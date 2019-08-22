Bánh Trung Thu trà xanh, màu xanh đậm đà gọi sắc thu

Sắc thu đậm vương nhất giữa mùa, cả nhà quây quần cùng tách trà dậy hương, chia nhau miếng bánh nướng thơm vị. Thật bình yên và thương yêu biết mấy. Nếu ánh trăng là biểu tượng của Tết Trung Thu thì bánh Trung Thu làm chính là linh hồn làm cho cái Tết trọn tình Đoàn Viên.

Mặc dù dư vị Trung Thu ngày nay theo nhịp sống, theo độ tuổi mà mỗi người cảm nhận một khác. Nhưng cái ấm của Tết Trung Thu vẫn đem theo từng chút ngọt ngào mà len lỏi vào từng góc phố, từng con đường và trong từng căn nhà nhỏ. Vẫn là cái Tết Đoàn Viên đáng mong chờ của bầy em nhỏ, của những ai đi công tác xa nha, của anh lính đảo đóng quân xa quê…

Bánh Trung Thu trà xanh đơn giản mà ngọt ngào, nhiều chất mà không hề ngán…là sự lựa chọn của hầu hết các bữa họp mặt, của món quà tình thân hay đơn giản chỉ là một chút cảm niệm về mùa Thu trong mỗi chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách làm bánh Trung Thu trà xanh, trà xanh nhân trứng muối, trà xanh nhân đậu đỏ, trà xanh hạt sen… Nào giờ chúng ta bắt đầu thôi.

Với đa dạng nguồn thực phẩm, phong phú sự sáng tạo của từng người làm bánh mà giờ đây bánh Trung Thu với vô vàn các sự lựa chọn hấp dẫn như: Bánh Trung Thu nhân trà xanh , đậu đỏ, hạt sen, dừa, nếp cẩm…

Bột trà xanh mát lành, loại hương vị được đa dạng sự lựa chọn Ảnh minh họa: Internet

Công thức làm bánh Trung Thu trà xanh

Nguyên liệu: (Phần nguyên liệu này có thể làm đủ 4 chiếc bánh 150g)

- Bột mì: 150g (rang đều bột trên bếp ở lửa nhỏ khoảng 3 phút để bột tơi mịn và thơm hơn)

- Bột trà xanh: 10g

- Đường: 200g

- Đậu xanh bóc vỏ: 150g

- Sữa tươi không đường: 30ml

- Dầu ăn: 10ml (bạn hoàn toàn có thể dùng dầu dừa hoặc dầu bơ thay thế vì rất thơm và lại tốt cho sức khỏe)

- Khuôn bánh, dụng cụ cán bột.

Cách làm bánh Trung Thu trà xanh

Làm phần nhân

Bước 1: Đậu xanh ngâm qua đêm, rửa sạch đậu xanh với nước, cho vào nồi hấp chín. Đây là cách nhanh nhất để đậu tơi, mềm và nhanh chín.

Hoặc cho đậu xanh vào nấu cùng với khoảng 400ml nước, 100g đường (nếu muốn ít ngọt bạn có thể gia giảm lượng đường), nấu sôi vớt bọt, hạ nhỏ lửa, đều bếp đến khi cạn nước. Thấy đậu xanh chín mềm và dẻo. Các bạn nên cho đường vào từ sớm, ngay trong quá trình nấu đậu xanh. Quá trình nấu đậu liu riu này giúp cho đường ngấm vào đậu tốt hơn, giúp đậu trong và dẻo.

Đậu xanh khi đã nấu chín Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Xay nhuyễn đậu xanh vừa hấp chín, vừa xay vừa thêm nước từ từ, để thấy đậu thật nhuyễn.

Bước 3: Đặt một chảo dầu ăn lên bếp, bỏ đậu xanh vừa mới xay nhuyễn lên chảo xào, ấn khuấy hỗn hợp sao cho đều tay đến khi hỗn hợp đặc sệt lại cho bỏ ra ngoài để cho nguội. Sên lửa nhỏ, từ từ, để đường và dầu ăn có thời gian thật hòa quyện và ngấm, nhân sẽ trong, mịn và dẻo hơn. Sau khi sên xong, nên đặt chảo xuống khỏi bếp, đảo thêm để nhân nhanh nguội và không bị khô mặt. Khi nhân bớt nóng, các bạn có thể dùng nilon bọc thực phẩm phủ lên mặt nhân để nhân không bị khô.

Đậu xanh khi sên trên chảo Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Trải một tấm nilong bọc thực phẩm lên bàn bếp, phủ một lớp bột áo mỏng. Nặn nhân đậu xanh thành từng viên khoảng 75g/viên, trọng lượng nhân tương đương với trọng lượng vỏ bánh. Sau đó, bọc bột lại bằng nilon và để vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng.

Các viên nhân sau khi hoàn thành Ảnh minh họa: Internet

Làm phần vỏ bánh

Bước 5: Hòa tan lượng đường còn lại với nước đun sôi, khuấy đều để đường tan hết. Trộn đều bột mì với bột trà xanh. Sau đó, từ từ đổ nước đường vào và nhào kĩ. Để bột dẻo, đều và mịn. Thông thường vỏ bánh trà xanh lên màu là tùy lượng và loại bột trà xanh mà bạn lựa chọn. Nếu muốn lên màu chuẩn đẹp và bắt mắt bạn có thể sử dụng thêm màu thực phẩm.

Khi bột chín lấy ra đảo đều cho bớt nguội, bớt khô, sau đó, bọc bột lại bằng nilon và để vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng.

Phần vỏ bánh sên trên chảo Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng chia đều và viên tròn thành những viên vỏ bánh có trọng lượng tương đương với nhân đậu xanh ở trên.

Vỏ bánh trà xanh cũng được viên tròn đều lại như phần nhân Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Dùng gậy cán bột cán đều vỏ bánh, lấy phần nhân trong tủ lạnh ra, đặt trọn vào giữa và vo tròn lại. Bạn nên dùng tấm nilong bọc thực phẩm lót ở dưới, bôi một ít bột áo (là bột bắp hoặc bột mì) để bớt dính và cán bột dễ hơn.

Dùng gậy cán bột, cán mỏng phần vỏ bánh

Dùng gậy cán bột cán lớp bỏ bánh với kích thước như hình Ảnh minh họa: Internet

Vo đều tay sẽ khiến bánh và nhân được đều và lên khuôn thật đẹp.

Phần bánh được vo tròn đều cả vỏ và nhân Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Bạn lựa chọn khuôn ưng ý và phù hợp, quét dầu ăn vào khuôn, cho phần bánh đã vo tròn vào và ấn thật chặt. Sau đó gỡ bánh ra khỏi khuôn.

Trên thị trường có các loại khuôn đa dạng sự lựa chọn cho các bạn Ảnh minh họa: Internet

Bước 8: Nướng bánh. Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ khoảng 180 độ trong vòng 5 phút. Tiếp theo, bạn dùng bình xịt phun nước (nước lọc) lên toàn bộ bề mặt bánh để đảm bảo bánh không bị nứt khi nướng. Đặt bánh vào lò nướng trong khoảng 8 phút, bạn lấy bánh ra ngoài, dùng cọ phết lớp sữa tươi lên bánh cho đẫm rồi lại bỏ vào lò. Tiếp tục nướng thêm 5 phút nữa. Sau đó lấy bánh ra xịt phun một lớp nước lên, để bánh nguội trong 10 phút. Bánh nguội, bạn phết thêm một lớp sữa tươi nữa lên bánh sau đó cho bánh vào lò. Lần này, bạn chỉ cần nướng bánh thêm 5 phút là bánh chín hẳn và bạn hoàn toàn có thể đợi nguội một xíu là thưởng thức ngay rồi.

Thành phẩm bạn có thể thưởng thức ngay khi nguội một chút Ảnh minh họa: Internet

Bánh trung thu trà xanh trứng muối

Nếu không muốn đơn thuần là vị bánh chay hoàn toàn, muốn thêm phần dinh dưỡng và điểm xuyến chút nổi bật trong trung tâm bánh, thì các bạn hoàn toàn có thể thêm trứng muối. Không chỉ là món ăn yêu thích mà nó còn chứa thành phần dinh dưỡng dồi dào cho bất cứ lứa tuổi nào. Vì trứng muối tốt cho não bộ, phòng bệnh về tim mạch, thậm chí còn giúp phòng ngừa ung thư… Cách thêm thành phần này vô cùng đa dạng. Bạn chỉ cần thực hiện theo công thức như trên trình bày và khi tạo phần nhân, bạn đặt nhân trứng muối vào giữa phần nhân đậu xanh sao cho chuẩn lượng và đều đặn.

Nếu các bạn muốn bánh Trung Thu trà xanh thêm đậm vị thì hoàn toàn có thể thêm bột trà xanh hoặc hòa một chút bột màu thực phẩm trong lúc sên nhân đậu xanh nhé. Rất tuyệt khi vị thanh mát của trà xanh quyện cùng nét đậm đà của trứng muối, đơn giản cũng tạo nên những ấn tượng thật đặc biệt.

Bánh Trung Thu trà xanh trứng muối Ảnh minh họa: Internet

Bánh trung thu trà xanh nhân đậu đỏ

Đậu đỏ dồi dào dinh dưỡng và rất nhiều tác dụng làm đẹp với chị em phụ nữ Ảnh minh họa: Internet

Một cách biến tấu thú vị nếu bạn thích thay thế nhân đậu xanh thành nhân đậu đỏ. Là dòng ngũ cốc chứa chất chống oxi hóa liệt vào hàng cao nhất, đây là cách biến tấu chiều lòng tất cả phái đẹp vì vô vàn lợi ích của loại đậu này. Với cách biến tấu vỏ bánh trà xanh như phần trên hướng dẫn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sên nhân đậu đỏ sao cho hấp dẫn nhất.

Cách làm nhân đậu đỏ cho bánh Trung Thu trà xanh

Nguyên liệu: (làm được khoảng 500 gram nhân đậu đỏ)

Đậu Đỏ: 150g

Đường: 60g

Dầu ăn: 600g (bạn có thể thay thế dầu dừa, oliu hoặc dầu bơ tùy theo khẩu vị)

Bột bắp hoặc Bột mì: 10g (dùng làm bột áo khi vo tròn nhân khỏi dính)

Bước 1: Đậu đỏ nhặt bỏ các hạt lép, hỏng. Rửa sạch, ngâm nước ấm nóng qua đêm cho mềm.Sau đó vớt đậu ra để ráo nước. Cho đậu vào nồi cùng 1000ml nước. Khi đậu sôi bạn hạ lửa, đun đều cho đậu chín mềm. Nhanh hơn là bạn sử dụng nồi áp suất để ninh đậu cho nhanh.

Bước 2: Khi đậu chín, vớt đậu ra, thêm nước ít một để xay nhuyễn đậu. Nên xay với nhiều nước, hỗn hợp lỏng như nước thì đậu sẽ mịn hơn nhiều. Xay xong lọc qua rây để loại bỏ xác vỏ đậu.

Bước 3: Lấy 10ml dầu ăn, đường, cho đậu đỏ vào sên trên chảo. Sên đều tay sau đó thêm dầu ăn và đường vào từ từ. Bột bạn thêm vào một xíu nước (khoảng 2 muống cà phê nước) khuấy đều đổ vào chảo. Dầu ăn và đường thêm dần dần cho đến hết, vị ngọt có thể gia giảm tùy khẩu vị đến khi bạn thấy vừa miệng. Cho dầu và đường, bột vào khi nhân còn ướt. Sên ở lửa nhỏ để dầu và đường thật quyện vào với đậu. Sẽ hơi mất thời gian nhưng nhân sẽ trong và mịn màng hơn. Sên đến cuối cùng khi thành một khối dẻo, mịn.

Bước 4: Trải một tấm nilong bọc thực phẩm lên bàn bếp, phủ một lớp bột áo mỏng. Nặn nhân đậu xanh thành từng viên khoảng tròn 75g/viên (nếu trọng lượng bánh khoảng 150g), trọng lượng nhân tương đương với trọng lượng vỏ bánh. Số nhân này bạn bọc nilong lại, rồi để vào ngăn mát tủ lạnh.

Vo tròn nhân đậu đỏ khi đã được sên chín trên chảo Ảnh minh họa: Internet

Tiếp tục các bước làm vỏ bánh trà xanh như trên là bạn hoàn thành được món bánh trà xanh đậu đỏ ngon mê ly rồi.

Bánh Trung Thu trà xanh đậu đỏ thơm ngon bổ dưỡng Ảnh minh họa: Internet

Bánh Trung Thu trà xanh hạt sen

Hoa sen được xem là quốc hoa của người Việt Nam, là loài cây tận dụng được gần như tất cả các bộ phận: Hoa, hạt, củ, rễ… Theo tài liệu cổ thì hạt sen (liên nhục) vị ngọt, sáp (làm cho chặt lại, kín lại), tính bình (không nóng, không lạnh), có tác dụng chữa di tinh, mộng tinh, tiêu chảy, mất ngủ, chậm tiêu, đầy bụng, ăn kém, chữa khát do sốt cao, mất nước. Vị thuốc đông y cổ truyền này kết hợp cùng trà xanh làm nên vị bánh đậm chất Việt Nam.

Bánh Trung Thu trà xanh hạt sen là sự ưu tiên lựa chọn của nhiều gia đình Ảnh minh họa: Internet

Qua bài viết trên các bạn hoàn toàn có thể tự tay làm thử món bánh yêu thích hợp vị cho gia đình mình trong dịp Rằm Trung Thu. Chúc các bạn thành công!