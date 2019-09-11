Cách làm bánh trung thu nhân sầu riêng - Vị mới, thơm ngon, béo ngậy

Đặc biệt, nếu bạn là người thích màu vàng sặc sỡ và vị béo thơm mùi sầu riêng thì không nên bỏ qua cách làm bánh trung thu nhân sầu riêng để dâng lên cúng ông bà tổ tiên.

Hiện nay bánh trung thu nhân sầu riêng được “biến tấu” thành rất nhiều loại như bánh trung thu nhân đậu xanh sầu riêng, bánh trung thu rau câu nhân sầu riêng, bánh trung thu dẻo nhân sầu riêng, bánh trung thu nướng nhân sầu riêng… loại nào thì cũng đều thơm ngon khó cưỡng .

Bạn hãy làm mới và đa dạng những chiếc bánh trung thu truyền thống của gia đình bằng vị sầu riêng, dưới sự hướng dẫn sau đây.

Để làm 15 cái bánh trung thu nhân sầu riêng vừa để ăn và đi biếu thì cần:

115gr bột bánh dẻo lạnh

25gr bột gạo nếp đã rang chín

25gr đường mịn

23gr mỡ.

150gr nước (đun sôi 300gr nước với 2 - 3 lá dứa, để nguội và lấy khoảng 150gr)

1 - 2 giọt phẩm màu vàng trứng

Một ít bột gạo nếp để chống dính

Nguyên liệu làm phần nhân

400gr sầu riêng tươi + 1 thìa canh đường mịn

15gr gelatin + 2 thìa canh nước

Cách làm:

Bánh trung thu dẻo nhân sầu riêng

Làm phần nhân:

Đầu tiên bạn ngâm gelatin với nước trong một cái bát nhỏ cho mềm. Sau đó, đặt bát gelatin trong nồi, hấp cách thủy cho đến khi hòa tan hoàn toàn. Tiếp theo trộn đều sầu riêng và đường rồi đổ bát gelatin vào. Sau khi đã trộn đều thì dùng kéo cắt màng bọc thực phẩm thành 15 miếng vuông nhỏ. Chia và cân nhân sầu riêng, mỗi miếng khoảng 25gr, gói nhân trong miếng màng bọc thực phẩm và cho ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút.

Làm phần vỏ bánh:

Trộn bột gạo nếp và bột bánh dẻo trong một bát to. Tiếp theo cho nước, đường mịn và mỡ vào nồi, đun sôi, khuấy đều cho đến khi tan chảy, rồi đổ vào bát bột vừa trộn, dùng thìa trộn đều để bột mềm. Để bột nguội hẳn.

Sau đó, nhào bột cho đến khi mịn, thêm 1 - 2 giọt phẩm màu vàng trứng vào nhào chung. Bạn có thể cho thêm bột gạo nếp đã rang chín nếu bột vẫn còn quá dính. Để bánh đều và đẹp, bạn hãy chia và cân mỗi miếng bột khoảng 25gr.

Tiếp theo, bạn lấy nhân sầu riêng trong tủ lạnh ra. Còn bột thì cán mỏng miếng để tạo vỏ bánh, cho nhân vào giữa, gói tròn lại. Phủ một chút bột gạo nếp cho khỏi dính, rồi nhẹ nhàng cho bột vào khuôn, nhấn để tạo thành bánh Trung thu. Bánh trung thu nhân sầu riêng nên cho vào hộp kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh vài giờ trước khi ăn.

Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh sầu riêng

Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh sầu riêng cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần kiên nhẫn và tỉ mỉ một chút là sẽ có ngay bánh trung thu để cúng gia tiên và cùng gia đình thưởng thức dưới đêm trăng tròn.

Nguyên liệu làm vỏ bánh

Bột mì: 220g

Nước đường: 150ml

Dầu ăn: 50g

2 lòng đỏ trứng

Nguyên liệu làm nhân bánh:

Đậu xanh khô đã cà vỏ: 100 gram

Đường: 40 – 45 gram

Dầu dừa hoặc dầu ăn thông thường: 60 – 70 gram

Bột mì: 5 gram

Nước: 30 ml

Thịt sầu riêng chín: 100 gram

Bột bánh dẻo: 15 gram

Cách làm:

Bánh trung thu đậu xanh nhân sầu riêng

Làm vỏ bánh

Bạn hãy cho đường, dầu, trứng vào tô khuấy đều hỗn hợp lên. Sau đó, bạn lấy một chiếc tô khác, cho bột vào tô và từ từ đổ hỗn hợp đường đã khuấy vào, nhồi đến khi bột trở nên mịn dẻo. Tiếp theo, dùng màng thực phẩm bọc bột lại và để trong khoảng 30 phút rồi nặn thành những viên tròn.

Cách làm nhân

Đậu xanh ngâm ngập nước khoảng 4 tiếng, sau đó nấu chín nhừ rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, lọc qua rây để đậu được mịn hơn. Sau khi đã xay xong thì cho đậu vào nồi sên lửa nhỏ. Tiếp theo khi đậu nóng lên thì cho đường vào, đường tan và nhân bắt đầu se lại, cho ⅓ dầu vào đảo đều. Khi dầu quện đều vào đậu thì cho tiếp ⅓ dầu nữa, cứ làm vậy để cho dầu vào lần thứ 3.

Sau đó hòa phần bột mì vào với nước và đảo đều vào chảo nhân cho hơi sệt lại rồi bỏ phần thịt sầu riêng vào đảo đều và tiếp tục sên đến khi nhân khô, bóng, quyện thành một khối dẻo thì dừng.

Cuối cùng khi chuẩn bị bắc ra khỏi bếp, bạn hãy cho bột bánh dẻo vào đảo đều để nhân được cứng hơn.

Chờ khi nhân nguội thì cán mỏng bánh, cho nhân vào giữa và gói lại, sau đó cho vào khuôn đóng. Bánh trung thu sầu riêng nhân đậu xanh sẽ thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian bếp của nhà bạn.

Cách làm bánh trung thu rau câu nhân sầu riêng

Nếu như bạn không còn hứng thú với những chiếc bánh trung nhân sầu riêng dẻo thì hãy đổi vị với bánh trung thu rau câu nhân sầu riêng mát lạnh mà không quá ngọt, không quá béo.

Nguyên liệu phần nhân:

Nước: 350ml

Sữa: 100ml

Đường: 80g

Bột thạch agar: 3 thìa

Sầu riêng tươi, xay nhuyễn: 250g

Nguyên liệu phần vỏ

Nước: 1100ml

Đường: 180g

Bột thạch agar: 18g

Sữa tươi: 300ml

Khuôn thạch hình bánh trung thu

Cách làm

Bánh trung thu rau câu nhân sầu riêng

Làm nhân bánh:

Bạn tiến hành ngâm bột thạch trong nước khoảng 15 phút cho nở ra, sau đó cho thêm đường vào và đun hỗn hợp trên bếp, vừa đun vừa khuấy đều cho bột tan hết. Tiếp theo, bạn hãy cho sữa tươi không đường vào đun cho tới khi thấy sôi lăn tăn là được. Để màu sắc của bánh bắt mắt hơn, bạn hãy cho thêm vào một giọt màu thực phẩm màu vàng, khuấy đều rồi tắt bếp.

Tiếp theo cho nhân sầu riêng xay nhuyễn vào và khuấy đều lên, rồi rót hỗn hợp ra khay sao cho độ dày của nhân chỉ khoảng 1cm. Đợi cho nhân nguội thì cắt thành từng miếng hình vuông nhưng phải đảm bảo nhỏ hơn kích thước của khuôn bánh.

Làm vỏ bánh:

Bạn cũng ngâm bột thạch vào nước, sau đó đun sôi với đường và nước sao cho hỗn hợp tan đều hết, rồi thêm sữa vào đun sôi lăn tăn và tắt bếp. Sau đó, bạn đổ thạch vào khuôn, chỉ đổ tới nửa khuôn. Khi thạch se mặt thì bạn cho các phần nhân sầu riêng vào các ô và tiếp tục đổ nốt phần thạch còn lại vào đầy khuôn. Sau đó, để nguội bánh rồi cho vào tủ lạnh khoảng 1 tới 2 tiếng. Bánh đông bạn cho bánh ra khỏi khuôn và thưởng thức.

Cách làm bánh trung thu nướng nhân sầu riêng với lò điện

Nguyên liệu làm vỏ bánh

Bột mì: 220g

Nước đường: 150ml

Dầu ăn: 50g

Lòng đỏ trứng: 2

Nguyên liệu làm nhân bánh

Phần thịt sầu riêng: 300g

Đường: 50g

Bột dừa: 20g

Bột bánh dẻo (bột nếp chín): ½ thìa canh

Mạch nha: 1 thìa canh

Dầu ăn: 3 thìa canh

Nguyên liệu làm hỗn hợp trứng phết mặt bánh

1 lòng đỏ trứng

½ thìa cafe dầu ăn

½ thìa cafe dầu mè

½ thìa cafe nước

Dụng cụ

Lò nướng điện

Bếp gas hoặc bếp từ

Bát, muỗng…

Cách làm

Bánh trung thu nướng nhân sầu riêng

Bước 1: Làm vỏ bánh

Cho đường, dầu, trứng vào bát to rồi khuấy đều hỗn hợp lên. Sau đó dùng 1 cái bát to khác để đựng bột, rồi từ từ đổ hỗn hợp đường đã khuấy vào, trộn cho thật đều, cho đến khi bột mịn dẻo. Tiếp theo bạn dùng màng thực phẩm bọc bột lại, để trong khoảng 30 phút để bột có thời gian nghỉ, sau đó nặn bột thành những viên tròn.

Bước 2: Làm nhân bánh

Cho sầu riêng vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn. Sau đó, cho sầu riêng vào chảo xào cho đỡ ướt, cho thêm bột dừa và đường vào đảo đều cùng cho đến khi hỗn hợp se lại. Tiếp theo cho mạch nha vào hỗn hợp đảo đều, rồi cho bột nếp, dầu ăn, đảo đều đến khi bạn thấy hỗn hợp nhân sờ không bị dính tay. Tắt bếp, chờ hỗn hợp nguội, sau đó chia nhỏ và nặn thành từng viên đều nhau.

Bước 3: Đóng bánh

Cán vỏ mỏng vừa phải rồi cho nhân vào giữa. Miết dần vỏ bánh để vỏ bánh bao bọc đều phần nhân. Cho bánh đã nặn vào khuôn. Sợ dính khuôn thì bạn nên cho thêm chút bột nếp khô vào khuôn trước khi đóng bánh.

Bước 4: Nướng bánh cùng lò nướng điện

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Bạn bật lò nướng điện ở 200 độ C trong khoảng 10 phút trước khi cho bánh vào lò. Sau đó cho bánh vào nướng khoảng 5 phút rồi lấy bánh ra. Tiếp theo, phun một chút nước lên mặt bánh rồi dùng chổi nhỏ, mềm phết đều trứng lên mặt bánh, rồi cho bánh vào nướng khoảng 5 – 7 phút, lấy bánh ra lại phết thêm một lớp trứng nữa. Tiếp tục cho bánh vào lò nướng thêm khoảng 8 phút hoặc đến khi bạn thấy bánh chín vàng đều là được.