3 cách làm bánh cuốn mềm dẻo, thơm ngon như ngoài tiệm bằng chảo chống dính tại nhà!

Bánh cuốn là một trong những loại được làm bằng bột gạo, theo cách làm dân dã được truyền lại từ cha ông ta suốt bao đời nay. Ngày nay, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những cửa tiệm bánh cuốn nổi tiếng với thâm niên hàng chục năm hay đơn giản là những chiếc xe bán bánh cuốn nho nhỏ mỗi sáng trên mỗi nẻo đường. Là một món ăn dân dã là thế, nhưng cách làm lại đòi hỏi sự tinh tế của những món ăn nhà hàng 5 sao. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 3 công thức làm món bánh cuốn “lâu đời” này bằng chảo chống dính tại nhà nhé!

Với truyền thống gắn liền lâu năm, các nhà lịch sử về ẩm thực chứng minh rằng, loại bánh này từng được xem là món ăn truyền thống và thường được chia sẻ với hàng xóm láng giềng mỗi dịp tết cổ truyền từ thời Trần, Lê,...Đến ngày nay, tại một là làng cổ của Thăng Long – Hà Nội là Làng Thanh Trì, vẫn lưu giữ tập tục cứ vào ngày 1/3 âm lịch, dân làng Thanh Trì lại mở hội, trong hội có cuộc thi tráng bánh cuốn giữa các thôn trong làng.

Bánh cuốn hay còn gọi là bánh ướt hay bánh mướt, là một loại bánh được làm từ bột gạo hấp, với phần vỏ bánh được làm mỏng như lá và phần nhân có thể là nhân chay, nhân thịt hoặc không làm nhân. Kết hợp cùng với nước chấm đậm đà, món bánh cuốn này theo thời gian và “phong cách” tinh hoa ẩm thực của mỗi địa phương mà lại được biến tấu thành một loại bánh cuốn mới rất “riêng”.

Với một món bánh đòi hỏi sự cầu kỳ tinh tế cùng biến tấu của mỗi vùng miền như vầy, thật khó để chọn ra loại bánh cuốn của vùng miền nào là ngon nhất, tuy nhiên, các chị em có thể dễ dàng chế biến ngay cho gia đình mình món bánh thơm ngon này chỉ với chảo chống dính ngay tại nhà thôi nhé. Hãy cùng bắt tay vào làm món bánh cuốn dẻo thơm “trứ danh” này nào!!!

3 cách làm bánh cuốn bằng chảo chống dính tại nhà

1. Bánh cuốn làm bằng bột gạo và bột năng

Nguyên liệu cần chuẩn bị (khẩu phần cho 4 người)

Nguyên liệu làm bánh cuốn từ bột gạo và bột năng

Bột gạo 150 gr

Bột năng 65 gr

Thịt xay 150 gr

Nấm mèo (đã được ngâm mềm và cắt nhỏ) 100 gr

Hành tím 4 củ

Giá 1 ít

Dưa leo 2 quả

Rau thơm (húng quế/tía tô) 1 ít

Chả lụa/nem chua 1 ít

Ớt 2 quả

Dầu ăn 4 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng canh

Muối/đường/hạt nêm 1 ít

Các bước tiến hành làm bánh cuốn từ bột gạo và bột năng

Bước 1: Pha bột bánh cuốn

Công đoạn trộn bột gạo và bột năng

- Trước tiên, bạn chuẩn bị một tô lớn rồi lần lượt cho các nguyên liệu là 150gr bột gạo, 65gr bột năng, 500ml nước, 1 muỗng canh dầu ăn và 1/4 muỗng cà phê muối vào.

- Tiếp đó dùng phới khuấy đều hỗn hợp cho đến khi hỗn hợp bột hoàn toàn hòa tan là đạt.

Bước 2: Làm nhân bánh

Xào nhân bánh cuốn

- Đầu tiên, bắc chảo lên bếp và mở lửa vừa, kế đó, cho thêm 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo và tiến hành phi thơm hành tím. Khi hành đã thơm vàng thì bạn vớt ra chén 1 nửa để ăn kèm nhé.

- Sau đó, bạn tiếp tục cho thêm thịt xay, nấm mèo đã thái nhỏ và 1/4 muỗng cà phê hạt nêm, 1/4 muỗng cà phê muối vào xào đảo chung trong khoảng 4 - 5 phút cho đến khi thịt chín.

- Cuối cùng bạn chỉ việc nêm nếm lại cho vừa ăn là có thể tắt bếp rồi.

Bước 3: Làm nước mắm chua ngọt

Pha chế nước mắm đặc biệt

Nước mắm đậm đà được pha chế theo mỗi vùng miền, mỗi gia đình chính là một trong những nét đặc biệt tạo nên những phiên bản rất riêng cho món bánh cuốn này.

- Để làm được món nước chấm chuẩn vị, bạn cho 1 muỗng canh đường trắng, 2 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng canh nước mắm, ớt cắt nhỏ, 1 ít nước cốt chanh (nếu thích) vào chén.

- Tiếp đó chỉ cần khuấy đều các gia vị lên và nêm nếm lại cho phù hợp với khẩu vị gia đình mình là đã hoàn tất rồi nhé.

Bước 4: Làm bánh

Tiến hành cuộn bánh cuốn

- Ở công đoạn quan trọng này, trước tiên bạn bắc chảo lên bếp và mở lửa vừa, tiếp đó quét 1 lớp dầu ăn lên mặt chảo và tiến hành đổ một vá bột vào chảo, lắc nhẹ để bột dàn mỏng đều và đậy nắp lại.

- Sau 20 - 25 giây khi bánh đã chín, bạn đổ bánh ra mâm sạch (đã phết dầu) rồi nhanh tay đổ bột vào chảo để làm mẻ bánh thứ 2.

- Trên chiếc bánh đã được đổ ra, bạn múc một muỗng canh nhân thịt lên, trải đều thịt và cuốn lại như hình.

- Cứ tiến hành lặp lại các bước trên cho đến khi hết nguyên liệu là được nhé.

Bước 5: Chuẩn bị đồ ăn kèm

Sơ chế các nguyên liệu ăn kèm

Các món ăn kèm chính là những “công thần” giúp trung hòa hương vị và đem đến cho bạn một món bánh cuốn siêu tinh tế đấy.

- Để chuần bị đồ ăn kèm : Dưa leo bạn đem rửa sạch, cắt thành những sợi nhỏ, ngắn khoảng 1 ngón tay.

- Về phần rau thơm, bạn đem rửa sạch và cắt nhỏ là được.

- Cuối cùng là chả lụa và nem chua, bạn đem cắt thành những miếng nhỏ khoảng 1 ngón tay, giá trụng với nước sôi khoảng 2 phút cho chín là xong rồi nhé.

Thành phẩm

Bánh cuốn được làm từ bột gạo và bột năng

Bánh cuốn mềm dẻo, thơm ngon với nhân ngọt ngọt cùng nước chấm đậm đà, kết hợp với rau và các món ăn ăn kèm như chả, nem thì chuẩn ngon như ngoài tiệm. Khi thưởng thức, bạn chỉ việc sắp xếp các nguyên liệu sao cho “xinh xắn” một chút thôi thì đã chuẩn cả phần vị lẫn phần nhìn rồi.

2. Bánh cuốn làm bằng bột pha sẵn

Nguyên liệu cần chuẩn bị (khẩu phần cho 4 người)

Nguyên liệu làm bánh cuốn từ bột pha sẵn

Bột bánh cuốn pha sẵn 1/2 gói (200gr)

Thịt heo xay 200 gr

Nấm mèo khô 50 gr

Hành tím 10 củ

Giá 1 ít

Dưa leo 2 quả

Rau thơm (húng quế/tía tô) 1 ít

Nem chua/chả lụa 1 ít

Ớt 2 quả

Dầu ăn 110 ml

Giấm ăn 1 muỗng canh

Cốt chanh 1/2 muỗng canh

Nước mắm 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (Đường/muối/hạt nêm/bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành làm bánh cuốn từ bột pha sẵn

Bước 1: Pha bột

Công đoạn pha trộn bột bánh cuốn

- Đầu tiên, bạn cho 1/2 gói bột bánh cuốn pha sẵn vào tô, tiếp đó thêm lần lượt 500ml nước, 1 muỗng cà phê dầu ăn vào, sau đó đảo đều cho bột hòa tan rồi để bột nghỉ khoảng 30 phút là được nhé.

- Lưu ý, ở công đoạn này, bạn cũng có thể đem chỗ bột pha sẵn đi lọc qua rây trước để loại bỏ các tạp chất trong bột, việc này sẽ giúp bánh được mịn và không bị vón cục nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu

Sơ chế các nguyên liệu làm nhân bánh

- Trước tiên, là các loại rau củ : Hành tím bóc vỏ, cắt lát. Rau thơm rửa sạch, cắt nhỏ. Dưa leo rửa sạch, thái sợi nhỏ. Giá trụng qua nước sôi khoảng 2 phút rồi vớt ra để ráo.

- Sau đó là đến nấm mèo, bạn đem ngâm với nước ấm khoảng 30 phút để nấm nở ra, kế đó rửa sạch lại nấm với nước lạnh rồi để ráo. Sau cùng, bạn chỉ việc cắt nhỏ và băm nhuyễn nấm mèo đã được ngâm nở mềm là được nhé.

- Cuối cùng là thịt heo. Nếu bạn mua miếng thịt heo chưa xay, thì bạn cần khử mùi hôi của thịt với nước muối loãng khoảng 5 phút trước, sau đó rửa lại với nước sạch vài lần rồi lấy khăn lau khô. Tiếp đó, cắt miếng nhỏ vừa ăn khoảng 1 lóng tay rồi cho vào máy xay thịt, xay nhuyễn là hoàn tất nhé.

Bước 3: Xào nhân



Tiến hành xào nhân bánh

- Bạn cho 100ml dầu ăn vào chảo ở lửa vừa, đợi dầu nóng thì tiến hành phi thơm hành lên, khi thấy hành chuyển vàng thì bạn vớt hành ra để ráo dầu là được.

- Tiếp đó, bạn chuẩn bị 1 cái chảo khác trên bếp ở lửa vừa, sau đó thêm 1 muỗng canh dầu ăn vừa phi hành và 1 muỗng canh hành phi vào, rồi tiếp tục cho thêm thịt xay cùng nấm mèo vào xào chung.

- Tiến hành đảo đều và nêm gia vị với 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê bột ngọt vào, xào trong khoảng 4 - 5 phút cho đến khi thịt chín thì bạn nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp nhé.

Bước 4: Pha nước mắm

Thắng nước đường và pha mắm

- Ở công đoạn này, trước tiên bạn bắc nồi lên bếp và để lửa vừa, tiếp đó cho 3 muỗng canh đường vào rồi nấu cho tan chảy và chuyển qua màu vàng nhẹ. Kế đó, cho từ từ nước dừa tươi, 2 muỗng canh nước mắm và 1 muỗng canh dấm ăn vào.

- Cuối cùng, tắt bếp và bắc nồi xuống để nguội, sau cùng vắt thêm 1/2 muỗng canh cốt chanh và ớt cắt nhỏ, nêm nếm lại cho phù hợp với khẩu vị gia đình mình là hoàn tất rồi nhé.

Bước 5: Làm bánh cuốn

Công đoạn đun sôi nước để giúp chảo có độ ẩm và vỏ bánh sẽ mềm hơn!

- Ở công đoạn cuối cùng này, bạn bắc chảo chống dính lên bếp ở lửa vừa, cho thêm 200ml nước vào nấu, khi nước sôi thì bạn tiến hành đổ nước ra và quét 1 lớp dầu ăn vào lòng chảo.

- Kế đó, đổ một vá bột vào chảo, lắc nhẹ để bột dàn mỏng đều và đậy nắp lại.

- Sau khoảng 30 giây thì bánh đã chín, bạn đổ bánh ra mâm hoặc thớt sạch (đã quét dầu) rồi nhanh tay đổ bột vào chảo để làm mẻ bánh thứ 2.

- Trên chiếc bánh đã được đổ ra, bạn múc một muỗng canh nhân thịt lên, trải đều thịt và cuốn lại, lặp lại cho tới khi hết bột là được nhé.

Thành phẩm

Bánh cuốn làm từ bột pha sẵn

Bánh cuốn ngon mắt ngon miệng với mùi thơm thoang thoảng. Vỏ bánh mỏng như phiến lá, lại mềm dai nhẹ, kết hợp với nhân thịt, nấm mèo được nêm nếm vừa phải. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được độ ngọt, giòn sần sật của nấm. Chấm thêm chút nước mắm cay cay khiến món ăn thì chuẩn vị khỏi bàn, đảm bảo ăn mãi không ngán luôn nhé.

3. Bánh cuốn làm bằng bột mì và bột năng

Nguyên liệu cần chuẩn bị (khẩu phần 2 người)

Nguyên liệu làm bánh cuốn từ bột mì và bột năng

Bột mì 200 gr

Bột năng 200 gr

Thịt heo xay 300 gr

Nấm mèo 50 gr

Củ sắn (củ đậu) 1 củ

Cà rốt 1 củ

Hành tây 1 củ

Hành tím 3 củ

Hành lá 3 nhánh

Tỏi 4 tép

Gia vị thông dụng (muối/ đường/ hạt nêm/ tiêu xay) 1 ít

Dầu ăn 1 ít

Các bước tiến hành làm bánh cuốn từ bột mì và bột năng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn chuẩn bị các nguyên liệu làm nhân và ăn kèm

- Đầu tiên, với các loại rau củ : Hành tây, tỏi, hành tím bạn đem lột bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt hạt lựu nhỏ. Hành lá nhặt bỏ rễ, lá úa, rửa sạch và cắt nhỏ.

- Riêng củ sắn và cà rốt, bạn đem gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành những sợi mỏng. Tiếp đó, để củ sắn và cà rốt ra bớt nước, bạn cho vào tô trộn đều cùng 1/2 muỗng canh muối, sau đó để khoảng 5 phút rồi lấy ra xả sạch với nước, sau đó dùng tay vắt cho thật khô là được.

- Với nấm mèo khô, bạn đem ngâm nước khoảng 20 phút cho nở mềm ra, rồi rửa sạch lại và đem cắt bỏ chân nấm, cuối cùng là cắt hoặc thái nhỏ ra là được nhé.

Bước 2: Xào hỗn hợp nhân thịt

Xào và nêm nếm phần nhân bánh

- Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn, đun nóng rồi cho hành tím và tỏi vào phi thơm, tiếp đến cho thịt xay vào đảo cho thịt săn lại là được.

- Khi thịt đã săn lại thì bạn tiếp tục cho thêm hành tây, hành lá, củ sắn, cà rốt vào xào chung với thịt. Tiếp đó, nêm vào 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê tiêu xay vào, đảo đều rồi hạ lửa nhỏ.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc nêm nếm lại cho vừa ăn theo khẩu vị của gia đình, xào cho nhân khô, ráo nước đã xong khâu nhân thịt rồi nhé.

Bước 3: Trộn bột và đổ bánh

Tạo vỏ bánh và làm bánh cuốn

- Ở bước này, trước tiên bạn chuẩn bị một tô lớn, sau đó cho lần lượt 200gr bột mì, 200gr bột năng, và đổ từ từ 800ml nước lọc vào chung, vừa đổ vừa khuấy để hỗn hợp bột tan hoàn toàn. Sau đó, bạn để cho bột nghỉ khoảng 20 phút là được nhé.

- Kế đó, bạn bắc chảo chống dính lên bếp và mở lửa lớn, khi chảo nóng thì đổ 1 muỗng cà phê dầu ăn vào, sau đó múc 1 vá bột cho vào chảo, tráng cho bột dàn đều ra.

- Chờ đến khi bột săn lại và tróc ra thì bạn lấy phần bột đó ra miếng lá chuối hoặc mâm nhỏ, rồi tiến hành cho 1 lượng vừa đủ nhân thịt cho vào giữa miếng bánh và cuộn tròn lại theo hình dạng bánh cuốn. Làm tương tự cho đến hết nguyên liệu.

Thành phẩm

Bánh cuốn làm từ bột mì và bột năng

Bánh cuốn làm từ bột mì và bột năng có vỏ ngoài dai mềm, nhân thịt đậm đà, tươi ngọt các loại rau củ. Chấm cùng với chút nước mắm chua ngọt nữa thì chuẩn ngon mê ly luôn nhé.

Ngoài ra, để món bánh cuốn hấp dẫn hơn, bạn có thể ăn cùng giá đỗ, các loại rau thơm, dưa leo, chả chiên, chả lụa,... vừa chống ngán vừa cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho bữa ăn thêm hoàn chỉnh và ngon miệng nhé.

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon

Mẹo chọn mua thịt heo tươi ngon

- Để chọn mua được loại thịt heo tươi, bạn quan sát bề mặt thít và lát cắt, nếu thấy bề mặt thịt có lớp màng khô, lát cắt se lại và khi chạm vào không có cảm giác dính tay thì đây chính là thịt tươi nhé.

- Ngoài ra, nên đặc biệt chọn những miếng thịt màu đỏ hồng, mềm mại, còn phần mỡ có màu trắng đục, thịt khi ấn tay vào vẫn cảm nhận được độ đàn hồi và mùi thịt tươi đặc trưng.

- Bên cạnh đó, nếu bạn thấy miếng thịt có màu đỏ sẫm, ngả đen thì không nên mua vì đây có thể là thịt heo được nuôi bằng chất tạo nạc.

- Đặc biệt, tránh chọn mua thịt có màu xanh nhạt, thâm đen hoặc da màu đỏ.

Mẹo chọn mua mộc nhĩ (nấm mèo) khô ngon

- Nên chọn nấm mèo có tai to, dày và phần gốc ít nấm con và có màu hổ phách sậm, hơi bóng (đối với mặt nấm phía trên) và màu cà phê sữa (đối với mặt nấm ở phía dưới).

- Hạn chế chọn nấm mèo nhìn quá đen, vì loại này có thể bị nhũn nát khi ngâm nước và ít giòn hơn.

Trên đây là 3 công thức làm món bánh cuốn mềm thơm, ngon ngon, siêu đơn giản với chảo chống dính tại nhà. Với món ăn mang hương vị tinh tế từ vỏ tới nhân bánh như này, chị em chuẩn bị cho các bữa ăn trong ngày hay dùng để chiêu đãi khách đều ngon hết ý nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!