Tình tiết bất ngờ vụ chém 3 người ở chợ đầu mối Hải Phòng: Nạn nhân đều là đồng nghiệp cũ

19/08/2025

Ngày 18/8, Công an phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết đã bắt giữ Đỗ Anh Tú (SN 1996, trú phường Gia Viên, Hải Phòng), nghi phạm chém liên tiếp 3 người tại chợ đầu mối trên địa bàn.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào sáng 17/8, Công an phường Hồng Bàng tiếp nhận tin báo, có 1 đối tượng xông vào nhà, dùng dao truy sát liền lúc 3 người tại nhà số 15 lô 35 Đoàn Kết (phường Hồng Bàng).

Sáng 17/8, công an nhận tin báo một đối tượng cầm dao xông vào nhà số 15 lô 35 Đoàn Kết, phường Hồng Bàng, truy sát ba người. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khống chế và bắt giữ Tú.

Ba nạn nhân là anh H.Đ.H. (SN 1999, trú tỉnh Phú Thọ), anh N.A.V. (SN 1996, trú phường An Biên, Hải Phòng) và chị V.T.K.A. (SN 1995, trú xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng), đều bị đa chấn thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tình tiết bất ngờ vụ chém 3 người ở chợ đầu mối Hải Phòng: Nạn nhân đều là đồng nghiệp cũ - Ảnh 1
Hình ảnh nghi phạm tấn công các nạn nhân - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại cơ quan công an, Tú khai các nạn nhân đều là đồng nghiệp cũ. Do mâu thuẫn cá nhân, anh ta mang dao đến chợ đầu mối, bất ngờ tấn công khi cả ba đang ngồi làm việc.

Công an phường Hồng Bàng đang tạm giữ Đỗ Anh Tú để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

