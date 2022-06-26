Cách làm gỏi tai heo ngó sen trắng giòn, thơm ngon và đơn giản ngay tại nhà !

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Công dụng của ngó sen

Ngó sen là một trong những dược liệu tự nhiên tốt cho cơ thể !

Ngó sen là một trong những thực phẩm được các thực khách ưa chuộng, không chỉ ở hương vị tươi ngon, thanh đạm, mà còn ở thành phần mang lại nhiều lợi ích cho người thưởng thức:

Ngó sen có hàm lượng chất xơ tương đương với rau xanh và còn chứa 16,4% hàm lượng tinh bột và vitamin C, đảm bảo bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể bạn.

Ngoài ra, ngó sen còn nhiều các công dụng khác như : hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ gan giải độc, giúp làm đẹp da, điều trị mất ngủ và hỗ trợ giảm cân,…

Có thể nói, ngó sen chính là một trong số ít các thực phẩm bổ dưỡng nhưng vẫn đảm bảo ngon miệng.