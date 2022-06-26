Cách làm gỏi tai heo ngó sen trắng giòn, thơm ngon và đơn giản ngay tại nhà !

Bên cạnh các món gỏi tai heo truyền thống, hay các món gỏi tai heo đu đủ, xoài xanh, hoa chuối,…quen thuộc và có phần chua cay kích thích vị giác thì gỏi tai heo ngó sen lại đem đến cho người thưởng thức cảm giác thanh mát và giòn tươi theo từng lần nhâm nhi.
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Nội dung bài viết
- Công dụng của ngó sen
- Cách làm món Gỏi ngó sen trắng giòn, thơm ngon
Nhằm giúp các chị em thành công chế biến món ăn thanh mát này, hãy khám phá ngay bí quyết chế biến đơn giản ở ngay bài viết dưới đây nhé !!
Công dụng của ngó sen
Ngó sen là một trong những thực phẩm được các thực khách ưa chuộng, không chỉ ở hương vị tươi ngon, thanh đạm, mà còn ở thành phần mang lại nhiều lợi ích cho người thưởng thức:
- Ngó sen có hàm lượng chất xơ tương đương với rau xanh và còn chứa 16,4% hàm lượng tinh bột và vitamin C, đảm bảo bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể bạn.
- Ngoài ra, ngó sen còn nhiều các công dụng khác như : hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ gan giải độc, giúp làm đẹp da, điều trị mất ngủ và hỗ trợ giảm cân,…
Có thể nói, ngó sen chính là một trong số ít các thực phẩm bổ dưỡng nhưng vẫn đảm bảo ngon miệng.
Cách làm món Gỏi ngó sen trắng giòn, thơm ngon
Chuẩn bị nguyên liệu làm món Gỏi tai heo ngó sen
- 400g tai heo
- 300g ngó sen
- 200-300g tôm tươi
- 100g cà rốt
- 100g dưa leo
- 50g rau răm, rau thơm
- Tỏi băm, ớt băm, hành phi, lạc rang giã thô, bánh phồng tôm chiên
- Hành tím, sả, chanh, tắc, ớt quả
- Gia vị: Nước mắm, đường, muối, tương ớt
Cách chế biến món Gỏi tai heo ngó sen đơn giản tại nhà
Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu
- Rửa sạch ngó sen và thái thành từng đoạn cỡ 3-4cm vừa ăn. Sau đó cho thêm chút đường, muối, giấm vào trộn đều cùng ngó sen, sau khi ướp khoảng 30 phút thì dùng tay để vắt ráo nước ngó sen.
- Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ và xắt thành sợi, còn dưa leo thì cắt bỏ hai đầu và xắt thành từng miếng mỏng dài, sau đó ướp với một chút muối trong 15 phút rồi vắt ráo nước.
- Húng quế, rau mùi, rau răm rửa sạch và thái nhỏ
- Rửa sạch tôm và luộc chín, sau đó lột vỏ và xẻ dọc tôm làm đôi
- Tỏi ớt đem băm nhuyễn
- Xắt lát gừng, đập dập hành tím, xả
- Làm sạch tai heo với nước muối loãng hoặc giấm để khử mùi hôi và luộc chín trong nước trong khoảng 15-20 phút. Sau khi tai heo chín, gắp ra ngâm nước đá từ 10-15 phút rồi vớt ra và thái mỏng thành từng lát vừa ăn.
Bước 2 : Pha nước trộn gỏi tai heo ngó sen
- Cho chảo lên bếp cùng 50ml nước mắm, 100gr đường, nấu sôi đến khi đường tan hết tạo thành một hỗn hợp sền sệt rồi để nguội.
- Sau đó cho hỗn hợp vừa nấu trên ra tô cùng 1 muỗng tương ớt, 10ml nước cốt chanh, 10gr tỏi ớt băm nhuyễn và khuấy đều.
Bước 3 : Cách trộn gỏi tai heo ngó sen
- Cho tai heo đã xắt mỏng thành miếng, tôm, cà rốt, dưa leo vào một tô đảo đều, sau đó cho hỗn hợp nước sốt đã làm vào trộn, bóp đều cho ngấm gia vị vào các nguyên liệu.
- Khi ăn, trình bày ra đĩa, trang trí thêm rau thơm, rau mùi, rau húng bạc hà, đậu phộng rang giã thô cùng phồng tôm chiên cho chuẩn vị.
Thành quả
Ngó sen trắng giòn, mang vị ngọt nhẹ là thực phẩm thơm ngon giúp thanh nhiệt, giải độc, lọc máu,… kết hợp cùng tai heo giòn giòn sựt sựt không có mỡ, hòa quyện cùng các gia vị bổ sung, tất cả tạo nên một món ăn vừa ngon miệng lại bổ dưỡng, chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất. Mùa hè oi bức mà được ăn một món Gỏi tai heo ngó sen thì còn gì bằng ?!!!
Những mẹo nhỏ khi lựa chọn tai heo
Trên thị trường hiện nay, tai heo thường được tẩy trắng bằng các hóa chất, để tránh chọn phải những chiếc tai heo ướp hóa chất này, bạn hãy chọn những tai heo có màu hơi ngả vàng nhé. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn những chiếc tai heo ít lông, không có mùi hôi và không có nhiều hạch nhé. Hy vọng mẹo nhỏ này sẽ giúp bạn chọn lựa được một chiếc tai heo thật tươi ngon để hoàn thành món Gỏi tai heo ngó sen của mình nhé !
Trên đây là những chia sẻ và cách chế biến món Gỏi tai heo ngó sen thanh mát cho một tiết trời oi bức này, hy vọng các chị em sẽ có màn trổ tài thành công mỹ mãn cùng món ăn chuẩn “ngon từ mắt, ngọt từ miệng” này nhé !!!