Cách làm kim chi bắp cải kiểu Hàn giòn giòn, cay cay, ăn là mê!

Kim chi bắp cải là món ăn truyền thống mang hương vị và cái hồn ẩm thực của người dân Xứ sở Kim Chi. Được xem là món ăn không thể thiếu trên bàn ăn của người Hàn, món ăn truyền thống này đã cùng với làn sóng hallyu “thâm nhập” vào nền ẩm thực của các nước bạn, trong đó có Việt Nam chúng ta. Với hương vị cay cay, giòn giòn, lại thêm chút vị ngọt chua đậm đà rất riêng, món ăn mang đầy hương vị này đã “chiếm trọn” trái tim của người thưởng thức. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá “tất tần tật” về món Kim chi bắp cải “lừng danh” này nhé!

Tạp chí Health Magazine của Mỹ đã từng gọi kim chi là 1 trong 5 thực phẩm có lợi cho sức khỏe nhất của thế giới. Bởi vì món ăn lên men tự nhiên với những nguyên liệu như rau củ này là một món ăn giàu vitamin, giúp tiêu hóa tốt. Và thậm chí còn có tác dụng trong việc phòng chống các bệnh ung thư. Không chỉ đơn thuần là món ăn mang lại cảm giác ngon miệng mà kim chi còn là một món ăn chứa ít calo, giàu chất xơ. Vì thế nó giúp cho quá trình tiêu hóa trong cơ thể diễn ra dễ dàng và nhanh hơn, và còn có hiệu quả trong việc giảm cân.

Kim chi có một lịch sử rất lâu đời, một số nguồn cho rằng Kim chi có thể đã xuất hiện chừng 2600-3000 năm trước. Món ăn này được làm bằng cách lên men các loại rau củ chủ yếu như là: cải thảo, bắp cải, củ cải, hành lá, dưa chuột…, với bột ớt, tỏi, nước mắm và một số gia vị khác. Theo Bảo tàng về Kim chi ở Seoul, tính đến nay có khoảng 187 loại kim chi.

Cách làm Kim chi bắp cải giòn cay, thơm ngon tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món Kim chi bắp cải kiểu Hàn

Bắp cải 1 cái

Táo 1 quả

Hành tây 2 củ

Hành lá 1 bó (cắt khúc)

Ớt bột Hàn Quốc 100 gr

Tỏi băm 5 muỗng canh

Gừng băm 2 muỗng canh

Nước mắm 120 ml

Muối hạt 250 gr

Đường 4 muỗng canh

Dụng cụ thực hiện : Máy xay sinh tố, hộp nhựa, dao, tô, thớt,...

Các bước tiến hành làm Kim chi bắp cải, ăn là mê

Bước 1 : Sơ chế bắp cải

Cắt bắp cải thành từng khúc vừa ăn!

- Trước tiên, bắp cải mua về bạn đem nhặt bỏ những lá già bên ngoài, dùng dao cắt đôi rồi bỏ cuống cứng ở giữa đi. Sau đó, dùng dao xắt bắp cải thành các khúc dài khoảng 4 – 5 cm vừa ăn.

- Tiếp đó, bạn chỉ việc mang phần bắp cải đã được cắt khúc đi rửa thật sạch với nước (khoảng 2-3 lần) là được nhé.

Bước 2 : Làm mềm bắp cải

Bạn nhớ rửa lại bắp cải với nước nhiều lần cho giảm độ mặn

Ở công đoạn làm mềm này, Phụ nữ và Gia đình sẽ giới thiệu đến bạn 2 cách làm :

- Cách 1 : Bạn chuẩn bị sẵn 250gr muối hạt và một chiếc thau lớn. Tiếp đó, xếp một lớp bắp cải kín dưới đáy thau, sau đó rắc đều một lớp muối hạt lên trên, rồi lại xếp một lớp bắp cải lên trên. Cứ tiếp tục xếp đều đặn xen kẽ các lớp như vậy cho đến khi hết nguyên liệu. Sau cùng bạn trộn cho bắp cải thật đều với muối và để ướp trong khoảng 8-10 giờ cho bắp cải mềm hơn. Sau khi ngâm đủ thời gian thì bạn vớt bắp cải ra và rửa lại nhiều lần với nước (khoảng 3-5 lần) là được nhé.

- Cách 2 : Bạn có thể trực tiếp cho phần bắp cải mới rửa vào thau nước muối (250gr muối) và để ngâm trong 2 giờ đồng hồ. Sau đó bạn chỉ việc vớt bắp cải ra và rửa lại với nước lạnh cho giảm độ mặn và bắp cải sẽ mềm hơn.

Bước 3 : Làm sốt trộn kimchi bắp cải

Sốt trộn kim chi - nguyên liệu làm nên hương vị đặc biệt cho món ăn này!

Ở công đoạn này, thì trước hết bạn cần phải sơ chế vài nguyên liệu :

- Đầu tiên, táo và hành tây bạn đều bỏ vỏ, rửa sạch và cắt thành từng khúc nhỏ. Tiếp đó bạn cho hai phần nguyên liệu này vào máy xay cho thật nhuyễn.

- Kế đó, bạn chuẩn bị một chiếc tô lớn và lần lượt cho các nguyên liệu là : 100gr ớt bột Hàn Quốc, 5 muỗng canh tỏi băm, 2 muỗng canh gừng băm, 4 muỗng canh đường, 120ml nước mắm cùng hỗn hợp táo và hành tây mới xay nhuyễn vào chung.

- Sau đó, trộn thật đều các nguyên liệu lên rồi dùng màng thực phẩm bọc lại và đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 2 giờ đồng hồ là được nhé.

Bước 4 : Muối kim chi bắp cải

Muối đều cho bắp cải thấm vị và có màu đỏ đẹp mắt!

- Sau khi bắp cải đã được ngâm đủ và rửa sạch, bạn cho tất cả bắp cải cùng phần hành cắt khúc vào chung, tiếp đó cho hết phần sốt đã được hoàn thành ở bước trên vào.

- Dùng bao tay để trộn thật đều và để nguyên trong khoảng 5-10 phút cho bắp cải thấm gia vị nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho phần kim chi bắp cải vừa được muối vào hũ đựng hoặc hộp đã được làm sạch. Sau đó đem để ở nhiệt độ phòng trong 1 ngày, tránh ánh nắng trực tiếp để kim chi lên men tự nhiên, rồi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh là được nhé

Thành phẩm

Kim chi bắp cải giòn giòn, cay cay, vừa ngon lại vừa dinh dưỡng!

Kim chi bắp cải giòn giòn, cay cay, ngon mắt ngon miệng, khi thưởng thức chỉ cần lấy một lượng vừa đủ ra đĩa, rắc thêm 1 lớp hạt mè nữa thì đúng chuẩn vị Hàn, làm món ăn kèm với cơm, thịt nướng,...thì đảm bảo hương vị “bùng nổ” ngon miễn bàn, ai ăn cũng thích mê nhé!

Cách bảo quản kimchi bắp cải

- Kimchi bắp cải làm xong nếu ăn ngay trong ngày bạn để ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời để không bị lên men gây mùi chua khó chịu.

- Để dùng dần bạn cho vào hộp nhựa đậy kín nắp rồi để trong ngăn mát tủ lạnh và ăn dần trong khoảng 1-2 tuần.

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon

Mẹo chọn mua bắp cải tươi ngon, chất lượng

Nên chọn bắp cải có màu ngả xanh hơn trắng!

- Để có món kim chi cải thảo được muối chín đều và đậm vị, bạn nên chọn bắp cải có phần lá non, cọng mềm, không bị cứng và có hình dáng tròn đều, kích thước vừa phải, màu ngả xanh nhiều hơn ngả trắng, cầm bắp cải lên có cảm giác chắc, nặng tay.

- Những chiếc bắp cải ngả trắng nhiều là bắp cải già, cứng, không nên mua. Ngoài ra, bạn cũng không nên mua những cây bắp cải có lá bên ngoài ngả vàng héo úa, kích thước quá lớn hoặc quá nhỏ.

Mẹo chọn táo ngọt, ngon

Táo có lớp vỏ đỏ căng, lấm chấm đốm trắng là táo chín ngọt!

- Để chọn mua táo ngon bạn chọn những quả tròn đều, không móp méo, cuống còn tươi, có lớp vỏ màu đỏ căng, bóng, lấm chấm những đốm trắng xen kẽ là táo chín ngọt.

- Nếu mua tại các siêu thị, bạn nên chọn mua những quả táo có kí hiệu đầu số trên tem dán là số 3, đây sẽ là loại táo tươi ngon, giòn ngọt và có vị chua nhẹ, rất thích hợp để làm sốt kimchi

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh chọn mua những quả táo bị dập, úng, vỏ nhăn nheo hay bị tróc vỏ.

Mua ớt bột Hàn Quốc

Bạn có thể tìm mua ớt bột chuẩn "Hàn" tại các siêu thị!

- Ớt bột Hàn Quốc được làm từ loại ớt gochujang nổi tiếng đặc trưng, bột ớt có màu đỏ, mùi thơm đậm nhưng không cay hắc. Loại bột ớt này có 2 loại gồm: ít cay (hơi ngọt) và rất cay. Tùy theo sở thích và từng món ăn mà bạn có thể chọn sử dụng một trong hai vị của loại bột ớt này.

- Để mua được loại bột ớt chuẩn vị Hàn này, bạn có thể tìm đến những cửa hàng thực phẩm của Hàn, hoặc tiện lợi hơn thì bạn có thể tìm mua ở siêu thị, các cửa hàng bách hóa có thương hiệu,...

Trên đây là “tất tần tật” thông tin về món Kim chi bắp cải trứ danh cùng công thức chế biến siêu đơn giản tại nhà. Với công dụng tuyệt vời, hương vị thơm ngon chuẩn Hàn, thích hợp với nhiều loại món ăn, lại còn khá dễ làm nữa,...các chị em hãy thử trổ tài ngay tại nhà nhé, đảm bảo các thành viên trong gia đình sẽ thích lắm đấy. Chúc các chị em thành công mỹ mãn nhé !