Mách bạn 2 công thức làm ếch chiên lá lốt thơm ngon tại nhà

Trong thịt ếch có chứa rất nhiều chất dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như: protein, chất béo, đường, vitamin A, B, D, E,; cùng với các khoáng chất như canxi, phốt-pho, kali, natri, sắt, đồng,…. Đây đều là các chất cần thiết đối với cơ thể, đặc biệt với trẻ suy em bị dinh dưỡng .

Từ thịt ếch chúng ta có thể chế biến ra rất nhiều món ăn ngon như: món ếch chiên giòn, ếch chiên bơ tỏi, … Trong đó, ếch chiên lá lốt là món ăn biến tấu độc đáo được rất nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon. Cùng chúng tôi vào bếp và thực hiện ngay món ăn này để chiêu đãi cả nhà một bữa no nê nhé!

Thịt ếch có tính hàn, có vị ngọt, không độc và có tác dụng bồi bổ, lợi tiểu, giúp cho cơ thể luôn khỏe mạnh, ăn ngon ngủ ngon, đặc biệt là với trẻ em suy dinh dưỡng.

Trong 1 cái đùi ếch có chứa 73g calories, 16g protein. Đây là thực phẩm lý tưởng dành cho những người cần giảm cân, có thể yên tâm ăn thịt ếch mà không sợ tăng cân.

Lợi ích của thịt ếch đối với sức khỏe

Thịt ếch có công dụng thanh nhiệt, điều trị các chứng sưng độc do nhiệt kết tụ bằng cách bôi đắp, và để bồi dưỡng sau quá trình sinh nở, sau ốm người bệnh chóng hồi phục.

Hàm lượng sắt có trong thịt ếch còn giúp các bạn ngăn ngừa việc thiếu máu, rất tốt với những người thiếu máu. Lượng protein trong thịt ếch giúp vết thương nhanh chóng phục hồi ở người bệnh tiểu đường.

Bên cạnh đó, thịt ếch còn rất tốt đối với trẻ hay ra mồ hôi trộm, biếng ăn, ho hay sốt,… khi cho trẻ ăn nên lấy phần thịt ở đùi để tránh bị mắc xương.

Ăn thịt ếch bao nhiêu là đủ?

Ăn thịt ếch bao nhiêu là đủ? Thịt ếch là loại thực phẩm có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và chưa có nghiên cứu chứng minh nên ăn nhiều hay ít thịt ếch là tốt. Tuy nhiên các bạn cũng không nên ăn quá nhiều và cần kết hợp thịt ếch với nhiều thực phẩm khác để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng.

Lưu ý khi ăn thịt ếch

Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi nên hạn chế cho trẻ ăn quá nhiều thịt ếch. Bởi vì sức đề kháng và hệ tiêu hoá của trẻ chưa hoàn thiện.

Khi làm thịt ếch, các bạn cần loại bỏ phần ruột, cắt bỏ hết phần bàn chân ếch và rửa lại thật sạch. Ngoài ra, bạn nên nấu chín kỹ thịt để hạn chế giun sán.

Vì ếch có tính hàn nên với những người đang bị cảm sốt, tỳ hư không nên ăn thịt ếch.

Cách chọn mua ếch tươi ngon

Để chế biến được món ăn về ếch, các bạn nên chọn mua những con ếch đồng còn sống. Ếch có thân hình mập mạp, các chi của ếch to và lớp da bên ngoài có màu nâu đất. Vì thịt ếch đồng sẽ ngon, ngọt và chắc thịt hơn so với ếch nuôi nên hương vị của món ăn sẽ được nâng lên.

Ngoài ra, lúc chọn mua ếch, các bạn nên chọn mua vào ếch vào mùa mưa, tầm tháng 9 trở đi. Vì trong khoảng thời gian này, ếch sẽ tích trữ rất nhiều mỡ và dinh dưỡng nên ếch thường mập và thịt chắc, dai, mềm và ngon hơn.

Cách chọn mua ếch tươi ngon

Tránh mua ếch đã được chế biến sẵn và bảo quản đông lạnh. Vì thịt ếch sẽ bị mất vị ngọt và các chất dinh dưỡng vốn có khi chế biến.

Bạn có thể dễ dàng tìm mua những nguyên liệu trên ở chợ, các cửa hàng thực phẩm cho đến những siêu thị lớn. Nên chọn mua tại các địa điểm mua hàng có uy tín để đảm bảo chất lượng nguyên liệu.

Công thức chế biến ếch chiên lá lốt

1. Ếch chiên lá lốt đơn giản nhất

Nguyên liệu làm làm món ếch chiên lá lốt

Một số nguyên liệu để chế biến món ếch chiên lá lốt là:

300g thịt ếch

100g lá lốt

100g sả

100g ớt

1 quả trứng gà

300g riềng xay

Hành tím, tỏi

Bột chiên giòn

Gia vị: Hạt nêm, bột ngọt, bột ngũ vị hương, đường, nước mắm, muối, dầu điều, bột bò kho, tiêu xay, dầu ăn

Cách làm món ếch chiên lá lốt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Ếch sau khi mua về các bạn mang đi rửa sạch. Tiếp đó, bạn dùng muối ăn chà xát trực tiếp bên trong và bên ngoài ếch để khử mùi tanh. Kế đến, bạn dùng dao chặt ếch thành từng miếng vừa ăn.

Lá lốt mang đi rửa sạch, cắt nhỏ. Hành tím, tỏi, ớt bỏ bóc vỏ rồi cắt nhỏ. Sả mang đi rửa sạch, cắt bỏ gốc rồi vát xéo thành từng sợi dài.

Bước 2: Ướp ếch

Để ướp ếch, bạn cho toàn bộ thịt ếch vào một tô lớn rồi cho các nguyên liệu: 1 muỗng cafe bột ngọt, 2 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe tiêu, 1 muỗng cafe bột ngũ vị hương, 1 lòng đỏ trứng gà và 5 muỗng cà phê bột chiên giòn vào. Sau đó, bạn tiến hành trộn đều hỗn hợp rồi để thịt nghỉ trong khoảng 10 phút cho ngấm gia vị.

Ếch chiên lá lốt đơn giản nhất

Bước 3: Chiên riềng sả

Cho vào dĩa 300g riềng xay, 4 cây sả cắt sợi, hành, tỏi, ớt băm rồi trộn đều cùng với gia vị 1 muỗng cafe nước mắm, 1 muỗng cafe bột ngọt, 1.5 muỗng cafe tiêu, 2 muỗng cafe dầu điều, 1 muỗng cafe bột bò kho, 2 muỗng cafe bột chiên giòn và 1 muỗng cafe bột ngũ vị hương.

Tiến hành chiên hỗn hợp riềng sả với 300ml dầu ăn, đợi đến khi hỗn hợp vàng, dậy mùi thơm thì bạn tắt bếp. TIếp đó, bạn vớt riềng sả ra và để ráo, nhớ giữ lại phần dầu ăn để tiếp tục chiên ếch.

Bước 4: Chiên ếch và lá lốt

Đun nóng phần dầu ăn vừa mới chiên riềng sả đến khi dầu nóng thì bạn cho ếch đã ướp vào chiên.

Sau khi ếch chiên gần vàng thì các bạn cho lá lốt vào chiên từ 2 - 3 phút rồi tắt bếp và vớt ra dĩa.

Lưu ý: Sử dụng phần dầu đã chiên riềng sả trước đó rồi chiên ếch sẽ giúp bạn khử mùi tanh của ếch hiệu quả.

Bước 5: Hoàn thành món ăn

Cho riềng sả chiên ra dĩa rồi đặt ếch lên. Tiếp đó, bạn rắc thêm 1 ít riềng sả chiên lên mặt là hoàn thành món ăn.

2. Ếch chiên lá lốt giòn ngon mê ly

Nguyên liệu cần chuẩn bị

200 gam thịt ếch (bạn có thể sử dụng luôn phần da ếch cũng được nhé)

1 túi bột chiên aji quick

1 thìa cà phê bột mì

1 nắm lá lốt

2 tép tỏi

1 thìa cà phê bột năng

Cách làm ếch chiên lá lốt

Bước 1: Làm thịt ếch

Với thịt ếch, các bạn có thể mua trực tiếp ếch đã chế biến để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua tại chợ nhờ người bán làm sẵn, nhưng nhớ giữ lại phần da ếch luôn nhé.

Ếch sau khi mua về, bạn mang đi rửa sạch, ngâm qua nước muối loãng rồi dùng dao chặt khúc vừa ăn

Da ếch bạn rửa sạch, ngâm qua nước muối. Tiếp đó, bạn nhớ bóp nhiều lần để da ếch trong nước muối cho sạch hết nhớt nhé. Bạn bắt nồi nước lên bếp đun sôi cho da ếch vào chần sơ rồi vớt ra ngoài để ráo nước.

Bước 2: Cắt thái lát lá lốt

Lá lốt sau khi mua về mang đi rửa sạch, ngâm trong nước muối rồi vớt ra để ráo. Tiếp đến, các bạn dùng dao cắt thái lá lốt thành từng cọng dài bản to.

Ếch chiên lá lốt giòn ngon mê ly

Bạn trộn chung bột chiên gà, bột mì và bột năng lại rồi dùng rây rây đều bột. Tiếp đó, bạn cho vào một khay nhựa to có nắp đậy.

Cho ếch vào bát ướp gia vị trước khi chiên

Bước 3: Chiên ếch

Bạn cho chảo lên bếp, cho vào chảo một ít dầu ăn rồi cho phần da ếch vào rán sơ. Sau khi rán xong, các bạn cho da ếch ra dĩa riêng.

Sau khi rán da ếch xong, các bạn hãy cho tỏi băm vào rồi phi thơm và đổ da ếch đã rán vào xào cùng với chút bột canh, chút muối. Cho thêm một chút nước lọc vào và đun nhỏ lửa đến khi cạn nước để da ếch được chín mềm.

Bạn tiến hành trộn đều tay để da ếch thấm đều bột trong khay nhựa. (Bạn đậy nắp khay nhựa, rồi lắc lắc một vài lần để da ếch thấm đều)

Bạn bắt chảo lên bếp, cho vào chảo một ít dầu rồi đun nóng. Tiếp đó, bạn cho từng miếng da ếch vào chiên đến khi da chuyển sang màu vàng đều và phồng to ra. Sau khi chiên hết, bạn vớt toàn bộ da ếch ra dĩa có sẵn giấy thấm dầu.

Bạn tiếp tục sử dụng chảo này để chiên ếch, cho phần lá lốt vào đảo sơ qua vài cái đến khi lá lốt giòn là được. Bạn cho ếch ra dĩa, cho lá lốt lên trên, ăn cùng với tương ớt là tuyệt cú mèo.

Chỉ với một vài bước cơ bản là các bạn đã hoàn thành món ếch chiên lá lốt cực kỳ hấp dẫn rồi đấy. Thịt ếch dai ngon kết hợp với mùi thơm của lá lốt và những nguyên liệu khác đã tạo cho món ăn một hương vị đậm đà khó cưỡng.

Một số lưu ý khi làm thịt ếch chiên lá lốt

Không chỉ khi làm thịt ếch chiên lá lốt mà bất kỳ những món ăn khác về thịt ếch, các bạn cần chú ý một số vấn đề sau:

– Thịt ếch cần được loại bỏ hết các bộ phận không tốt cho sức khoẻ của chúng ta: Nội tạng, đường xương sống, đường gân. Vì vậy, nếu không mua được loại ếch làm sẵn thì khi sơ chế các bạn cần lưu ý loại bỏ các bộ phận trên rồi mới chế biến nhằm đảm bảo chất lượng món ăn nhé!

– Ngoài việc bóp thịt ếch cùng với rượu gừng, các bạn cũng có thể thay thế bằng dấm trắng để ếch được sạch hơn.

– Ếch là loài vật sống dưới nước vào mùa mưa nên rất dễ nhiễm các ký sinh trùng. Vì thế, trước khi mang ếch đi tẩm ướp, các bạn nên chần sơ ếch với nước sôi để loại vi khuẩn, ký sinh trùng. Ngoài ra, việc chần qua nước sôi còn giúp miếng thịt được săn và khi ăn không bị nhão.

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách làm món ếch chiên lá lốt giòn thơm, hấp dẫn để đổi vị cho cả gia đình. Hy vọng thông qua các hướng dẫn chi tiết trên bạn có thể thực hiện thành công món ăn này và có một bữa ăn tuyệt vời bên cạnh người thân và gia đình. Chúc bạn thành công!