Thu này đổi vị, học ngay cách làm bánh Trung Thu chay thơm ngon, mát lành

Trung Thu đã đến rất gần rồi. Trong nhà, ngoài phố đèn lồng treo, bánh nhiều loại thi nhau gọi mời. Rằm Trung Thu là dịp gia đình dành thời gian uống chút trà, ăn miếng bánh cùng chuyện trò những việc đã làm trong cả nửa năm qua. Rôm rả, thân tình và đầy ắp ngọt ngào.

Bánh Trung Thu hiện nay với rất nhiều sự lựa chọn cho cả người ăn chay và ăn mặn - Ảnh minh họa: Internet

Bánh Trung Thu hiện nay đa dạng với rất nhiều khẩu vị khác nhau không chỉ cho người ăn mặn mà còn cả sự lựa chọn cho người ăn chay. Nếu bạn yêu thích những vị thanh đạm của các loại hạt, loại đâu, bạn cũng muốn dành thời gian để làm chiếc bánh chay mát lành cho dịp Rằm lớn nhất năm. Bài viết hôm nay là dành cho bạn. Cùng tìm hiểu cách làm bánh Trung Thu chay đậm chất ngay tại nhà.

Cách làm bánh Trung Thu nướng nhân thập cẩm chay

Nguyên liệu phần nhân bánh:

Nấm đông cô :50 gr

Sườn non chay :50 gr

Đậu phộng :100 gr

Mè:100 gr

Hạt dưa :100 gr

Mứt bí:100 gr

Mứt sen :100 gr

Mứt gừng đỏ :50 gr

Mứt chanh :50 gr

Hạt điều :100

Lá chanh :10 lá

Nguyên liệu làm trứng muối chay:

Đậu xanh :100 gr

Phô mai: 50 gr

Hạt điều :30 gr

Màu cam thực phẩm:1 ít (lấy khoảng 1 muỗng cà phê, tùy lượng bạn sử dụng)

Nguyên liệu làm vỏ bánh

Bột mì : 500 gr bột hoa ngọc lan

Baking soda :1/4 muỗng cf (cà phê)

Nước đường :360 ml

Nước tro tàu:1 muỗng cf

Màu dừa :1/2 muỗng cf

Bơ đậu phộng :2 muỗng cf

Dầu :80 ml

Cách làm nhân bánh:

Nấm đông cô ngâm nước sôi 1 giờ rồi sả sạch, bỏ chân cắt hạt lựu vắt lại cho khô

Sườn non chay : ngâm mềm rồi xé sợi cắt hạt lựu

Đậu phộng luộc chín

Mè +hạt dưa rang vàng

Mứt bí +mứt sen cắt hạt lựu

Mứt gừng mứt sen cắt sợi nhuyễn

Hạt điều giã vụn

Lá chanh bỏ gân xắt sợi nhuyễn

Nước sốt dầu hào

100 ml nước đường

50 gr dầu hào chay

3 muỗng nước tương

Nhân bánh thập cẩm với đa dạng nguyên liệu hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Làm nước đường

Cho 350 ml nước cùng 0.5 kg đường thêm ½ nước quả chanh để không bị lại đường rồi bắt lên bếp đun sôi, không khuấy khi nấu mà để cho đường tan hết. Sau khi nước đường sôi, để lửa nhỏ và nấu thêm 5 phút, tắt bếp và để nguội.

Nấu nước đường - Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp nước trộn nhân gồm: nước đường: 100 ml, rượu mai quế lộ (hoặc rượu trắng nhà làm) :50 ml, 3 muỗng cf nước tương, 2 muỗng cf dầu hào chay, 4 muỗng cf dầu ăn, 1 muỗng cf dầu mè, 1/2 muỗng cafe tiêu, 1/4 muỗng cf bột ngọt.

Phi thơm ít Boa Rô (Boa Rô là loại thực phẩm có mùi hăng giống như tỏi, thường được sử dụng để làm thơm các món ăn chay, hoặc tạo mùi đặc trưng cho món súp hầm và món gỏi mùa hè) hoặc dùng hành tím sau đó cho sườn non chay vào xào vừa ráo cho nấm đông cô + đậu phộng vào đảo đều. Tiếp đó thêm sốt dầu hào vào đảo liên tục cho đến khi nhân ráo đổ ra thau để nguội thì cho các nguyên liệu còn lại vào. Bỏ vào một cái tô 50 gr đường + hỗn hợp nước trộn nhân, trộn đều rồi cho 100-150 gr bột bánh dẻo vào tạo độ kết dính.

Cách làm lòng đỏ trứng muối chay

Đậu xanh chà hết vỏ sau đó ngâm mềm. Đem đậu xanh đi đồ cho mềm. Nếu không có thời gian thì có thể cho đậu rửa sạch với chút xâm xấp nấu đến khi đậu chín mềm (hoặc nhanh nhất bạn có thể sử dụng nồi áp suất để đậu được chín mềm).

Đem đậu còn nóng đi xay nhuyễn đều, nêm chút đường, bột canh và dầu màu điều cho màu giống với lòng đỏ trứng muối trộn đều. Sau đó cho vào chảo sên đều tay cho ráo.

Tắt bếp cho phô mai vào đảo đều để phô mai tan chảy, cho màu đỏ cam vào tạo màu trứng rồi cho hạt điều giã vụn vào trộn đều vo viên 15 gr/cái.

Cách làm vỏ bánh Trung Thu chay

Baking soda với bột mì trộn đều rồi rây mịn.

Nước đường+ nước tro tàu+ bơ đậu phộng+ dầu ăn quậy đều sau đó cho bột vào trộn đều, để bột nghỉ 30 phút.

Nước tro tàu, nguyên liệu được sử dụng làm vỏ bánh Trung Thu - Ảnh minh họa: Internet

Bột nghỉ xong mình lấy xíu bột áo trải lên bàn cho bột ra nhồi lại và chia viên vo tròn (bạn nên trải tấm nylon ở dưới để cho sach, sau đó trải lớp mỏng bột áo). Nếu bạn làm bánh 100 gr thì vỏ bánh là 35 gr, nhân trứng muối, nhân bánh 70 gr.

Cán móng bột vỏ rồi cho nhân vào túm lại và cho vào khuôn đóng bánh lấy bánh ra.

Đóng khuôn bánh theo sự lựa chọn của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý không nên cán bột vỏ quá rộng mà chỉ cán miếng bột bằng 1/3 nhân khi bọc mình túm lên nó không bị phồng bánh hay nhân và vỏ không liền.

Hỗn hợp quét mặt bánh Trung Thu

Do bánh chay nên hỗn hợp quét mặt bánh là sữa tươi pha ít dầu mè, xì dầu. Gồm :50 ml sữa tươi, 20ml dầu mè và 5ml xì dầu (hoặc nước hàng).

Công tác nướng bánh. Cho lên khay có lót giấy nướng, nướng 200 độ thời gian 10 phút phải coi đủ 3 yếu tố giai đoạn này: đáy bánh vàng thành bánh trở đục và mặt bánh xém vàng mình lấy ra xịt nước chờ cho khô quét mặt bánh. Quét mặt bánh xong mình cho vào lò nướng tiếp tới khi mặt bánh vàng khoản 5-7 phút tuỳ lò lấy ra để nguội.

Cách làm bánh Trung Thu chay nhân đậu xanh

Một cách biến tấu nếu gia đình bạn không thích nhân thập cẩm, thích đơn giản, nhẹ nhàng, bạn hoàn toàn có học cách làm bánh Trung Thu chay nhân đậu xanh.Với phần vỏ bánh cách làm tương tự như trên nên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách làm nhân đậu xanh cho bánh chay.

Nguyên liệu làm nhân bánh:

- 250 g đậu xanh đã ngâm qua đêm.

- Bột mì (rang sơ trên bếp để bột tơi mịn và thơm hơn)

- Nước hoa bưởi.

- Đường: 300 gr

Bước 1: Đậu xanh ngâm qua đêm, rửa sạch đậu xanh với nước, cho vào nồi hấp chín. Đây là cách nhanh nhất để đậu tơi, mềm và nhanh chín.

Hoặc cho đậu xanh vào nấu cùng với khoảng 400ml nước, 100g đường (nếu muốn ít ngọt bạn có thể gia giảm lượng đường), nấu sôi vớt bọt, hạ nhỏ lửa, đều bếp đến khi cạn nước. Thấy đậu xanh chín mềm và dẻo. Các bạn nên cho đường vào từ sớm, ngay trong quá trình nấu đậu xanh. Quá trình nấu đậu liu riu này giúp cho đường ngấm vào đậu tốt hơn, giúp đậu trong và dẻo.

Đậu xanh khi đã nấu chín - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Xay nhuyễn đậu xanh vừa hấp chín, vừa xay vừa thêm nước từ từ, để thấy đậu thật nhuyễn.

Bước 3: Đặt một chảo dầu ăn lên bếp, bỏ đậu xanh vừa mới xay nhuyễn lên chảo xào, ấn khuấy hỗn hợp sao cho đều tay đến khi hỗn hợp đặc sệt lại cho bỏ ra ngoài để cho nguội. Sên lửa nhỏ, từ từ, để đường và dầu ăn có thời gian thật hòa quyện và ngấm, nhân sẽ trong, mịn và dẻo hơn. Sau khi sên xong, nên đặt chảo xuống khỏi bếp, đảo thêm để nhân nhanh nguội và không bị khô mặt. Khi nhân bớt nóng, các bạn có thể dùng nilon bọc thực phẩm phủ lên mặt nhân để nhân không bị khô.

Đậu xanh khi sên trên chảo - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Trải một tấm nilong bọc thực phẩm lên bàn bếp, phủ một lớp bột áo mỏng. Nặn nhân đậu xanh thành từng viên khoảng 75g/viên, trọng lượng nhân tương đương với trọng lượng vỏ bánh. Sau đó, bọc bột lại bằng nilon và để vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng.

Nhân đậu xanh sau khi vo viên - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Bạn lấy phần vỏ bánh đã làm (như cách làm nêu trên) ra. Dùng gậy cán bột cán đều vỏ bánh, lấy phần nhân trong tủ lạnh ra, đặt trọn vào giữa và vo tròn lại. Bạn nên dùng tấm nilong bọc thực phẩm lót ở dưới, bôi một ít bột áo (là bột bắp hoặc bột mì) để bớt dính và cán bột dễ hơn. Vo đều tay sẽ khiến bánh và nhân được đều và lên khuôn thật đẹp.

Bước 7: Bạn lựa chọn khuôn ưng ý và phù hợp, quét dầu ăn vào khuôn, cho phần bánh đã vo tròn vào và ấn thật chặt. Sau đó gỡ bánh ra khỏi khuôn.

Bước 8: Nướng bánh. Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ khoảng 180 độ trong vòng 5 phút. Tiếp theo, bạn dùng bình xịt phun nước (nước lọc) lên toàn bộ bề mặt bánh để đảm bảo bánh không bị nứt khi nướng. Đặt bánh vào lò nướng trong khoảng 8 phút, bạn lấy bánh ra ngoài, dùng cọ phết lớp sữa tươi lên bánh cho đẫm rồi lại bỏ vào lò. Tiếp tục nướng thêm 5 phút nữa. Sau đó lấy bánh ra xịt phun một lớp nước lên, để bánh nguội trong 10 phút. Bánh nguội, bạn phết thêm một lớp sữa tươi nữa lên bánh sau đó cho bánh vào lò. Lần này, bạn chỉ cần nướng bánh thêm 5 phút là bánh chín hẳn và bạn hoàn toàn có thể đợi nguội một xíu là thưởng thức ngay rồi.

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Bánh Trung Thu chay nhân đậu xanh - Ảnh minh họa: Internet

Qua bài viết trên, bạn có một sự lựa chọn cho thực phẩm xanh vào dịp Rằm này rồi. Chúc bạn tìm được cách làm bánh Trung Thu chay phù hợp!