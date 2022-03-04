7 cách làm sốt me chấm thịt nướng ngon bất bại ngay tại nhà

Nước sốt là một phần không thể thiếu trong các bữa tiệc thịt nướng. Để món thịt nướng thơm ngon tròn vị, các bạn hãy áp dụng ngay 7 cách làm nước sốt chấm thịt nướng mà chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé!
Sốt me là một trong những loại nước chấm khá quen thuộc, được sử dụng để ăn kèm cùng với thịt nướng. Cách làm sốt me chấm thịt nướng lại rất đơn giản và dễ thực hiện với các nguyên liệu quen thuộc. Hãy cùng chúng tôi thực hiện ngay để bữa tiệc thịt nướng của gia đình mình thêm hoàn hảo nhé.
Nước sốt me – “linh hồn” của món thịt nướng
Nước chấm là thành phần không thể thiếu trong những bữa tiệc thịt nướng. Nhờ nó mà hương vị của món thịt nướng được đậm đà, hấp dẫn hơn. Bên cạnh các loại sốt chấm thịt nướng với hương vị ngọt cay đến từ Hàn Quốc thì vị chua cay của nước sốt me vẫn được nhiều người Việt yêu thích hơn.
Chỉ từ các nguyên liệu vô cùng quen thuộc như: tỏi, ớt tươi, me, tương ớt, tương cà… sau 5 phút chế biến là các bạn đã có ngay một chén nước sốt chấm ngon bất bại này rồi.
Cách làm sốt me chấm thịt nướng
1. Cách làm sốt me chấm thịt nướng truyền thống
Chuẩn bị nguyên liệu
- Me chín: 50gr
- Ớt tươi: 2 trái
- Đường kính trắng: 50gr
- Nước mắm: 3 muỗng
- Bột bắp: 1 muỗng canh
Các bước tiến hành
Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu
Me bạn mang đi ngâm cùng với 30ml nước ấm, rồi nghiền nhuyễn, lọc lấy phần nước cốt.
Ớt trái rửa sạch, băm nhỏ. Pha bột bắp với 1 muỗng nước lọc rồi khuấy đều để bột tan hết.
Bước 2: Pha nước sốt me chấm thịt nướng
Đặt nồi lên bếp, cho nước sốt me đã chuẩn bị vào đun sôi. Nêm vào nồi: 3 muỗng canh nước mắm, đường, ớt trái và nấu cho đường tan hết. Tiếp đến, bạn cho bột bắp vào nấu cùng đến khi nước sốt sệt lại là hoàn thành.
Bước 3: Thành phẩm
Cách làm sốt me chấm thịt nướng đơn giản đúng không nào. Nước sốt me với vị chua chua, cay cay, mặn mặn hấp dẫn, thơm ngon, ăn kèm với thịt nướng cực đã.
Thành phẩm là nước sốt me chấm thịt nướng cực hấp dẫn
2. Cách làm nước sốt me ăn hột vịt lộn
Chuẩn bị nguyên liệu
- Me chín: 50gr
- Tỏi: 1 củ
- Ớt: 2 – 3 trái
- Gia vị nêm nếm: Dầu ăn, hạt nêm, muối, đường,…
Các bước tiến hành
Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu
Me chín ngâm trong 50ml nước, dầm nhuyễn rồi lọc qua rây để lấy nước cốt. Tỏi bóc bỏ vỏ rồi băm nhỏ. Ớt trái băm nhỏ.
Bước 2: Nấu nước sốt me ăn hột vịt lộn
Làm nóng chảo trên bếp rồi cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn và cho tỏi vào phi thơm. Tiếp đó, đổ nước cốt me vào và nấu sôi.
Nêm nếm vào nồi các gia vị: 2 muỗng canh đường, ½ muỗng muối, ½ muỗng hạt nêm, ớt trái rồi khuấy đều cho gia vị hòa quyện vào nhau rồi tắt bếp.
Bước 3: Thành phẩm
Nước sốt me có thể rưới trực tiếp lên hột vịt lộn là có thể ăn trực tiếp. Hoặc muốn thấm vị hơn, các bạn có thể cho hột vịt vào xào cùng với với sốt me chua ngọt khoảng 3 – 5 phút. Cuống cùng rắc lên trên một ít rau răm, đậu phộng lên và thưởng thức.
3. Cách làm sốt me chấm bánh tráng
Chuẩn bị nguyên liệu
- Me chín: 50gr
- Xì dầu: 20ml
- Đường trắng: 2 muỗng canh
- Giấm: 20ml
- Đậu phộng rang
- Ớt tươi: 2 trái
- Sa tế: 1 muỗng canh
- Hành tím phi
Các bước tiến hành
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Me sau khi mua về mang đi ngâm với 30ml nước ấm. Sau đó, dầm nhuyễn rồi lọc lấy nước cốt.
Ớt trái rửa sạch rồi băm nhuyễn. Đậu phộng rang giã nhỏ.
Bước 2: Pha nước sốt me chấm bánh tráng
Trộn đều các nguyên liệu để pha nước sốt gồm: nước cốt me, xì dầu, giấm, đường, sa tế, ớt, đậu phộng, hành phi sao cho đường tan hết, các nguyên liệu hòa quyện vào nhau thì hoàn thành.
Bước 3: Thành phẩm
Chỉ với 2 bước chế biến đơn giản, các bạn có ngay món nước sốt me chấm bánh tráng ăn cực ghiền. Nước sốt me hòa vị, ngọt ngọt, chua chua, ăn cùng với bánh tráng dai dai ngon mê mẩn.
4. Cách làm sốt me chấm thịt nướng chua cay
Chuẩn bị nguyên liệu
- 300g me khô hoặc nước cốt me
- Nước mắm ngon: 1 thìa canh
- Đường cát trắng: 2 thìa canh
- Ớt tươi, tỏi, sả xay nhuyễn
- Nước lọc: 6 thìa canh
Các bước chế biến
Bước 1: Sơ chế me
Me khô sau khi mua về mang đi rửa sạch, bóc hết lớp vỏ khô. Sau đó các bạn mang me đi ngâm trong nước nóng khoảng 15 phút cho mềm. Dùng đũa dằm nát để tách phần hạt me ra. Bạn sử dụng rây lọc lấy nước cốt me và bỏ hạt.
Nếu sử dụng nước cốt me được pha sẵn thì các bạn chỉ cần hòa với ½ chén nước sôi và lọc hết hạt là được nhé.
Bước 2: Làm nước sốt me
Bắc chảo lên bếp, phi thơm tỏi, sả với dầu ăn rồi cho tiếp nước cốt me vào và đun sôi. Nêm nếm thêm các gia vị gồm: nước mắm, đường, ớt xay nhuyễn vào rồi đảo nhẹ nhàng đến khi nước chấm sệt lại, có mùi thơm thì tắt bếp.
Vậy là bạn đã học xong cách làm sốt me chấm thịt nướng chua cay rồi đấy.
Lưu ý: Các bạn không nên để nước sốt bị cháy sẽ có vị đắng không ngon.
5. Cách làm sốt me chấm thịt nướng với sa tế
Chuẩn bị nguyên liệu
- Nước cốt me: 5 muỗng canh (hoặc 50g me chín)
- Sa tế: 2 muỗng canh
- Nước mắm ngon: 2 muỗng canh
- Đường trắng: 1 muỗng canh
- Bột bắp: 1 muỗng canh
- Nước lọc: 50 ml
- Tỏi băm 1 muỗng canh
Các bước chế biến nước chấm sốt me thịt nướng
Bước 1: Ngâm me chín vào trong nước ấm và lọc qua rây để loại bỏ hết hạt và lấy phần nước cốt.
Bước 2: Chuẩn bị một cái tô, cho bột bắp vào khuấy với 50ml nước lọc
Bước 3: Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 5 muỗng canh nước cốt me, nước mắm, sa tế, đường, tỏi băm rồi trộn đều và đun sôi. Tiếp đó, các bạn cho hỗn hợp bột bắp vào và đun sôi lần nữa rồi tắt bếp.
6. Cách làm sốt me chấm thịt nướng kiểu Thái
Nước sốt chấm kiểu Thái sở hữu hương vị ngọt thanh của đường thốt nốt hòa quyện cùng với vị cay thơm của hành tím và ngò gai chắc chắn sẽ khiến bạn thao thức.
Chuẩn bị nguyên liệu
- Nước cốt me: 1 thìa canh
- Nước mắm: 1 thìa canh
- Đường thốt nốt: 100gr
- Ớt bột: 20gr
- Hành tím: 2 củ
- Ngò gai
Các bước chế biến
Bước 1: Cho vào chảo: nước mắm, nước cốt me, đường rồi đun với nhỏ lửa đến khi đường tan hết.
Bước 2: Tiếp theo, các bạn cho tiếp hành tím, ớt bột, ngò gai vào và thái nhỏ vào chảo và đảo đều.
Bước 3: Đun hỗn hợp này với lửa nhỏ đến khi sền sệt, keo lại thì tắt bếp và cho ra chén là hoàn thành.
7. Cách làm sốt me chấm thịt nướng chua ngọt
Chuẩn bị nguyên liệu
- 300gr me chín/me khô
- 200gr đường cát trắng
- 50ml nước mắm ngon
- 20gr ớt xay nhỏ
- 30gr tương cà hoặc tương xí muội (nếu có)
- 300ml nước ấm
Các bước chế biến
Bước 1: Me chín bỏ vỏ, ngâm vào bát nước ấm. Tiếp đó, dằm nát và lọc qua rây lọc để lấy được nước cốt, loại bỏ hạt và phần xơ
Bước 2: Chuẩn bị 1 cái chảo và cho đường, nước mắm, nước cốt me, ớt vào và đun sôi. Cho tiếp tương cà hoặc tương xí muội vào rồi đảo đều. Đun thêm khoảng 2 phút để nước sốt keo lại, quấy thấy nặng tay thì tắt bếp
Một số loại sốt chấm thịt nướng khác
1. Sốt chao đỏ
Nguyên liệu làm Sốt chao đỏ
- Chao đỏ 1 muỗng canh
- Mè rang 2 muỗng canh
- Ớt 20g
- Tỏi 20g
- Tương ớt 3 muỗng canh
- Tương cà 1.5 muỗng canh
- Nước tương 1 muỗng canh
- Dầu mè 1 muỗng canh
- Dầu hào 1 muỗng canh
- Đường 2.5 muỗng canh
- Nước cốt chanh 2 muỗng canh
Cách chế biến Sốt chao đỏ
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Ớt mang đi rửa sạch, cắt nhỏ. Tỏi bóc bỏ vỏ rồi băm nhỏ.
Bước 2: Làm sốt chấm
Tiếp theo, các bạn cho vào nồi các gia vị: 3 muỗng canh tương ớt, 1.5 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh chao đỏ.
Tán nhuyễn phần chao đỏ ra và khuấy đều tay. Thêm tiếp vào nồi 2.5 muỗng canh đường rồi vặn nhỏ lửa và khuấy đều để các gia vị tan hết.
Kế đến, các bạn cho vào nồi gia vị: 1 muỗng canh ớt cắt nhỏ, 1 muỗng canh tỏi băm, 2 muỗng canh nước cốt chanh, 2 muỗng canh mè rang rồi trộn thật đều thêm 1 - 2 phút nữa là hoàn thành.
Bước 3: Thành phẩm
Sốt chao đỏ sau khi hoàn thành sẽ có màu sắc bắt mắt, vị sốt chua chua, quyện cùng với vị béo bùi của chao đỏ đánh thức vị giác của nhiều thực khách.
2. Sốt mè xì dầu
Nguyên liệu làm Sốt mè xì dầu
- Tỏi 3 tép
- Ớt 2 trái
- Rễ ngò 2 muỗng canh
- Mè rang 2 muỗng canh
- Dầu mè 2 muỗng canh
- Tỏi băm 1 muỗng canh
- Ớt băm 1 muỗng canh
- Nước mắm 3 muỗng canh
- Nước tương 3 muỗng canh
- Đường 3 muỗng canh
- Nước cốt chanh 2 muỗng canh
Cách chế biến Sốt mè xì dầu
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Tỏi bóc bỏ vỏ, băm nhỏ. Ớt hiểm cắt nhỏ. Rễ ngò mang đi rửa sạch rồi băm nhỏ.
Bước 2: Làm sốt chấm
Cho vào nồi các gia vị gồm: 2 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh ớt băm, 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh nước tương, 3 muỗng canh đường, 2 muỗng canh rễ ngò băm.
Mở lửa vừa và đun cho đến khi sốt sôi thì tắt bếp. Tiếp theo bạn cho thêm vào nồi: 2 muỗng canh nước cốt chanh, 2 muỗng canh mè rang, khuấy đều là hoàn thành.
Bước 3: Thành phẩm
Sốt mè xì dầu chấm thịt nướng khi hoàn thành có mùi thơm nức, vị sốt đậm đà, chua cay tê đầu lưỡi. Món này sử dụng để chấm với thịt nướng thì còn gì bằng.
3. Sốt mắm dứa
Nguyên liệu làm Sốt mắm dứa
- Dứa ¼ quả (thơm)
- Ớt 4 quả
- Tỏi 6 tép
- Rễ ngò 6 nhánh
- Nước cốt chanh 3 muỗng canh
- Nước mắm 3 muỗng canh
- Đường thốt nốt 2.5 muỗng canh
- Dụng cụ thực hiện: Máy xay, dao, thớt, chén
Cách chế biến Sốt mắm dứa
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Đối với dứa, các bạn có thể mua dứa còn nguyên mang về gọt vỏ hoặc có thể mua dứa đã được gọt sẵn. Tiếp theo cắt dứa thành từng lát nhỏ vừa ăn.
Cách gọt dứa (thơm) đơn giản nhất:
- Đầu tiên, các bạn cắt quả dứa theo chiều dọc từ trên xuống thành 4 phần bằng nhau.
- Tiếp tục cắt xuôi theo chiều dài của miếng dứa, rồi dừng lại ở phần cuối quả và cắt mạnh để lấy phần thịt và loại bỏ phần vỏ.
- Không nên cắt quá sát phần vỏ bạn nhé. Cuối cùng là cắt lại thành từng miếng nhỏ theo ý thích là được.
Tỏi bóc bỏ vỏ. Rễ ngò, ớt mang đi rửa sạch rồi để ra rổ cho ráo nước.
Bước 2: Làm sốt chấm
Để làm nước sốt, các bạn cho và máy xay: ớt, tỏi, rễ ngò, dứa, 3 muỗng canh nước cốt chanh, 3 muỗng canh nước mắm, 2.5 muỗng đường thốt nốt và xay thật nhuyễn. Cho phần nước sốt này ra chén là có thể thưởng thức được.
Bước 3: Thành phẩm
Chỉ với những bước thực hiện đơn giản bạn sẽ có ngay món nước sốt mắm dứa thơm ngon bất bại, với vị chua nhẹ, thơm lừng của dứa và rễ ngò. Món nước sốt này khi kết hợp với thịt nướng hoặc chấm cùng với hải sản đều tuyệt cú mèo luôn đấy!
4. Sốt ớt gạo lứt
Nguyên liệu làm Sốt ớt gạo lứt
- Gạo lứt rang 2.5 muỗng canh (giã nhỏ)
- Ngò gai 1 nhánh
- Hành tím 3 củ
- Ngò gai 1 nhánh
- Hành lá 1 nhánh
- Bột ớt 2 muỗng canh
- Nước mắm 3 muỗng canh
- Nước cốt chanh 3 muỗng canh
Cách chế biến Sốt ớt gạo lứt
Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu
Hành tím bóc bỏ vỏ, băm nhỏ. Ngò gai, hành lá mang đi rửa sạch, cắt nhỏ.
Bước 2: Làm sốt chấm
Cho vào chén các gia vị gồm: 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh nước cốt chanh, 2 muỗng canh bột ớt, 2.5 muỗng canh gạo lứt rang, ngò gai, hành tím, hành lá cắt nhỏ.
Dùng muỗng khuấy đều để các gia vị tan hết là hoàn thành.
Bước 3: Thành phẩm
Sốt ớt gạo lứt khi hoàn thành màu đỏ đẹp mắt, vị sốt chua cay đậm đà quyện cùng với vị bùi bùi, giòn rụm của gạo lứt rang càng làm kích thích vị giác. Bổ sung công thức này vào sổ tay nấu ăn của mình ngay bạn nhé!
5. Sốt mắm đậu phộng
Nguyên liệu làm Sốt mắm đậu phộng
- Tỏi 3 củ
- Ớt hiểm 2 trái
- Đậu phộng rang 1 muỗng canh
- Tương ớt Hàn Quốc 2 muỗng canh
- Bơ đậu phộng 1 muỗng canh
- Tương đen 1 muỗng canh(tương ăn phở)
- Mè rang 1 muỗng canh
- Đường 1/2 muỗng canh
- Nước mắm 1 muỗng canh
Cách chế biến Sốt mắm đậu phộng
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Tỏi bóc bỏ vỏ, băm nhuyễn. Ớt rửa sạch, băm nhỏ. Đậu phộng rang rồi mang đi giã nhuyễn.
Bước 2: Làm sốt chấm
Cho vào tô các gia vị gồm: 2 muỗng canh tương ớt Hàn Quốc, 1 muỗng canh bơ đậu phộng, 1 muỗng canh tương đen (tương ăn phở), tỏi băm, ớt băm, ½ muỗng canh đường, 1 muỗng canh mè rang, 1 muỗng canh nước mắm.
Dùng một cái muỗng trộn đều đến khi các nguyên liệu tan hoàn toàn và thu được hỗn hợp sánh mịn là được.
Cuối cùng, bạn cho sốt ra chén, sau đó rắc thêm một ít đậu phộng rang giã nhuyễn lên trên là hoàn thành.
Bước 3: Thành phẩm
Nước sốt mắm đậu phộng là loại sốt biến tấu phù hợp với khẩu vị người Việt từ sốt chấm Hàn Quốc. Sự kết hợp hài hòa giữa nước mắm và tương ớt Hàn Quốc tạo nên một loại nước chấm thơm ngon tuyệt đỉnh.
Loại sốt này là sánh đặc, đậm đà, độ cay trung bình và béo bùi, giúp tăng thêm hương vị cho sốt có thể cho thêm chút đậu phộng rang giã nhỏ lên trên.
Sốt mắm đậu phộng là loại nước chấm cực thích hợp khi ăn kèm với thịt ba rọi, sườn, bạch tuộc và mực nướng.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành 7 cách làm nước sốt me chấm thịt nướng ngon bất bại ngay tại nhà rồi. Hãy trổ tài ngay hôm nay để cùng gia đình tận hưởng những bữa tiệc thịt nướng tại gia nhé. Chúc các bạn thành công với món ăn này.