3 công thức làm bò xào chua ngọt ngon ngất ngây, khiến ai ai cũng phải mê

Bò xào chua ngọt là món ăn dân dã được rất nhiều bà nội trợ yêu thích và đưa vào bữa cơm của gia đình. Chỉ cần nhắc tên thôi là đã cảm nhận được vị chua của thơm, vị ngọt của cà rốt, vị cay ớt của ớt thấm đều trên miếng thịt. Sau đây, mời các bạn cùng chúng tôi khám phá cách chế biến món bò xào chua ngọt chỉ với những bước đơn giản nhé.

Vitamin B12: đây là thành phần quan trọng đối với quá trình hình thành máu, chức năng của não và hệ thần kinh.

Protein: Hàm lượng protein có trong thịt bò chiếm gần 30% hàm lượng các chất trong thịt bò. Nguồn protein dồi dào trong thịt bò giúp duy trì các hoạt động của cơ thể

Sử dụng gừng đã được nướng chín, cạo sạch lớp vỏ rồi giã nhuyễn. Sau đó, bạn xát gừng lên miếng thịt bò rồi rửa sạch lại với nước. Hương thơm cay nồng của gừng sẽ đánh bay hoàn toàn mùi hôi tanh.

Ngâm thịt bò cùng với rượu trắng trong vòng 15 phút. Sau đó, bạn mang đi rửa lại với nước sạch cũng là cách khử mùi hôi hiệu quả.

Để tận dụng nguồn nguyên liệu có sẵn trong nhà, các bạn có thể lấy 1 lượng muối vừa đủ rồi chà xát trực tiếp vào miếng thịt bò. Để yên như vậy trong khoảng 5 phút rồi rửa lại với nước sẽ loại bỏ mùi hôi của thịt.

Để thực hiện được món thịt bò sốt chua ngọt. các bạn nên ưu tiên chọn mua thịt thăn bò hoặc thịt bò phi lê. Bởi vì khi xào với lửa lớn thì thịt sẽ nhanh chín và mềm nhưng ăn sẽ bị dai.

Không nên chọn mua những miếng thịt bò có mùi hôi, nhão, giữa các thớ thịt sẽ có những nốt trắng tròn và thịt có màu xanh tái.

Dùng tay chạm vào miếng thịt bò sẽ thấy thịt cứng vừa phải và độ đàn hồi tốt.

Để có được miếng thịt ngon, bạn nên chọn mua những miếng thịt bò có màu đỏ tươi, rõ vân, phần mỡ màu vàng tươi.

Nguồn dinh dưỡng dồi dào từ bò xào chua ngọt

2. Cà rốt

Beta-carotene: Đây là tiền chất vitamin A, giúp bạn cải thiện thị lực, ngăn ngừa các bệnh về mắt.

Ổn định huyết áp: Hàm lượng natri trong cà rốt dồi dào giúp bạn duy trì huyết áp ở mức độ ổn định.

Ngăn ngừa ung thư: chất falcarinol có trong cà rốt có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư gan, phổi và đại tràng.

Làm đẹp da: Vitamin A còn giúp làn da duy trì độ sáng, vẻ mịn màng và giảm hình thành nếp nhăn.

3. Thơm

Hỗ trợ tiêu hóa: enzyme bromelain giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ qua ruột non.

Tăng cường hệ miễn dịch: vitamin và enzyme có trong thơm có khả năng tăng cường khả năng miễn dịch cũng như ức chế viêm. Trẻ em được cho ăn dứa có nguy cơ bị nhiễm trùng do vi khuẩn thấp hơn.

Giảm triệu chứng viêm khớp: Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng bromelain khá hiệu quả trong việc điều trị các bệnh thoái hóa khớp. Chất này cũng giúp bạn chống viêm, giảm đau đối người bị khớp.

3 cách làm bò xào chua ngọt

1. Cách làm thịt thăn bò xào chua ngọt

Chuẩn bị nguyên liệu

200 gram thăn bò

1 củ hành tây

3 quả cà chua

1/4 quả dứa (trái thơm)

200 gram rau cần tây

3 tép tỏi

2 thìa canh dầu ăn

Các gia vị: muối, hạt nêm, hạt tiêu

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt bò sau khi mua về bạn đem đi rửa sạch. Bạn có thể bảo quản trong ngăn đá khoảng 20 phút để thịt thăn săn lại cho dễ thái. Sau 20 phút, các bạn lấy thịt ra và thái thành từng lát mỏng vừa ăn.

Cách làm thịt thăn bò xào chua ngọt

Ướp thịt bò cùng với gia vị: 1 thìa cafe hạt nêm, ½ thìa cafe tiêu xay, ½ lượng tỏi băm.

Dứa dùng dao gọt vỏ, cắt bỏ phần mắt, thái thành từng lát mỏng. Hành tây và cà chua bóc bỏ vỏ, rửa sạch và thái thành hình múi cau. Cần tây cắt gốc, rửa sạch, thái thành khúc vừa ăn. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

Bước 2: Chế biến thịt bò xào chua ngọt

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 thìa canh dầu ăn và đun nóng rồi phi thơm bằng tỏi băm.

Cho thịt bò đã được ướp vào xào với lửa lớn, tiến hành đảo nhanh trong vòng 2 phút đến khi thịt chín tái thì trút toàn bộ ra dĩa.

Cùng chiếc chảo đó, bạn cho phần tỏi băm còn lại vào phi thơm. Tiếp đó cho cà chua, hành tây và dứa vào xào.

Khi thấy những nguyên liệu này chín mềm thì bạn cho phần thịt bò đã xào vào đảo đều. Cuối cùng bạn cho cần tây và nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi xào thêm khoảng 1 phút nữa và tắt bếp.

Bước 3: Thành phẩm

Thịt bò xào chua ngọt rất dễ thưởng thức. Vị ngọt của thịt hòa quyện cùng với vị chua dịu của dứa. Cần tây, hành tây giòn ngọt, không bị quá hăng hay quá nhũn. Đây là một trong các món bò xào ngon được rất nhiều chị em nội trợ lựa chọn làm món chính trong các bữa cơm gia đình.

2. Cách làm sách bò xào chua ngọt

Sách bò được xem là một trong những phần nội tạng ngon nhất của bò. Sách bò dai, nhưng khi xào chua ngọt, đặc biệt xào cùng với dứa hoặc khế lại rất hợp. Tham khảo ngay công thức làm chi tiết dưới đây.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

400 gram sách bò

1/2 quả dứa (có thể thay bằng 1 quả khế chua)

1 quả cà chua

Hành lá

1 củ tỏi

1 củ gừng

Rau răm

Gia vị: muối, hạt nêm, dầu ăn, hạt tiêu, rượu trắng

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Gừng mang đi rửa sạch, đập dập, sau đó lấy ½ phần gừng cho vào rượu trắng tạo nên hỗn hợp làm sạch sách bò.

Sách bò rửa sạch, ngâm trong hỗn hợp rượu gừng trong vòng 15 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm. Thái thành từng miếng vừa ăn, ướp cùng với gia vị: dầu ăn, gừng, hạt tiêu, tỏi băm nhỏ.

Cách làm sách bò xào chua ngọt

Dứa gọt bỏ vỏ, cắt bỏ mắt rồi thái thành từng miếng mỏng vừa ăn. Cà chua rửa sạch, dùng dao thái nhỏ. Rau răm cắt bỏ gốc, rửa sạch và thái thành khúc nhỏ vừa ăn.

Bước 2: Xào sách bò chua ngọt

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn và đun nóng. Tiếp đó, bạn cho tỏi băm vào phi thơm.

Cho sách bò vào xào với lửa lớn, đảo nhanh tay rồi cho vào 1 muỗng nước mắm. Xào đến khi sách bò chín tới thì vớt ra bát, giữ lại phần nước trong chảo.

Cuối cùng, bạn cho cà chua, dứa vào xào, xào đến khi chín mềm thì bạn sách bò vào đảo đều. Bạn tiến hành nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn với muối, bột ngọt và hạt tiêu. Xào trong khoảng 1 phút thì tắt bếp, cho hành lá và rau răm vào đảo đều là hoàn thành.

Bước 3: Thành phẩm

Sách bò xào chua ngọt thơm ngon đúng vị và đặc biệt không có mùi hôi của sách bò. Đây là món ăn thơm ngon, ăn cùng với cơm và là món nhậu yêu thích của nhiều người.

3. Cách làm lòng bò xào chua ngọt

Lòng bò là một trong những nguyên liệu khó chế biến. Tuy nhiên, nếu các bạn biết cách khử mùi thì đây sẽ là món ăn hấp dẫn khiến cả nhà đều “chảy nước miếng”!

Chuẩn bị nguyên liệu

200 gram lòng bò

200 gram cần tây

1 quả cà chua

1/2 quả dứa

1 củ tỏi

Gia vị: hạt tiêu, dầu ăn, nước mắm, muối, đường

Các bước chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Lòng bò đem đi rửa sạch cả hai mặt. Sau đó, lấy rượu gừng bóp nhẹ cùng với lòng bò rồi rửa sạch, thái thành miếng khoảng 3cm. Cho lòng bò vào chần sơ trong nồi nước gừng trong khoảng 1 phút rồi vớt ra rửa sạch và để ráo.

Cần tây rửa sạch, dùng dao cắt thành khúc vừa ăn. Dứa thái thành miếng mỏng vừa ăn. Tỏi bóc bỏ vỏ, băm nhuyễn. Cá chua mang đi rửa sạch, thái nhỏ.

Cách làm lòng bò xào chua ngọt

Bước 2: Xào lòng bò chua ngọt

Bắc chảo lên bếp, đun nóng chảo với 1 thìa canh dầu ăn. Tiếp đó, cho tỏi băm vào phi thơm. Tiếp đến cho lòng bò vào xào cho săn lại.

Tiếp tục cho cà chua vào xào cùng với lòng bò đến khi cà chua chín mềm thì bạn cho cần tây và dứa vào xào. Nêm nếm lại gia vị sao cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Bước 3: Thành phẩm

Lòng bò xào chua ngọt với hương vị dai dai, giòn giòn, đậm đà cực kỳ hấp dẫn. Lòng bò được xào chín tới, không quá dai nhưng vẫn giữ được độ ngọt.

Yêu cầu món thịt bò xào chua ngọt

Yêu cầu thành phẩm của món bò xào chua ngọt mà chị em cần đạt được đó là:

Thịt bò mềm, không bị khô hay dai. Thịt gấm đều các loại gia vị và có độ chua của nhưng vẫn giữ được độ ngọt riêng của bò. Hành tây chỉ nên nấu chín vừa phải, không bị hăng do sống và có độ giòn ngọt vừa phải. Cà chua chín đều, không bị nát quá nhưng vẫn đủ độ để tạo ra màu sắc đẹp mắt cho món thịt bò.

Trên đây là công thức chế biến món thịt bò xào chua ngọt mà các đầu bếp thường làm. Chị em hãy thử áp dụng xem hương vị có khác với cách của mình hay không nhé. Đừng quên theo dõi chuyên mục những món ngon mỗi ngày để cập nhật những công thức nấu ăn mới nhất.