Mách bạn 3 công thức làm ếch om chuối đậu chuẩn vị miền Bắc

Vào bếp 19/04/2022 16:53

Cách làm ếch om chuối đậu chuẩn vị bắc, ai ăn cũng phải tấm tắc khen ngon. Cùng tìm hiểu công thức bên dưới bài viết các bạn nhé!

Nếu các bạn đã thấy ngán với các món ếch chế biến bình thường thì hãy tham khảo công thức nấu ếch om chuối đậu mang hương vị đặc trưng của ẩm thực miền Bắc. Món ăn thanh đạm, đậm đà với nước dùng sáng vàng, chuối chín mềm chắc chắn sẽ giúp gia đình bạn có được bữa ăn ngon hơn. Cùng chúng tôi trổ tài chinh phục món ngon miền Bắc nhé!

Cách làm ếch om chuối đậu 

1. Ếch nấu (om) chuối đậu phụ

Nguyên liệu làm Ếch nấu (om) chuối đậu phụ

  • Đậu hũ: 3 miếng
  • Chuối xanh: 2 trái
  • Nghệ tươi nhỏ: 1 củ
  • Hành tím: 1 củ
  • Tỏi khô: 1 củ
  • Ớt tươi: 1 trái
  • Nhỏ rau tía tô: 1 bó
  • Nắm lốt: 1 lá
  • Mẻ: 2 muỗng
  • Gia vị: 10gr (dầu ăn/hạt nêm/mắm/muối/bột ngọt)
  •  Ếch: 4 con
  • Dụng cụ thực hiện: Bếp gas, chảo, chén bát, đũa, vá,...

Cách chế biến Ếch nấu (om) chuối đậu phụ

Bước 1:  Sơ chế nguyên liệu

Thịt ếch mua về mang đi rửa sạch chặt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Tiếp đó, bạn mang ếch đi ướp với gia vị gồm: ớt băm, nghệ tươi băm nhỏ, 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 ít tiêu và nước mắm trộn đều.

Mách bạn 3 công thức làm ếch om chuối đậu chuẩn vị miền Bắc - Ảnh 1

Ếch nấu (om) chuối đậu phụ

Chuối xanh lột sạch vỏ, dùng dao thái miếng nhỏ rồi ngâm vào nước muối trong khoảng 15 phút để chuối không bị thâm. Đậu hũ chiên vàng đều 2 mặt.

Bước 2: Xào thịt ếch

Bắc chảo dầu lên bếp, đợi đến khi dầu nóng thì cho hành tỏi băm vào phi thơm. Tiếp đó, bạn cho thịt ếch vào xào đến khi vàng. Sau khi xào được khoảng 5 phút sau đó đổ chuối xanh vào xào chung.

Bước 3: Kho thịt ếch

Sau đó, các bạn đổ nước mẻ vào xào cùng, rồi cho toàn bộ thịt ếch và chuối vào một nồi khác và cho đậu hũ vào nấu với lửa nhỏ khoảng 15 phút cho chuối chín mềm là được.

Bước 4: Thành phẩm

Sau khi nồi ếch đã om xong, các bạn cho lá tía tô đã được cắt nhỏ vào rồi đảo sơ và tắt bếp. Món ăn này sau khi hoàn thành phải đảm bảo có hương vị đậm đà, thanh đạm, nước dùng thì sánh vàng, thịt ba chỉ nhừ ngon, chuối chín mềm, thịt ếch bùi thơm. 

2. Ếch om chuối đậu chuẩn vị Bắc

Nguyên liệu

  • 600gr ếch đã được mổ sạch
  • 2 trái chuối
  • 200gr thịt ba chỉ
  • 2 miếng đậu hũ chiên
  • Lá tía tô
  • 1 củ nghệ
  • 2 của hành khô
  • Gia vị: Bột ngọt, bột nêm, dầu ăn, muối.

Cách làm món ếch om chuối đậu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Ếch sau khi mua về thì các bạn mang ếch đi bóp cùng với muối rồi rửa qua từ 2-3 nước cho sạch. Dùng dao chặt ếch thành từng miếng vừa ăn và ướp ếch cùng với nghệ băm nhuyễn cộng thêm 1 muỗng hạt nêm, ½ muỗng bột ngọt.

Thịt heo rửa sạch rồi thái mỏng. Đậu hũ chiên cắt thành từng miếng nhỏ.

Chuối xanh các bạn mang đi lột vỏ, thái thành từng miếng mỏng và cho vào chậu nước muối pha loãng ngâm trong vòng 20 phút. Sau khi ngâm muối thì các bạn phải rửa lại chuối xanh một lần nữa và để ráo nước.

Mách bạn 3 công thức làm ếch om chuối đậu chuẩn vị miền Bắc - Ảnh 2

Ếch om chuối đậu chuẩn vị Bắc

Mẹo: Ngâm chuối vào nước muối pha loãng sẽ giúp cho chuối không bị thâm và nhựa cũng nhanh sạch hơn.

Tía tô rửa sạch thái nhỏ. Hành khô bóc bỏ vỏ và thái thành từng lát mỏng.

Bước 2: Chiên đậu hũ

Nếu như các bạn mua đậu trắng sẵn ở ngoài thì cần phải chiên cho vàng. Còn nếu như mua đậu hũ đã chiên sẵn thì chỉ cần chiên sơ lại lần nữa để đậu hũ giòn, thơm hơn.

Bạn bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào chảo, đợi dầu sôi thì các bạn cho đậu hũ đã cắt vào chiên cho vàng giòn và gắp ra dĩa.

Bước 3: Chiên thịt

Bạn hãy tận dụng những chiếc chảo vừa chiên, bỏ thịt ba chỉ vào chiên đến khi thịt cháy cạnh sau đó vớt ra đĩa.

Bước 4: Nấu ếch om chuối đậu

Bạn bắc nồi lên bếp, bỏ dầu ăn và hành khô vào rồi phi thơm hành khô. Tiếp đó, bạn cho ếch đã ướp vào xào đến khi thịt ếch săn lại. 

Tiếp theo, các bạn cho chuối xanh vào xào chung. Tiến hành nêm thêm một chút nước mắm để gia tăng hương vị món ăn. Sau khi xào chuối với ếch khoảng 5 phút thì bạn đổ khoảng 300ml nước vào nồi và đun to lửa cho nồi chuối ếch sôi lên.

Khi nồi chuối ếch đã sôi thì các bạn vặn nhỏ lửa. Đun lửa liu riu đun đến khi chuối mềm ra thì các bạn dùng đũa chọc thử, nếu thấy miếng chuối đã mềm thì các bạn bỏ đậu hũ và thịt vào đảo đều. Sau đó đun tiếp thêm khoảng 5 phút nữa thì tắt bếp và cho thêm lá tía tô vào.

3. Ếch om chuối đậu thơm ngon

Nguyên liệu món ếch om chuối đậu thơm ngon

Để chế biến được món ăn ếch om chuối đậu thơm ngon chuẩn vị miền Bắc thì các bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu sau:

  • Ếch: 500gr
  • Thịt ba chỉ: 200gr
  • Đậu hủ: 3 miếng
  • Chuối xanh: 2 trái
  • Củ nghệ tươi: 1 củ nhỏ
  • Hành tím: 1 củ
  • Ớt tươi: 5 trái
  • Rau tía tô: 1 bó nhỏ
  • Lá lốt: 15 lá
  • Cơm mẻ: 2 muỗng
  • Hạt nêm: 3,5 muỗng cà phê
  • Nước mắm: 1 muỗng cà phê
  • Tiêu xay: 1 muỗng cà phê
  • Muối
  • Rượu trắng
  • Gừng

Cách nấu ếch om chuối đậu chuẩn hương vị miền Bắc

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Nghệ củ mang đi rửa sạch, cạo bỏ vỏ, băm nhỏ. Ớt trái rửa sạch, băm nhỏ. Lá lốt, lá tía tô rửa sạch, thái nhỏ. Hành tím lột vỏ, rửa sạch, băm nhỏ.

Bước 2: Cách sơ chế chuối

Chuối nên chọn chuối già, màu xanh. Tiến hành lột bỏ vỏ, cắt đầu đuôi, cắt thành từng khúc khoảng 3cm. Vừa cắt vừa ngâm chuối với nước pha giấm trong vòng 30 phút để chuối không bị thâm đen. 

Lưu ý: Khi xát chuối, các bạn nên xát vừa không mỏng quá hoặc dài quá. Như vậy thì chuối mới ko bị nát.

Mách bạn 3 công thức làm ếch om chuối đậu chuẩn vị miền Bắc - Ảnh 3

Ếch om chuối đậu thơm ngon

Bước 3: Sơ chế đậu hủ

Đầu hũ mua về mang đi rửa qua với nước lạnh cho sạch. Khi rửa, bạn nên nhẹ tay tránh để đậu hũ vỡ nát. Sau khi đậu hũ ráo nước cắt thành từng cục vuông nhỏ vừa ăn.

Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào chảo, đợi đến khi dầu sôi thì cho đậu hũ vào chiên vàng đều các mặt. Tiếp đến, các bạn vớt ra đặt lên giấy thấm dầu để thấm hết lượng dầu thừa.

Bước 4: Sơ chế thịt ba chỉ

Thịt ba chỉ mang đi rửa sạch, chà xát với muối. Sau đó rửa lại với nước lạnh cho sạch và để ráo nước. Dùng dao cắt thịt ba chỉ thành từng miếng mỏng. Tiến hành ướp cùng với 1 muỗng cafe hạt nêm trong 15 phút.

Sau đó, các bạn cho thịt vào chảo có dầu ăn đang sôi rồi chiên cho thịt săn lại. Khi thịt ngả sang màu vàng thì tắt bếp, vớt ra dĩa.

Bước 5: Cách sơ chế ếch

Ếch lột bỏ hết lớp da và ruột xát với muối, sau đó rửa lại thật sạch với nước. Tách  hết các sợi gân đen, mạch máu trên mình ếch.

Gừng giã pha cùng với rượu trắng, cho ếch vào ngâm để khử hoàn toàn mùi tanh và làm sạch ếch.

Sau đó, các bạn mang ếch đi rửa lại với nước sạch một lần nữa. Dùng dao cắt rời thân, đùi ếch cho dễ ăn, để ra 2 tô riêng.

Ướp thân ếch cùng với các gia vị: 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe tiêu xay, 1 muỗng canh nghệ băm, và ớt băm trong 15 phút.

Tiếp đến, bạn cho thịt ếch vào cối rồi xay nhuyễn bằng vỏ thịt ếch thành các viên tròn vừa ăn.

Tiếp theo, bạn ướp đùi ếch với gia vị: 1 muỗng cafe nước mắm, 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe tiêu xay, bột nghệ, một ít ớt trong vòng 15 phút.

Bước 6: Cách nấu món ếch om chuối

Cho chảo dầu lên bếp, đun dầu sôi rồi cho hành tím vào phi thơm, đổ đùi ếch vào xào sơ.

Sau đó, các bạn cho chuối xanh vào rồi đảo đều trong vòng 2 phút. Tiếp đó cho thêm 1 tô nước lọc, đậu hũ, thịt ếch viên vào nồi. Đợi đến khi nước sôi vặn nhỏ lửa om cho đến khi chuối chín cho thêm mẻ, lá lốt, tía tô. Nêm nếm lại gia vị một lần nữa múc ra tô cùng thưởng thức.

Những lưu ý để nấu món ếch ôm chuối đậu ngon

Bạn nên sử dụng rượu trắng và gừng để làm sạch thịt ếch. Khi viên thịt ếch xay nên xoa một ít dầu ăn vào tay cho đỡ dính.

Cho bỗng rượu vào sau khi những thực phẩm khác đã chín để tạo mùi thơm và vị chua đặc biệt cho món canh không nên cho bỗng rượu vào nước ngay từ đầu vì quá trình nấu sẽ làm rượu bay hơi và không còn mùi thơm. Nên cho từ từ từng chút một, sau đó nêm nếm lại để kiểm tra vị chua và cho thêm.

Trên đây là 3 cách chế biến ếch om chuối đậu mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Món ếch om chuối đậu nấu đúng kiểu miền Bắc khi hoàn thành có màu vàng của nghệ khi ăn sẽ thấy thịt ếch ngọt, đậu hũ béo ngậy, chuối mềm,... đảm bảo ăn ăn một lần là nhớ mãi không quên. Chúc các bạn ngon miệng.

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