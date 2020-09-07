Hướng dẫn các cách trộn gỏi củ hủ dừa giòn ngọt, thơm ngon

Vào bếp 07/09/2020 11:33

Từ lâu, củ hủ dừa đã được xem là đặc sản của miền Tây sông nước, tạo nên những món gỏi tuyệt vời. Dưới đây là các cách trộn gỏi củ hủ dừa giòn ngon, ăn là mê.

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Món gỏi củ hủ dừa vừa có sự hài hòa giữa vị giòn giòn sần sật của các loại rau củ, vị giòn mát của củ hủ dừa, vị thơm ngon của thịt, điểm thêm chút rau răm và đậu phộng rang, hành phi thơm lừng. Mới mô tả thế thôi, chắc hẳn bạn đã rất thèm và muốn vào bếp ngay rồi đúng không? Bài viết sau của Phunuvagiadinh sẽ bật mí với bạn một số cách trộn gỏi củ hủ dừa siêu ngon, cực đơn giản.

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Hướng dẫn các cách trộn gỏi củ hủ dừa giòn ngọt, thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Đôi nét về củ hủ dừa

Củ hủ dừa là phần trên của thân cây dừa, nằm sâu trong thân, gồm cả chồi non chưa nhú ra bên ngoài của cuống lá và lá. Để lấy được củ hủ dừa, người ta phải đốn hạ toàn bộ cây dừa, do đó nó không phải là món ăn được bán thường xuyên trong các chợ hay siêu thị. Trong ẩm thực, củ hủ dừa thường được dùng để làm món gỏi.

Cách làm gỏi củ hủ dừa tôm thịt

Thời gian để làm món ăn này khoảng 30 phút. Dưới đây là nguyên liệu dành cho 4 người ăn:

  • 300g củ hủ dừa.
  • 200g thịt ba chỉ.
  • 200g tôm tươi.
  • 30g tỏi băm.
  • 30g ớt băm.
  • 150g cà rốt.
  • 150g dưa chuột.
  • Đậu phộng rang, hành phi tùy ý.
  • 30g rau răm.
  • 1 muỗng canh rượu trắng.
  • 3 lát gừng.
  • 2 củ hành tím.
  • 50ml nước cốt chanh.
  • Gia vị: nước mắm, muối, đường, bột ngọt, tương ớt.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Cắt rau củ

  • Củ hủ dừa sau khi rửa sạch thì đem cắt sợi, ngâm trong nước đá lạnh đã pha một ít đường cùng vài lát chanh trong khoảng 10 phút. Sau đó, xả sạch với nước rồi để ráo.
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Củ hủ dừa ngâm trong nước sạch - Ảnh minh họa: Internet
  • Cà rốt đem gọt vỏ, bỏ hạt dưa leo rồi cắt sợi tương tự như củ hủ dừa. Rau răm rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Chế biến tôm và thịt

  • Tôm: Rửa sạch rồi cho vào nồi nước, thêm rượu trắng và một vài lát gừng. Đun sôi trong khoảng 5 phút rồi vớt tôm ra cho nguội, bóc vỏ và xẻ đôi thịt tôm.
  • Thịt ba chỉ: Rửa sạch thịt ba chỉ với một ít muối, cho vào nồi, thêm vài chút hành tím rồi luộc khoảng 10-15 phút đến khi thịt chín. Vớt thịt ra cho nguội, thái thành từng lát mỏng vừa ăn.

Bước 3: Pha nước trộn gỏi

Chuẩn bị 100g nước mắm, 100g đường, ½ thìa cà phê bột ngọt. Cách làm nước mắm trộn gỏi củ hủ dừa đơn giản như sau:

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Cách pha nước trộn gỏi củ hủ dừa thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet
  • Cho tất cả nguyên liệu trên vào nồi, đặt nồi lên bếp, dùng đũa khuấy đều cho đến khi đường và bột ngọt tan ra thì tắt bếp, để nguội.
  • Sau khi nước mắm nguội thì cho 3 thìa canh tương ớt, nước cốt chanh, ớt băm, tỏi băm và ngò băm vào. Dùng thìa trộn đều cho đến khi tất cả các thành phần hòa quyện với nhau.

Bước 4: Trộn gỏi

  • Chuẩn bị 2 thố: 1 thố để đựng củ hủ dừa, dưa leo, cà rốt và 1 thố để đựng thịt và tôm. 
  • Cho vào mỗi thố 3 thìa canh nước trộn gỏi, ngâm khoảng 15 phút rồi chắt nước đi.
  • Tiếp theo, cho tôm thịt và rau củ vào chung 1 thố rồi thêm 3 thìa canh nước trộn gỏi vào trộn lên cho đều.
  • Cuối cùng, thêm đậu phộng rang, hành phi và rau răm vào, trộn lên 1 lần nữa rồi dọn ra đĩa.

Thành phẩm

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Gỏi củ hủ dừa ăn cùng bánh phồng tôm thì ngon hết sẩy - Ảnh minh họa: Internet

Gỏi củ hủ dừa tôm thịt hấp dẫn từ màu sắc cho tới hương vị. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn từ rau củ, vị chua chua ngọt ngọt của rau củ, cùng với đó là sự thơm ngon từ thịt và tôm. Món gỏi củ hủ dừa tôm thịt này khi ăn kèm với bánh phồng tôm thì ngon hết sẩy.

Cách trộn gỏi củ hủ dừa thịt gà

Thời gian để làm món ăn này khoảng 35 phút. Dưới đây là nguyên liệu để làm món gỏi củ hủ dừa thịt gà cho 2 người ăn:

  • 200g củ hủ dừa.
  • 200g thịt gà (ức gà hoặc đùi gà).
  • 50g cà rốt.
  • 50g dưa chuột.
  • 20g rau răm.
  • 10g đậu phộng.
  • 3 thìa canh nước mắm.
  • Tỏi băm, ớt băm.
  • 4 thìa canh đường trắng.
  • 1 thìa canh nước cốt chanh.
  • 1 thìa canh tương ớt.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  • Sơ chế củ hủ dừa, cắt sợi và để ráo.
  • Rửa sạch cà rốt, dưa leo rồi thái sợi như củ hủ dừa.
  • Rửa sạch rau răm, thái nhỏ.

Bước 2: Luộc thịt gà

  • Luộc gà với vài lát gừng cùng lá chanh trong khoảng 10 phút.
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Luộc gà với một ít lá chanh - Ảnh minh họa: Internet
  • Khi gà chín, vớt ra cho nguội rồi xé thành từng miếng nhỏ.

Bước 3: Pha nước trộn gỏi

  • Cho 3 thìa canh nước mắm và 4 thìa canh đường vào nồi, khuấy cho đường tan hết rồi đun hỗn hợp sôi lên thì tắt bếp.
  • Chờ hỗn hợp nguội rồi cho ớt băm, tỏi năm, tương ớt và nước cốt chanh vào hỗn hợp, khuấy đều lên.

Bước 4: Trộn gỏi

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Món gỏi củ hủ dừa thịt gà hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet
  • Cho củ hũ dừa, thịt gà, dưa chuột và cà rốt vào 1 bát tô lớn.
  • Rưới nước mắm trộn gỏi vào bát tô rồi trộn đều lên.
  • Cho rau răm, đậu phộng rang vào gỏi cho thơm là xong.

Trên đây là những cách trộn gỏi củ hủ dừa đơn giản, đem lại những món ăn cực kỳ hấp dẫn cho cả gia đình bạn. Chúc bạn thành công!

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