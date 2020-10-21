Chia sẻ cách làm cà muối xổi giòn ngon đơn giản nhất

Cà muối xổi là một trong những món ăn quen thuộc được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon. Vậy bạn đã biết cách làm cà muối xổi giòn ngon chưa? Nếu chưa thì hãy tham khảo ngay cách làm cà muối xổi ngon ngọt dưới đây. Cùng theo dõi!

- Ớt quả: 10 quả tùy độ cay

- 1 bát con tương ớt

- ½ bát con đường cát

- 3 thìa canh giấm ăn (thìa ăn phở, tăng giảm tùy độ chua)

- Muối tinh

- Nước vo gạo để ngâm cà

Nguyên liệu làm cà muối xổi ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm cà muối xổi ngon

Bước 1: Chuẩn bị một bát nước muối to, nêm hơi mặn. Rửa sạch cà, cắt cuống rồi bổ làm đôi, nếu quả to thì bổ làm 3. Cắt từng quả và thả ngay vào bát nước muối để cà ra chất độc, nhựa, tránh thâm đen. Ngâm cà khoảng 20 phút rồi vớt ra rửa sạch với nước. Tiếp tục cho cà vào nước vo gạo ngâm khoảng 2-3h, cũng là để cà ra bớt chất độc. Sau khi ngâm xong vớt cà ra rửa với nước cho sạch, lúc này cà sẽ trắng hơn rất nhiều so với lúc đầu.

Rửa sạch cà, cắt cuống rồi bổ làm đôi - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Tỏi đập dập hoặc băm thật nhuyễn, ớt đem xay nhỏ. Nếu có máy xay có thể đem tất cả các nguyên liệu xay thật nhỏ. Trộn đều tất cả các nguyên liệu gồm, tỏi. đường ớt, riềng, tương ớt, giấm ăn, muối tinh, 3 thìa canh nước đun sôi để nguội thành hỗn hợp sền sệt. Nếm thấy hỗn hợp chua chua, mặn ngọt sao cho đậm đà là được.

Trộn đều tất cả các nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cho cà và hỗn hợp tương ớt vào bát to trộn đều. Để bên ngoài khoảng 2-3 tiếng rồi đem cất vào ngăn mát tủ lạnh, sau nửa ngày là có thể ăn được. Muốn cà không bị thâm và để được lâu thì phải đổ hỗn hợp tương ớt ngập cà.

Cho cà và hỗn hợp tương ớt vào bát to trộn đều - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là bạn đã hoàn thành món cà muối xổi ngon chua ngọt cho ngày hè với cách làm trên. Sau khi chờ đợi bạn chỉ cần lấy ra và thưởng thức thành quả của mình.

Cà muối xổi sẽ ngon hơn khi ăn với cơm. Đây chắc chắn sẽ là món ăn hấp dẫn và phù hợp khẩu vị với tất cả mọi người.

Lưu ý để có món cà muối xổi ăn liền ngon hơn

Để giúp món cà muối xổi được ngon chuẩn vị, bạn cần lưu ý một số điều như sau:

Cà pháo sau khi cắt cần ngâm ngay vào nước muối pha loãng.

Dùng nước nóng để làm sạch bình đựng cà muối, sau đó để thật khô rồi mới cho cà vào.

Sau khi cho cà vào hũ đựng, bạn đổ hỗn hợp nước trộn vào rồi đậy kín nắp ngay để không khí không lọt vào làm ảnh hưởng đến cà hay nổi váng.

Nếu bạn muốn muối cà nguyên quả thì sau khi cắt bỏ cuống hãy dùng dao khía xung quanh trái cà.

Nếu muốn muối cà giòn ngon thì hãy phơi nắng cà khoảng 2 giờ trước khi sơ chế.

Nên cắt cà theo chiều ngang để cà muối được ngon hơn.

Cách làm muối cà ngon và giòn tan

Nguyên liệu chuẩn bị

- 1 kg cà pháo

- 50g riềng

- 20g tỏi

- 100g muối

- 2 thìa cà phê đường

Cách làm muối cà ngon và giòn tan - Ảnh minh họa: Internet

Cách muối cà pháo giòn ngon

Cà pháo khi mua nên chọn loại quả trắng tròn đều, đem phơi nắng khoảng 3-4 giờ sau đó gọt bỏ phần cuống, không nên cắt cuống quá sâu. Tiếp theo rửa sạch và ngâm cà vào nước đun sôi để nguội với một chút muối. Sau đó vớt cà ra và để ráo.

Riềng gọt vỏ và rửa sạch, tỏi bóc vỏ. Cho riềng, ớt, tỏi vào cối giã nhuyễn. Hòa 2 khoảng 2 thìa muối, 1 thìa đường với một ít nước đun sôi để nguội. Cho cà pháo vào cùng với riềng, tỏi giã nhỏ.

Dùng túi nilon hoặc chiếc nĩa có đựng nước đặt lên trên để cà không bị nổi trên mặt nước. Để cà ra ánh sáng khoảng 2-3 ngày là có thể ăn được. Cà pháo muối ăn với canh cua rất ngon vào những ngày nắng. Từng miếng cà giòn giòn chua chua sẽ khiến bữa cơm gia đình thêm ngon hơn.

Cà pháo khi mua nên chọn loại quả trắng tròn đều - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Cà pháo nên lựa chọn quả đều nhau, cà không quá già cũng không nên non quá, cà bị sâu ăn sẽ bị đắng. Khi sơ chế cần ngâm ngay cà pháo vào nước muối giữ độ giòn và không bị thâm.

Có nên ăn nhiều cà muối xổi?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cà muối xổi tuy có nhiều chất dinh dưỡng và là món ăn kích thích tiêu hóa nhưng nên ăn hạn chế. Do cà muối có tính mặn nên nếu ăn quá nhiều sẽ gây nên tình trạng thừa muối và nguy cơ cao mắc một số bệnh đường ruột.

Một số trường hợp không nên ăn cà muối xổi như:

Người ốm không nên ăn cà muối vì món ăn có chứa chất độc solanine không tốt cho cơ thể khi ốm.

Bà bầu không nên ăn cà muối xổi vì chất solanine có ảnh hưởng đến quá trình phát triển thai nhi (nguy cơ cao thai nhi bị dị tật bẩm sinh)

Muốn có món cà muối xổi an toàn và hợp vệ sinh, các bà nội trợ nên mua cà về thái miếng mỏng ngâm trong nước sạch 2-3 tiếng rồi ngâm qua nước muối loãng 1 tiếng. Sau đó đem đi muối xổi 3- 4 tiếng là có thể dùng được.

Trên đây là thông tin chia sẻ cách làm cà muối xổi ngon chuẩn vị mà bạn có thể tham khảo và áp dụng. Hy vọng bạn sẽ thực hiện thành công món ăn này với cách làm trên để chiêu đãi cả gia đình.