Chia sẻ cách làm bánh trung thu nướng thơm ngon vàng rộm

Món quà bánh trung thu ý nghĩa nhất là khi được nêm nếm gia vị yêu thương từ người thân, năm nay sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn tự tay vào bếp chăm chút từng chiếc bánh trung thu để tặng cho cha mẹ hai bên, và sẽ càng ấm áp hơn nếu bạn cùng con của mình nặn từng chiếc bánh cho bé trải nghiệm một mùa trung thu vui vẻ cùng ba mẹ, sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho tuổi thơ của con trẻ. Cách làm bánh trung thu nướng không quá cầu kỳ, bạn có thể tìm hiểu từ các công thức sau đây để thực hành cùng người thân nhé!

- Làm vỏ bánh: 200 gram nước đường, 320 gram bột mì dây mịn, 50 gram dầu ăn.

- Hỗn hợp phết mặt bánh: 1 thìa café dầu mè, 1 lòng đỏ trứng gà, 1 thìa café nước khuấy tan.

Thực hiện:

- Nấu nước đường: cho đường, chanh, nước đã chuẩn bị sẵn vào nồi,đun lửa vừa cho đến khi đường chuyển màu caramel thì cho tiếp 600ml nước sôi vào, đun sôi vặn lửa nhỏ cho đến khi nước đường sánh lại thì tắt bếp, để nguội.

- Làm nhân bánh: cho nước, đậu vào nồi ninh đến khi mềm, sau đó xay nhuyễn cho đến khi thấy hỗn hợp mịn. Cho đậu ra chảo, xào cùng đường, dầu ăn. Riêng bột mì khuấy với một ít nước cho hòa quyện đều thì đổ vào chảo đậu đỏ, đảo điều cho đến khi nhân nguyễn, khô ráo thành 1 khối không dính chảo. Chia nhân thành nhiều phần nhỏ phù hợp kích cỡ khuôn bánh.

- Làm vỏ bánh: dùng nước đường và dầu ăn khuấy đều lên nhau, tiếp đó thêm bột mì đánh đều cho đến khi thành một khối bột mịn thì bọc lại để bột nghỉ tầm 30 – 40 phút.

- Đóng bánh: bước cuối cùng là đóng bánh, tùy vào sở thích ăn nhân nhiều hay ít mà cho tỉ lệ phù hợp, trung bình chia tỉ lệ vỏ và nhân là 1:1, sau đó cán dẹt miếng bột, cho nhân vào giữa vo tròn làm sao để nhân được bọc kín trong vỏ. Bước tiếp theo là dùng cọ quét một lớp đầu mỏng lên khuôn có tác dụng chống dính, tiếp túc cho bánh vào khuôn, ấn chặt nhẹ nhưng giữ dứt khoát rồi lấy bánh ra xếp vào khay nướng.

- Nướng bánh: cách làm bánh trung thu nướng khá đơn giản, khi nướng chỉ cần chỉnh nhiệt độ 180 độ C để nướng bánh trong vòng 7 – 10 phút cho đến khi bánh có màu đục thì lấy ra khỏi lò, xịt một lớp mỏng nước cho bánh giảm độ nóng và quết hỗn hợp trứng lên. Tiếp tục cho bánh vào lò lần 2, nướng tổng 3 lần cho đến khi bánh chuyển màu vàng đẹp mắt thì dừng.

Cách làm bánh trung thu nướng nhân sữa dừa

Cách làm bánh trung thu nướng nhân sữa dừa

Nguyên liệu:

- Phần nhân bánh: 400g dừa non nạo, 4-5 hộp sữa đặc (40g/ hộp). 200g nước cốt dừa, 80g vừng trắng, rang chín, 60g bột bánh dẻo, 2 thìa cà phê (10ml) nước cốt hoa bưởi, 1 lòng đỏ trứng + ½ lòng trắng trứng để quét mặt bánh.

- Phần vỏ bánh: 240g bột mì, 160g nước đường bánh nướng, 30g dầu ăn, 1 lòng đỏ trứng gà (18 – 20g), 10g (khoảng 2 thìa café đầy) bơ đậu phộng.

Thực hiện:

- Làm nhân bánh: trộn đều dừa nạo với sữa đặc (vừa khẩu vị), để nghỉ trong 30-45 phút cho dừa ngấm. Tiếp tục đổ nước cốt dừa vào chảo, khi chảo nóng bốc hơi thì cho dừa nạo vào, đảo đều sên cho đến khi sợi dừa gần se lại. Sau đó cho bột bánh dẻo và vừng trắng, nước cốt hoa bưởi vào và trộn cho hỗn hợp hòa đều vào nhau. Hỗn hợp bớt nguội thì chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau để tạo nhân bánh.

- Làm vỏ bánh: rây bột mì, cho các nguyên liệu đã chuẩn bị vào âu bột, trộn cho đến khi bột sánh, dẻo và mịn mạng. Tiếp đó bọc 1 lớp nilon để giữ bột không bị khô và cho bột nghỉ khoảng 30 – 45 phút.

Cách làm bánh trung thu nướng

- Đóng bánh: tùy vào sở thích mà tạo hình nhân nhiều hơn phần vỏ hay tỉ lệ 1:1, thông thường với loại bánh nhân sữa dừa được chia theo tỉ lệ khuôn 75g, nhân 50g và vỏ 25g. Cách đóng bánh tương tự cách làm bánh trung thu nướng nhân đậu đỏ.

- Nướng bánh: dùng giấy nến lót ở đáy khay, cho bánh vào nướng ở nhiệt độ 180 độ C tron vòng 7 -10 phút, lưu ý bật lò trước khi nướng bánh khoảng 20 phút. Sau đó lấy bánh ra khỏi lò quết lớp trứng lên và tiếp tục cho vào lò nướng thêm 5 phút. Lặp lại thao tác này 2- 3 lần cho đến khi thấy bánh có màu vàng rộm đẹp mắt. Cách làm bánh trung thu nướng nhân sữa dừa này rất được ưa chuộng đối với những tín đồ yêu thích hương vị của dừa thơm thơm béo béo.

Cách làm bánh trung thu nướng nhân thập cẩm

Nguyên liệu:

- Vỏ bánh: 500 gram bột mì, 320 gram nước đường, 50 gram dầu ăn, 1sp nước tro tàu, 2pcs lòng đỏ trứng.

- Nhân bánh: 100 gram các loại mứt bao gồm mứt bí, mứt sen, mứt gừng vàng, đỏ, mứt chanh, mè vàng, đen, hạt dưa, hạt điều, lạp xưởng đã cắt hạt lựu, 100 gram mỡ đường, lòng đỏ trứng muối, lá Basil.

Cách làm bánh trung thu nướng nhân thập cẩm

- Hỗn hợp quét thành bánh: 1 lòng đỏ trứng vịt, dầu ăn, nước đường bánh nướng.

- Bột dầu: 150 gram dầu ăn, 250 gram bột bánh dẻo.

- Nước sốt: 50 gram các loại dầu ăn, dầu mè, dầu hào, nước tương, nước đường bánh nướng, 10 gram rượu mai quế lộ, 100 gram đường cát.

Thực hiện:

- Làm vỏ bánh: cho hỗn hợp nước đường, dầu ăn, nước tro tài, lòng đỏ vào trộn đều. Ray từ từ bột mì vào trộn tiếp cùng hỗn hợp trên. Bột mì dùng để trộn vào khi thấy bột bị khô. Sau khi bột tạo thành một khối mềm mịn thì cho bột nghỉ 30 -40 phút.

- Làm nhân bánh: Mè đen, mè trắng, hạt điều và hạt dưa rang vàng. Lạp xưởng xào cho đến khi thấy săn lại là được. Mứt sen, mứt gừng, mứt chanh và hạt điều băm nhuyễn và trộn các nguyên liệu lại với nhau. Sau đó cho nước sốt vào trộn cho thấm nguyên liệu rồi cho bột dầu vào trộn cùng. Riêng lòng đỏ trứng muối rửa sạch, ngâm cùng rượu mai quế lộ và ít nước trong vòng 10 phút , sau đó rửa sạch và quét 1 ít dầu lên mặt trứng nướng trong 5 phút ở nhiệt độ 170 độ C, để nguội.

Hướng dẫn nướng bánh trung thu

- Đóng bánh: 1 bánh chia theo trọng lượng 70 gram vỏ, 110 gram nhân đã bao gồm trứng muối. Bọc nhân bên ngoài trứng muối và cho ít bột áo ra bàn, cán vỏ mỏng vừa, sau đó bọc nhân bánh lại. Tiếp tục cho một ít bột áo vào trong khuôn bánh, cho bánh vào đóng nhẹ nhàng.

- Nướng bánh: Như 2 cách nướng bánh trên, cách làm bánh trung thu nướng nhân thập cẩm cũng thao tác tương tự, bánh nướng trong 15 phút sau đó xịt nước cho nguội bớt, quét 1 lớp cọ hỗn hợp trứng lên bề mặt bánh thật mỏng, nướng tiếp và lặp lại các nước quét, nướng thêm 2 lần nữa cho đến khi bánh có màu vàng nâu thì cho vào hộp bảo quản. Như vậy là bạn đã hoàn thành cách làm bánh trung thu nướng nhân thập cẩm rồi đấy!

Đóng bánh trung thu nhẹ nhàng trước khi nướng

Ngoài ra, còn có bánh trung thu nướng nhân đậu xanh, cách làm bánh trung thu nướng nhân khoai môn và cách làm bánh trung thu nướng nhân hạt sen cũng thao tác giống như các loại bánh trên. Các chị em nội trợ chỉ cần biến tấu một vài chi tiết để làm nhân bánh, còn phần vỏ bánh và đóng bánh, nướng bánh cũng không khác nhau nhiều. Để làm quà hoặc buôn bán, các chị em có thể tìm trên mạng đặt mua các loại vỏ hộp bánh trung thu với rất nhiều kiểu dáng đẹp, bắt mắt và sang trọng không kém gì mua tại cửa hàng, đôi khi lại là một nét độc đáo và ý nghĩa.