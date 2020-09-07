Món gỏi củ hủ dừa vừa có sự hài hòa giữa vị giòn giòn sần sật của các loại rau củ, vị giòn mát của củ hủ dừa, vị thơm ngon của thịt, điểm thêm chút rau răm và đậu phộng rang, hành phi thơm lừng. Mới mô tả thế thôi, chắc hẳn bạn đã rất thèm và muốn vào bếp ngay rồi đúng không? Bài viết sau của Phunuvagiadinh sẽ bật mí với bạn một số cách trộn gỏi củ hủ dừa siêu ngon, cực đơn giản.

Hướng dẫn các cách trộn gỏi củ hủ dừa giòn ngọt, thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Đôi nét về củ hủ dừa

Củ hủ dừa là phần trên của thân cây dừa, nằm sâu trong thân, gồm cả chồi non chưa nhú ra bên ngoài của cuống lá và lá. Để lấy được củ hủ dừa, người ta phải đốn hạ toàn bộ cây dừa, do đó nó không phải là món ăn được bán thường xuyên trong các chợ hay siêu thị. Trong ẩm thực, củ hủ dừa thường được dùng để làm món gỏi.

Cách làm gỏi củ hủ dừa tôm thịt

Thời gian để làm món ăn này khoảng 30 phút. Dưới đây là nguyên liệu dành cho 4 người ăn: