8 công thức làm soup bí đỏ thơm ngon, bổ dưỡng, cả nhà đều thích

Soup bí đỏ là món ăn được rất nhiều người ưa chuộng tại phương Tây bởi lợi ích dinh dưỡng và sự cách chế biến đơn giản. Món súp với độ sánh mịn và màu sắc đẹp mắt, hòa quyện cùng hương vị ngọt tự nhiên của bí đỏ, tạo nên món ăn hấp dẫn ngay từ lần thử đầu tiên. Cùng chúng tôi vào bếp và học ngay 8 công thức làm soup bí đỏ thơm ngon tại nhà.

Bí đỏ sau khi mua về bạn đem đi gọt sạch vỏ, bỏ hạt sau đó rửa sạch. Sau khi rửa xong, bạn dùng dao cắt bí đỏ thành khối vuông khoảng 3cm.

Bánh mì sandwich các bạn cắt thành hình vuông khoảng 1cm; hoặc có thể bỏ vào khuôn cắt bánh quy để cắt thành từng hình nhỏ theo ý thích.

Soup bí đỏ kem tươi

Bước 2: Nấu soup

Bạn làm nóng chảo, sau đó cho tất cả bơ lạt vào chảo cùng với 1 muỗng dầu olive. Khi bơ và dầu đã nóng lên và hòa quyện, các bạn cho tiếp tỏi băm và hành tây vào xào đến khi xém vàng.

Khi hành tây và tỏi đã vàng, các bạn tiếp tục cho bí đỏ vào chảo. Sau đó nêm nếm thêm muối và tiêu xay. Tiến hành xào đến khi những cạnh của bí đỏ hơi vàng xém để món súp của chúng ta được thơm hơn bạn nhé.

Khi bí đỏ đã ngả vàng, các bạn cho nước vào ngập mặt bí và nấu với lửa lớn. Khi bí đã chín mềm, các bạn hạ nhỏ lửa rồi cho thêm kem tươi và sữa tươi vào. Nấu cho đến khi sôi lại thì tắt bếp.

Cho tất cả nguyên liệu đã nấu vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn. Trong quá trình xay, các bạn có thể tăng giảm độ đặc sánh của món súp tùy theo khẩu vị bằng cách thêm nước nhé.

Sau khi xay nhuyễn, bạn cho súp ra nồi và nấu lại cho đến khi sôi nhẹ, nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp. Cuối cùng, các bạn chiên ngập dầu bánh mì sandwich đến khi vàng thì vớt ra cho ráo dầu.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành món soup bí đỏ đã sẵn sàng rồi!

Bước 3: Thành phẩm

Cho súp ra tô, trang trí thêm một ít kem tươi, một vài lá ngò và cho thêm vài mẩu bánh mì đã chiên giòn lên trên và thưởng thức.

Súp bí đỏ kem tươi ăn kèm với gì?

Để tăng thêm hương vị cho món soup bí đỏ kem tươi, các bạn có thể ăn kèm súp với bánh mì nướng bơ tỏi theo cách sau:

Cắt bánh mỳ thành từng lát nhỏ, băm nhuyễn tỏi và đặt bơ với nhiệt độ phòng cho mềm bớt. Cắt nhỏ lá mùi tây (có thể thay thế bằng bột của các loại lá cỏ thơm khác).

Trôn đều bơ, tỏi, lá mùi tây với nhau (thêm môt ít muối nếu sử dụng bơ nhạt).

Quét bơ lên bánh mỳ đã cắt và nướng 5 phút với nhiệt độ 170 độ C bằng nồi chiên không dầu hoăc lò nướng.

Cách nấu món soup bí đỏ sữa tươi với rau củ tươi mát

Nguyên liệu

Cần tây: 20 gram

Khoai tây: 3 củ

Bơ: 20 gram

Bí ngô: 900 gram

Sữa tươi: 355 ml

Gừng 1 củ

Nước dùng gà: 1 hộp

Hành tây: 1 củ

Gia vị: muối, bột nghệ, đường

Cách làm món súp sữa tươi với bí ngô thơm béo

Bước 1: Bí ngô gọt bỏ vỏ, dùng dao cắt nhỏ. Tiếp theo, bạn cho vào nồi rồi đun chín tới trong vòng 5 phút.

Hành tây, cần tây rửa sạch, dùng dao thái nhỏ. Tiếp đến, bạn mang đi xào cùng với bơ cho chín mềm.

Cách nấu món soup bí đỏ sữa tươi với rau củ tươi mát

Bước 2: Cho nước cốt gà, đường, muối, gừng vào hỗn hợp vừa xào rồi khuấy đều lên. Cho tiếp bí đỏ và khoai tây vào, nấu đến khi sôi thì hạ nhỏ lửa. Sau đó, hầm từ 15 – 20 phút cho bí ngô mềm rồi tắt bếp và để nguội.

Bước 3: Cuối cùng, bạn cho hỗn hợp vào máy sinh tố xay nhuyễn rồi đổ lại vào nồi. Cho thêm sữa tươi vào rồi khuấy đều, đun nóng trở lại là được. Múc súp ra chén, đổ thêm một ít sữa tươi lên trên và ăn ngay khi còn nóng sẽ ngon hơn nhé.

Cách làm món soup bí đỏ nấu tôm đậm vị, thơm ngọt

Nguyên liệu

300 gram tôm tươi

350 gram bí đỏ

100ml kem tươi

50ml sữa tươi không đường

50 gram hành tây

20 gram bơ lạt

Gia vị: Hạt nêm, dầu ăn

Cách nấu súp tôm cùng bí ngô thanh mát

Bước 1: Tôm rửa sạch, lột bỏ vỏ và chỉ lưng, ngắt hết đầu tôm rồi để ra rổ riêng.

Bước 2: Đun nóng chảo dầu ăn, bỏ đầu tôm vào đảo đến khi vàng. Sau đó cho thêm vào chảo 400ml nước lọc, nấu trong khoảng 15 phút rồi vớt đầu tôm ra và cho thịt tôm vào đun.

Cách làm món soup bí đỏ nấu tôm đậm vị, thơm ngọt

Bước 3: Luộc tôm trong vòng 3 phút cho chín, vớt ra để nguội rồi cắt thành từng miếng nhỏ.

Bước 4: Bí ngô rửa sạch, thái nhỏ. Hành tây rửa sạch, thái hạt lựu.

Bước 5: Tiến hành đun chảy chảo bơ, xào thơm hành tây rồi cho toàn bộ bí đỏ vào xào sơ trong vòng 2 phút.

Đổ nước luộc tôm vào nồi bí đỏ, nấu trong khoảng 15 phút cho bí đỏ chín mềm nhừ. Cho tiếp 100ml kem tươi và 50ml sữa tươi vào rồi khuấy cho đều.

Bước 6: Đổ hỗn hợp bí đỏ vừa mới nấu ở trên vào máy xay sinh tố rồi nhuyễn mịn rồi đổ lại vào nồi. Đun lại súp, cho thịt tôm vào khuấy đều, nêm nếm gia vị và tắt bếp.

Cách nấu món soup bí đỏ cá hồi đủ đầy dinh dưỡng cho bé

Nguyên liệu

200 gram cá hồi phi lê

100 gram bí ngô

4 thìa canh nước cốt gà

200ml sữa tươi không đường

1 cây hành lá, ½ củ hành tây

Gia vị: dầu oliu, nước mắm, bột nêm dành cho bé

Cách làm món súp bí đỏ cá hồi cho bé thích mê

Bước 1: Bí đỏ gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi dùng dao thái nhỏ và bỏ vào nồi hấp đến khi chín mềm.

Hành tây rửa sạch, cắt thành từng khoanh. Sau đó ngâm với nước muối loãng, vớt ra để ráo.

Hành lá nhặt, rửa sạch rồi thái nhỏ.

Cách nấu món súp bí đỏ cá hồi đủ đầy dinh dưỡng cho bé

Bước 2: Cá hồi rửa sạch, ngâm vào sữa tươi không đường trong khoảng 15 phút để khử hoàn toàn mùi tanh. Tiếp đó, rửa sạch lại rồi mang đi hấp cách thủy rồi xé ra từng miếng nhỏ tơi.

Bước 3: Đun dầu oliu với bơ đến khi tan chảy hết thì cho cá hồi, hành tây vào xào. Cho thêm 4 muỗng canh nước cốt gà, đảo đều đun sôi, tắt bếp.

Bước 4: Đổ hỗn hợp cá hồi, bí đỏ vào máy xay sinh tố để xay cho nhuyễn mịn. Cho hỗn hợp vừa xay vào nồi đun cho sôi, nêm gia vị dành cho bé vừa ăn rồi tắt bếp.

Rắc hành lá thái nhỏ lên trên, sau đó múc ra bát cho bé thưởng thức.

Cách nấu món soup bí đỏ thịt gà thơm mịn, ngon ngất ngây

Nguyên liệu

Bí ngô: 1 kg

Thịt ức gà: 300 gram

Hành tây: 1 củ

Bơ: 2 muỗng canh

Kem tươi: 2 muỗng canh

Tỏi: 2 tép

Phô mai

Gia vị: muối, tiêu, dầu ăn…

Cách làm súp thịt ức gà kem tươi rau củ thơm ngon

Bước 1: Bí đỏ gọt sạch vỏ, loại bỏ hạt, rửa sạch và dùng dao thái lựu. Hành tây gọt bỏ vỏ, thái thành sợi nhỏ.

Bước 2: Thịt gà loại bỏ hết da và xương gà rồi rửa sạch và băm nhỏ. Tỏi đập dập. Đun bơ tan chảy trong nồi, bỏ tỏi và hành tây vào đảo đều, phi thơm.

Cách nấu món súp bí đỏ thịt gà thơm mịn, ngon ngất ngây

Bước 3: Khi hành tây vàng thì các bạn cho thịt gà, bí đỏ vào đảo đều trong vòng 2 phút.

Bước 4: Đổ nước vào ngập bí và gà, đậy nắp và hầm từ 20 – 30 phút với lửa nhỏ. Khi thịt gà và bí đã nhừ, bạn tiến hành nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp, để nguội bớt.

Bước 5: Các bạn cho súp vào máy xay nhuyễn, cho thêm kem tươi, phô mai vào xay thêm cho nhừ. Súp đã xay xong, bạn múc ra bát và thưởng thức.

Cách nấu soup bí đỏ kiểu Âu ngon bổ cho người lớn và trẻ em

Nguyên liệu

1 trái bí ngô

10gam rau ngò tây

50 gram cần tây

10 gram rosemary

10gam lá thyme tươi

100 gram hành tây

50 gram bơ

100ml nước dùng gà

80ml sữa tươi

Cách làm món súp bí ngô kiểu Âu hấp dẫn tại nhà

Bước 1: Sơ chế và nướng bí

Bí đỏ để nguyên trái sau đó rửa sạch với nước. Dùng dao khoét 1 lỗ nhỏ trên đỉnh đầu để lấy hết hạt và ruột ra.

Cần tây, ngò tây, lá thyme, rosemary rửa sạch, dùng dao cắt thành khúc nhỏ để ráo.

Hành tây rửa sạch, thái thành hình múi cau nhỏ và thái cỡ 1 thìa canh hạt lựu.

Cho toàn bộ cần tây, ngò tây, lá thyme, rosemary, hành tây múi cau vào trong bụng của quả bí đỏ.

Cách nấu súp bí đỏ kiểu Âu ngon bổ cho người lớn và trẻ em

Bật lò nướng với nhiệt độ 250 độ, nướng trong vòng 30 phút cho trái bí chín mềm (hoặc có thể hấp cách thủy).

Bí đỏ chín, bạn tiến hành lấy hết gia vị trong bụng ra, sử dụng thìa lấy phần thịt bí đỏ để riêng.

Bước 2: Xay bí đỏ và nấu súp ngon

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 5 gram bơ rồi đun tan chảy. Sau đó cho thêm 1 thìa canh hành tây thái hạt lựu vào xào cùng cho thơm.

Cho toàn bộ thịt bí đỏ đã chuẩn bị ở trên vào chảo. Tiếp đến, cho thêm vào 100ml nước dùng gà đun sôi, nêm nếm thêm một ít muối rồi tắt bếp.

Bí đỏ xào xong, các bạn cho toàn bộ vào máy xay thật nhuyễn mịn hoàn toàn.

Cho bí đỏ xay nhuyễn vào nồi đun nhỏ lửa trên bếp. Thêm vào 80ml sữa tươi khuấy đều và đun cho nồi súp sôi thì tắt bếp là xong.

Múc soup ra tô, rắc thêm một ít ngò tây cắt nhỏ để trang trí, ăn cùng bánh mì nướng rất ngon.

Soup bí đỏ nước cốt dừa chay dễ làm và thanh lọc cơ thể

Nguyên liệu

500 gram bí đỏ

60 gram nấm đông cô tươi

2 tép tỏi băm

120ml nước cốt dừa

500ml nước lọc

Cà rốt, hành tây

Dầu ăn thực vật

Gia vị: đường mía thô, muối, bột ớt

Cách làm súp bí ngô nước cốt dừa thuần chay ngon thanh tịnh

Bước 1: Bí đỏ rửa sạch, cắt nhỏ rồi hấp chín. Cà rốt, hành tây, nấm mang đi rửa sạch, dùng dao cắt thành hạt lựu.

Bước 2: Đun nóng chảo dầu, phi thơm tỏi băm rồi tiến hành xào chín hành tây, cà rốt, nấm.

Soup bí đỏ nước cốt dừa chay dễ làm và thanh lọc cơ thể

Bước 3: Nêm nếm gia vị và đảo đều trong vòng 5 phút rồi cho nước lọc vào đun sôi. Vặn nhỏ lửa, ninh mềm rau củ trong vòng 15 phút rồi tắt bếp để nguội hỗn hợp.

Bước 4: Cho toàn bộ hỗn hợp rau củ, bí đỏ vào máy xay sinh tố, cho thêm ½ muỗng canh muối, đường thô, nước cốt dừa, bột ớt và xay nhuyễn.

Bước 5: Đổ hỗn hợp vừa mới xay vào nồi và đun trong vòng 5 phút cho súp nóng là xong. Thưởng thức món chay này lúc nóng là ngon nhất.

Cách nấu món soup bí đỏ bắp cho bữa sáng đủ chất

Nguyên liệu

Bí đỏ: 300 gram

Bắp hạt: 1 chén

Gạo nếp: ¼ chén

Đường trắng 20 gram

Cách làm món súp bắp nấu bí đỏ nhiều năng lượng

Bước 1: Bí đỏ gọt vỏ, cắt miếng mỏng. Gạo nếp vo sạch. Cho bí đỏ, bắp hột, gạo nếp vào máy xay sinh tố rồi tiến hành xay thành hỗn hợp.

Cách nấu món soup bí đỏ bắp cho bữa sáng đủ chất

Bước 2: Đổ hỗn hợp vào nồi, cho thêm đường và nước lọc vào rồi đun sôi.

Bước 3: Khuấy đều hỗn hợp lên, sau đó đun sôi thêm 10 – 15 phút nữa để súp sánh lại rồi tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm: Múc súp bổ dưỡng ra chén và dùng nóng.

Chỉ cần khéo léo một chút là các bạn đã có thể tự tay chế biến món soup bí đỏ thơm ngon, nóng hổi tại nhà rồi đấy. Hãy áp dụng 8 công thức trên để món ăn thêm phần hấp dẫn nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công!