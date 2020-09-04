Cách làm bánh trung thu bằng nồi cơm điện không khác nhiều so với quy trình làm bánh nướng thông thường. Chỉ cần chú ý một vài bước là sẽ làm ra chiếc bánh ngon.
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Nội dung bài viết
- Nguyên liệu làm bánh trung thu nướng bằng nồi cơm điện
- Cách làm bánh trung thu bằng nồi cơm điện cực đơn giản
Trung thu đang sắp tới gần, có phải bạn đang muốn tự tay làm ra những chiếc bánh ngọt ngào cho những người thân yêu cùng thưởng thức? Tuy nhiên, căn bếp của bạn lại không có sẵn các dụng cụ hoặc lò nướng? Đừng lo, hãy tham khảo cách làm bánh trung thu bằng nồi cơm điện cực đơn giản tại nhà ngay dưới đây của Phunuvagiadinh, bạn sẽ sở hữu được những chiếc bánh trung thu thơm ngon nhất.
Nguyên liệu làm bánh trung thu nướng bằng nồi cơm điện
Phần nước đường làm bánh nướng
- Đường vàng: 500 gram;
- Nước lọc: 300ml;
- Chanh vàng: ½ quả;
- Mạch nha: 25 gram;
- Nước tro tàu: 30ml;
Phần nước đường để làm bánh nướng cực kỳ quan trọng bởi nó quyết định đến hương vị và màu sắc của vỏ bánh nướng. Nước đường để càng lâu, thành phẩm bánh nướng sẽ có màu càng đẹp mắt. Do đó, khi nướng bánh bằng nồi cơm điện, bạn cần lưu ý đến phần làm nước đường để chiếc bánh vừa ngon vừa hấp dẫn về hình thức. Cách nấu nước đường rất đơn giản, bạn có thể tham khảo trên internet.
Phần vỏ bánh
- Bột làm bánh trung thu nướng: 1 gói;
- Nước đường làm bánh nướng: 300ml;
- Dầu dừa hoặc dầu ăn: 50ml;
- Trứng gà: 1 quả;
- Rượu mai quế lộ/ ngũ vị hương: ½ thìa;
Phần nhân bánh
- Đậu xanh: 250 gram;
- Đường: 100 gram;
- Bột làm bánh dẻo: 15 gram;
- Nước cốt dừa: 50 ml;
Cách làm bánh trung thu bằng nồi cơm điện cực đơn giản
Bước 1: Trộn vỏ bánh
- Cho các nguyên liệu gồm nước đường để làm bánh nướng, dầu ăn, lòng đỏ trứng gà, rượu mai quế lộ vào một chiếc bát to rồi khuấy đều lên. Rây từ từ bột lành bánh vào hỗn hợp này. Sau đó, nhào bột cho thật kỹ đến khi thu được một khối bột đã quyện chặt với nhau, mịn, không dính tay.
- Dùng màng bọc thực phẩm bọc khối bột để bột không bị khô, cho bột nghỉ khoảng 30 phút. Trong thời gian chờ, chúng ta sẽ làm nhân bánh.
Bước 2: Làm nhân bánh
- Ngâm đậu xanh trong nước khoảng 2-3 giờ đồng hồ để đậu xanh mềm. Nếu đậu chưa đãi vỏ thì đãi cho thật sạch để tạo màu vàng đẹp mắt cho nhân bánh.
- Cho đậu xanh vào nồi rồi đổ nước ngập đậu, thêm chút muối vào nồi rồi đun đến khi nước cạn và đậu xanh đã chín nhừ.
- Sau đó, nhanh tay nghiền nhuyễn khi đậu xanh đang còn nóng. Bạn cũng có thể cho đậu xanh vào máy xay sinh tố để tiết kiệm thời gian.
- Tiếp theo, trộn đậu xanh đã nghiền với nước cốt dừa, đường, bột làm bánh dẻo và dầu ăn rồi sên trên bếp với lửa nhỏ. Đến khi thấy hơi nước đã bay đi hết và thu được khối nhân quánh dẻo, mịn và ngấm dầu ăn thì tắt bếp.
Bước 3: Nặn bánh
- Chia bột vỏ bánh và nhân bánh thành những viên tròn bằng nhau. Lưu ý phần nhân bánh có trọng lượng bằng ½ phần vỏ bánh.
- Ấn dẹt phần bột vỏ bánh xuống rồi đặt nhân đậu xanh vào chính giữa, nhẹ nhàng gói kín lại để không hở nhân bánh.
- Rắc ít bột vào khuôn rồi đặt bánh vào khuôn để tạo hình, gõ nhẹ vào khuôn cho bánh rời ra rồi đem đi nướng.
Bước 4: Nướng bánh
Cách nướng bánh trung thu bằng nồi cơm điện đơn giản như sau:
- Trước khi nướng bánh, quét một lớp hỗn hợp lòng đỏ trứng gà, dầu ăn, nước tro tàu lên toàn bộ bề mặt bánh để tạo màu đẹp mắt khi bánh chín.
- Nếu nồi cơm điện có chức năng nướng, hãy cho bánh vào nồi và nướng như bình thường. Nếu không có thì khoảng 15 phút trước khi nướng, hãy bật nút cook trên nồi cơm điện để nồi thật nóng.
- Quét một ít dầu ăn lên xung quanh nồi hoặc lót 1 lớp giấy bạc vào nồi cơm để bánh không dính vào nồi.
- Cho bánh vào nồi, sau đó bật nút cook. Khi đủ thời gian, nồi cơm điện sẽ tự động chuyển qua chế độ warm. Chờ khoảng 15 phút thì lại ấn nút cook. Thực hiện lặp lại như vậy khoảng 2-3 lần cho tới khi nào bánh chín có màu vàng đều.
- Chú ý: Trong quá trình nướng, bạn phải thường xuyên lật bánh vì độ nóng của nồi cơm không đều sẽ khiến cho bánh chín không đều, chỗ thì bị cháy, chỗ lại chưa vàng.
- Vậy là hoàn thành xong cách làm bánh trung thu nướng bằng nồi cơm điện, hãy lấy bánh ra, chờ nguội và thưởng thức thôi nào!
Trên đây, chúng tôi đã bật mí với bạn cách làm bánh trung thu bằng nồi cơm điện siêu đơn giản, siêu ngon tại nhà mà không phải mua thêm lò vi sóng tốn kém. Mong rằng bạn sẽ bắt tay vào bếp và thành công với công thức trên.