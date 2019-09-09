Cách làm bánh tiramisu Trung thu dễ nhất cho người mới bắt đầu

Nếu chị em vẫn chưa tìm ra được cách làm bánh tiramisu nào dễ nhất thì có thể tham khảo bài viết dưới đây

Cách làm bánh tiramisu rất đơn giản sẽ giúp các chị em trổ tài khéo tay trong dịp trung thu này để phục vụ gia đình hoặc làm quà tặng ông bà, người thân quen.

Bánh tiramisu thường được sử dụng làm món tráng miệng từ lâu đã trở nên phổ biến và có mặt ở hầu hết các nhà hàng nổi tiếng nhất trên thế giới bởi vị ngon đặc biệt của nó. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa rượu Rhum, cà phê cùng ca cao với vị béo của kem, phô mai và trứng mang đến vị ngọt thanh hơi nồng của rượu, vị béo ngậy của kem và phô mai… Chiếc bánh tiramisu kỳ diệu đến mức nó được các chuyên gia ẩm thực gọi là “Heaven in your mouth” – “Thiên đường trong miệng của bạn”.

Bánh tiramisu có nguồn gốc từ nước Ý. Đây là chiếc bánh mang biểu tượng của tình yêu khi từ tiramisu trong tiếng Ý có nghĩa là “Hãy mang em đi”.

Cách làm bánh tiramisu truyền thống

Nếu bạn chưa từng làm bánh tiramisu bao giờ thì nên học trước cách làm bánh tiramisu truyền thống cho thành thục, sau đó mới làm đến các món tiramisu với các nguyên liệu khó hơn.

Nguyên liệu

Cà phê đen 480g bột; Trứng gà 3 quả; Bột ca cao 20g; Rượu rum 120ml; Đường trắng 70g; Kem sữa tươi 300ml

Cách thực hiện

Bước 1: Bạn hãy đem trộn cà phê và rượu với nhau rồi để qua một bên.

Bước 2: Đem đánh lòng đỏ trứng và đường trong 1 tô lớn cho đến khi hỗn hợp sánh mịn rồi cho phô mai (mascarpone), kem sữa tươi (thickened cream) vào đánh chung cho đến khi hỗn hợp quyện vào nhau.

Bước 3: Đánh lòng trắng trứng trong 1 tô khác cho đến khi bông mịn.

Bước 4: Bạn hãy nhúng bánh sâm-panh vào cà phê, rồi đem lót bánh bên dưới khuôn, sau đó múc 1/3 hỗn hợp phủ đều lên mặt bánh, lặp lại 3 lần để tạo thành 3 lớp bánh.

Bước 5: Hãy phủ kem lòng trắng trứng đã đánh lên trên trên bánh, rắc bột cacao rồi đặt vào tủ lạnh khoảng 2-3 tiếng trước khi thưởng thức.

Bánh tiramisu truyền thống - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh tiramisu bằng mascarpone

Cách làm bánh tiramisu bằng mascarpone không phổ biến như cách làm bánh tiramisu truyền thống nhưng đây cũng là công thức được nhiều người yêu thích.

Nguyên liệu

7g bột mì; 9ml rượu Rum; 30ml sữa tươi không đường; 5g bột café đen hòa tan; 125g Mascarpone; 15 bánh Ladyfinger; 5g bột cacao; 2 lòng đỏ trứng; Tinh dầu vanilla; 9g đường kính; 30ml Whipping Cream

Cách thực hiện

Bước 1: Bạn hãy đánh bông lòng đỏ trứng cùng đường cho đến khi hỗn hợp nhạt màu thì cho thêm bột mì vào.

Bước 2: Hãy đun nóng hỗn hợp Whipping Cream và sữa rồi đổ từ từ hỗn hợp trứng đường vào, vừa đổ vừa khuấy đều tay. Tránh đổ quá nhanh khi sữa còn nóng sẽ làm trứng chín và bị vón cục, bánh khi ăn cảm giác sẽ lợn cợn không mịn. Đun cách thủy hỗn hợp trứng sữa cho đến khi hỗn hợp sệt, phần đáy và thành nồi bám một lớp trứng sữa mỏng thì bắc xuống. Lọc hỗn hợp qua rây, cho tinh dầu vanilla vào trộn đều, để nguội hẳn sau đó bọc màng bọc thực phẩm và cho vào tủ mát.

Bước 3: Cho Mascarpone và rượu Rum vào bát, đánh cho Mascarpone mượt mịn. Chia hỗn hợp trứng sữa thành 2 phần sau đó cho từng phần vào trộn đều cùng Mascarpone.

Bước 4: Pha cafe đen hòa tan với nước ấm, có thể thêm rượu Rum nếu muốn. Khuấy đều sau đó xếp bánh Ladyfinger thành hàng ngay ngắn vào dưới đáy khuôn đã chuẩn bị.

Bước 5: Xếp hết một lượt bánh thì đến một lượt hỗn hợp kem cho đến khi đầy cốc. Trang trí bánh bằng cách phủ bột cacao hoặc socola trên bề mặt. Rắc nốt phần cacao còn lại lên bánh. Bọc một lớp giấy bọc thức ăn bên ngoài sau đó cho vào tủ lạnh trong khoảng 2 tiếng hoặc có thể để qua đêm.

Bánh tiramisu bằng mascarpone - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh tiramisu không cần lò nướng

Đây là một cách làm bánh tiramisu đặc biệt khi nó không cần sử dụng tới lò nướng.

Nguyên liệu

2 lòng đỏ trứng gà; 50g đường; 200ml kem tươi 30-40%; sữa tươi không đường 30ml; bột sữa béo 10g; cà phê hoà tan 2 gói; rượu rum 20ml; kem pho mát crem cheese 200g; vani dạng lỏng; bột ca cao; 1 túi samba.

Cách thực hiện

Chế biến phần kem trứng

Bước 1: Đánh 2 lòng đỏ trứng gà với 30g đường tới khi hỗn hợp bông mịn và có màu nhạt.

Bước 2: Cho vào tô 60ml cup kem tươi vào 30ml sữa tươi rồi khuấy đều. Sau đó bỏ thêm 10g bột sữa béo để khuấy đều chung.

Bước 3: Hãy lọc hỗn hợp qua rây, cho vào nồi nấu khuấy đều tay cho đến khi hỗn hợp nở sánh mịn thì tắt bếp để hỗn hợp nguội.

Chế biến phần xi rô rượu và cà phê để nhúng bánh

Hãy hoà tan 2 gói cà phê với 80ml nước sôi rồi cho thêm 3-5g đường để cà phê bớt đắng và thêm 10ml rượu, khuấy đều rồi giữ ấm để khi nhúng bánh được nhanh hơn.

Chế biến phần kem Tiramisu

Bước 1: Cho 200g cream cheese vào tô rồi đánh nhuyễn rồi múc thêm từng thìa kem trứng vào trộn thật đều rồi lại thêm trứng. Lưu ý, không cho hết tất cả kem trứng vào trộn cùng cream cheese vì sẽ khó tan đều, dễ vón cục.

Bước 2: Khi đã trộn nhuyễn kem trứng với kem cream cheese hãy cho 5-10ml rượu rum vào (nếu thích).

Phần hoàn thiện

Bước 1: Hãy lấy bánh quy sampa, hỗn hợp rượu cà phê và kem Tiramisu và 1 hợp đựng 600-650ml.

Bước 2: Nhúng từng chiếc bánh quy vào rượu và cà phê rồi xếp thành 1 lớp kín đáy khuôn.

Bước 3: Đổ ½ lượng kem Tiramisu vào dàn phẳng. Sau đó lặp lại các bước nhúng bánh vào cà phê rượu, xếp bánh và đổ nốt phần kem còn lại vào khuôn. Rồi xếp bánh vào tủ lạnh.

Bước 4: Cho 140ml kem tươi vào âu đánh tơi cho đến khi bông cứng. Hãy cho kem vào túi kem rồi trang trí phần mặt khuôn với kem tươi này.

Bước 5: Giữ bánh trong tủ lạnh từ 8h là có thể mang ra thưởng thức.

Bánh tiramisu không cần lò nướng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh tiramisu trà xanh

Nguyên liệu

Nguyên liệu cho phần si rô trà xanh để thấm bánh: 1 cup nước; 1/2 cup đường; 1 thìa súp bột trà xanh

Nguyên liệu cho phần cốt bánh trà xanh: 4 lòng đỏ trứng; 1 - 1/2 thìa súp bột trà xanh; 50g bột mỳ; 30g bột ngô; 3 thìa súp sữa tươi; 4 lòng trắng trứng; 80g đường.

Nguyên liệu cho phần kem mascarpone trà xanh: 2 lòng đỏ trứng; 10g đường; 1 thìa súp rượu rum; 200g mascarpone; 120g kem tươi (whipping cream hoặc heavy cream); 1 - 1/2 thìa súp bột trà xanh + 1/2 thìa súp để rắc mặt bánh

Cách thực hiện

Làm sirô trà xanh để thấm cốt bánh

Hãy đun sôi nước với đường rồi hạ nhỏ lửa, đun thêm 5-7 phút cho nước cạn bớt rồi bắc khỏi bếp, để nguội. Cho bột trà xanh vào khuấy cho tan đều.

Phần cốt bánh trà xanh

Bật nóng lò ở nhiệt độ 180 độ C. Trải khay nướng bằng giấy nến. Đánh lòng đỏ trứng với 40g đường cho đến khi hỗn hợp chuyển màu vàng kem nhạt, lòng đỏ trứng bông lên và đường tan hết thì rây vào trứng bột mỳ, bột ngô và bột trà xanh. Thêm sữa tươi rồi khuấy đều để hỗn hợp mịn đều.

Dùng 1 tô lớn khác, đánh lòng trắng trứng khoảng 1 phút rồi thêm 40g đường còn lại vào và đánh thêm cho đến khi trứng đạt dạng chóp mềm.

Cho 1/3 lòng trắng trứng vào hỗn hợp lòng đỏ + bột. Trộn nhẹ nhàng. Đổ ngược lại phần này vào tô lòng trắng. Dùng phới lồng trộn nhẹ nhàng theo kiểu fold cho đến khi hỗn hợp quện đều.

Đổ hỗn hợp vào khay nướng, dàn đều rồi nướng trong lò 10-12 phút cho bánh chín rồi lấy ra khỏi lò, để nguội hoàn toàn.

Phần kem mascarpone trà xanh

Cho lòng đỏ trứng, đường và rượu rum vào 1 bát tô rồi đặt lên 1 cái nồi nhỏ chứa nước sao cho nước không chạm đáy tô. Đun sôi nước trong nồi, vừa đun vừa khuấy đều, nhanh tay cho đến khi hỗn hợp sánh lại và trứng chín và đường tan thì để nguội hoàn toàn sau đó thêm vào mascarpone và bột trà xanh rồi đánh đều.

Đánh bông kem tươi rồi trộn nhẹ nhàng vào hỗn hợp trên, chú ý nhẹ tay tránh cho kem tươi bị xẹp hay tách nước.

Ráp bánh

Cắt cốt bánh thành các hình tròn vừa với đường kính cốc bày.

Lót 1 lớp bánh dưới đáy cốc. Dùng chổi quét si rô trà xanh 2-3 lượt lên mặt bánh cho thấm.

Dùng thìa múc 1 lớp kem mascarpone trà xanh phủ lên trên lớp bánh.

Đặt miếng bánh thứ 2 lên mặt kem, hơi ấn nhẹ cho kèm dàn đều.

Kết thúc với 1 lớp kem lên trên cùng. Ở bước này bạn có thể cho kem vào túi bắt bông kem và dùng đui tròn để bơm kem thành những viên tròn trên mặt bánh để tạo hình hấp dẫn hơn.

Tiếp tục cho đến hết bánh và hỗn hợp kem. Trước khi ăn, rắc bột trà xanh lên mặt bánh.

Bánh Teramisu trà xanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh tiramisu không cần rượu rum

Nguyên liệu

Mascarpone 500g; Trứng gà 3 quả; Đường vani 1 gói (khoảng 8g); Cà phê 200ml; Marsala 120ml; Bánh Lady Finger: 42 cái; Một chút bột ca cao

Cách thực hiện

Bước 1: Tách lòng đỏ và lòng trắng trứng ra 2 tô khác nhau. Phần lòng trắng trứng, cho vào một chiếc tô thủy tinh sâu lòng, dùng máy đánh trứng đánh cho bông xốp..

Bước 2: Dùng một chiếc tô khác cho mascarpone, đường vani và lòng đỏ trứng vào để đánh cho hòa quyện hoàn toàn. Dùng phới trộn và kỹ thuật fold để trộn đều hỗn hợp này cùng với lòng trắng trứng đã đánh bông ở bước 1.

Bước 3: Cho cà phê và marsala vào một chiếc khay để nhúng bánh Lady Finger vào, dùng một chiếc đũa để lật bánh cho ngấm đều hỗn hợp, bánh có được độ mềm vừa phải nhưng không bị vỡ.

Bước 4: Chuẩn bị một khuôn bánh vuông (chiều dài cạnh khoảng 20cm), xếp một lớp bánh Lady Finger xuống dưới, phủ một lớp kem trứng lên trên và cứ lần lượt như vậy cho tới khi hết nguyên liệu (khoảng 2 – 3 lớp). Đậy bánh lại và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ 4 – 5 tiếng hoặc qua đêm cho bánh đông lại, ngấm vị cà phê và marsala. Khi ăn, có thể cắt bánh ra thành từng miếng nhỏ hoặc cho vào ly như pudding, sau đó, rắc thêm một ít bột ca cao lên mặt bánh để có hương vị thơm ngon hơn.

Bánh teramisu không cần rượu rum - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh trung thu tiramisu

Nguyên liệu

Nguyên liệu phần vỏ bánh: Bột mì 300g; Bơ đậu phộng 30g; Bột ca cao 50g; Lòng đỏ trứng gà 1 quả; Nước đường: 200g; Dầu thực vật: 50g

Nguyên liệu phần nhân bánh: Dầu thực vật 100g; Đậu xanh ngâm qua đêm, đãi vỏ 300g; Đường cát trắng 150g; Rượu Amaretto hoặc rượu Rhum; Bột bánh dẻo 30g; Bột cacao nguyên chất 50g; Mascarpone cheese (hoặc cream cheese) 150g; 1 lòng đỏ trứng

Cách thực hiện

Cách làm vỏ bánh

Trộn đều bột cacao và bột mì trong một chén sạch rồi đem rây bột một lần từ từ tạo một cái lỗ ở giữa chén.

Hãy trộn đều lòng đỏ trứng gà, nước đường, bơ đậu phộng và dầu thực vật sao cho tất cả hòa lẫn vào nhau cho thật nhuyễn mịn trong một cái tô khác rồi từ từ đổ chúng vào hỗn hợp bột khô đã chuẩn bị ở trên.

Dùng tay nhào nặn phần bột sao cho bột kết thành khối. Dùng một túi nilon bọc phần vỏ bánh lại, ủ bột và để bột nghỉ trong khoảng 30 phút để bột nở đều sau đó mang bột ra nhồi lại lần nữa cho bột dẻo mịn.

Chia phần bột thành 6 viên, mỗi khoảng 70g, vo tròn đều, bọc bằng bao ni lông lại và chuẩn bị đóng khuôn.

Cách làm nhân bánh

Cho đậu đã chuẩn bị vào nồi, thêm vào 1 lít nước sạch để nấu sôi thì vặn lửa nhỏ đun đến khi chín sau đó cho vào máy xay với một ít nước và tiếp tục đặt lên bếp khuấy liên tục đến khi đậu đặc sánh thì vặn nhỏ lửa, cho thêm vào đường cát, dầu thực vật, và bột bánh dẻo vào đun cho đến khi sánh.

Dùng bột ca cao nguyên chất với rượu trộn đều với nhau cho cacao tan hoàn toàn. Từ từ rót cacao đã trộn thêm vào phần nhân đang đun ở trên. Tiếp tục đun tầm 8 phút rồi tắt bếp và để nhân nguội.

Lấy 150g Mascarpone cheese ra, ấn dẹp viên nhân đã vo tròn, lần lượt đặt viên Mascarpone cheese vào giữa nhân, vo tròn lại rồi tiếp tục cho vào tủ lạnh để nhân cứng một chút cho dễ nặn bánh.

Đóng khuôn – Cán mỏng phần vỏ bánh và tiến hành một viên nhân vào giữa, từ từ gấp vỏ bánh ôm tròn nhân lại rồi từ từ vừa xoay, vừa vuốt để phần vỏ bánh từ từ bao kín phần nhân. Nhấn bánh vào khuôn nhẹ nhàng.

Cách nướng bánh

Cho bánh vào khay nướng và bật lò trước 200 độ C. Tiến hành cho khay bánh vào ngăn giữa, chỉnh lại nhiệt độ còn 160 độ C, nướng 10 phút. Lấy ra để nguội.

Sau đó nướng bánh lần nữa với nhiệt độ 180 độ, trong vòng 8 phút thì lấy bánh ra khỏi lò, xịt nước vào bánh và để nguội.

Dùng cọ phết lòng đỏ trứng gà lên từng chiếc bánh. Tiếp tục cho phần bánh đã chuẩn bị vào lò, chỉnh nhiệt độ lại thành 200 độ, nướng bánh khoảng 5 phút. Sau khi nướng, bạn có thể lấy bánh ra chờ cho ấm thì quét mặt bánh lần 2 rồi cho khay bánh lại vào lò, nướng thêm khoảng 4 phút là được.

Bánh trung thu teramisu - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh tiramisu phô mai

Nguyên liệu

Nguyên liệu vỏ bánh: 100g bột mì, 3 quả trứng gà, 90g đường xay, 35g dầu ăn, 35ml sữa tươi, 1/3 thìa cà phê muối, bơ

Nguyên liệu kem bánh: 500g phô mai mascarpone, 300ml kem tươi, 150g đường xay, 2 thìa súp rượu Kahlua; 20ml cà phê đen đặc, 20g bột ca cao, 5 lá galetine, 100g sô-cô-la trắng, 100g sô-cô-la đen.

Cách thực hiện

Cho phô mai, đường xay vào 1 thau rộng, dùng máy đánh tan đến khi hỗn hợp thật đều và mịn.

Cho kem tươi vào 1 thau khác, dùng cây đánh bột, đánh cho đến khi nào hỗ hợp hơi sền sệt là được.

Lá galetine đem ngâm nước, chưng cách thủy cho tan, để nguội.

Trộn đều hỗ hợp phô mai, kem tươi, lá galetine và rượu Kahlua, đánh nhẹ tay đến khi hỗn hợp mịn.

Bánh bông lan nướng chín, để nguội, lấy ra khuôn, cắt bỏ phần mặt bánh nằm ở đáy khuôn, sau đó cắt từng lát mỏng, cho lát bánh này vào 1 khuôn khác, rưới rượu và cà phê lên. Sau đó, cho toàn bộ hỗn hợp kem đã đánh tan lên bánh, phủ cho đều mặt, cho vào tủ lạnh khoảng vài tiếng.

Sô-cô-la đen, trắng đem hấp cách thủy cho tan, sau đó tạo hình viền bánh và hoa để trang trí xung quanh.

Bánh đã đông đặc, lấy ra khỏi khuôn, rây bột ca cao lên mặt bánh, trang trí với bông kem, sô-cô-la tùy thích.

Bánh teramisu phô mai - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách làm bánh tiramisu với các cách đơn giản nhất trong bài viết này hy vọng có thể giúp các chị em tự làm bánh tiramisu cho gia đình, người thân mà không mất qúa nhiều thời gian. Những chiếc bánh tiramisu từ bàn tay của đầu bếp gia đình bao giờ cũng mang đến niềm vui trọn vẹn.