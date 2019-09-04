Cách làm bò bít tết ngon, biết rồi không cần phải ra quán!

Bò bít tết là một trong những món ăn Châu Âu được yêu thích ở Việt Nam, không chỉ đa phần giới trẻ mà trẻ em mà các bậc phụ huynh đều rất hay lựa chọn món điểm tâm giàu dinh dưỡng này. Tìm hiểu cách làm bò bít tết ngon sẽ đa dạng bữa ăn cho chính bạn và gia đình!

Bò bít tết là món ăn ưa thích của nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Để món bít tết ngon, khâu quan trọng đầu tiên chính là chọn thịt bò. Thịt bò ngon là những miếng thịt bò có màu đỏ tươi, thớ thịt xen kẽ, phần mỡ bò có màu trắng. Khi lựa chọn thịt bò nên dùng tay ấn thử vào miếng thịt, nếu miếng thịt bò có độ đàn hồi tốt, không có cảm giác ướt nhớt thì là thịt bò tươi và ngon. Ngoài ra thịt bò có mùi khá đặc trưng, khi chọn thịt bò các chị em nên ngửi thử để tránh tình trạng mua phải thịt trâu hoặc thịt lợn giả bò.

Là sự lựa chọn bữa điểm tâm quen thuộc của rất nhiều người. Vậy sao chúng ta không bắt tay làm bít tết tại nhà để thuận tiện, tiết kiệm và tạo không khí gắn kết gia đình để bữa ăn thêm nhiều ý nghĩa. Món bò bít tết được ưa chuộng và biến tấu nhiều nhất tại gia đó là bò bít tết kiểu Mỹ.

Cách làm Bò bít tết kiểu Mỹ

Nguyên liệu: đủ cho 4 phần ăn

- 400g thịt bò thăn

- 2 – 3 củ khoai tây

- Cà Chua, Xà Lách, rau Mùi (ngò)

- Bơ, Hành tím cắt lát, nước ép Tỏi, nước ép Gừng

- Gia vị: mắm, muối, tiêu, đường, hạt nêm, nước tương, dầu ăn, giấm gạo

Cách làm:

Bước 1: Thịt Bò rửa sạch, để vào tủ lạnh đá khoảng 1 giờ đồng hồ để miếng thịt cứng lại, thái miếng bít tết độ dày phù hợp.

Mang miếng thịt bò ra khỏi tủ lạnh và rã đông ở độ phòng. Lấy miếng khăn giấy thấm khô miếng thịt và phết lên miếng thịt bò 1/4 thìa cà phê dầu oliu cho mỗi bên và ướp thêm với 1 chút muối, tiêu.

Lấy giấy ăn thấm khô hai mặt miếng thịt đã rã đông ở nhiệt độ phòng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Đặt chảo trên bếp và bật nhiệt độ cao. Khay gang hoặc chảo gang nhỏ bạn cũng sẽ làm nóng trên bếp hoặc có thể làm nóng trong lò vi sóng ở nhiệt độ 260oC

Bước 3: Đặt ngay miếng thịt bò vào giữa chảo nóng. Nấu 1 - 2 phút sau đó lật mặt miếng thịt, và nấu thêm 1-2 phút. Để thịt bò thơm và mềm hơn khi chiên thịt bò chín chúng ta sẽ cho vào một ít bơ và tắt bếp.

Bước 4: Tiếp theo là làm dầu dấm: Cho 1/2 thìa giấm gạo, 1/2 thìa muối, 1 thìa dầu ăn, 1/3 thìa Tiêu, 1 thìa đường, 1 thìa nước và Hành tím. Khuấy đều các gia vị.

- Chiên Khoai Tây: Vớt khoai tây ra để ráo nước, cắt miếng vừa ăn. Cho dầu vào chảo đun nóng rồi đổ khoai tây vào chiên. Khi khoai tây chín vàng tới thì vớt ra cho vào giấy thấm dầu và cho vào đó một ít muối và tiêu.

Bước 5: Cho vào đĩa xà lách, rau mùi vào cà chua thái lát. Rưới nước dầu dấm đã chuẩn bị lên trên rau. Để thịt bò và Khoai Tây vào. Trang trí một chút chúng ta đã có một đĩa thịt bò bít tết thật hấp dẫn.

Bò bít tết kiểu Mỹ - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm Bò bít tết kiểu Pháp

Nguyên liệu:

- 250 gram thịt bò thăn

- 3 quả trứng gà ta

- 3 củ khoai tây

- 2 quả cà chua

- Rau Xà Lách, Hành lá, Hành Tây

- Gia vị: Tiêu, Tỏi, Hành tím, Ớt, đường, nước tương, dầu ăn, dầu hào, hạt tiêu đen

- 4 đến 5 cái bánh mì

Để món bít tết kiểu Pháp có vị ngon nhất, các bạn nên chọn mua phần thăn bò. Phần thịt này có cả phần mỡ trắng, khi làm bít tết sẽ rất mềm mại, thơm ngon

Cách làm:

Bước 1 : Thịt bò sau khi mua về rửa sạch, để ráo nước rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 10 đến 15 phút cho thịt bò cứng lại, dễ thái hơn. Sau khi lấy thịt bò ra khỏi ngăn đá, dùng dao sắc cắt lát thịt thành từng miếng có độ dày từ 1 đến 1.5cm.

Thịt bò lựa kỹ, làm lạnh, cắt miếng phù hợp để khi chín là vừa mềm - Ảnh minh họa: Internet

Dùng chày hoặc búa nhỏ giã nhẹ trên miếng thịt cho thịt bò được mềm. Chú ý dùng lực vừa phải để thịt bò không bị nát. Khi giã bạn nên cho thêm muối và hạt tiêu để thịt bò ngấm dần gia vị. Sau đỏ để thịt vào khay. Lấy 2 thìa cà phê dầu ăn,1 thìa cà phê dầu hào, 1 thìa cà phê tiêu, tỏi băm nhuyễn vào một chiếc bát nhỏ, trộn đều. Đổ hỗn hợp vừa pha chế vào thịt bò, xoa đều hỗn hợp khắp 2 mặt của thịt bò. Ướp thịt bò khoảng 1 đến 2 tiếng để gia vị ngấm hoàn toàn vào thịt.

Làm mềm thịt bò trước khi chế biến - Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành miếng vừa ăn. Bắc nồi lên bếp, đổ khoảng 500 – 600ml nước vào nồi, cho thêm 3 thìa canh muối rồi đun sôi. Khi nước đã sôi, cho khoai tây vào nồi và luộc qua khoảng hai đến ba phút rồi tắt bếp. Vớt khoai tây ra rổ cho ráo nước.

Bước 2: Khi chế biến tuỳ vào khẩu vị của mỗi người, các bạn có thể chọn mức độ chín phù hợp.

Bắc chảo lên bếp, làm nóng chảo rồi đổ một lượng dầu ăn vừa đủ vào chảo, đun nóng dầu sau đó cho miếng thịt bò vào áp chảo. Khi một mặt đã chín vàng, bạn lật miếng thịt. Khi cả hai mặt đã chín, bạn tắt bếp, để trên giấy thấm dầu cho ráo mỡ rồi bày lên đĩa.Với bít tết tái, mỗi mặt thịt các bạn cần áp chảo khoảng 1 phút 30 giây. Với bít tết chín tái, thời gian áp chảo là 2 phút 30 giây. Đối với bít tết chín vừa, các bạn cần khoảng 3 phút cho mỗi mặt và 3 phút 30 giây nếu các bạn muốn ăn chín kĩ.

Áp chảo thịt bò căn thời gian để có độ mềm vừa ý - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Chiên Khoai Tây sau đó. Khi khoai đã chín vàng, tắt bếp vớt khoai tây ra để cho ráo dầu. Sau đó tiếp tục chiên thêm lần 2 để khoai tây chiên giòn hơn. Trứng các bạn ốp la để ăn kèm. Rau Xà Lách, Cà Chua các bạn trộn đều cùng sốt mayonaise và dấm táo, làm thành salad ăn cùng với bít tết.

Chiên Khoai Tây với nhiều dầu để Khoai vàng đều - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4 : Cho bít tết lên đĩa hình bầu dục, cho khoai tây chiên vào một góc đĩa, lấy trứng ốp la ra và để bên cạnh miếng bít tết. Bít tết kiểu Pháp có thể ăn cùng với tương Cà Chua hoặc tương ớt, không những ngon miệng mà còn nhiều dưỡng chất.

Cách làm Bò bít tết mềm

Tương tự như món Bò bít tết kiểu Mỹ, nhưng bít tết mềm lại có một chút biến tấu nhẹ và thường phần thịt sẽ được làm cho đủ độ chín, độ mềm thích hợp với mọi lứa tuổi.

Nguyên liệu

- Thịt bò: 500 g (chọn thịt bò mềm, tươi và còn nguyên miếng lớn)

- Khoai tây: 5 củ

- Hành tây

- Pate

- Dưa leo

- Xà lách

- Trứng gà: 3 quả

- Gia vị : giấm, đường, dầu ăn, tiêu, muối, dầu hào, bột năng

- Vài hạt bắp

- Chảo gang (loại chảo chuyên dùng để đổ bít tết)

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế

- Phết lên miếng thịt bò 1/2 thìa cà phê dầu cho mỗi bên và ướp thêm 1 thìa đường, 1 thìa tiêu, 1/2 thìa hạt nêm. Ướp trong 25 – 30 phút.

- Trong lúc chờ ướp thịt, bạn hãy rửa sạch khoai tây, gọt vỏ, cắt thành từng sợi dày khoảng 1 cm rồi đem ngâm với nước lạnh, có pha 1 chút muối và 3 viên đá lạnh. Sau khi ngâm khoảng 30 phút thì vớt Khoai Tây ra, để ráo rồi đem đi chiên vàng.

- Hành Tây bóc vỏ, rửa sạch, cắt cạnh dày khoảng 2 cm rồi đem ngâm với nước đá.

- Rau Xà Lách rửa sạch, cắt khúc ngắn vừa ăn.

- Cà Chua, Dưa leo cắt bỏ cuống, rửa sạch rồi cắt lát vừa ăn.

Bước 2: Làm dầu dấm với nửa muỗng giấm gạo, nửa muỗng muối, 1 muỗng dầu ăn, 1 muỗng đường, 1 muỗng nước, tiêu và hành tím.

Bước 3: Chiên khoai tây chín vàng, giòn đều thì cho thêm một ít muối và tiêu, lắc đều lên.

Bước 4: Làm nóng chảo gang và cho vào một ít dầu ăn. Đặt thịt bò vào giữa chảo và chiên mỗi bên khoảng 2 phút. Khi miếng thịt bò vừa chín tới thì bạn cho thêm vào chảo một ít bơ để thịt bò thơm và mềm hơn.

Di chuyển miếng thịt bò sang 1 bên chảo, bên còn lại để làm trứng ốp la, cùng với pate và hành tây.

Bước 5: Để rau xà lách, cà chua và dưa leo ra đĩa, rưới nước dầu dấm đã chuẩn bị lên trên rau. Để thịt bò và khoai tây vào. Trang trí thêm vài cọng ngò và tiêu lên cho món ăn thêm đậm đà.

Bò bít tết mềm món ưa thích của cả người lớn, trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sốt ăn kèm Bò bít tết

Đã học cách làm Bò bít tết ngon thì không thể quên học làm nước sốt. Bò bít tết chuẩn vị thì không thể thiếu nước sốt. Không chỉ coi là điểm nhấn mà còn là phong cách của mỗi đầu bếp, mỗi quán ăn. Có rất nhiều kiểu nước sốt phổ biến ăn cùng Bò bít tết như: sốt Tiêu đen, sốt nấm, sốt rượu vang đỏ, tiêu xanh, sốt Blue cheese sauce bò bít tết béo ngậy, sốt Salsa Verde... Nhưng phổ biến và đậm vị Á Đông thông dụng hơn cả là sốt Tiêu đen.

Bò bít tết mới lạ với đa dạng nước sốt đi kèm - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sốt Tiêu đen ăn Bò bít tết

Nguyên liệu:

- Tiêu sọ hoặc Tiêu đen 20g

- Dầu hào, rượu trắng, bột năng: 1 muỗng

- Giấm, xì dầu, đường: nửa muỗng

- Hành, Tỏi, Gừng, Cà Chua, dầu ăn

Bò bít tết thấm đẫm vị sốt tiêu đen - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Bước 1: Tiêu xay mịn để một chút đập dập. Người Việt rất ít người có thể ăn ngon khi hạt tiêu còn to và phải nhai. Có thể xay hết để hợp với khẩu vị của bạn.

Bước 2: Cà Chua rửa sạch bỏ vỏ, thái hạt lựu. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ. Gừng rửa sạch, đem thái sợi.

Bước 3: Cho 1 thìa dầu hào vào một bát nước (bát ăn cơm) cùng nửa thìa đường khuấy đều cho tan sau đó cho rượu trắng, xì dầu, giấm trắng vào. Cuối cùng cho nửa thìa bột năng vào đánh đều lên.

Bước 4: Đun nóng dầu ăn trên chảo với lửa lớn, cho tỏi và gừng vào phi thơm. Tiếp đến thêm cà chua vào xào chín. Đổ hạt tiêu xay vào đảo đều. Cuối cùng đổ hỗn hợp đã trộn ở bước trên vào khuấy đều cho đến khi sôi và cho lửa nhỏ đun đến khi sốt sánh lại và tắt bếp cho chảo xuống.

Cách nấu bò bít tết với khoai tây

Cách nấu bò bít tết mặc dù không quá phức tạp nhưng với những người lần đầu thực hiện sẽ có đôi chổ lúng túng, đặc biệt ở khâu tẩm ướp gia vị và thời gian áp chảo. Làm thế nào để miếng bò bít tết chế biến tại nhà nhưng vẫn mềm dai, ngọt thịt như ngoài hàng, tất cả sẽ được giải đáp ngay bên dưới công thức này.

Bò bít tết là món ăn có xuất xứ từ châu Âu nhưng nhờ hương vị thơm ngon mà chúng dần phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món thịt bò bít tết khoai tây

- 150 gram thịt bò thăn

- 1 muỗng cà phê muối

- 1 muỗng canh dầu olive

- 2 muỗng cà phê dầu hào

- 1 muỗng cà phê tiêu

- 300 gram khoai tây

- 1/2 củ cà rốt

- 200 gram xà lách

- 2 muỗng canh giấm ăn

- 3 muỗng canh tương ớt

- 200 gram bắp cải tím

- 200 ml dầu ăn

Hướng dẫn cách làm thịt bò bít tết ngon mềm ăn kèm khoai tây

Thịt thăn bò mua về rửa sạch, dùng khăn thấm cho ráo nước, sau đó cắt thành từng miếng có độ dày khoảng 1 cm. Tiếp đến, dùng chày chuyên dụng để dằn thịt. Cách này giúp miếng bò được mềm và khi áp chảo cũng sẽ nhanh chín hơn.

Dùng chày chuyên dụng dằn sơ để khi ướp thịt nhanh thấm và lúc ăn thịt cũng mềm mịn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Xà lách tách riêng từng lá, rửa sạch và để ráo. Bắp cải tím cắt miếng vừa ăn, sau đó ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 3 đến 5 phút rồi vớt ra rửa lại với nước và để ráo. Cà rốt gọt vỏ, bào thành sợi nhỏ. Tương tự khoai tây cũng bỏ vỏ và cắt thành que dài.

Xếp lần lượt thịt thăn bò lên khay nướng, rắc thêm chút muối, tiêu xay và rưới dầu hào đều hai mặt thịt. Lưu ý, ướp gia vị là một trong những bước quan trọng của cách làm món bò bít tết, do đó bạn cần thật tỉ mỉ trong khâu tẩm ướp.

Khi ướp thịt nên rắc đều gia vị và dùng tay xoa bóp nhẹ để thịt mau thấm, tránh trường hợp chỗ mặn chỗ nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Đặt chảo lên bếp, đun nóng 2 muỗng canh dầu ăn, sau đó cho thịt thăn bò đã tẩm ướp gia vị vào, áp chảo trên lửa lớn đến khi thịt bò chín xém vàng thì lật ngược mặt thịt lại, tiếp tục áp chảo. Khi cả hai mặt thịt bò đều vàng ươm thì tắt bếp, cho ra đĩa.

Cách nấu bò bít tết ngon là bên ngoài xém vàng, bên trong thịt còn hơi đỏ và mềm. Do đó, bạn cần canh thời gian áp cháo thật hợp lý, nếu để lửa quá lâu khi ăn thịt sẽ bị dai và không ngon.

Cho thịt lên bếp và thực hiện áp chảo bằng lửa lớn để các cạnh được xém vàng đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến, đặt một chảo khác lên bếp, cho dầu ăn vào và chiên khoai tây. Để lửa vừa đến khi khoai vàng giòn thì vớt ra giấy thấm dầu.

Khoai tây sau khi chiên chín, vớt ra giấy ăn cho thấm bớt dầu - Ảnh minh họa: Internet

Món thịt bít tết ngon không thể thiếu salad trộn. Bạn chuẩn bị một âu nhỏ, cho xà lách, bắp cải tím và cà rốt đã sơ chế vào. Sau đó thêm dầu olive và ít giấm ăn, trộn đều để rau thấm gia vị.

Cách nấu bò bít tết không quá khó, quan trọng ở bước tẩm ướp gia vị thật vừa ăn là bạn đã có được bữa tối hoặc bữa sáng đầy dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Xếp bò bít tết ra đĩa, thêm ít khoai tây chiên và salad rau trộn, rưới đều tương ớt lên miếng thịt và thưởng thức. Món này bạn nên dùng khi còn nóng để có thể cảm nhận trọn vẹn hương vị thơm lừng, mềm ngọt của miếng thịt.

Cách nấu bò bít tết sốt tiêu đen

Tương tự như những cách nấu bò bít tết khác, bò bít tết sốt tiêu đen cũng rất quan trọng trong khâu ướp thịt. Do đó ở bước này bạn cần canh tỷ lệ gia vị thịt chính xác. Thịt bò bít tết vừa chín tới, mềm dai, quyện với sốt tiêu đen cay thơm sẽ giúp bạn có được bữa sáng thật dinh dưỡng.

Nguyên liệu chuẩn bị

- 400 gram thịt bò

- 5 cái nấm mỡ

- 1 gói sốt tiêu đen

- 1/4 muỗng cà phê muối

- 1/4 muỗng cà phê tiêu

- 30 ml dầu ăn

Hướng dẫn cách làm bò bít tết ngon sốt tiêu đen

Chọn mua một miếng thịt bò rộng, dày khoảng 1 đến 1,5 cm, rửa sạch và dùng khăn giấy thấm khô. Sau đó rắc 1/4 muỗng cà phê muối và 1/4 muỗng cà phê tiêu lên hai mặt thịt, dùng tay xoa đều và để khoảng 5 đến 7 phút cho thấm gia vị. Thời gian đó, đem nấm mỡ rửa sạch, bổ đôi.

Bắc chảo lên bếp, đổ dầu ăn vào, đun lửa lớn đến khi dầu nóng thì đặt thịt bò vừa ướp cùng nấm mỡ vào áp chảo. Trở đều hai mặt, sau 2 phút bạn có thể lấy thịt ra ngoài.

Tuy nhiên tùy thuộc vào sở thích ăn bò chín tới bao nhiêu phần mà bạn có thể điều chỉnh thời gian áp chảo dài hoặc ngắn. Riêng nấm mỡ vẫn giữ nguyên trong chảo, tiếp tục chiên chín hoàn toàn thì mới cho ra ngoài và tắt bếp.

Đặt thịt bò bít tết và nấm mỡ ra đĩa, rưới đều sốt tiêu đen lên bề mặt thịt, để khoảng 5 phút thì có thể thưởng thức. Với món thịt này, bạn có thể uống kèm với chút rượu vang đỏ sẽ mang lại mùi vị trọn vẹn hơn.

Bò bít tết sốt tiêu đen ăn kèm với nấm mỡ mang đến một hương vị rất khác, rất đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu thịt bò bít tết tẩm bột chiên

Nếu đã quá quen thuộc với món bò bít tết áp chảo, bạn có thể thay đổi bằng cách tẩm bột bít tết chiên giòn. Cách làm món bò bít tết này vừa giữ được lớp vỏ giòn rụm bên ngoài đồng thời còn đảm bảo được chất thịt mềm ngon đúng chuẩn bên trong.

Nguyên liệu chuẩn bị

- 200 gram thịt thăn bò

- 100 gram bắp cải

- 1 gói bột chiên xù

- 1 quả trứng gà

- 100 gram bột mì

- 2 muỗng canh mù tạt

- 1 muỗng cà phê tiêu

- 1 muỗng cà phê muối

- 200 ml dầu ăn

Hướng dẫn cách làm thịt bò bít tết tẩm bột chiên

Thịt thăn bò rửa sạch, dùng khăn thấm khô, cắt miếng dày khoảng 1 cm, sau đó rắc đều muối và tiêu xay lên bề mặt thịt. Dùng tay chà xát nhẹ để thịt nhanh thấm gia vị.

Lần lượt đập trứng, đổ bột mì và bột chiên xù ra 3 đĩa riêng biệt. Thịt bò sau khi ướp khoảng 15 phút, đem thịt lăn qua một lớp bột mì, một lớp trứng và cuối cùng là một lớp bột chiên xù.

Đặt chảo lên bếp, cho vào 200 ml dầu ăn, đun lửa lớn đến khi dầu nóng già thì thả miếng thịt bò vào, tiếp tục chiên lửa lớn cho lớp bột bên ngoài chín vàng và giòn rụm thì mới tắt bếp.

Vớt thịt ra ngoài cho thấm bớt dầu, sau đó đặt lên thớt và cắt thành miếng vừa ăn. Cuối cùng, xếp thịt ra đĩa, rắc thêm ít bắp cải bào sợi cho hấp dẫn. Món bò bít tết chiên bột này bạn có thể ăn kèm với mù tạt hoặc tương ớt.

Bò bít tết tẩm bột chiên giòn ăn kèm với mù tạt hoặc tương ớt đều mang đến hương vị khó cưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Qua bài trên, cách làm Bò bít tết ngon không còn quá khó khăn hay xa lạ với chúng ta nữa. Chúc các bạn sẽ có những bữa ăn đầm ấm, mới lạ và đầy hấp dẫn.