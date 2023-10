Chia sẻ cách làm cà muối xổi giòn ngon đơn giản nhất

Bước 1: Chuẩn bị một bát nước muối to, nêm hơi mặn. Rửa sạch cà, cắt cuống rồi bổ làm đôi, nếu quả to thì bổ làm 3. Cắt từng quả và thả ngay vào bát nước muối để cà ra chất độc, nhựa, tránh thâm đen. Ngâm cà khoảng 20 phút rồi vớt ra rửa sạch với nước. Tiếp tục cho cà vào nước vo gạo ngâm khoảng 2-3h, cũng là để cà ra bớt chất độc. Sau khi ngâm xong vớt cà ra rửa với nước cho sạch, lúc này cà sẽ trắng hơn rất nhiều so với lúc đầu.