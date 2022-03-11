30 phút chế biến bò nướng đá thơm ngon, hấp dẫn tại nhà

Ẩm thực của Gia Lai có rất nhiều món ngon được chế biến từ thịt bò địa phương. Tuy nhiên, món thịt bò nướng đá là dùng thịt được xem là đặc sản nơi đây. Từng thớ thịt săn chắc, mềm và càng ăn càng ngọt khiến mọi thực khách đều say đắm.

Món bò nướng đá là món ngon đặc sản của Gia Lai. Với công thức chế biến không quá cầu kỳ với nguyên liệu chỉ từ thịt bò, ăn kèm với các loại rau sống tạo nên món ăn hấp dẫn. Cùng vào bếp và thực hiện ngay món ăn này ngay các bạn nhé!

Để chế biến được món ăn này, thịt bò sẽ được sơ chế sạch, tiếp đó mang đi phi lên rồi tẩm ướp các gia vị và cuối cùng là mang đi nướng.

Món bò nướng đá - Đặc sản Gia Lai

Để nướng bò, bạn cần chuẩn bị một bếp than hồng, đặt một phiến đá rửa sạch len tren. Tiếp đến, đợi đến khi phiến đá nóng thì bạn cho một lớp dầu ăn, một ít tỏi băm vào rồi cho tiếp thịt bò lên nướng đến khi thịt chín. Khi miếng hai mặt của miếng thịt bò ngả sang màu vàng, chín tới thì gắp xuống rồi cuốn cùng với chiếc bánh tráng và thưởng thức.

Đá chuyên nướng thịt bò tại bàn là đá gì?

Đá chuyên nướng thịt bò được sử dụng hoàn toàn từ tự nhiên, an toàn đối với sức khỏe. Thịt bò được nướng trên tấm đá luôn mềm, vàng đều cả hai mặt đều, đặc biệt là giữ được trọn vẹn dinh dưỡng của món ăn.

Đá nướng bazan đen là loại đá chuyên sử dụng khi nướng thịt bò. Sau khi đã làm nóng bằng bếp gas, bếp điện hoặc lò nướng, thời gian giữ nhiệt của miếng đá này từ 30 – 60 phút tùy vào nhiệt độ bên ngoài. Một cách khác, bạn có thể đặt trực tiếp tấm đá lên trên bếp gas, bếp cồn, bếp điện.

Tấm đá này có thể sử dụng để nướng các món bít tết thú vị bao gồm thịt bò, thịt nai, phi lê cá hồi, phi lê cá ngừ, phi lê cá basa…Không nên nướng thịt của các loại gia cầm trên đá.

Cách chọn mua thịt bò ngon

Để chọn thịt bò ngon, các bạn nên quan sát màu sắc của miếng thịt. Thịt tươi ngon thường sẽ có màu đỏ tươi, mỡ bò có màu vàng nhạt. Tránh mua phải miếng thịt có màu đỏ sẫm.

Cách chọn mua thịt bò ngon

Nên chọn mua các miếng thịt nhỏ và mềm, thớ thịt mịn và khi dùng ấn tay vào thì có độ đàn hồi tốt.

Nếu bạn quan sát thấy miếng thịt thấy có các nang trắng, nhỏ và dễ rời ra thì rất có thể miếng thịt này bị nhiễm sán. Bạn cũng nên hạn chế các miếng thịt nhỏ đã được cắt sẵn, vì chúng rất hay chứa sán.

Cách làm bò nướng đá, gà nướng đá, bạch tuộc nướng đá

1. Thịt bò nướng đá

Nguyên liệu làm Thịt bò nướng đá

Thịt thăn bò: 500gr

Tỏi: 1 củ

Tỏi băm: 30g

Ớt chuông xanh và đỏ: 60g

Nước cốt me: 2 muỗng canh

Đường: 2 muỗng canh

Nước mắm: 2 muỗng canh

Đậu phộng rang: 30 gr

Hành lá: 20g

Cách chế biến Thịt bò nướng đá

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt bò sau khi mua về bạn mang đi rửa sạch với nước muối pha loãng. Sau đó, bạn rửa lại nhẹ nhàng lại với nước và để ra rổ cho ráo nước. Sử dụng khăn giấy ăn hoặc khăn sạch để lau khô lượng nước còn lại trên miếng thịt bò.

Tỏi bóc bỏ vỏ rồi băm nhỏ. Hành lá cắt nhỏ. Ớt chuông mang đi rửa sạch, cắt bỏ cuống, loại bỏ hột và cắt thành từng miếng nhỏ.

Thịt bò nướng đá

Bước 2: Nướng bò

Đầu tiên, bạn cho khoảng 1 muỗng canh dầu ăn lên trên đá nướng. Tiếp đó, cho bò vào, rưới lên bò thêm 1 muỗng canh dầu ăn nữa. Tiến hành nướng bò chín tới 2 mặt rồi mang đi cắt thành từng miếng vừa ăn.

Bước 3: Cho gia vị lên miếng bò

Cho thêm 1 muỗng canh dầu ăn vào, cho tỏi cắt khúc, 30gr tỏi băm vào rồi phi thơm. Tiếp đó, bạn cho thêm 60gr ớt chuông xanh và đỏ băm vào xào chung. Tiến hành nêm gia vị gồm có: 2 muỗng canh nước cốt me, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm vào.

Trộn đều để thịt bò thấm gia vị. Cuối cùng, bạn cho đậu phộng rang, hành lá cắt nhỏ lên trên và thưởng thức.

Bước 4: Thành phẩm

Món thịt bò nướng đá thơm ngon đã được hoàn thành với miếng thịt mọng nước kèm hương vị đậm đà của tỏi, ớt chuông, sốt me sẽ đem đến một món ăn ngon miệng cho cả nhà đấy!

2. Bò nướng đá sốt tiêu ngon chuẩn châu Âu

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị để làm bò nướng đá

Thịt thăn bò: 200g

Khoai tây: 1/2 củ, cắt đôi chiên vàng

Bông cải xanh, trắng: 50g, luộc chín

Tiêu xanh: 1 muỗng cà phê

Muối, tiêu: một ít

Nước dùng bò: 400ml

Củ hành tây: 50g

Bơ: 10g

Tỏi: 2 củ

Cà rốt

Ngô

Rượu vang

Cách làm bò nướng đá sốt tiêu ngon chuẩn châu Âu

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu để ướp

Công đoạn đầu tiên là sơ chế thịt bò, bạn cần sơ chế thịt bò cẩn thận tránh làm mất đi hương vị của món ăn.

Nên chọn mua phần thịt thăn của bò. Sau đó mang đi rửa sạch, để ráo nước. Để ướp thịt, bạn cho muối tiêu, dầu ăn, vang, tiêu xanh lên miếng thịt và lấy tay xoa bóp để thịt ngấm gia vị. Sau đó, bỏ miếng thịt bò đã ướp vào ngăn mát tủ lạnh và cho thịt nghỉ chừng 30 phút.

Tỏi để cả cả và cắt ¼ phần đầu. Sau đó nướng thật thơm.

Bò nướng đá sốt tiêu ngon chuẩn châu Âu

Bước 2: Luộc rau củ

Bỏ những loại rau củ gồm: ngô, súp lơ xanh và trắng, khoai tây vào nồi để luộc. Lưu ý, các bạn nên luộc riêng từng loại nhằm đảm bảo vị ngon cho từng loại củ. Rau củ khi luộc vừa chín tới với cho thêm một ít muối vào rồi vớt ra cho vào nước đá lạnh.

Lưu ý: Chỉ nên luộc sơ rau củ chứ không luộc chín hẳn.

Hành tây xào qua với dầu ăn và bơ cho thêm phần hấp dẫn. Khoai tây mang đi luộc chín, bóc bỏ vỏ rồi sau đó dùng muỗng nghiền nát để tạo thành khoai tây nghiền. Vậy là công đoạn tiếp theo trong cách làm bò nướng đá chuẩn châu Âu đã hoàn thành.

Bước 3: Nướng thịt bò

Trước khi nướng thịt trên miếng đá nóng, các bạn cần làm nóng viên đá trong vòng 1 giờ trước khi nướng. Khi đá đã đủ nóng, các bạn đặt rau củ đã được luộc trước đó và thịt bò lên đá nướng khoảng 1 phút rồi lật qua mặt còn lại để sau đó cắt thịt và nướng chín đến mức tùy ý.

Lưu ý: Bạn cần chú ý khi nướng, thịt bò sẽ ngon hơn khi ăn tái đấy. Còn đối với những người không ăn được đồ tái thì nên nướng kỹ để đảm bảo.

3. Cánh gà nướng đá

Nguyên liệu làm Cánh gà nướng đá

Cánh gà: 5 cái

Tỏi: 10 gr

Hành: 10 gr

Ớt: 5 gr

Sa tế: 5 gr

Hạt tiêu: 5 gr

Cách chọn mua gà tươi ngon

Gà ngon là những con gà có thân nhỏ gọn, săn chắc và ức nhỏ.

Da gà có màu vàng óng, có những chỗ vàng đậm như: cánh, ức, lưng và không bị thâm tím hoặc xuất hiện các đốm đen.

Nếu quan sát thấy da gà bị dai, vàng óng đều nhưng mỡ gà lại có màu trắng thì thịt gà này đã bị tẩm thuốc.

Thịt gà không có mùi hôi.

Bạn cũng có thể thử bằng cách dùng tay nhấn vào thịt để kiểm tra độ tươi. Nếu thịt săn chắc, có độ đàn hồi cao là gà ngon. Trường hợp, nếu thịt bị nhão, trơn, biến dạng hay bị lõm thì không nên mua bạn nhé!

Cách chế biến Cánh gà nướng đá

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Để sơ chế cánh gà sạch và không bị tanh, các bạn mang thịt đi ngâm với nước gừng và muối trong khoảng 5 phút.

Sau khi ngâm xong, bạn mang gà đi rửa sạch với nước lạnh khoảng 3 - 4 lần. Cho gà vào nồi nước sôi, trụng phần đùi gà sơ qua để thịt và da gà săn lại.

Cánh gà nướng đá

Sau đó gắp gà ra. Dùng nĩa hoặc dao xiên và khứa vào phần thịt gà để cho các gia vị thấm vào trong cánh gà.

Băm nhỏ 10gr tỏi, 10gr hành, 5gr ớt rồi mang đi trộn với 5gr sa tế, 5gr hạt tiêu để làm sốt.

Bước 2: Nướng gà

Để nướng gà, bạn phết dầu ăn lên đá nướng. Tiếp đó cho cánh gà vào nướng, phết sốt đã chuẩn bị lên gà và nướng đến khi gà chín đều thì gắp ra, rắc thêm tí hạt vừng vào ăn kèm.

Bước 3: Thành phẩm

Món gà nướng đá với công thức chế biến vô cùng đơn giản, dễ thực hiện. Cùng làm món ăn này để chiêu đãi cả gia đình một bữa no nê nhé!

4. Bạch tuộc nướng đá

Nguyên liệu làm Bạch tuộc nướng đá

Bạch tuộc: 1 con

Bột canh: 50 gr

Bột ngọt: 5 gr

Ớt: 1 trái

Sả: 1 cây

Cách chọn mua bạch tuộc tươi ngon

Món ăn ngon nhất khi các bạn chọn được những con bạch tuộc tươi ngon, tốt nhất bạn nên chọn những con mực còn di chuyển linh hoạt, mắt không bị lờ đờ.

Nếu mua bạch tuộc đông lạnh, các bạn nên chọn mua bạch tuộc có màu nâu hơi xám, có màu sắc tự nhiên không quá đậm cũng không quá nhạt màu.

Cách chế biến Bạch tuộc nướng đá

Bước 1: Sơ chế bạch tuộc

Bạch tuộc mang đi làm sạch, loại bỏ nội tạng. Sau đó, bạn dùng muối chà xát lên thân bạch tuộc để khử mùi tanh rồi rửa lại thật sạch với nước và để ráo. Bạn có thể cắt bạch tuộc thành những phần nhỏ hoặc để nguyên con để nướng đều được nhé!

Bạch tuộc nướng đá

Bước 2: Nướng bạch tuộc

Cho dầu ăn lên viên đá nướng, sau đó cho bạch tuộc lên và tiến hành nướng.

Rắc 5gr bột ngọt, 5gr bột canh lên bạch tuộc. Sau đó phết đều sa tế lên toàn thân bạch tuộc và tiếp tục nướng cho đến khi bạch tuộc chín đều hai mặt.

Tiếp đến, bạn rắc thêm sả ớt lên, cắt bạch tuộc thành những phần nhỏ cho dễ chín và không bị dai. Bày ra dĩa thưởng thức.

Bước 3: Thành phẩm

Món bạch tuộc nướng đá với hương vị cay cay của sốt sa tế, thịt bạch tuộc dai dai, chín đều sẽ giúp các bạn và gia đình có một bữa ăn ngon miệng nhưng lại vô cùng đơn giản đấy!

Bò nướng đá là một trong những món ăn vô cùng quen thuộc trong các bữa thịt nướng của gia đình. Thịt bò được chế biến một cách kỹ lưỡng thơm mềm, thấm đẫm vị sốt. Hãy vào bếp và thực hiện ngay món ăn này để chiêu đãi gia đình một bữa no nê nhé! Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!