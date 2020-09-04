Bánh trung thu tự làm chắc chắn là món quà ý nghĩa cho bạn bè, người thân. Dưới đây là cách làm bánh trung thu đậu xanh trứng muối siêu ngon và đơn giản.

Cách làm bánh trung thu đậu xanh trứng muối siêu đơn giản - Ảnh minh họa: Internet Nguyên liệu làm bánh trung thu đậu xanh trứng muối Bột mì: 120g;

Đậu xanh cà không vỏ: 150g;

Trứng gà: 2 quả;

Bơ đậu phộng: 10g;

Lòng đỏ trứng muối: 6 chiếc;

Nước cốt chanh: 1 muỗng;

Gia vị: muối, đường, dầu ăn, bột trà xanh. Cách làm bánh trung thu đậu xanh trứng muối Cách làm bánh nướng trung thu nhân đậu xanh siêu ngon và cực kỳ đơn giản qua các bước sau: Bước 1: Làm nước đường Nước đường là một trong các thành phần không thể thiếu khi làm bánh trung thu nướng, giúp tạo nên màu sắc đẹp mắt và mùi thơm cho chiếc bánh. Phần nước đường được để càng lâu, bánh làm xong sẽ có màu càng đẹp mắt. Cách làm như sau:

Cách nấu nước đường làm bánh trung thu - Ảnh minh họa: Internet Cho 500g đường cùng với 300ml nước lọc vào nồi, bật bếp lên rồi đun cho nước sôi đến khi đường chuyển sang màu vàng nâu thì tiếp tục đun thêm khoảng 30 phút trên lửa nhỏ. Sau đó, thêm 1 muỗng nước cốt chanh vào và đun thêm 15 phút nữa là được, tắt bếp.

Cho nước đường ra bát tô, chờ nguội hẳn rồi cho vào lọ đậy kín lại, bảo quản nơi thoáng mát, có thể lấy ra sử dụng sau 3 ngày. Bước 2: Làm vỏ bánh Đập 1 quả trứng gà vào bát tô, sau đó thêm phần bơ đậu phộng, 80g nước đường làm bánh, 15ml dầu ăn vào, tiếp theo rây 120g bột mì vào tô một cách từ từ và trộn đều tất cả lên. Trộn đều bột cùng các nguyên liệu để làm bột bánh - Ảnh minh họa: Internet Sau đó, nhào bột thật kỹ cho đến khi các nguyên liệu đã hòa quyện với nhau tạo thành khối mịn, không dính tay.

Dùng bọc thực phẩm bọc khối bột lại để tránh cho bột không bị khô, cho bột nghỉ khoảng 30 phút. Bước 3: Sơ chế nhân đậu xanh, trứng muối Đậu xanh đem rửa sạch, ngâm trong nước tầm 4 giờ để đậu xanh nở mềm hết, vớt ra rồi lại rửa sạch với nước một lần nữa.

Cho đậu xanh vào 1 chiếc nồi, thêm 500ml nước, đun cho đậu chín mềm. Tiếp theo, cho đậu vào cối, thêm 80g đường và 3g muối rồi xay cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn. Ở bước này, bạn nên pha khi đậu xanh còn nóng hoặc bạn có thể dùng muỗng tán mịn cũng được.

Cho phần đậu xanh đã nhuyễn vào chảo, thêm ít dầu rồi sên đậu trên lửa nhỏ cho đến khi nhân khô lại. Sên đậu xanh trên chảo với lửa nhỏ - Ảnh minh họa: Internet Chia bột thành 2 phần bằng nhau, một phần giữ nguyên còn một phần thì cho bột trà xanh hòa với nước cùng một ít dầu ăn, đảo đều thêm khoảng 1 phút đến khi phần nhân khô ráo thì tắt bếp.

Với trứng muối, bạn tách phần lòng đỏ bên trong. Bước 4: Làm bánh trung thu Chia phần nhân bánh và vỏ bánh thành các viên tròn bằng nhau, lưu ý phần nhân bánh phải nhỏ hơn hoặc bằng ½ phần vỏ bánh.

Ấn phần nhân bánh dẹt xuống rồi cho lòng đỏ trứng muối vào chính giữa, nhẹ nhàng bao lại để che kín phần trứng muối, viên tròn lại.

Tiếp tục ấn bột vỏ bánh dẹt xuống, cho phần nhân vừa vo tròn vào chính giữa rồi nhẹ nhàng viên tròn lại cho kín nhân. Thực hiện tương tự cho đến khi hết phần bột bánh. Cho nhân vào chính giữa phần bột bánh rồi viên tròn lại - Ảnh minh họa: Internet Quét đều 1 lớp dầu ăn vào khuôn, sau đó đặt bánh vào khuôn để tạo hình. Sau khi tạo hình xong thì quét 1 lớp lòng đỏ trứng cùng dầu ăn lên bề mặt bánh. Điều này sẽ giúp bánh có màu vàng đẹp mắt sau khi nướng.

Cho bánh vào khay nướng rồi đặt vào lò ở nhiệt độ 180 độ C khoảng 5 phút. Tiếp theo, lấy bánh ra rồi quét tiếp 1 lớp nước và lòng đỏ trứng gà, đợi khi nào bánh nguội rồi lại cho vào lò, tiếp tục nướng thêm 5 phút ở nhiệt độ 180 độ C, sau đó lấy bánh ra, tiếp tục quét lòng đỏ và quét như trên, thực hiện điều này thêm 3 lần là bánh chín đều. Cho bánh trung thu vào khay nướng - Ảnh minh họa: Internet Quét lòng đỏ và nước lên bánh, để bánh tránh bị khô, có màu vàng đẹp mắt. Như vậy là hoàn thành xong chiếc bánh trung thu rồi, chỉ việc cho ra đĩa và thưởng thức bên những người thân yêu thôi. >>> Xem thêm: - Cách làm bánh trung thu trà xanh thanh mát cho ngày rằm - Cách làm bánh trung thu nhân khoai môn thơm ngon tại nhà Bánh trung thu do chính tay bạn làm vừa đảm bảo chất lượng, vừa thể hiện được tấm lòng của bạn đối với mọi người trong ngày rằm tháng tám. Bên cạnh cách làm bánh trung thu đậu xanh nướng trên, bạn có thể tham khảo thêm cách làm bánh trung thu dẻo nhân đậu xanh để làm phong phú thêm hộp bánh làm quà của mình.

Cách làm bánh trung thu rau câu cực ngon, cực đẹp mắt tại nhà Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách làm bánh trung thu rau câu tại nhà rất đơn giản. Không cần đi đâu xa, bạn có thể thực hiện theo bí quyết dưới đây để có ngay thể làm được bánh ngon đãi gia đình mùa sum vầy này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-lam-banh-trung-thu-dau-xanh-trung-muoi-sieu-don-gian-378502.html