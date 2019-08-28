Hiểu đúng để tạo ra những bữa ăn lành mạnh, dinh dưỡng và an toàn

Sau bữa ăn nếu không may ta cảm thấy buồn nôn, khó chịu thậm chí gây đau bụng, ngộ độc rất có thể chúng ta đã chế biến những loại thực phẩm không thích hợp với nhau. Có những loại thực phẩm kỵ nhau nếu nấu chung không chỉ giảm dinh dưỡng , kém hấp thu. Mà còn có những loại thực phẩm kỵ nhau gây chết người .

Có một số loại thực phẩm khi ăn cùng với nhau sẽ có các phản ứng hóa học khiến từ lành thành độc hoặc dẫn đến quá trình khử những thành phần vi lượng có trong các thực phẩm thành không còn giá trị dinh dưỡng để bổ sung cho cơ thể nữa như: Vitamin A giúp tăng cường sự tổng hợp các chất đạm, vitamin C xúc tiến quá trình hấp thụ sắt, Vitamin D giúp cơ thể hấp thu tốt Canxi và Phospho để hình thành và duy trì hệ xương răng vững chắc …

Chẳng hạn nhiều gia đình có thói quen xào nấu gan động vật với giá đỗ nhưng điều này là không nên bởi trong gan động vật có chứa nhiều hàm lượng như đồng, sắt và một số nguyên tố kim loại khác, trong khi đó ở giá đỗ có rất nhiều vitamin C, nên khi xào 2 thứ này chung với nhau lượng vitamin C sẽ bị ôxy hóa, làm mất hết công hiệu.

Gan và giá đỗ, sự kết hợp quen thuộc nhưng tiềm ẩn tác hại không phải ai cũng biết Ảnh minh họa: Internet

Danh sách các thực phẩm kỵ nhau

A. Các thực phẩm kỵ nhau không nên kết hợp

Để đảm bảo có một bữa ăn dinh dưỡng và lành mạnh thì các loại thực phẩm sau không nên kết hợp với nhau.

Rau dền và quả lê vốn kỵ nhau: Nếu ăn cùng sẽ dễ bị nôn. Ngoài ra, bạn cũng không nên tráng miệng bằng quả lê sau bữa ăn có thịt ngỗng, vì hai món này khi kết hợp dễ gây sốt.

Sữa đậu nành với trứng gà: Trong sữa này có men protidaza kiềm chế các protein trong trứng gà, cản trở tiêu hóa, gây khó tiêu, đầy bụng.

Sữa đậu nành và đường đen: Bởi trong đường đen có chất axít Osalic và axít malic, nếu dùng đường đen sẽ gây ra tác dụng axít sinh ra chất "lắng biến tính", chất bổ sẽ bị giảm đi. Trẻ sơ sinh sẽ bị đầy bụng hoặc mất đi chức năng tiêu hóa. Vậy nên ta phải dùng đường trắng.

Nên kết hợp đường trắng khi uống với sữa đậu nành Ảnh minh họa: Internet

Củ cải trắng với các loại lê, táo, nho: Bởi Ceton đồng có trong những loại trái cây này phản ứng cùng Axit Cianogen lưu huỳnh trong củ cải, khiến người ăn bị suy tuyến giáp và bướu cổ.

Gan động vật với cà rốt, rau cần: Bởi là trong gan động vật, hàm lượng đồng, sắt và một số nguyên tố kim loại khác khá cao. Các ion kim loại rất dễ làm cho vitamin C có trong loại rau, củ, quả này bị ôxy hóa và mất hết công hiệu. Ngoài ra loại rau, củ, quả này chứa nhiều chất cellulose và acid oxalic ảnh hưởng tới sự hấp thụ sắt của cơ thể.

Ăn dưa chuột với cà chua: Vì trong dưa chuột chứa một loại men phân giải vitamin C, khi ăn dưa chuột với cà chua hay những loại thực phẩm giàu vitamin C sẽ không tốt vì làm giảm khả năng hấp thụ vitamin C của cơ thể.

Bí đỏ kỵ cải thìa: Bí đỏ chứa enzym phân giải vitamin C, khi ăn chung với cải thìa sẽ làm mất giá trị dinh dưỡng của cải thìa.

Củ cải kỵ nấm mèo đen: Củ cải chứa nhiều enzym, nấm mèo đen chứa nhiều hoạt chất sinh học, hai thứ ăn chung có thể phát sinh phản ứng hóa học phức tạp, dẫn đến phát sinh viêm da.

Nấu phô mai với cua, lươn, rau mồng tơi, rau dền: Không cho phô mai nấu chung với thực phẩm như cua, lươn, rau mồng tơi, rau dền, là do bản thân phô mai đã giàu đạm và năng lượng, nên nếu nấu chung sẽ dư thừa đạm, năng lượng, trẻ em và người già sẽ bị đầy bụng, khó tiêu.

Nấu thịt bò với tôm hoặc ăn chung: Do trong thịt bò chứa sắt, tôm chứa canxi, sắt và canxi không thể chuyển hóa cùng một lúc nên ăn chung sẽ không có tác dụng.

Thịt bò và tôm không phải sự kết hợp bổ dưỡng như mọi người vẫn tưởng Ảnh minh họa: Internet

Đậu, khoai lang và cải bó xôi: Bởi chúng là những thực phẩm có chứa rất nhiều Axit Phytic. Axit này sẽ liên kết với Canxi trong cải tạo thành muối. Kết quả là canxi không được hấp thụ vào cơ thể bé mà thậm chí vì lý do sức khỏe, cơ thể trẻ sẽ còn “trục xuất” các hợp chất muối mới này dưới hình thức chất thải.

Cà rốt và củ cải: Cà rốt nấu chung với củ cải thường rất thơm ngon, ngọt nước. Vậy nhưng sự kết hợp này không có lợi về mặt dinh dưỡng. Trong cà rốt có chứa enzym có thể phá hủy vitamin C. Do đó, lượng vitamin C trong củ cải cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn khi ăn kèm với cà rốt.

Cà rốt củ cải không nên kết hợp Ảnh minh họa: Internet

Thịt dê kỵ giấm: Giấm chứa nhiều Axit Acetic, thịt dê chứa nhiều hoạt chất sinh học và đạm, khi ăn chung Axit Acetic sẽ phá hủy thành phần dinh dưỡng của thịt dê.

Óc lợn và trứng gà: dùng trứng chung với óc lợn sẽ làm tăng cholesterol trong máu. Vì vậy, không nên ăn nhiều món này nhất là những người huyết áp cao.

Hoa quả nhiều axit tanic với hải sản kỵ nhau: Các loại quả có tính axit tanic như ổi, hồng, nho nếu ăn cùng hải sản sẽ khó tiêu hóa, gây đau bụng, buồn nôn.

Đào lông kỵ thịt ba ba: Thịt ba ba chứa nhiều đạm, đào lông chứa nhiều Axit Malic, acid này sẽ làm cho đạm bị biến chất, làm giảm giá trị dinh dưỡng, cho nên, thịt ba ba không thích hợp ăn chung với đào.

Thịt ba ba kỵ trứng gà: Thịt ba ba chứa nhiều hoạt chất sinh học, trứng gà là đạm chất lượng cao, ăn chung khiến đạm biến chất, làm giảm giá trị dinh dưỡng, thai phụ và sản phụ không nên ăn.

Thịt bò kỵ hạt dẻ: Thịt bò chứa nhiều đạm, hạt dẻ chứa nhiều vitamin C làm cho đạm bị biến chất, dẫn đến làm giảm giá trị dinh dưỡng.

B. Những thực phẩm kỵ nhau gây ngộ độc.

Ngoài những dấu hiệu nhận biết sau đó như khó tiêu, đầy hơi,… còn có một số sự kết hợp gây ngộ độc cho cơ thể, thậm chí có những loại thực phẩm kỵ nhau gây chết người.

Sữa bò và nước hoa quả chua (cam, quýt): Bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất Cazeine chiếm tới 80%. Khi sữa bò pha lẫn, ăn hoặc uống cùng với nước trái cây chua sẽ làm cho chất Cazeine kết tủa lại làm cho khó tiêu và rối loạn tiêu hóa. Nếu trẻ uống lâu dài sẽ rất mắc bệnh Hethemoglobin gây khó thở, tím tái và có nguy cơ khiến trẻ tử vong.

Sự kết hợp này không chỉ không có lợi mà còn có những tác hại khôn lường Ảnh minh họa: Internet

Các loại động vật giáp xác, hải sản không nên kết hợp với thức ăn chứa vitamin C: Các loại động vật có vỏ như tôm nước ngọt có nhiều hợp chất Asen hóa trị 5 sau khi ăn nếu uống vitamin C hay ăn những thức ăn có chứa vitamin C như ớt, cà chua, mướp đắng, cam quýt, chanh... sẽ làm cho asen hóa trị 5 biến thành asen hóa trị 3, tức là chất thạch tín có độc bảng A có thể gây chết người. Vì vậy đã uống vitamin C và ăn các thứ có vitamin C thì tuyệt đối không được ăn các loại động vật có vỏ sống trong nước.

Hải sản không nên ăn hoặc uống chung các thực phẩm có chứa vitamin C Ảnh minh họa: Internet

Cá chép kỵ thịt cầy: Cá chép chứa nhiều hoạt chất sinh học, thịt cầy cũngvới thành phần dinh dưỡng phong phú, hai thứ ăn chung xảy ra phản ứng hóa học phức tạp, sản sinh ra độc tố cho cơ thể.

Thịt chó, thịt dê với nước chè: Nguyên nhân bởi thịt chó tính cam ôn nhiệt, có nhiều protein trong khi nước chè có tính chát. Hai thứ này kết hợp với nhau sẽ sinh táo bón, phân khô, khiến cho ruột chậm nhu động nên rất có hại, thậm chí còn gây ung thư. Để đảm bảo sức khỏe, khi ăn thịt chó, cũng không nên ăn thêm thịt dê. Bởi thịt chó có tính cam ôn, thịt dê đại nhiệt, hai loại thịt gặp nhau sẽ thành tích nhiệt, sinh tả lỵ.

Thịt chó rất kỵ với nước trà (chè) Ảnh minh họa: Internet

Quả hồng, cà chua ăn cùng khoai lang: Tinh bột trong khoai lang kích thích dạ dày tiết ra axít, tác dụng với chất chát Tanin trong quả hồng, gây viêm loét và chảy máu dạ dày.

Nhân sâm và hải sản kỵ nhau: Khi uống nhân sâm, nên kiêng ăn tất cả các loại củ cải (đỏ, trắng, xanh...) và hải sản đều là cấm kỵ sau khi uống nhân sâm. Theo y học cổ truyền, củ cải và đồ biển đại hạ khí, còn nhân sâm đại bổ khí, hai thứ triệt tiêu lẫn nhau, gây hại cho người sử dụng. Dù là sắc hay hấp cách thủy, cũng không được dùng đồ kim loại để nấu nhân sâm. Sau khi dùng loại dược liệu này, không được uống trà, vì trà sẽ làm giảm tác dụng của nhân sâm.

Nhân sâm là đại bổ nên không phải loại thức ăn nào cũng kết hợp để phát huy tác dụng được Ảnh minh họa: Internet

Nước ngọt có ga và cơm

Vừa ăn cơm vừa uống nước ngọt có ga là hoàn toàn sai lầm. Uống nước ngọt khi ăn cơm sẽ làm loãng dịch vị, gây cản trở trong quá trình co bóp, tiêu hóa thức ăn. Thời gian thường xuyên sẽ dẫn đến viêm, loét dạ dày.

Ăn cơm cùng nước ngọt có ga là sự kết hợp hoàn toàn sai lầm Ảnh minh họa: Internet

Bảng những thực phẩm kỵ nhau

Do có quá nhiều tên các nguồn thực phẩm cũng như nấu ăn luôn rất nhiều biến tấu và ngẫu hứng. Nên chúng ta có thể lưu ý ở trong bảng những thực phẩm kỵ nhau vì khi in ra thì rất thuận tiện, dễ nhớ và dễ đối chiếu. Dưới đây là bảng những loại thực phẩm phổ biến và rất dễ ngẫu hứng kết hợp nhất.

Bảng liệt kê 22 loại thức ăn không nên kết hợp Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm kiêng kỵ nhau

Cơ thể mỗi ngày luôn cần cung cấp đủ 4 nhóm dưỡng chất tinh bột, chất đạm, chất béo, các loại vitamin và khoáng chất. Với nguồn nguyên liệu dồi dào và phong phú như hiện nay, bữa ăn cũng trở nên vô cùng đa dạng và hấp dẫn.

Tuy nhiên bạn cũng cần trang bị kiến thức cho bản thân để có sự lựa chọn dinh dưỡng hoàn hảo nhất, tránh những thực phẩm kiêng kỵ nhau bởi có những loại thực phẩm kỵ nhau gây chết người. Chúc các bạn đều là những đầu bếp thông thái.