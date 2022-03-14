Học ngay công thức chế biến lòng bò xào khế ngon hết sẩy

Lòng bò là phần nội tạng của con bò được sử dụng để chế biến ra rất nhiều món ăn độc đáo và giàu chất dinh dưỡng . Các bạn chỉ cần biết cách chế biến, khi ăn sẽ không bị hôi tanh. Thay vào đó, lòng bò sẽ có vị dai dai, giòn giòn và rất ngọt, mang đến sự thích thú cho người thưởng thức.

Nếu các bạn là tín đồ của các món ăn từ bò thì không thể bỏ qua món lòng bò xào khế . Với công thức chế biến đơn giản, lòng bò ngon giòn khiến ai cũng phải tấm tắc khen ngon. Cùng vào bếp với chúng tôi và học ngay 2 công thức làm lòng bò xào khế chỉ trong vòng 30 phút nhé!

Theo nghiên cứu của Tây y, lòng bò là thực phẩm chứa rất nhiều protein, lipid, các vitamin A, B12 và đặc biệt là chất sắt đều tốt cho cơ thể.

Lòng bò chắc chắn là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người. Thực phẩm này có thể sử dụng để chế biến ra rất nhiều món ăn ngon như: lòng bò luộc, lòng bò xào.

Giá trị dinh dưỡng của lòng bò

Theo Đông y, lòng bò có vị ngọt, tính bình nên hiệu quả đối với những người đang dưỡng huyết, ích khí, tốt cho hệ xương khớp, chữa các bệnh liên quan đến đại tràng, suy nhược cơ thể…

Tuy vậy, lòng bò lại chứa nhiều chất béo với cholesterol làm tăng mỡ máu và có thể gây hại đến hệ thống tim mạch. Vì vậy, bạn không nên ăn quá nhiều lòng bò trong 1 tuần nhé.

Với lòng bò, bạn có thể chế biến ra nhiều món xào như: lòng bò xào dưa, lòng bò xào dứa, lòng bò xào khế…nhưng chỉ ăn với lượng vừa phải thôi nhé.

Cách chọn mua lòng bò ngon

Khi mua lòng bò, các bạn nên ưu tiên chọn mua lòng được mổ tại lò là tốt nhất. Bởi vì đó là lòng tươi ngon hoặc các bạn có thể mua lòng tại chợ vào sáng sớm, tránh mua phải lòng đã để lâu ngày.

Khi đi mua, các bạn có thể thử bằng cách sờ lên miếng lóng, nếu cảm thấy lòng chắc tay, dày thì đây là lòng tươi.

Ngoài ra, các bạn nên quan sát thêm màu sắc của lòng bò, nên chọn mua lòng bò có màu trắng đều, không xuất hiện những vết bầm dập thâm tím để đảm bảo an toàn thực phẩm nhé.

Mẹo sơ chế lòng bò không hôi

Trước tiên, các bạn cần lộn trái lòng bò:

Cách sơ chế số 1

Bạn chà sạch lòng bò cùng với chanh và muối (hoặc có thể dụng bột mì). Tiếp đó, mang lòng bò đi rửa lại với nước sạch.

Tiếp theo, bạn trụng lòng bò trong nước sôi 80 độ C cùng với 1 muỗng nước mắm (có độ đạm cao), 1 muỗng giấm ăn, để khử hoàn toàn mùi hôi và chất nhờn của lòng bò, rồi vớt ra rổ.

Mẹo sơ chế lòng bò không hôi

Cách sơ chế số 2

Bạn chỉ cần cho muối vào lòng rồi tiến hành chà sạch. Tiếp đó, bạn mang đi rửa lại với nước sạch, rồi trụng với nước sôi có thêm sả đập dập (hoặc gừng thái lát). Cuối cùng vớt ra, mang ngâm lòng bò trong thau nước sôi để nguội là được.

Cách sơ chế số 3

Bạn tiến hành chà sạch lòng với với muối và bột mì. Sau đó dùng lát chanh chà xát lên bề mặt miếng lòng để loại bỏ hết chất bẩn. Tiếp đó, mang đi rửa sạch với nước.

Bước tiếp theo, chuẩn bị một nồi nước sôi rồi cho gừng giã nhuyễn, 1 muỗng cafe muối, 1 muỗng canh rượu trắng, 1 muỗng cafe giấm và lòng bò vào trụng. Cuối cùng mang đi ngâm vào nước lạnh trước khi lấy ra thái lát vừa ăn.

Hãy nhớ, tránh lạm dụng vôi và phèn chua để sơ chế cũng như khử mùi hôi của lòng bò. Bởi vì nếu bạn sử dụng không đúng liều lượng và đúng cách sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cách làm lòng bò xào khế

1. Lòng bò xào khế - Cách 1

Nguyên liệu làm Lòng bò xào khế

Sách bò: 300gr

Khế: 1 trái (chua)

Rau răm: 50 gr

Cà chua: 1 quả

Gừng: 1 củ

Hành lá: 3 nhánh

Tỏi: 5 tép

Ớt: 2 trái

Nước mắm: 2 muỗng cà phê

Dầu hào: 1 muỗng cà phê

Dầu ăn: 1 muỗng canh

Nước cốt chanh: 1 ít

Giấm gạo: 2 muỗng cà phê

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ đường/ bột ngọt/ tiêu)

Cách chọn mua khế chua ngon

Khế chua thường sẽ có màu xanh đậm, nhỏ, non hơn so với khế chín. Bên cạnh đó quan sát thấy phần đọt có màu nâu đỏ sẫm hơn so với khế ngọt.

Lớp vỏ khế bên ngoài mịn, bóng và đều màu. Phần rìa khế dày, nguyên vẹn không bị sứt mẻ.

Không nên chọn mua những quả bị dập nát, hư hoặc có vết thâm.

Cách chế biến Lòng bò xào khế

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Sách bò sau khi mua về bạn mang đi ngâm với nước muối pha loãng có 1 ít nước cốt chanh. Ngâm trong khoảng 5 phút rồi rửa lại thật sách với nước và, để ráo, cắt thành miếng vừa ăn.

Khế, gừng rửa sạch, dùng dao cắt thành lát mỏng.

Hành lột bỏ vỏ, rửa sạch, cắt thành từng khúc dài khoảng 3 lóng tay. Rau răm nhặt hết những lá hư úng, rửa sạch và cắt nhuyễn.

Lòng bò xào khế - Cách 1

Cà chua rửa sạch, cắt thành hình múi cau. Tỏi lột bỏ vỏ rồi băm nhuyễn.

Bước 2: Luộc và ướp lòng bò

Bắc nồi nước lên bếp, cho vào nồi: ½ phần hành lá cắt khúc, gừng cắt lát mỏng, 2 muỗng cafe giấm gạo vào đun sôi.

Tiếp theo, bạn cho sách bò vào luộc trong vòng 15 phút. Sau đó cho toàn bộ ngâm trong tô nước đá lạnh khoảng 10 phút rồi vớt ra rổ để ráo nước.

Ướp sách bò cùng với các gia vị: 1 muỗng cafe bột ngọt, 2 muỗng cafe hạt nêm, 2 muỗng cafe nước mắm, 1 muỗng cafe đường, 1 muỗng cafe dầu hào, ⅓ muỗng cafe tiêu xay rồi trộn đều và để yên trong vòng 10 phút.

Bước 3: Xào lòng bò

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn. Đợi đến khi dầu nóng thì cho toàn bộ tỏi băm vào phi thơm.

Tiếp theo, bạn cho cà chua và khế vào đảo sơ rồi cho sách bò vào xào cùng với lửa lớn. Dùng đũa đảo liên tục trong khoảng 3 phút.

Sau đó cho phần hành lá còn lại và rau răm vào rồi đảo thêm khoảng 1 phút. Nêm nếm lại gia vị một lần nữa cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Món lòng bò xào khế với màu sắc bắt mắt và mùi thơm hấp dẫn. Sách bò giòn giòn, thấm đẫm gia vị, ăn kèm cùng với miếng chua chua làm kích thích vị giác vô cùng.

2. Lòng bò xào khế - Cách 2

Để làm lòng bò xào khế chua bạn cần chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu và dụng cụ dưới đây:

Nguyên liệu

500g lòng bò

1 quả khế chua

1/2 củ hành tây

1 mớ rau răm

1 bó nhỏ hành hoa

Gia vị: Tỏi, hành khô, rau răm, bột nêm, bột canh, bột ngọt, mì chính, nước mắm, dầu ăn, sa tế

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế lòng bò

Bạn lấy một miếng gừng nhỏ nhét vào bên trong phần lòng bò, rồi dùng tay vuốt cho miếng gừng chạy dọc từ đầu này đến đầu kia. Làm như vậy từ 2 đến 3 lần để khử hoàn toàn mùi hôi lòng bò.

Sau đó, bạn đun sôi một nồi nước, rồi cho lòng vào chần sơ. Sau đó, vớt lòng ra rổ để ráo nước. Làm như vậy để khử khuẩn, giúp lòng bò trắng và giòn hơn.

Lòng bò xào khế - Cách 2

Cuối cùng, các bạn chỉ cần dùng dao thái lòng bò dài cỡ 2 đốt ngón tay là được. Sau đó, bạn ướp lòng cùng với hạt nêm, muối, mì chính.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu còn lại

Khế mang đi rửa sạch, cắt hết cạnh rồi dùng dao thái thành lát mỏng.

Hành tây bóc bỏ vỏ, mang đi rửa sạch rồi bổ thành múi cau.

Hành hoa nhặt bỏ gốc rồi rửa sạch, thái nhỏ

Rau răm nhặt bỏ các lá, cuống già, rồi rửa lại sạch với nước và để ráo.

Khế rửa sạch và thái lát mỏng

Bước 2: Xào khế với hành tây

Tiếp theo, các bạn cho hành tây và lá khế xào vào. Nếu thích ăn cay, bạn có thể cho thêm một ít sa tế. Xào khoảng 3 phút thì hành tây, khế chín.

Bước 3: Lòng bò xào khế chua

Bước cuối cùng, bạn chỉ cần cho lòng bò vào chảo rồi xào. Dùng đũa đảo đều tay với lửa lớn sau đó nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp. Vậy là bạn đã hoàn thành cách chế biến lòng bò xào khế ngon giòn. Sau đó cho rau răm và hành hoa vào đảo đều.

Những lưu ý khi làm món lòng bò xào khế

Cần sơ chế thật sạch lòng bò trước khi nấu. Bởi trong lòng bò có chứa vi khuẩn E.coli, dẫn đến gây bệnh tả, tiêu chảy, kiết lị.

Mỗi ngày nên sử dụng từ 2 đến 3 bữa, và mỗi bữa không nên ăn quá 1g.

Đối với người già, người thừa cân, béo phì đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú không nên ăn lòng bò.

Món lòng bò xào khế chỉ có thể dùng được với khế chua, không dùng được khế ngọt.

Khi xào, các bạn nên xào với lửa lớn để món ăn giữ được vị ngon ngọt ban đầu. Nếu xào với lửa nhỏ thì miếng lòng sau khi xào xong sẽ mất đi độ giòn.

Không được xào chín lòng rồi cho khế vào xào, làm như vậy món ăn sẽ mất ngon, gia vị không ngấm đều vào nguyên liệu, chỗ nhạt, chỗ mặn.

Món lòng bò xào khế giòn ngon hấp dẫn với công thức chế biến siêu đơn giản. Bạn còn ngần ngại gì mà không vào bếp và chế biến ngay món ăn này để chiêu đãi cả gia đình một bữa no nê. Chúc các bạn thực hiện thành công!