuấy đều cho gia vị hòa quyện vào nhau rồi tắt bếp.

Bước 3: Thành phẩm

Nước sốt me có thể rưới trực tiếp lên hột vịt lộn là có thể ăn trực tiếp. Hoặc muốn thấm vị hơn, các bạn có thể cho hột vịt vào xào cùng với với sốt me chua ngọt khoảng 3 – 5 phút. Cuống cùng rắc lên trên một ít rau răm, đậu phộng lên và thưởng thức.

3. Cách làm sốt me chấm bánh tráng

Chuẩn bị nguyên liệu

Me chín: 50gr

Xì dầu: 20ml

Đường trắng: 2 muỗng canh

Giấm: 20ml

Đậu phộng rang

Ớt tươi: 2 trái

Sa tế: 1 muỗng canh

Hành tím phi

Các bước tiến hành

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Me sau khi mua về mang đi ngâm với 30ml nước ấm. Sau đó, dầm nhuyễn rồi lọc lấy nước cốt.

Ớt trái rửa sạch rồi băm nhuyễn. Đậu phộng rang giã nhỏ.

Bước 2: Pha nước sốt me chấm bánh tráng

Cách làm sốt me chấm bánh tráng

Trộn đều các nguyên liệu để pha nước sốt gồm: nước cốt me, xì dầu, giấm, đường, sa tế, ớt, đậu phộng, hành phi sao cho đường tan hết, các nguyên liệu hòa quyện vào nhau thì hoàn thành.

Bước 3: Thành phẩm

Chỉ với 2 bước chế biến đơn giản, các bạn có ngay món nước sốt me chấm bánh tráng ăn cực ghiền. Nước sốt me hòa vị, ngọt ngọt, chua chua, ăn cùng với bánh tráng dai dai ngon mê mẩn.

4. Cách làm sốt me chấm thịt nướng chua cay

Chuẩn bị nguyên liệu

300g me khô hoặc nước cốt me

Nước mắm ngon: 1 thìa canh

Đường cát trắng: 2 thìa canh

Ớt tươi, tỏi, sả xay nhuyễn

Nước lọc: 6 thìa canh

Các bước chế biến

Bước 1: Sơ chế me

Me khô sau khi mua về mang đi rửa sạch, bóc hết lớp vỏ khô. Sau đó các bạn mang me đi ngâm trong nước nóng khoảng 15 phút cho mềm. Dùng đũa dằm nát để tách phần hạt me ra. Bạn sử dụng rây lọc lấy nước cốt me và bỏ hạt.

Nếu sử dụng nước cốt me được pha sẵn thì các bạn chỉ cần hòa với ½ chén nước sôi và lọc hết hạt là được nhé.

Cách làm sốt me chấm thịt nướng chua cay

Bước 2: Làm nước sốt me

Bắc chảo lên bếp, phi thơm tỏi, sả với dầu ăn rồi cho tiếp nước cốt me vào và đun sôi. Nêm nếm thêm các gia vị gồm: nước mắm, đường, ớt xay nhuyễn vào rồi đảo nhẹ nhàng đến khi nước chấm sệt lại, có mùi thơm thì tắt bếp.

Vậy là bạn đã học xong cách làm sốt me chấm thịt nướng chua cay rồi đấy.

Lưu ý: Các bạn không nên để nước sốt bị cháy sẽ có vị đắng không ngon.

5. Cách làm sốt me chấm thịt nướng với sa tế

Chuẩn bị nguyên liệu

Nước cốt me: 5 muỗng canh (hoặc 50g me chín)

Sa tế: 2 muỗng canh

Nước mắm ngon: 2 muỗng canh

Đường trắng: 1 muỗng canh

Bột bắp: 1 muỗng canh

Nước lọc: 50 ml

Tỏi băm 1 muỗng canh

Các bước chế biến nước chấm sốt me thịt nướng

Bước 1: Ngâm me chín vào trong nước ấm và lọc qua rây để loại bỏ hết hạt và lấy phần nước cốt.

Cách làm nước sốt me chấm thịt nướng với sa tế

Bước 2: Chuẩn bị một cái tô, cho bột bắp vào khuấy với 50ml nước lọc

Bước 3: Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 5 muỗng canh nước cốt me, nước mắm, sa tế, đường, tỏi băm rồi trộn đều và đun sôi. Tiếp đó, các bạn cho hỗn hợp bột bắp vào và đun sôi lần nữa rồi tắt bếp.

6. Cách làm sốt me chấm thịt nướng kiểu Thái

Nước sốt chấm kiểu Thái sở hữu hương vị ngọt thanh của đường thốt nốt hòa quyện cùng với vị cay thơm của hành tím và ngò gai chắc chắn sẽ khiến bạn thao thức.

Chuẩn bị nguyên liệu

Nước cốt me: 1 thìa canh

Nước mắm: 1 thìa canh

Đường thốt nốt: 100gr

Ớt bột: 20gr

Hành tím: 2 củ

Ngò gai

Các bước chế biến

Bước 1: Cho vào chảo: nước mắm, nước cốt me, đường rồi đun với nhỏ lửa đến khi đường tan hết.

Cách làm sốt me chấm thịt nướng kiểu Thái

Bước 2: Tiếp theo, các bạn cho tiếp hành tím, ớt bột, ngò gai vào và thái nhỏ vào chảo và đảo đều.

Bước 3: Đun hỗn hợp này với lửa nhỏ đến khi sền sệt, keo lại thì tắt bếp và cho ra chén là hoàn thành.

7. Cách làm sốt me chấm thịt nướng chua ngọt

Chuẩn bị nguyên liệu

300gr me chín/me khô

200gr đường cát trắng

50ml nước mắm ngon

20gr ớt xay nhỏ

30gr tương cà hoặc tương xí muội (nếu có)

300ml nước ấm

Các bước chế biến

Bước 1: Me chín bỏ vỏ, ngâm vào bát nước ấm. Tiếp đó, dằm nát và lọc qua rây lọc để lấy được nước cốt, loại bỏ hạt và phần xơ

Cách làm sốt me chấm thịt nướng chua ngọt

Bước 2: Chuẩn bị 1 cái chảo và cho đường, nước mắm, nước cốt me, ớt vào và đun sôi. Cho tiếp tương cà hoặc tương xí muội vào rồi đảo đều. Đun thêm khoảng 2 phút để nước sốt keo lại, quấy thấy nặng tay thì tắt bếp

Một số loại sốt chấm thịt nướng khác

1. Sốt chao đỏ

Nguyên liệu làm Sốt chao đỏ

Chao đỏ 1 muỗng canh

Mè rang 2 muỗng canh

Ớt 20g

Tỏi 20g

Tương ớt 3 muỗng canh

Tương cà 1.5 muỗng canh

Nước tương 1 muỗng canh

Dầu mè 1 muỗng canh

Dầu hào 1 muỗng canh

Đường 2.5 muỗng canh

Nước cốt chanh 2 muỗng canh

Cách chế biến Sốt chao đỏ

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Ớt mang đi rửa sạch, cắt nhỏ. Tỏi bóc bỏ vỏ rồi băm nhỏ.

Bước 2: Làm sốt chấm

Tiếp theo, các bạn cho vào nồi các gia vị: 3 muỗng canh tương ớt, 1.5 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh chao đỏ.

Sốt chao đỏ

Tán nhuyễn phần chao đỏ ra và khuấy đều tay. Thêm tiếp vào nồi 2.5 muỗng canh đường rồi vặn nhỏ lửa và khuấy đều để các gia vị tan hết.

Kế đến, các bạn cho vào nồi gia vị: 1 muỗng canh ớt cắt nhỏ, 1 muỗng canh tỏi băm, 2 muỗng canh nước cốt chanh, 2 muỗng canh mè rang rồi trộn thật đều thêm 1 - 2 phút nữa là hoàn thành.

Bước 3: Thành phẩm

Sốt chao đỏ sau khi hoàn thành sẽ có màu sắc bắt mắt, vị sốt chua chua, quyện cùng với vị béo bùi của chao đỏ đánh thức vị giác của nhiều thực khách.

2. Sốt mè xì dầu

Nguyên liệu làm Sốt mè xì dầu

Tỏi 3 tép

Ớt 2 trái

Rễ ngò 2 muỗng canh

Mè rang 2 muỗng canh

Dầu mè 2 muỗng canh

Tỏi băm 1 muỗng canh

Ớt băm 1 muỗng canh

Nước mắm 3 muỗng canh

Nước tương 3 muỗng canh

Đường 3 muỗng canh

Nước cốt chanh 2 muỗng canh

Cách chế biến Sốt mè xì dầu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Tỏi bóc bỏ vỏ, băm nhỏ. Ớt hiểm cắt nhỏ. Rễ ngò mang đi rửa sạch rồi băm nhỏ.

Bước 2: Làm sốt chấm

Cho vào nồi các gia vị gồm: 2 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh ớt băm, 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh nước tương, 3 muỗng canh đường, 2 muỗng canh rễ ngò băm.

Sốt mè xì dầu

Mở lửa vừa và đun cho đến khi sốt sôi thì tắt bếp. Tiếp theo bạn cho thêm vào nồi: 2 muỗng canh nước cốt chanh, 2 muỗng canh mè rang, khuấy đều là hoàn thành.

Bước 3: Thành phẩm

Sốt mè xì dầu chấm thịt nướng khi hoàn thành có mùi thơm nức, vị sốt đậm đà, chua cay tê đầu lưỡi. Món này sử dụng để chấm với thịt nướng thì còn gì bằng.

3. Sốt mắm dứa

Nguyên liệu làm Sốt mắm dứa

Dứa ¼ quả (thơm)

Ớt 4 quả

Tỏi 6 tép

Rễ ngò 6 nhánh

Nước cốt chanh 3 muỗng canh

Nước mắm 3 muỗng canh

Đường thốt nốt 2.5 muỗng canh

Dụng cụ thực hiện: Máy xay, dao, thớt, chén

Cách chế biến Sốt mắm dứa

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đối với dứa, các bạn có thể mua dứa còn nguyên mang về gọt vỏ hoặc có thể mua dứa đã được gọt sẵn. Tiếp theo cắt dứa thành từng lát nhỏ vừa ăn.

Cách gọt dứa (thơm) đơn giản nhất:

Đầu tiên, các bạn cắt quả dứa theo chiều dọc từ trên xuống thành 4 phần bằng nhau.

Tiếp tục cắt xuôi theo chiều dài của miếng dứa, rồi dừng lại ở phần cuối quả và cắt mạnh để lấy phần thịt và loại bỏ phần vỏ.

Không nên cắt quá sát phần vỏ bạn nhé. Cuối cùng là cắt lại thành từng miếng nhỏ theo ý thích là được.

Tỏi bóc bỏ vỏ. Rễ ngò, ớt mang đi rửa sạch rồi để ra rổ cho ráo nước.

Sốt mắm dứa

Bước 2: Làm sốt chấm

Để làm nước sốt, các bạn cho và máy xay: ớt, tỏi, rễ ngò, dứa, 3 muỗng canh nước cốt chanh, 3 muỗng canh nước mắm, 2.5 muỗng đường thốt nốt và xay thật nhuyễn. Cho phần nước sốt này ra chén là có thể thưởng thức được.

Bước 3: Thành phẩm

Chỉ với những bước thực hiện đơn giản bạn sẽ có ngay món nước sốt mắm dứa thơm ngon bất bại, với vị chua nhẹ, thơm lừng của dứa và rễ ngò. Món nước sốt này khi kết hợp với thịt nướng hoặc chấm cùng với hải sản đều tuyệt cú mèo luôn đấy!

4. Sốt ớt gạo lứt

Nguyên liệu làm Sốt ớt gạo lứt

Gạo lứt rang 2.5 muỗng canh (giã nhỏ)

Ngò gai 1 nhánh

Hành tím 3 củ

Ngò gai 1 nhánh

Hành lá 1 nhánh

Bột ớt 2 muỗng canh

Nước mắm 3 muỗng canh

Nước cốt chanh 3 muỗng canh

Cách chế biến Sốt ớt gạo lứt

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Hành tím bóc bỏ vỏ, băm nhỏ. Ngò gai, hành lá mang đi rửa sạch, cắt nhỏ.

Bước 2: Làm sốt chấm

Cho vào chén các gia vị gồm: 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh nước cốt chanh, 2 muỗng canh bột ớt, 2.5 muỗng canh gạo lứt rang, ngò gai, hành tím, hành lá cắt nhỏ.

Sốt ớt gạo lứt

Dùng muỗng khuấy đều để các gia vị tan hết là hoàn thành.

Bước 3: Thành phẩm

Sốt ớt gạo lứt khi hoàn thành màu đỏ đẹp mắt, vị sốt chua cay đậm đà quyện cùng với vị bùi bùi, giòn rụm của gạo lứt rang càng làm kích thích vị giác. Bổ sung công thức này vào sổ tay nấu ăn của mình ngay bạn nhé!

5. Sốt mắm đậu phộng

Nguyên liệu làm Sốt mắm đậu phộng

Tỏi 3 củ

Ớt hiểm 2 trái

Đậu phộng rang 1 muỗng canh

Tương ớt Hàn Quốc 2 muỗng canh

Bơ đậu phộng 1 muỗng canh

Tương đen 1 muỗng canh(tương ăn phở)

Mè rang 1 muỗng canh

Đường 1/2 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng canh

Cách chế biến Sốt mắm đậu phộng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Tỏi bóc bỏ vỏ, băm nhuyễn. Ớt rửa sạch, băm nhỏ. Đậu phộng rang rồi mang đi giã nhuyễn.

Bước 2: Làm sốt chấm

Cho vào tô các gia vị gồm: 2 muỗng canh tương ớt Hàn Quốc, 1 muỗng canh bơ đậu phộng, 1 muỗng canh tương đen (tương ăn phở), tỏi băm, ớt băm, ½ muỗng canh đường, 1 muỗng canh mè rang, 1 muỗng canh nước mắm.

Dùng một cái muỗng trộn đều đến khi các nguyên liệu tan hoàn toàn và thu được hỗn hợp sánh mịn là được.

Cuối cùng, bạn cho sốt ra chén, sau đó rắc thêm một ít đậu phộng rang giã nhuyễn lên trên là hoàn thành.

Bước 3: Thành phẩm

Nước sốt mắm đậu phộng là loại sốt biến tấu phù hợp với khẩu vị người Việt từ sốt chấm Hàn Quốc. Sự kết hợp hài hòa giữa nước mắm và tương ớt Hàn Quốc tạo nên một loại nước chấm thơm ngon tuyệt đỉnh.

Loại sốt này là sánh đặc, đậm đà, độ cay trung bình và béo bùi, giúp tăng thêm hương vị cho sốt có thể cho thêm chút đậu phộng rang giã nhỏ lên trên.

Sốt mắm đậu phộng là loại nước chấm cực thích hợp khi ăn kèm với thịt ba rọi, sườn, bạch tuộc và mực nướng.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành 7 cách làm nước sốt me chấm thịt nướng ngon bất bại ngay tại nhà rồi. Hãy trổ tài ngay hôm nay để cùng gia đình tận hưởng những bữa tiệc thịt nướng tại gia nhé. Chúc các bạn thành công với món ăn này.