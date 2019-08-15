Cách làm bánh trung thu rau câu cực ngon, cực đẹp mắt tại nhà

Bánh trung thu rau câu nhân trái cây có nhiều công thức thực hiện rất đa dạng. Để tạo hương sắc riêng cho món bánh truyền thống này, bạn có thể dùng nguyên liệu thanh long đỏ, cà rốt và lá dứa.

Bên cạnh những chiếc bánh truyền thống, trong mùa trung thu, bánh trung thu rau câu mát lạnh sự cách điệu rực rỡ, mát lạnh và vô cùng bổ dưỡng. Không những vậy, đây còn là một loại bánh khá "đắt hàng" và giúp chống ngấy hiệu quả. Sau đây là cách làm bánh trung thu rau câu cực ngon và đẹp mắt.

- 100ml nước cốt dừa hoặc 1 nửa trái thanh long đỏ

- 1 củ cà rốt

- Vài lá dứa

- 1 ít muối

- 400ml nước

Nguyên liệu làm bánh trung thu rau câu nhân trái cây

Hướng dẫn làm bánh trung thu rau câu:

Bước 1: Làm vỏ bánh

Làm vỏ bánh trung thu rau câu nước cốt dừa:

- Đun lá dứa trong 200ml nước cho sôi để tạo hương thơm. Khi nước sôi, vớt lá dứa ra rồi cho đường vào thêm, 1 chút muối và khuấy đều.

- Sau đó, cho bột nước cốt dừa vào nồi và khuấy đều cho tan hết, để nguội. Tiếp theo, cho vào nồi 8gr bột rau câu và khuấy tan.

Đun lá dứa trong 200ml nước

Làm vỏ bánh rau câu thanh long đỏ:

- Dầm hoặc đem thanh long xay nhuyễn với máy xay sinh tố. Cho thanh long vào 200ml nước và đun sôi.

Cho thanh long xay nhuyễn đun sôi với bột rau câu

- Sau đó, thêm bột rau câu vào để đun sôi. Kết hợp khuấy đều tay trong quá trình nấu để tránh bột vón cục dưới đáy nồi.

Làm nhân bánh trung thu với cà rốt:

Khi tiến hành làm bánh trung thu rau câu, với phần nhân bánh, bạn có thể linh hoạt dùng nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Trong đó, làm nhân cà rốt giả trứng muối vừa ngon vừa trông đẹp mắt hơn.

Các bước tiến hành:

- Rửa sạch cà rốt và đem thái nhỏ. Cho vào nồi khoảng 100ml nước để luộc cà rốt. Với cà rốt và cả phần nước luộc thu được, bạn cho vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn.

Dùng nước rau câu và rốt vừa làm xong đổ vào khuôn đá tròn để tạo thành trứng muối giả

- Với phần nước cà rốt xay nhuyễn vừa thu được, bạn cho 40gr đường, 1 chút muối vào khuấy đều. Đun sôi, tắt bếp, để nguội bớt. Sau đó cho vào 5g bột thạch.

- Dùng nước rau câu và rốt vừa làm xong đổ vào khuôn đá tròn để tạo thành trứng muối giả.

Bước 2: Tạo hình cho bánh trung thu rau câu

Đổ vào khuôn bánh một lớp rau câu cốt dừa mỏng. Khi rau câu se lại, bạn cho viên nhân vào giữa rồi đổ nước rau câu cốt dừa lên trên cho đến khi đầy khuôn bánh. Cho bánh vào tủ lạnh.

Bánh rau câu thanh long đẹp mắt

Thực hiện tương tự với phần vỏ bánh bằng rau câu thanh long để cho ra thành phẩm đẹp mắt.

2. Cách làm bánh trung thu rau câu nhân đậu xanh

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Bột thạch rau câu: 45g

- Đậu xanh xát vỏ: 100g

- Thanh long đỏ: ½ quả (200g)

- Đường: 100g

- Bột cốt dừa: 100ml

- Nước: 2lít

- Khuôn bánh trung thu

Các bước tiến hành:

Bước 1: Ngâm đậu xanh cho nở rồi cho vào đồ chín, xay nhuyễn. Sau đó, cho đỗ đã xay vào chảo nóng đảo cho đỗ se lại.

Xay nhuyễn đậu xanh

Bước 2: Bỏ vỏ thanh long đỏ và đem xay nhuyễn cùng 0,5 lít nước.

Xay thanh long đỏ nhuyễn cùng 0,5 lít nước

Bước 3:

- Xay nhuyễn đỗ rồi cho vào khuôn làm thạch (lượng đỗ chỉ chiếm 1/3 khuôn để làm lớp nhân ở giữa).

Cho đỗ xanh vào khuôn làm thạch

- Lấy đỗ xanh ở khuôn ra và cắt bớt viền xung quanh mỗi cạnh 1cm.

Bước 4:

- Bắc một nồi nước lên bếp rồi cho bột rau câu vào khuấy đều cho tan. Thêm đường vào và đun tiếp trong khoảng 10 phút cho thạch rau câu nở.

- Khi nồi thạch sôi, bạn cho toàn bộ số thanh long đỏ đã xay vào. Sau đó thêm 50g bột cốt dừa vào kết hợp khuấy đều tay rồi tắt bếp.

Khi nồi thạch sôi, bạn cho toàn bộ số thanh long đỏ đã xay vào

Bước 5: Đổ bánh trong khuôn ra 1 khay rộng, cho thạch rau câu thanh long vào khoảng 1/3 khuôn, để thạch hơi se mặt. Để phần thạch còn lại trên bếp cho ấm.

Cho thạch rau câu thanh long vào khoảng 1/3 khuôn, để thạch hơi se mặt

Bước 6:

Lúc thạch se lại, bạn cho nhân đỗ xanh vào khuôn thạch. Tiếp đó, cho thạch thanh long đỏ vào đầy khuôn. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh chừng 2 giờ, thạch sẽ đông cứng lại hoàn toàn.

Bước 8: Khoảng 2 tiếng sau đó, các bạn tách khuôn rồi lấy miếng thạch đã được đông cứng và mát lạnh ra, cắt thành miếng vừa ăn. Như vậy là chiếc bánh Trung thu rau câu nhân đỗ xanh hấp dẫn đã được hoàn thành.

Bánh trung thu rau câu nhân đỗ xanh hấp dẫn

3. Cách làm bánh trung thu rau câu nhân phô mai

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 150g đường

- 2 lát pho mai

- 5g bột rau câu giòn và 5g bột rau câu dẻo

- 100ml sữa tươi không đường

- Khuôn tròn làm bánh flan, khuôn làm bánh trung thu rau câu

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm bánh trung thu rau câu nhân phô mai

Các bước tiến hành:

Bước 1:

Thanh long đem lột vỏ và xay nhuyễn.

Bước 2:

Đun sữa tươi không đường và 2 lát phô mai với lửa nhỏ. Dùng muỗng tán nhẹ cho nát phô mai rồi đem hòa với sữa.

Hòa 1/4 hỗn hợp bột rau câu với nước rồi khuấy đều. Sau đó, đem đổ chung với hỗn hợp sữa.

Đụn cho đến khi bột rau câu tan hết, hỗn hợp hơi sánh lại. Đổ hỗn hợp này vào khuôn để làm nhân. Phần nhân cao khoảng 1cm.

Bước 3:

Hòa hỗn hợp bột rau câu với đường và một ít nước sạch

- Hòa số hỗn hợp bột rau câu còn lại với đường và một ít nước sạch. Khuấy đều cho hỗn hợp này đặc quyện. Sau đó, đổ vào chung với phần thanh long xay.

- Đun và khuấy đều hỗn hợp trên cho đến khi tan hết bột rau câu. Sau đó, đổ làm một lớp mỏng vào khuôn làm bánh trung thu rau câu và để cho hơi kết đặc lại.

Bước 4:

Sau đó, đặt phần nhân rau câu pho mai vào giữa khuôn.

Đổ nước rau câu thanh long vào khuôn cho đến khi lòng khuôn được lấp kín. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng trước khi dùng.

Bước 5:

Cắt bánh trung thu rau câu phô mai thành từng phần vừa ăn và thưởng thức.

Bánh trung thu rau câu phô mai

4. Cách làm bánh Trung thu rau câu flan

Thay vì làm bánh trung thu nướng khá quen thuộc, mùa Trung thu năm nay, bạn có thể chiêu đãi gia đình và bạn bè món bánh Trung thu rau câu flan thơm ngọt, mát lạnh.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Bột rau câu: 1 gói

- Bột matcha: 10 gram

- Đường phèn: 300 gram

- Sữa đặc: 2 lon

- Sữa tươi: 300 ml

- Nước lọc: 3 lít

- Khuôn rau câu hình bánh Trung thu: 20 cái

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm bánh Trung thu rau câu flan

Các bước tiến hành:

Bước 1:

Pha bột rau câu với nước lọc và khuấy đều.

Bắc một nồi 2,5 lít nước lên bếp, sau đó cho 300 gram đường phèn và ít muối vào nồi. Nấu với lửa nhỏ để đường phèn tan.

Đun cho đến khi hỗn hợp nước đường sôi. Cho nước pha bột rau câu vào và đun với lửa nhỏ.

Lọc hỗn hợp matcha và sữa tươi qua vải mỏng

Bước 2:

- Trộn đều 10 gram bột matcha với 100 ml sữa tươi. Dùng 1 tấm vải mỏng để lọc hỗn hợp này và oại bỏ phần matcha bị vón cục. Sau đó, Cho 1/2 lon sữa đặc có đường vào hỗn hợp, khuấy đều tay cho hỗn hợp đặc quyện.

- Đun cho hỗn hợp rau câu sôi. Cho vào phần bột matcha khoảng 500 ml rau câu , quậy đều. Tráng vào đáy khuôn một lớp rau câu matcha mỏng. Sau đó lần lượt đổ cho đến hết khuôn.

Bước 3:

Quậy đều nước rau câu với 1/2 lon sữa đặc vào. Chờ cho đến khi lớp rau câu matcha hơi đông lại, Dùng nĩa đâm vào lớp rau câu vừa đông để các lớp rau câu dính vào nhau. Đổ tiếp lớp rau câu sữa đặc lên. Lần lượt đổ cho đến khi hết khuôn.

Bước 4: Khi bánh flan đã đông cứng, bạn tách ra khỏi hộp, dùng khăn giấy thấm nhẹ để hút bớt phần nước đường.

Bước 5: Lớp rau câu thứ hai đã bắt đầu se mặt lại. Bạn dùng nĩa đâm nhẹ và đặt bánh flan lên trên. Cho bánh flan tất cả khuôn.

Đổ rau câu ngập bánh flan

Bước 6:

Pha hỗn hợp rau câu matcha rồi đổ vào đầy khuôn bánh (phần rau câu sẽ bao phủ cả bánh flan).

Lần lượt đổ cho đến hết khuôn. Chờ cho bánh nguội, bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng để bánh đông lại, cứng, giòn.

>>> Xem thêm:

- Cách làm bánh trung thu nhân sầu riêng - Vị mới, thơm ngon, béo ngậy

- Chia sẻ cách làm bánh trung thu nướng thơm ngon vàng rộm

Bánh Trung thu rau câu flan

cách làm bánh trung thu rau câu khá đơn giản. Với những gợi ý trên, chị em sẽ dễ dàng làm được chiếc bánh vừa xinh đẹp vừa ngon lành, thu hút cho mâm cỗ rước đèn năm nay.