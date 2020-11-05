Cách làm gỏi sứa miền trung giòn ngon ngay tại nhà

Món gỏi sứa giòn ngon sần sật với sự kết hợp của sứa và rau củ tạo nên món khai vị đơn giản mà ngon khó cưỡng. Bên cạnh đó, ăn gỏi sứa có thể giúp tiêu đờm, thanh nhiệt, hạ huyết áp, chống đầy bụng khó tiêu, thích hợp cho người bệnh tim mạch và ăn kiêng…Tuy nhiên cách làm món gỏi sứa ngon đúng chuẩn miền Trung thì không phải ai cũng biết. Trong bài viết hôm nay, Phunuvagiadinh sẽ hướng dẫn cách làm gỏi sứa miền Trung giòn ngon vô cùng đơn giản ngay tại nhà.

Mùa sứa thường có vào khoảng tháng 3 tới tháng 7 âm lịch, vì vậy không phải bất cứ lúc nào bạn cũng sẽ được thưởng thức món này. Sứa biển thường được dùng để chế biến thành nhiều món ăn ngon như bún, lẩu, gỏi, canh… với hương vị thơm ngon, hấp dẫn.

Vùng biển miền Trung rất phong phú và giàu tài nguyên. Mang đến cho người dân rất nhiều nguyên liệu làm món ăn ngon, đặc biệt không thể bỏ qua món gỏi sứa.

Sứa biển thường được dùng để chế biến thành nhiều món ăn ngon - Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, sứa có tác dụng nhuận gan, bổ phổi, tiêu đờm, nhuận tràng, chống ho, thanh nhiệt tốt cho cơ thể, đặc biệt là những ai bị bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, sứa được cảnh báo là có chứa nhiều độc tố nên nếu chạm phải thì sẽ bị dị ứng. Nếu bạn ăn phải sứa chưa được sơ chế sạch, những độc tố này sẽ ngấm vào người khiến bạn đau đầu, đau bụng, chảy nước mắt, mày đay toàn thân, vã mồ hôi hoặc khó thở hôn mê… Do đó, các chuyên gia luôn khuyên người dùng chỉ nên dùng sứa được bán tại quầy thực phẩm siêu thị đã được sơ chế sẵn.

Sứa được cảnh báo là có chứa nhiều độc tố nên nếu chạm phải thì sẽ bị dị ứng - Ảnh minh họa: Internet

Gỏi sứa giờ đây đã là món ăn ngon được nhiều người yêu thích. Sứa giòn ngon ăn kèm với các loại rau thơm, xoài xanh chua chua ngọt ngọt vô cùng hấp dẫn. Món gỏi sứa có thể ăn kèm với cơm cũng rất ngon. Công thức làm gỏi sứa cũng rất đơn giản, bạn có thể tham khảo các cách làm gỏi sứa miền Trung ngay sau đây để chiêu đãi cả nhà.

Cách làm gỏi sứa miền trung giòn ngon

Để thực hiện món gỏi sứa chuẩn vị miền Trung thơm ngon và hấp dẫn, các bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu như sau:

Sứa: 300 gram

Dưa chuột: 3 quả

Cà rốt: 1 quả

Kinh giới, rau mùi: 1 mớ

Lạc rang giã sơ: 100 gram

Đường, nước mắm ngon, dấm, sốt chua ngọt

Tỏi: 1/4 củ

Cách làm gỏi sứa miền trung giòn ngon - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trước tiên bạn cần sơ chế các nguyên liệu như sau:

Rửa sứa thật sạch để loại bỏ hết chất độc bên trong. Tiếp theo, bạn cắt sứa thành miếng nhỏ và ngâm trong nước muối, phèn pha loãng. Sau đó lại rửa sạch, tiếp tục ngâm, thực hiện như vậy khoảng 4-5 lần. Đây là cách sơ chế sứa đơn giản giúp sứa ngon hơn và không bị teo tóp. Sau cùng bạn cắt sứa thành miếng nhỏ vừa ăn hơn rồi rửa bằng nước ấm. Để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn mùi tanh bạn có thể bỏ thêm vài lát gừng vào nước rửa sứa.

Cắt sứa thành miếng nhỏ vừa ăn hơn rồi rửa bằng nước ấm - Ảnh minh họa: Internet

Rau thơm nhặt và rửa thật sạch rồi ngâm nước muối khoảng 15 phút. Sau đó rửa lại bằng nước sạch, vớt rau lên rổ để ráo.

Cà rốt và dưa chuột gọt vỏ rồi bào sợi nhỏ vừa ăn. Sau đó mang ngâm nước muối pha loãng khoảng 15-20 phút rồi vớt ra vắt nhẹ cho bớt nước (vắt bớt nước để khi trộn gỏi các nguyên liệu sẽ tươi màu và giòn hơn).

Bước 2: Làm nước trộn gỏi

Nước trộn gỏi có vai trò quan trọng trong việc hình thành nên hương vị của món gỏi sứa thơm ngon.

Bạn pha nước trộn gỏi theo công thức sau: Trộn đường, mắm và dấm theo tỷ lệ: 3:2:1. Cho thêm 2 thìa sốt chua ngọt rồi bắc lên bếp, khuấy đều trên lửa nhỏ. Khi mắm nguội, bạn cho thêm tỏi đã băm nhỏ vào rồi khuấy đều.

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Bước 3: Trộn gỏi

Bạn trộn cà rốt và dưa chuột với nước sốt. Lưu ý nên trộn nước sốt từ từ, vừa nêm vừa nếm thấy vừa ăn thì dừng lại.

Cho sứa vào gỏi rồi trộn thật đều hỗn hợp lên. Lúc này, bạn có thể nêm lại độ chua, ngọt, cay cho vừa miệng. Rắc thêm rau thơm thái nhỏ, lạc rang đã giã sơ vào bạn đã có ngay đĩa gỏi sứa giòn ngon rồi đấy.

Người miền Trung thường ăn kèm bánh tráng trong các bữa ăn. Món gỏi sứa lại càng không thể thiếu loại bánh tráng làm bằng gạo nguyên chất có thêm chút mè giòn ngon.

Cho sứa vào gỏi rồi trộn thật đều hỗn hợp lên - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi làm gỏi sứa tại nhà

Khi làm món gỏi sứa, bạn có thể thêm một vài nguyên liệu khác như tôm tươi, tai heo, chuối chát, khế, xoài… để tăng hương vị thơm ngon cho món ăn.

Chỉ nên dùng sứa để trộn gỏi khi thấy thịt sứa chuyển sang màu vàng nhạt hoặc đỏ nhạt.

Chỉ nên dùng sứa để trộn gỏi khi thấy thịt sứa chuyển sang màu vàng nhạt hoặc đỏ nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể điều chỉnh lượng gia vị, đặc biệt là ớt sao cho phù hợp với khẩu vị người ăn hơn.

Gỏi sứa có thể làm món khai vị, món nhậu cho cánh mày râu hoặc ăn kèm với cơm đều rất ngon.

Món gỏi sứa rất phù hợp dùng vào những ngày hè oi bức. Bạn có thể làm món ăn này để thay đổi khẩu vị cho cả nhà vào những ngày hè.

Trên đây Phunuvagiadinh hướng dẫn cách làm gỏi sứa miền Trung ngon chuẩn vị mà bạn có thể tham khảo để thực hiện tại nhà. Bạn nên mua sứa đã được sơ chế sẵn để đảm bảo an toàn khi dùng, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe.