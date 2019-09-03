Cá ngừ đại dương nấu món gì cho mới lại?

Nếu chị em đang bí bài thì có thể tham khảo các món về cá ngừ đại dương trứ danh dưới đây để cùng “múa bếp” trổ tài nấu nướng.

Cá ngừ đại dương nấu món gì? Rất nhiều bà nội trợ không tiếc tiền mua món cá đắt đỏ này về nhưng đứng bếp loay hoay mãi không biết phải nấu món gì cho vừa ngon, vừa sang.

Cá ngừ chứa một hàm lượng vitamin, khoáng chất và các hợp chất hữu cơ rất dồi dào, bao gồm: Chất chống oxy hóa và protein, chất béo bão hòa hoặc natri, hàm lượng selen, phốt pho, sắt, magiê và kali, vitamin B12 và niacin, vitamin B6 và riboflavin.

Cá ngừ thuộc họ Scombridae sống ở vùng nước mặn, thường được gọi là cá thu. Tuy nhiên, cá ngừ thuộc về một bộ lạc, gọi là Thunnini. Bộ lạc này có 15 loài cá ngừ, hầu hết đều trở thành nguồn thực phẩm được yêu thích rộng rãi trên thế giới.

Hướng dẫn cách nấu các món ăn ngon từ cá ngừ

Cá ngừ đại dương làm món gì ngon? Nếu chị em đang bí bài thì có thể tham khảo các món cá ngừ dưới đây.

Cá ngừ đại dương áp chảo

Cá ngừ đại dương nấu món gì? Không cần tìm đâu xa, hãy học ngay công thức làm món cá ngừ đại dương áp chảo này đảm bảo cả nhà sẽ mê tít.

Gia vị - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

+ 300-500g cá ngừ

+ 3 nhánh tỏi bằm, 1 thìa dầu olive, 2 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê đường, 1-2 thìa cà phê hạt tiêu xay, 1 thìa nhỏ ớt bột

Cách thực hiện

+ Dùng rượu trắng hoặc dấm rửa sạch cá ngừ cho bớt mùi tanh rồi sau đó tráng lại với nước. Để cá ngừ ráo nước rồi cắt thành từng khúc vuông hoặc cắt thành các khúc nhỏ để thịt cá dễ ngấm gia vị hơn. Tiếp theo hãy ướp cá ngừ với muối, đường, tỏi bằm, hạt tiêu, ớt bột trong khoảng 20-30 phút cho cá ngấm gia vị.

+ Đặt chảo lên bếp đun cho chảo nóng rồi đổ dầu olive vào chảo, chờ dầu sôi rồi cho cá ngừ vào (bạn cũng có thể áp chảo không dầu). Đừng quên gạt hết tỏi bằm để tỏi không bị cháy trong chảo. Để lửa mức 6/9. Khi thấy mặt áp chảo đã chín vàng thì đảo mặt còn lại chờ cho chín vàng sau cho khi tách ra thịt bên trong có màu hồng là vừa ăn.

+ Tắt bếp, gắp cá ra đĩa và thưởng thức với nước tương, bù tạt, tương ớt, nước mắm… tuỳ khẩu vị.

Cá ngừ đại dương áp chảo - Ảnh minh họa: Internet

Cá ngừ đại dương ăn sống

Đây là một món ngon từ cá ngừ đại dương được người Nhật rất ưa thích và ngày nay món ăn này cũng rất phổ biến trên thế giới.

Nguyên liệu

+ Cá ngừ đại dương tươi

+ Các loại rau sống như cải xanh, chuối chát, ngò tàu, rau húng, khế,

+ Bù tạt, chanh, ớt, nước tương, đường.

Cách thực hiện

+ Rửa sạch cá ngừ rồi lọc bỏ phần da, lọc lấy thịt. Bạn có thể rửa qua thịt cá bằng dấm hoặc chanh để bớt mùi tanh và khử trùng nhẹ sau đó tráng lại bằng nước sạch rồi để ráo thì thái thành những lát thật mỏng. Đặt cá ngừ đại dương đã thái vào 1 cái hộp rồi bỏ vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản.

+ Đem bù tạt, chanh, ớt, đường, nước tương pha thành nước chấm

+ Rau sống đem rửa sạch, ngâm sơ muối để sát khuẩn rồi vớt ra để ráo

+ Khi ăn, có thể dùng bánh tráng để cuộn cá ngừ với rau rồi chấm vào nước chấm vừa pha để ăn. Hoặc ăn kèm cá ngừ với rau chấm nước chấm.

Cá ngừ đại dương ăn sống - Ảnh minh họa: Internet

Cá ngừ đại dương nhúng dấm

Cá ngừ đại dương làm gì ngon? Cá ngừ đại dương nhúng dấm là một gợi ý tuyệt vời cho món cá ngừ của bạn.

Nguyên liệu

+ 1 kg cá ngừ đại dương phile

+ Nước dừa tươi (1 quả)

+ Giấm gạo ngon, bột nêm, hành tây

+ Dứa, khế, chuối xanh, xà lách, rau thơm, dưa chuột

+ Bún, bánh tráng để cuốn

+ Mắm nêm, chanh, ớt, tỏi, dầu hào, dầu mè

Cách thực hiện

+ Hãy rửa sạch cá ngừ đại dương, để ráo rồi thái mỏng, bản to. Ướp 2 thìa canh dầu hào, 3 thìa canh dầu mè, thái lát mỏng hành tây ướp chung.

+ Các loại rau đem rửa sạch, ngâm sơ nước muối rồi vớt ra để ráo nước. Dưa leo gọt vỏ thái lát; dứa gọt vỏ, thái lát dài. Chuối chát gọt vỏ, thái khoanh; khế chua thái lát mỏng hoặc thái dài rồi ngâm vào nước muối pha loãng để tươi xanh hơn rồi vớt ra để ráo nước.

+ Chế biến mắm nêm để chấm bằng cách giã tỏi, ớt với ít đường, bằm nhỏ dứa. Cho mắm nêm vào bát, cho hỗn hợp tỏi, ớt và dứa vào rồi trộn đều. Nêm có vị hơi ngọt, đậm và cay là được. Đun nóng dầu ăn rồi cho tỏi, ớt, dứa bằm nhỏ (hoặc xay nhuyễn) vào phi thơm. Pha 1 thìa mắm nêm với 1 bát nước lọc rồi đổ vào chung, đun sôi hớt bọt, sau đó bạn thêm vào 2 thìa đường , nêm nếm cho vừa miệng. Tắt bếp.

+ Chuẩn bị nước nhúng giấm bằng cách dùng nước của 1 trái dừa + 1 bát giấm + 2 thìa hạt nêm + 1 thìa đường + 1 củ hành tây bổ múi câu, có thể cho vào thêm vài miếng dứa. Đặt nồi nước nhúng giấm lên bếp, khi nước sôi, hãy nhúng thịt cá ngừ phile đã ướp gia vị vào rồi gắp ra dĩa.

+ Khi ăn hãy Cuộn thịt phile cá ngừ với bánh tráng, rau sống các loại và chấm với mắm nêm. Ăn tới đâu nhúng tới đó để thịt cá nóng ngon.

Cá ngừ đại dương nhúng dấm - Ảnh minh họa: Internet

Cá ngừ đại dương nấu canh chua

Món canh chua từ cá ngừ đại dương cũng có công thức giống như cách nấu canh chua với các loại cá khác.

Nguyên liệu

+ Cá ngừ tươi

+ 1 trái thơm, 3 quả cà chua; 100g giá đỗ; 5 quả đậu bắp; 2 đến 3 quả me

+ Nước mắm, muối, đường, bột ngọt, hạt nêm, tiêu bột, ớt, dầu ăn, củ hành, tỏi, gừng, hành lá, thì là

Cách thực hiện

+ Rửa sạch cá rồi đem uớp cá cùng muối, hạt nêm và gừng ớt đã băm nhỏ trong 30 phút để cá ngấm gia vị.

+ Gừng cạo vỏ rửa sạch rồi băm nhỏ; Ớt rửa sạch thái miếng nhỏ. Hành, thì là nhặt lá úa, rửa sạch rồi thái nhỏ; Dứa gọt vỏ, bỏ mắt, thái miếng nhỏ; Me và cà chua rửa sạch sau đó cà chua đem bổ múi cau.

+ Cho dầu vào chảo rồi phi thơm hành củ sau đó cho cà chua xào sơ qua cùng đến khi cà chua mềm chín thì cho lượng nước vừa đủ cùng 2 quả me tăng độ chua dịu rồi đun sôi. Tiếp đó hãy bỏ cá ngừ vào đun khoảng 10 phút thì cho dứa, đậu bắp, giá đỗ vào đun sôi lên.

+ Vớt me ra bát để dằm nát rồi lọc lấy nước chua đổ vào nồi cá. Tiếp tục cho hành, ngò vào và tắt bếp là xong.

Canh chua cá ngừ đại dương - Ảnh minh họa: Internet

Cá ngừ đại dương kho thơm

Cá ngừ đại dương nấu món gì? Chắc chắn món cá ngừ đại dương kho thơm sẽ nhận được rất nhiều vote từ các bà nội trợ Việt vì đây là một món cá trứ danh của vùng Nam Bộ

Nguyên liệu

+ 3 miếng cá ngừ

+ 2 muỗng canh đường; 3 muỗng canh nước mắm; 1 muỗng canh tỏi băm; 1 muỗng canh hành tím băm, 1 muỗng canh ớt băm; Hành lá thái nhỏ; 1/2 muỗng cà phê tiêu; 1/2 trái dứa thái miếng; 3 trái cà chua thái múi nhỏ; 600ml nước dừa tươi hay nước lạnh.

Cách thực hiện

+ Cá ngừ rửa sạch để ráo nước rồi đem chiên sơ cá ngừ sao cho 2 mặt hơi có màu vàng

+ Bắc nồi lên bếp rồi cho 2 thìa đường lên canh sau cho đường chảy ra ngả màu vàng cánh gián rồi tiếp tục cho tỏi, hành ớt vào xào cho thơm rồi cho tiếp cà chua và thơm vào xào trong 4 phút thì đổ thêm nước dừa tươi vào nấu tới sôi.

+ Cho cá vào, dùng thìa múc nước sốt đồ lên chốc các khúc cá cho đều màu rồi vặn lửa ilu riu, rim cho đến khi nồi cá sền sệt nước, nêm cho vừa vị rồi tắt bếp.

Cá ngừ đại dương kho thơm - Ảnh minh họa: Internet

Cá ngừ đại dương nấu món gì? Bây giờ thì bạn đã có rất nhiều option để trổ tài nấu nướng với loại cá giàu dinh dưỡng này rồi đấy. Cá ngừ đại dương luôn là cảm hứng bất tận của hàng triệu đầu bếp trên thế giới. Hãy học họ cách nấu nướng với cá ngừ để bồi bổ sức khoẻ và nâng cao gu thưởng thức cho gia đình mình!