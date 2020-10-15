Cách nấu lẩu ếch măng chua cực hấp dẫn không thua kém ngoài hàng

Thịt ếch có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng tốt để tăng cường sinh lý, an thai, lợi tiểu, chữa suy dinh dưỡng ,... Tuy nhiên, thịt ếch nếu bạn không biết làm đúng cách thì sẽ trở thành liều "thuốc độc" đối với sức khỏe . Vậy, trước khi bắt tay vào tiến hành cách làm lẩu ếch măng chua, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những lưu ý trong cách sơ chế thịt ếch như thế nào cho đúng nhất.

Cách nấu lẩu ếch măng chua thơm ngon, đậm đà với chi phí không quá tốn kém, cách thực hiện không quá khó là lựa chọn tuyệt vời cho dịp cuối tuần hoặc những hôm mưa gió.

+ Tách hết những đường gân trên đùi con ếch vì có chứa nhiều ấu trùng gây bệnh.

+ Loại sạch phần ruột và da ếch. Đây là những bộ phận của ếch chứa nhiều giun, sán và chất độc.

+ Cắt bỏ phần sống lưng của ếch. Ở phần sống lưng sẽ có chứa thuốc gây tê hay được sử dụng để bắt ếch có thể gây hại đến sức khỏe.

+ Ngâm thịt ếch với rượu trắng và gừng là cách hiệu quả để diệt sạch khuẩn và khử mùi hôi.

Sơ chế thịt ếch

2. Hướng dẫn làm lẩu ếch măng chua cay

Cách 1

+ Nguyên liệu nấu lẩu ếch măng cay

- Ếch đã sơ chế sạch: 2kg

- Măng lá và măng củ: 1kg

- Xương ống: 1kg

- Váng đậu: 200 gr

- Tỏi, bột nghệ, sả, ớt, chanh

Nguyên liệu nấu lẩu ếch măng chua

- Rau muống, lá lốt, hành hoa, tía tô mùi tàu

- Dầu ăn, gia vị, hạt nêm

- Bún hoặc mì tôm.

Nên chọn loại ếch đồng, còn sống. Tuy con không to béo bằng ếch nuôi nhưng có thịt săn chắc, thơm, ngon ngọt hơn. Ếch đồng có đầu thon, mắt sáng, đùi to và gân guốc, bụng thường ửng vàng.

+ Cách nấu lẩu ếch măng chua cay

Bước 1: Làm nước dùng

- Tỏi bóc bỏ vỏ, đập đập, chia thành 2 phần. Sả cắt khúc, đập dập.

- Phần xương ống sơ chế sạch, cho vào chần sơ để xương ra hết chất cặn bẩn và rửa sạch lại. Cho xương vào nồi, thêm 1 lít nước lọc đun với lửa nhỏ chừng 1h để làm nước dùng. Khi ninh xương, chú ý hớt bọt thường xuyên để nước dùng được trong.

Cho xương vào nồi, thêm 1 lít nước lọc đun với lửa nhỏ chừng 1h để làm nước dùng

Váng đậu cắt thành miếng vừa ăn, cho vào chảo dầu nóng chiên giòn, vàng. Gắp ra đĩa, bày lên mâm cho nguội.

Cắt váng đậu thành miếng vừa ăn, cho vào chảo dầu nóng chiên vàng giòn

Bước 2: Tẩm ướp thịt ếch

Đem phần thịt ếch đã sơ chế sạch ướp với 1 thìa canh bột nghệ (bột nghệ khử mùi tanh của ếch và giúp nước lẩu lên màu hấp dẫn), 1 thìa bột canh hoặc hạt nêm, 1/2 số tỏi đập dập. Trộn đều và ướp chừng 30 phút cho thịt ếch ngấm gia vị đậm đà.

Đem phần thịt ếch đã sơ chế sạch tẩm ướp gia vị

Bước 3: Sơ chế các nguyên liệu nhúng lẩu ếch

- Phần măng củ và măng lá đem rửa sạch, thái miếng vừa ăn, cho vào nồi nước luộc sơ cho khử bớt độc của măng, đổ ra rổ, vắt ráo nước.

- Hành hoa, rau mùi tàu, lá lốt, lá tía tô sơ chế sạch và thái rối.

- Rửa sạch nấm hương, ngâm nở. Nên chọn mua rau muống loại cọng nhỏ để ăn lẩu ngon hơn. Nhặt lấy rau muống phần non, rửa sạch để cho ráo.

Bước 4: Xào thịt ếch, làm nước lẩu

- Cho chảo lên bếp và đun nóng dầu ăn, trút phần thịt ếch đã ướp gia vị vào xào to lửa, thêm sa tế vào đảo đều.

- Đến khi thịt ếch hơi xém vàng thì tắt bếp thì trút 1/2 phần măng củ và măng lá đã vào xào cùng ếch, nêm nếm gia vị cho vừa miệng.

- Vặn lửa vừa và đảo đều cho phần măng săn lại. Cho 1/2 chỗ hành lá mùi tàu, lá lốt, tía tô vào xào sơ với măng và thịt ếch.

- Nếu bạn thích ăn cay thì có thể cho thêm 1/2 quả ớt băm nhỏ vào xào chung với măng ếch sẽ thêm phần hấp dẫn hơn và không còn vị tanh. Đảo đều, trút phần ếch xào măng ra đĩa, khi ăn thả vào nồi nước cho nóng.

Trút phần thịt ếch đã ướp gia vị vào xào to lửa, thêm sa tế vào đảo đều

Bước 5: Hoàn thành nồi lẩu ếch măng cay

- Cho chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn rồi trút sả đập dập và 1/2 phần tỏi còn lại vào phi thơm, cho nốt phần măng củ còn lại vào xào, nêm gia vị vào cho măng ngấm, đậm đà.

- Tiếp đến, cho phần nước dùng ninh xương ống đã ninh đủ ngọt vào nồi măng và sả vừa xào, đun sôi rồi nêm nếm cho gia vị hạt nêm vừa miệng.

- Măng thường có vị chua nên bạn cần nêm nếm gia vị thật kỹ. Nếu nước lẩu quá chua thì cho thêm ít đường vào để nước lẩu đằm vị hơn.

Nồi lẩu ếch măng hấp dẫn

- Cho nước lẩu vào nồi lẩu, đặt lên bếp từ hay bếp cồn. Thả phần nấm hương đã ngâm nở, váng đậu đã chiên vào nồi nước dùng.

- Bày sẵn đĩa ếch xào măng xung quanh nồi lẩu được đun sôi. Bày thêm đĩa rau muống, hành hoa, lá lốt thái, váng đậu chiên và bún hoặc mì.

Khi dùng các bạn bày các đĩa ếch xào măng xung quanh nồi lẩu được đun sôi trên bếp. Bày thêm rau muống, đĩa hành hoa, lá lốt thái rồi, đĩa váng đậu chiên vàng và bún hoặc mì để ăn kèm tùy sở thích. Cho vào dùng lúc chín tái và thưởng thức nóng. Có thể dùng thêm gia vị chanh ớt để chấm kèm cho đậm đà.

Cho vào dùng lúc chín tái và thưởng thức nóng

Cách 2

Bước 1: Sơ chế thịt ếch và nguyên liệu

– Chọn mua ếch đồng, nhờ người bán sơ chế hộ thành ếch thịt. Đem ếch bóp muối, rửa sạch lại và để ráo nước. Chặt ếch thành miếng vừa ăn.

– Thái măng củ thành hình con chì, rửa sạch. Luộc chín măng rồi rửa lại thêm 1 lần nữa.

– Nhặt rau muống, rửa sạch. Rửa rau mùi tàu và thái khúc 3cm. Lá lốt, mùi tàu rửa sạch, cắt khúc. Ngâm nấm hương, rửa sạch.

– Bóc vỏ tỏi và đem băm miếng to, phi thơm rồi vớt ra. Cắt váng đậu vừa ăn, chiên phồng.

Sơ chế thịt ếch

Bước 2: Hầm nước dùng

Rửa sạch xương ống, cho vào nồi nước, đun sôi rồi vớt ra. Tiếp tục bắc một nồi nước với lượng vừa đủ lên bếp để ăn lẩu và ninh xương cùng với sả đập dập. Khi nước sôi, vớt hết bọt, nêm nếm gia vị vừa ăn.

Bước 3: Chiên ếch

Đặt chảo lên bếp, đun nóng dầu và cho thịt ếch và da ếch vào chiên. Khi ếch vàng ruộm, tắt bếp, vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

Chiên ếch

Bước 4: Nấu lẩu ếch măng chua

- Đặt chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn, cho măng đã luộc vào xào. Nêm nếm gia vị vừa ăn gồm hạt nêm, sa tế cho đậm đà.

- Khi măng đã ngấm gia vị, trút ếch, tỏi đã phi thơm vào và đảo đều. Cho mùi tàu và lá lốt vào đảo nhanh tay.

- Trút phần nấm hương vào nồi nước dùng đun sôi, cho hỗn hợp ếch đã xào và măng, lá lốt, mùi tàu vào. Nêm nếm lại gia vị.

Món lẩu ếch đậm đà gia vị, nước lẩu chua ngọt rất vừa miệng

Bước 5: Thưởng thức

Bày lẩu ra và dùng kèm với rau muống, váng đậu, đậu phụ, bánh đa đỏ và bún.

Món lẩu ếch đậm đà gia vị, nước lẩu chua ngọt rất vừa miệng, thịt ếch xào săn rất đậm đà, miến măng chua cay đầy hấp dẫn, càng ăn càng ghiền, đặc biệt là trong những ngày tiết trời se lạnh. Hy vọng với những thông tin vừa chia sẻ trên đây, bạn đã có thể nắm được cách nấu lẩu ếch măng chua hấp dẫn, thơm ngon đúng điệu để giúp làm phong phú thêm cho thực đơn của gia đình mình. Chúc các bạn thành công và ngon miệng khi thực hiện món ăn này.