Cách làm bánh trung thu ngàn lớp đẹp mắt, cực đơn giản

Bánh trung thu ngàn lớp sẽ tạo nên điểm nhấn độc đáo cho mâm cỗ trung thu này của cả gia đình bạn. Loại bánh này ít ngán hơn các loại bánh trung thu truyền thống nhờ lớp vỏ ngàn lớp giòn, vỡ vụn khi nhai trong miệng, không quá ngọt. Cách làm bánh trung thu ngàn lớp cũng đơn giản hơn so với bánh truyền thống do không cần đến khuôn. Mời bạn cùng Phunuvagiadinh khám phá công thức ngay dưới đây!

+ Tiếp theo, rây bột mì vào hỗn hợp, nhào kỹ cho tới khi tạo thành khối bột mịn, dẻo.

+ Cho đường, bơ, nước, dấm ăn vào máy đánh trứng rồi đánh quyện với nhau.

Phần vỏ bột dầu: 50gr shortening/80ml dầu ăn, 180gr bột mì, phẩm màu. Bạn có thể mua shortening tại các cửa hàng bán đồ làm bánh. Đây là chất béo dạng rắn được chiết xuất từ thực vật, có tác dụng tạo hình cho bánh trung thu ngàn lớp. Bạn cũng có thể dùng dầu ăn để thay thế nếu không mua được.

Phần vỏ bột nước được nhào đến độ mịn, dẻo - Ảnh minh họa: Internet

+ Dùng màng bọc thực phẩm bọc bột lại, để bột nghỉ khoảng 30 phút.

Bước 2: Làm vỏ bột dầu:

+ Trộn đều bột mì, phẩm màu và dầu ăn với nhau tạo thành hỗn hợp mịn, dẻo. Nếu muốn chiếc bánh nhiều màu sắc hơn, bạn có thể chia bột thành nhiều phần khác nhau rồi đem trộn với phẩm màu.

+ Dùng màng bọc thực phẩm bọc bột lại, để bột nghỉ khoảng 30 phút.

Bước 3: Làm nhân bánh:

+ Gọt vỏ khoai môn, rửa sạch rồi cắt miếng nhỏ, hấp chín và nghiền nhuyễn.

+ Trộn đều phần khoai nghiền với dầu ăn, sữa tươi, bột bánh dẻo, đường.

+ Cho hỗn hợp lên chảo và sên trên lửa nhỏ đến khi tạo thành khối quánh dẻo, không dính tay. Lưu ý sên đều tay, tránh để nhân bị cháy.

Nhân khoai môn sau khi sên xong - Ảnh minh họa: Internet

+ Chia phần nhân khoai môn thành các phần bằng nhau, viên tròn lại.

Bước 4: Cách làm vỏ bánh trung thu ngàn lớp - Nặn bánh:

+ Sau khi ủ bột xong, bạn hãy lấy phần vỏ bột nước và vỏ bột dầu ra rồi chia chúng thành các phần bằng nhau. Ước lượng trọng lượng của phần bột nước gấp đôi phần bột dầu.

+ Nhào lại các viên bột vừa chia cho thật dẻo mịn, đảm bảo khi cán bột thì chúng sẽ quyện vào nhau.

+ Ấn dẹt viên bột nước rồi cho phần bột dầu vào bên trong, sau đó vo tròn lại.

+ Cán viên bột thành hình dài dẹt. Sau đó, cuộn tròn miếng bột lại, xoay dọc và cán tiếp lần 2.

+ Sau khi cán miếng bột 2 lần, phần bột nước và bột dầu đã hòa quyện vào nhau, tiếp tục cuộn tròn miếng bột lại.

+ Sau khi cuộn miếng bột thành hình thon dài, bạn hãy dùng dao cắt đôi miếng bột thành 2 phần bằng nhau.

+ Ngửa phần mặt cắt của viên bột lên trên, cán tiếp lần 3 để bột thành hình dẹt tròn.

+ Cho nhân khoai môn vào chính giữa, nhẹ nhàng miết nhẹ tay để gói kín phần nhân lại.

Cho nhân khoai môn vào chính giữa rồi gói kín nhân lại - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Nướng bánh:

+ Mở lò ở nhiệt độ 170 độ C trước khoảng 15 phút để làm nóng lò. Sau đó đặt bánh vào ngăn thấp hơn ngăn giữa 1 bậc, nướng 30 phút là bánh chín.

Cách làm bánh trung thu ngàn lớp trà xanh

Nguyên liệu

Phần nhân bánh: 250g đậu xanh, 1-2 muỗng bột trà xanh, 50g bột mì, 16 lòng đỏ trứng muối, 60g bột bánh dẻo, ½ muỗng cà phê muối, 350g đường, dầu mè, 50g gừng, 1 xị rượu trắng, 130g dầu ăn.

Phần vỏ bánh: 250g bột mì, 50g dầu ăn, 1/2 muỗng cà phê baking soda, 2 muỗng cà phê bơ đậu phộng,180g nước đường làm bánh nướng.

Cách làm

Bước 1: Làm nhân bánh:

+ Ngâm đậu xanh trong nước vài tiếng rồi vớt đậu cho vào nồi, đổ nước ngập hơn 1 đốt ngón tay. Đun đến khi sôi, gạt bọt và chờ đậu chín như cơm nhão.

+ Khi đậu chín, tắt bếp rồi trộn với đường, xay nhuyễn bằng máy sinh tố. Dùng rây lọc cho mịn.

Cho đậu xanh chín vào máy sinh tố và xay nhuyễn - Ảnh minh họa: Internet

+ Đổ hỗn hợp đậu vào chảo, sên trên bếp cùng bột trà xanh. Khi sên, thêm từ từ 65g dầu vào, sên từ từ đến khi nhân không dính chảo thì cho hỗn hợp bột bánh dẻo, bột mì cùng 65g dầu ăn vào khuấy đều, tạo thành khối kết dính.

+ Chia thành các phần bằng nhau, đảm bảo nhân trà xanh và trứng muối có trọng lượng khoảng 180g. Số nhân còn lại đem trộn với vỏ bánh.

Bước 2: Phần vỏ bánh:

+ Trộn đều các nguyên liệu dầu ăn, bơ đậu phộng, baking soda, nước đường tạo thành hỗn hợp sền sệt, nhồi thật mịn rồi cho bột nghỉ 30 phút.

+ Trải bột lên bàn phẳng, ấn dẹt rồi cho nhân trà xanh vào giữa, vo tròn viên bột rồi lại cán mỏng 3mm. Lần lượt gấp bột và cán lại, cứ như vậy 3 lần. Sau đó, cuộn tròn bánh lại, cắt thành các phần bằng nhau, trọng lượng khoảng 70g.

+ Ngửa phần bột vừa cắt nhỏ, cán thành hình tròn. Đặt vỏ bánh lên lòng bàn tay, miết nhẹ khum thành hình nón rồi đặt nhân trà xanh, trứng muối vào, viên tròn lại và thoa 1 lớp bột áo.

Bánh trung thu ngàn lớp trà xanh sau khi đã viên tròn - Ảnh minh họa: Internet

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+ Cho bánh vào khuôn để tạo hình.

+ Nướng bánh ở 200 độ C trong lò nướng khoảng 10 phút rồi cho bánh xuống ngăn cuối cùng. Nướng thêm 5 phút rồi cho bánh lên ngăn giữa. Lưu ý chỉ để lửa trên. Tiếp tục nướng 10 phút đến khi mặt bánh hơi vàng thì xịt chút nước lên bề mặt bánh cho ẩm, phết hỗn hợp trứng lên. Tiếp tục cho vào ngăn giữa, nướng thêm 15 phút. Khi thấy bề mặt bánh vàng là được.

Trên đây là một số cách làm bánh trung thu ngàn lớp độc đáo, đẹp mắt và siêu hấp dẫn cho ngày tết đoàn viên. Chúc bạn và cả gia đình sẽ thêm ấm cúng và hạnh phúc bên những chiếc bánh tràn đầy yêu thương do chính tay bạn làm!